Koreta, Mugume now Generals, Muhoozi Lt.Gen

Kampala, Uganda | THE INDEPENDENT | President Yoweri Museveni has promoted more than 2,031 officers and men of the Uganda Peoples Defence Forces- UPDF personnel to various ranks. 100 of the officers were promoted to align with establishment appointments, 97 were promoted due to retirement, 130 were promoted for long reckonable record of service and 49 after successfully completing Grade II staff course.

More than 100 of the officers were promoted on recommendation by formations/units, 372 were promoted after passing promotional examinations, 27 promoted after completion of probation and 171 promoted from other ranks to officer level.

Those promoted to Generals include Lt Gen Ivan Koreta, and Lt Gen Joram Mugume. The others are Pecos Kutesa, John Mugume, Proscovioa Nalweyiso, Charles Awany Otema, James Nakibus Lakara, Peter Elwelu, and Muhoozi Kainerugaba who have been promoted from Maj. Gen to Lt Gen.

Nalweyiso becomes the first woman in Uganda to become a three-star general.

Details are in the list below shared by defence spokesman Brig Richard Karamire.

1. LT Gen Ivan Koreta – Gen

2. Lt Gen Joram Mugume – Gen

3. Maj Gen Pecos Kuteesa – Lt Gen

4. Maj Gen John Mugume – Lt Gen

5. Maj Gen Prossy Nalweyiso – Lt Gen

6. Maj Gen Charles Awany Otema – Lt Gen

7. Maj Gen James Nakibus Lakara – Lt Gen

8. Maj Gen Peter Elwelu – Lt Gen

9. Maj Gen James Mugira – Lt Gen

10. Maj Gen Joseph B Musanyufu – Lt Gen

11. Maj Gen Charles Lutaaya – Lt Gen

12. Maj Gen Muhoozi Kainerugaba – Lt Gen

13. Brig Joram Kakari Tumwine – Maj Gen

14. Brig Elly Kayanja – Maj Gen

15. Brig Eric Mukasa – Maj Gen

16. Brig Burundi K Nyamunywanisa – Maj Gen

17. Brig Sam Kiwanuka – Maj Gen

18. Brig Dr Ambrose K Musinguzi – Maj Gen19. Brig Samuel Kawagga – Maj Gen

20. Brig Joseph Arocha – Maj Gen

21. Brig John Lorot – Maj Gen

22. Brig Apollo Kasiita Gowa – Maj Gen

23. Brig Leopold Eric Kyanda – Maj Gen

24. Brig Birungi James Mugabe – Maj Gen

25. Brig Don William Nabasa – Maj Gen

26. Brig Stephen Muzeyi Sabiiti – Maj Gen

27. Brig Samuel Wasswa – Maj Gen

28. Brig Jim Willis Byarugaba – Maj Gen

29. Brig Timothy Sabiiti – Maj Gen

30. Col Moses S Lukyamuzi – Brig Gen

31. Col John M Kaganda – Brig Gen

32. Col Charles R Tusiime – Brig Gen

33. Col Fenekansi Mugyenyi – Brig Gen

34. Col Adolf Serwada – Brig Gen

35. Col John C Anywar – Brig Gen

36. Col Jackson Bell – Brig Gen

37. Col Dr Kenneth Ocen Obwot – Brig Gen

38. Col Sam Omara – Brig Gen

39. Col Emmy Mulindwa – Brig Gen

40. Col Stephen Mugerwa – Brig Gen

41. Col Johnson Muma – Brig Gen

42. Col Frank Kyambadde – Brig Gen

43. Col Moses Kwikiriza – Brig Gen

44. Col Ceaser Innocent Bahwezi – Brig Gen

45. Col William Beinomugisha – Brig Gen

46. Col James Kaija – Brig Gen

47. Col Godwin Karugaba – Brig Gen

48. Col Fred M Karara – Brig Gen

49. Col Fred Rugadya Akiiki – Brig Gen

50. Col Bonny Bamwiseki – Brig Gen

51. Col Ronald S Bigirwa – Brig Gen

52. Col Joseph Balikudembe – Brig Gen

53. Col Felix Kulaigye – Brig Gen

54. Col Wilson Muhabuzi – Brig Gen

55. Col Dr James Kiyengo – Brig Gen

56. Col Dr Stephen Kusasira – Brig Gen

57. Col Bob Paciesky Ogiki – Brig Gen

58. Col Peter Gaitan Omola – Brig Gen

59. Col Julius Biryabarema – Brig Gen

60. Col Flavia Byekwaso – Brig Gen

61. Col Dr Shilling E Tibayungwa – Brig Gen

62. Col Johnson Namanya – Brig Gen

63. Col Dr Patrick Ogwok Ogen – Brig Gen

64. Col Daniel Mugumya Kakono – Brig Gen

65. Col Godfrey Mujuni – Brig Gen