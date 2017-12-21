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From A to Z: How they voted

The Independent December 21, 2017 News Leave a comment 155 Views

Kampala, Uganda | THE INDEPENDENT | How MPs voted Wednesday afternoon on the motion for the second reading of the report (317 YES, 97 NO ) on the Uganda Constitution Amendment Bill 2017, paving the way for the lifting of the term limits on the presidency, return of presidential term limits and extension of MPs terms to seven years.

The Bill was the same night passed by parliament (315 votes for, 62 against and two abstentions) after a third reading, and will now be sent to the President for assent.

(source parliamentwatch.ug)

ROLL CALL AND TALLY SHEET 

DE­CID­ING ON THE MO­TION FOR THE SEC­OND READ­ING OF THE

CON­STI­TU­TION (AMEND­MENT) (NO. 2) BILL, 2017

  
NAME OTHER NAMES CON­STITUENCY DIS­TRICT PO­LIT­I­CAL PARTY / IN­DE­PEN­DENT  VOTE
AYES NOES AB­STAIN
1.            ABABIKU JESCA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE AD­JU­MANI NRM YES
2.            ABA­CANON CHARLES AN­GIRO GUTO­MOI ERUTE COUNTY NORTH LIRA FDC NO
3.            ABALA DAVID NGORA COUNTY NGORA NRM YES
4.            ABI­GABA CUTH­BERT MIREMBE KIBALE COUNTY KAMWENGE NRM YES
5.            ABIRIGA IBRAHIM Y.A. ARUA MU­NIC­I­PAL­ITY ARUA NRM YES
6.            ACHEN CHRIS­TINE AYO DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE ALEBTONG NRM YES
7.            ACHIA REMI­GIO PIAN COUNTY NAKAPIRIPIRIT NRM YES
8.            ACHIA TER­ENCE NACO BOKORA COUNTY NA­PAK NRM YES
9.            ACHIENG SARAH OPENDI DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE TORORO IN­DE­PEN­DENT YES
10.          ACHIRO LUCY OTIM ARUU NORTH COUNTY PADER IN­DE­PEN­DENT NO
11.          ACIDRI JAMES MARACHA EAST COUNTY MARACHA NRM NO
12.          ACON JULIUS BUA OTUKE COUNTY OTUKE NRM YES
13.          ADOA HELLEN DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE SERERE NRM YES
14.          ADEKE ANNA EBAJU FE­MALE YOUTH REP­RE­SEN­TA­TIVE IN­DE­PEN­DENT NO
15.          ADOME BIL­DAD MOSES JIE COUNTY KOTIDO NRM NO
16.          ADONG LILLY DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NWOYA IN­DE­PEN­DENT NO
17.          AGABA AB­BAS MUGISHA KITAG­WENDA COUNTY KAMWENGE NRM YES
18.          AJILO MARIA GORETTI EL­OGU DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KABERA­MAIDO NRM YES
19.          AKAMBA PAUL BUSIKI COUNTY NA­MU­TUMBA IN­DE­PEN­DENT YES
20.          AKAM­PULIRA PROSSY MBABAZI DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE RUBANDA NRM YES
21.          AKELLO JU­DITH FRANCA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE AGAGO FDC NO
22.          AKELLO LUCY DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE AMURU FDC NO
23.          AKELLO ROSE LILLY DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KAABONG NRM YES
24.          AKELLO SIL­VIA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE OTUKE NRM NO
25.          AK­ENA JAMES MICHAEL JIMMY LIRA MU­NIC­I­PAL­ITY LIRA UPC NO
26.          AKOL AN­THONY KI­LAK NORTH COUNTY AMURU FDC
27.          AKORA MAXWELL EBONG PATRICK MARUZI COUNTY APAC UPC NO
28.          AKU­GIZ­IBWE LAWRENCE MWENGE COUNTY NORTH KYEN­JOJO NRM YES
29.          AKU­RUT VI­O­LET ADOME DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KATAKWI NRM YES
30.          ALEPER AACHILLA MAR­GARET DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KOTIDO NRM YES
31.          ALERO TOM AZA WEST MOYO COUNTY MOYO NRM YES
32.          ALI MOSES AD­JU­MANI WEST COUNTY AD­JU­MANI NRM YES
33.          ALIONI YORKE ODRIA ARINGA SOUTH COUNTY YUMBE IN­DE­PEN­DENT YES
34.          ALUM SANTA SAN­DRA OG­WANG DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE OYAM UPC NO
35.          ALYEK JU­DITH DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KOLE NRM YES
