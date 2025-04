PRESIDENT’S CUP: 47 golfers to battle at Lake Victoria Serena

Kampala, Uganda | THE INDEPENDENT | Ugandan Open champion Joseph Regan Akena will be one of 47 golfers battling for honors in the inaugural President’s Cup at Lake Victoria Serena course at Kigo.

The tournament, played in honor of the current Uganda Golf Union President Dr Jackson Were, tees off 9am. The field includes former President Moses Matsiko, who tees off at 11.30am.

****

UGU Presidents since 2000

March 2024 – 2026: Dr Jackson Were

2019- Feb 2024: Moses Matsiko

2018: Innocent Kihika

2017: Johnson Omolo

2016: Johnson Omolo

2015: Kiryowa Kiwanuka

2014: Kiryowa Kiwanuka

2013: Amos Nzeyi

2012: Amos Nzeyi

2011: John Kisembo (RIP)

2010: John Kisembo (RIP)

2009: Dr. Eric Tiyo Adriko

2008: Dr. Eric Tiyo Adriko

2007: Dr. Sam Zaramba

2006: Dr. Sam Zaramba

2005: Jim Muhwezi

2004: Jim Muhwezi

2003: Jim Muhwezi

2002: Wilson Toko (RIP)

******

Today’s Draw

TIME NAME TIME NAME 09:00 1 SAIDI KIRARIRA 10:20 1 ANDREW SSEKIBEJJA 2 JOSEPH BAGABO 2 JOSEPH CWINYAAI 3 LILLIAN KOOWE 09:10 1 SANDE LULET 10:30 1 ASHVIN KANANATHAN 2 ROBERT KATO 2 JOSEPH KASOZI 3 HARRIET KITAKA 3 IGNATIOUS TWESIGYE 09:20 1 ABDALLAH KAKOOZA 10:40 1 PIUS OMARA 2 LOUIS P. KWIZERA 2 JOSEPH R. AKENA 3 NERIMA SHAMINAH 3 GODFREY KAMBALE 09:30 1 IVAN JAMES SEKULIMA 10:50 1 IBRAHIM BAGALANA 2 PETER TUMUSIIME 2 CHARLES L. MULYANGA 3 ASSA NAMBOGWE 3 JUDITH KOMUGISHA 09:40 1 SAM KACUNGIRA 11:00 1 JUMA ABITI 2 PHILLIP KASANGO 2 TITUS OKWONG 3 PEACE KABASWEKA 3 MARTHA BABIRYE 09:50 1 SHASHANK GADRE 11:10 1 ANDREW OPIO 2 BRUCE AIJUKA 2 ERNEST RUKUNDO 3 MERON KYOMUGISHA 3 JOSEPH KIMANI 10:00 1 EMMANUEL T. LWANGA 11:20 1 GAVIN BWAMBALE 2 JOHN BYABAGAMBI 2 IVAN ARINAITWE 3 HARSSHITHA LOGANATHAN 3 EVERLYNE ASIIMWE 10:10 1 JOSEPH K. NGOBI 11:30 1 EDGAR MUZAHURA 2 DAVE PLENDERLEITH 2 KIN KARIISA 3 GLORIA MBAGUTA 3 MOSES MATSIKO