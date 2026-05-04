Team Katogo wins ‘Migingo Skirmishes’ at Entebbe Club

Entebbe, Uganda | PHILLIP CORRY | The atmosphere and mood at East Africa’s oldest golf club, Entebbe on Saturday were full of regional hype as the Katogo Series was held.
The weekend regional clash saw hosts Katogo Club entertaining their guests Limuru Country Club and ambassadors from Kenya in a return leg.
Katogo Club, which is made of mainly members from Entebbe Club and captained by Elly Mukasa Kibuuka, beat their guests 16.5 to 11.5 points to avenge a defeat in 2024 away in Kenya.
The Katogo Golf Series has grown over the last three years with its membership and cross-border travels to Kenya, Rwanda and later this year, South Africa.
The tag “Migingo Skirmishes” was initiated in 2024 by Kihara Maina, the regional I&M Bank CEO.
The golf series is sponsored by flagship sponsor I&M Bank Uganda, the other partner sponsors are Johnnie Walker, Victoria Motors, GA Insurance, RwandAir, Lake Victoria Serena Golf Resort, Serena Hotel, Fenon Events, Goldman’s Luxury, NBS Sport, Case Hospital and Time Cop Security.
|MATCH
|KATOGO
|RESULT
|LIMURU & AMBASSADORS
|1
|T. TUMUBWEINEE & ROBBINS MWEHAIRE
|2/1
|JONES KIMEU
|2
|STEPHEN MAGERO & BRIAN MANYINDO
|A /S
|NICK GATHURU & MWAURA WALLACE
|3
|HENRY NSUBUGA & MILTON EDIMU
|2UP
|KEN SAWE & EDDIE OUKO
|4
|TIMOTHY OKANYA & JAMES OKEMA
|3&2
|SAMSON NDIRANGU & KENNETH WANJOHI
|5
|INNO KIHIKA & MORRIS ONGWECH
|7&5
|ONESMUS KIAMA & GERALD CHERUIYOT
|6
|LONY AKENA & NICHOLAS KEBBA
|5&3
|TICHI ABUKI & ALVIN MOKAYA
|7
|RONALD PULLE & MICHAEL MONNE
|4&3
|ANTONY AKUMU & SHADRACK OGINDI
|8
|CHARLES KIZITO & MARK KADDUMUKASA
|3&2
|KEN OMBATI & PATRICK TUMBO
|9
|WILLIAM OTIENO & ARTHUR GWAKU
|1UP
|ALEX TOLGOS & PETER MARITIM
|10
|JAMES O’SULLIVAN & MOUREEN OKURA
|4&3
|LAWRENCE KINYANJUI & DAVIS NYAMWEYA
|11
|SERWANO WALUSIMBI & PAUL KATURAMU
|1UP
|BEN KIRAITHE & DAN KIVUITU
|12
|PAUL KAHERU & MAXI BYENKYA
|3&2
|LAWRENCE NJEGA & RICHARD MARISIN
|13
|MARTIN KIVUMBI & JOVIA TUGUME
|2&1
|WILSON SUGUT & NATHAN TOROREY
|14
|HARRY HAKIZA & JERRY OWACHI
|3&2
|SYLVESTER KINYOR & ALEX KIRWA
|15
|ALLAN MUHEREZA & ADRIAN BUKENYA
|2&1
|BEN KOECH & BILL OUKO
|16
|RAYMOND EKWAMU & IAN MUTIBWA
|2&1
|HILLARY LANGAT
|17
|PEACE KABASWEKA & STEPHEN KABUGO
|7&6
|NATHAN NJUGUMA
|18
|DANIEL MUWOOYA & MATHIAS ZUNGU
|4&2
|HARRY KIP & DAVID NYALE
|19
|JACOB BYAMUKAMA & PETER KAGUMYA
|A /S
|KIHARA MAINA & PATRICK KINYANJUI
|20
|JOSEPHINE NJOROGE & GRACE MAYIANI
|8&7
|DAN LUBANGA & GEORGE NGANDA
|21
|JOSEPH LUYIMA & SREERAG SASIDHARAN
|3&2
|JOE SANG & ANTHONY GACHERU
|22
|DANIEL KALUNGI & ANTHONY AGABA
|2&1
|MORGAN CHIRCHIR & CALEB KOSITANY
|MATCH
|KATOGO
|RESULT
|LIMURU & AMBASSADORS
|23
|JOSEPH BOGERA & KENNETH KIDDU
|1UP
|PHILEMON KIPKEMOI & GERALD CHERUIYOT
|24
|ELLY MUKASA & PETER MAGONA
|3&2
|GILBERT MAINA & JAMES GITHINI
|25
|MICHAEL SEKADDE & JACKSON WERE
|5&3
|ANDREW KOECH & BILL MAIYANI
|26
|ROBERT EJIKU & JOHNSON DAIRO
|A /S
|ANORLD KARANJA & JOHN KABIRU
|27
|ANCEL TUMWESIGYE & MILTON OCEN
|4UP
|SYLVESTER KINYOR & ALEX KIRWA
|28
|J.P. BASABOSE & DAUDI SEBBAALE
|3&1
|DENNIS CHEBITWEY & TONY NJUGUNA