36.          AMEEDE AGNES DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE PAL­LISA NRM YES
37.          AMERO SU­SAN DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE AMURIA NRM NO
38.          AMOD­ING MON­ICAH DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KUMI NRM NO
39.          AMONG AN­NITA AN­NET DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUKEDEA IN­DE­PEN­DENT YES
40.          AMONGI  BETTY ON­GOM OYAM COUNTY SOUTH OYAM UPC YES
41.          AMON­GIN JACQUILINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NGORA NRM YES
42.          AMORU PAUL DOKOLO NORTH COUNTY DOKOLO NRM YES
43.          AMULE DOREEN DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE AMO­LATAR NRM YES
44.          AN­GELLA FRED MO­ROTO MU­NIC­I­PAL­ITY MO­ROTO NRM YES
45.          AN­GUN­DRU MOSES TEREGO WEST COUNTY ARUA NRM YES
46.          AN­GURA FREDRICK TORORO SOUTH COUNTY TORORO NRM YES
47.          AN­ITE EVE­LYN KOBOKO MU­NIC­I­PAL­ITY KOBOKO NRM YES
48.          ANYAKUN ES­THER DAVINIA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NAKAPIRIPIRIT NRM YES
49.          ANY­WARACH JOSHUA CARTER PADYERE COUNTY NEBBI IN­DE­PEN­DENT NO
50.          AO­GON SILAS KUMI MU­NIC­I­PAL­ITY KUMI IN­DE­PEN­DENT NO
51.          AOL BETTY OCAN DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE GULU FDC NO
52.          AOL JACQUE­LINE RAMA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NEBBI NRM YES
53.          ARIDRU GABRIEL AJE­DRA GADI­SON VURRA COUNTY ARUA NRM YES
54.          ARIKO HER­BERT ED­MUND OK­WORO SOROTI MU­NIC­I­PAL­ITY SOROTI FDC NO
55.          ARI­NAITWE RWAKA­JARA WORK­ERS REP­RE­SEN­TA­TIVES NRM YES
56.          ARINDA GOR­DON KAKU­UNA BUSHENYI -ISHAKA MU­NIC­I­PAL­ITY BUSHENYI NRM YES
57.          ASABA NS­ABI­MANA PAUL KYAKA NORTH COUNTY KYEGEGWA NRM YES
58.          ASAMO  HELLEN GRACE PER­SONS WITH DIS­ABIL­I­TIES NRM YES
59.          ASI­IMWE EVER­LYNE BU­R­E­GYEYA (CAPT.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES
60.          ASIKU ELLY ELIAS KOBOKO NORTH COUNTY KOBOKO NRM YES
61.          ATIKU BE­NARD AYIVU COUNTY ARUA IN­DE­PEN­DENT NO
62.          ATIM BEAT­RICE ANY­WAR KIT­GUM MU­NIC­I­PAL­ITY KIT­GUM IN­DE­PEN­DENT YES
63.          ATIM JOY ON­GOM DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE LIRA UPC NO
64.          ATIM OG­WAL CE­CILIA BAR­BARA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE DOKOLO FDC NO
65.          ATUHAIRE JACK­LET DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE SHEEMA IN­DE­PEN­DENT YES
66.          ATYANG STELLA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MO­ROTO NRM YES
67.          ASINDE BRENDA SU­UBI DIS­TRICT WOMAN REPRENTA­TIVE IGANGA NRM YES
68.          AVUR JANE PA­CUTO DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE PAKWACH NRM YES
69.          AWOR BETTY EN­GOLA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE APAC NRM YES
70.          AYAKA ROSE ATIMA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MARACHA NRM YES
71.          AYEBAZ­IBWE JAS­TINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE ISIN­GIRO NRM YES
72.          AYEPA MICHAEL LAB­WOR COUNTY ABIM NRM YES
73.          AYOO TONNY KWA­NIA COUNTY APAC NRM YES
74.          AZAIRWE DOROTHY NSHAIJA KABARAIT­SYA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KAMWENGE NRM YES
75.          BABA JAMES BOLIBA KOBOKO COUNTY KOBOKO NRM YES
76.          BABIRYE JU­DITH DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUIKWE NRM YES
77.          BABIRYE KI­TYO SARAH YOUTH REP­RE­SEN­TA­TIVE CEN­TRAL NRM YES
78.          BABIRYE MARY KA­BANDA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MASAKA DP NO
79.          BABIRYE VERON­ICA KADOGO DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUYENDE IN­DE­PEN­DENT YES
80.          BAFAKI GOR­DON KAZO COUNTY KIRUHURA NRM YES
81.          BAGI­IRE AG­GREY HENRY BUNYA COUNTY WEST MAYUGE NRM YES
