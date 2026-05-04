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Team Katogo wins ‘Migingo Skirmishes’ at Entebbe Club

The Independent May 4, 2026 SPORTS Leave a comment

Team Katogo celebrate victory at the end of the Migingo Skirmishes at Entebbe Club. PHOTO COURTESY Pivot Media

Entebbe, Uganda | PHILLIP CORRY | The atmosphere and mood at East Africa’s oldest golf club, Entebbe on Saturday were full of regional hype as the Katogo Series was held.

The weekend regional clash saw hosts Katogo Club entertaining their guests Limuru Country Club and ambassadors from Kenya in a return leg.

Katogo Club, which is made of mainly members from Entebbe Club and captained by Elly Mukasa Kibuuka, beat their guests 16.5 to 11.5 points to avenge a defeat in 2024 away in Kenya.

The Katogo Golf Series has grown over the last three years with its membership and cross-border travels to Kenya, Rwanda and later this year, South Africa.

The tag “Migingo Skirmishes” was initiated in 2024 by Kihara Maina, the regional I&M Bank CEO.

The golf series is sponsored by flagship sponsor I&M Bank Uganda, the other partner sponsors are Johnnie Walker, Victoria Motors, GA Insurance, RwandAir, Lake Victoria Serena Golf Resort, Serena Hotel, Fenon Events, Goldman’s Luxury, NBS Sport, Case Hospital and Time Cop Security.

MATCH KATOGO RESULT LIMURU & AMBASSADORS
1 T. TUMUBWEINEE & ROBBINS MWEHAIRE 2/1 JONES KIMEU
2 STEPHEN MAGERO & BRIAN MANYINDO A /S NICK GATHURU & MWAURA WALLACE
3 HENRY NSUBUGA & MILTON EDIMU 2UP KEN SAWE & EDDIE OUKO
4 TIMOTHY OKANYA & JAMES OKEMA 3&2 SAMSON NDIRANGU & KENNETH WANJOHI
5 INNO KIHIKA & MORRIS ONGWECH 7&5 ONESMUS KIAMA & GERALD CHERUIYOT
6 LONY AKENA & NICHOLAS KEBBA 5&3 TICHI ABUKI & ALVIN MOKAYA
7 RONALD PULLE & MICHAEL MONNE 4&3 ANTONY AKUMU & SHADRACK OGINDI
8 CHARLES KIZITO & MARK KADDUMUKASA 3&2 KEN OMBATI & PATRICK TUMBO
9 WILLIAM OTIENO & ARTHUR GWAKU 1UP ALEX TOLGOS & PETER MARITIM
10 JAMES O’SULLIVAN & MOUREEN OKURA 4&3 LAWRENCE KINYANJUI & DAVIS NYAMWEYA
11 SERWANO WALUSIMBI & PAUL KATURAMU 1UP BEN KIRAITHE & DAN KIVUITU
12  PAUL KAHERU & MAXI BYENKYA 3&2 LAWRENCE NJEGA & RICHARD MARISIN
13 MARTIN KIVUMBI & JOVIA TUGUME 2&1 WILSON SUGUT & NATHAN TOROREY
14 HARRY HAKIZA & JERRY OWACHI 3&2 SYLVESTER KINYOR & ALEX KIRWA
15 ALLAN MUHEREZA & ADRIAN BUKENYA 2&1 BEN KOECH & BILL OUKO
16 RAYMOND EKWAMU & IAN MUTIBWA 2&1 HILLARY LANGAT
17 PEACE KABASWEKA & STEPHEN KABUGO 7&6 NATHAN NJUGUMA
18  DANIEL MUWOOYA & MATHIAS ZUNGU 4&2 HARRY KIP & DAVID NYALE
19 JACOB BYAMUKAMA & PETER KAGUMYA A /S KIHARA MAINA & PATRICK KINYANJUI
20 JOSEPHINE NJOROGE & GRACE MAYIANI 8&7 DAN LUBANGA & GEORGE NGANDA
21 JOSEPH LUYIMA & SREERAG SASIDHARAN 3&2 JOE SANG & ANTHONY GACHERU
22 DANIEL KALUNGI & ANTHONY AGABA 2&1 MORGAN CHIRCHIR & CALEB KOSITANY
MATCH KATOGO RESULT LIMURU & AMBASSADORS
23 JOSEPH BOGERA & KENNETH KIDDU 1UP PHILEMON KIPKEMOI & GERALD CHERUIYOT
24 ELLY MUKASA & PETER MAGONA 3&2 GILBERT MAINA & JAMES GITHINI
25 MICHAEL SEKADDE & JACKSON WERE 5&3 ANDREW KOECH & BILL MAIYANI
26 ROBERT EJIKU & JOHNSON DAIRO A /S ANORLD KARANJA & JOHN KABIRU
27 ANCEL TUMWESIGYE & MILTON OCEN 4UP SYLVESTER KINYOR & ALEX KIRWA
28 J.P. BASABOSE & DAUDI SEBBAALE 3&1 DENNIS CHEBITWEY & TONY NJUGUNA

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