82.          BA­GOOLE JOHN NGOBI LUUKA NORTH COUNTY LUUKA IN­DE­PEN­DENT YES
83.          BAGUMA SPEL­LANZA MUHENDA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KYEN­JOJO NRM YES
84.          BA­HATI DAVID NDORWA COUNTY WEST KA­BALE NRM YES
85.          BAKIREKE NAM­BOOZE BETTY MUKONO MU­NIC­I­PAL­ITY MUKONO DP NO
86.          BAKKAB­U­LINDI CHARLES WORK­ERS REP­RE­SEN­TA­TIVES NRM YES
87.          BA­LYEKU MOSES GRACE JINJA MU­NIC­I­PAL­ITY WEST JINJA NRM YES
88.          BAN­GI­RANA AN­IFA KA­WOOYA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE SSEM­BAB­ULE NRM YES
89.          BARYAYANGA AN­DREW AJA KA­BALE MU­NIC­I­PAL­ITY KA­BALE IN­DE­PEN­DENT NO
90.          BARY­OMUNSI CHRIS KINKIZI COUNTY EAST KA­NUNGU NRM YES
91.          BASEKE FRED NTEN­JERU COUNTY SOUTH KAYUNGA IN­DE­PEN­DENT YES
92.          BATEGEKA LAWRENCE NKOOTO HOIMA MU­NIC­I­PAL­ITY HOIMA NRM YES
93.          BBUMBA SYDA M. NAMIREMBE NAKASEKE NORTH COUNTY NAKASEKE NRM YES
94.          BE­BONA BABUNGI JOSEPHINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUNDIBU­GYO NRM YES
95.          BI­GIRWA  NO­RAH NYEND­WOHA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BU­LI­ISA NRM NO
96.          BINTU LUKUMU JALIA N. DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MASINDI NRM YES
97.          BI­RAAHWA MUK­I­TALE STEPHEN ADY­EERI BU­LI­ISA COUNTY BU­LI­ISA IN­DE­PEN­DENT AB­STAIN
98.          BIRUNGI CAR­OLYN NANYONDO KYA­MUSWA COUNTY KALAN­GALA NRM YES
99.          BI­TAN­GARO SAM KWIZ­ERA BU­FUMBIRA COUNTY SOUTH KISORO NRM YES
100.       BUKENYA MICHEAL IGA BUKUYA COUNTY MUBENDE NRM YES
101.       BU­RUNDO MUSINGO MUNGOMA ALEX BU­LAM­BULI COUNTY BU­LAM­BULI NRM YES
102.       BUS­INGYE MARY KA­ROORO OKU­RUT DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUSHENYI NRM YES
103.       BU­TIME TOM MWENGE CEN­TRAL COUNTY KYEN­JOJO NRM YES
104.       BU­TURO NS­ABA BU­FUMBIRA COUNTY EAST KISORO NRM YES
105.       BWINO FRED KYAKU­LAGA KIGULU COUNTY NORTH IGANGA NRM YES
106.       BYABAGAMBI JOHN IBANDA COUNTY SOUTH IBANDA NRM YES
107.       BYAN­DALA ABRA­HAM JAMES KATIKAMU COUNTY NORTH LUWEERO NRM YES
108.       BYARU­GABA ALEX ISIN­GIRO COUNTY SOUTH ISIN­GIRO NRM YES
109.       BYEK­WASO FLAVIA (COL.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES
110.       BY­IBESHO SAM KISORO MU­NIC­I­PAL­ITY KISORO NRM YES
111.       CEN­TE­NARY FRANCO ROBERT KAS­ESE MU­NIC­I­PAL­ITY KAS­ESE FDC NO
112.       CHEKA­MONDO RUKIYA KU­LANY DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KAP­CHORWA NRM YES
113.       CHEK­WEL LY­DIA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KWEEN IN­DE­PEN­DENT YES
114.       CHE­LIMO REUBEN PAUL KON­GA­SIS COUNTY BUKWO NRM YES
115.       CHEMU­TAI EVER­LYN DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUKWO NRM NO
116.       CHEP­TORIS SAM MAN­GUSHO KAP­CHORWA MU­NIC­I­PAL­ITY KAP­CHORWA NRM YES
117.       DHAMUZUNGU  GE­OFREY BU­DIOPE EAST COUNTY BUYENDE NRM YES
118.       DIRI BABA MAR­GARET DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KOBOKO NRM YES
119.       DRI­WARU ZA­ITUN DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE YUMBE IN­DE­PEN­DENT YES
120.       D’U­JANGA SI­MON GIW OKORO COUNTY ZOMBO NRM YES
121.       DULU AN­GEL MARK AD­JU­MANI EAST COUNTY AD­JU­MANI NRM YES
122.       ECWERU MUSA FRAN­CIS AMURIA COUNTY AMURIA NRM YES
123.       EGUNYU NAN­TUME JANEPHER DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BU­VUMA NRM YES
124.       EITUN­GANANE ES­IANGU KEN­NETH SOROTI COUNTY SOROTI IN­DE­PEN­DENT NO
125.       ELOTU COS­MAS DAK­A­BELA COUNTY SOROTI NRM YES
126.       ETUUKA ISAAC JOAK­IN0 UP­PER MADI ARUA NRM YES
127.       FUN­GA­ROO KAPS HAS­SAN OBONGI COUNTY MOYO FDC NO
128.       GAFABUSA  RICHARD MUHU­MUZA BWAMBA COUNTY BUNDIBU­GYO NRM NO
129.       GAL­ABUZI DEN­NIS SSOZI BUSIRO COUNTY NORTH WAK­ISO NRM YES
130.       GO­NA­HASA FRAN­CIS BARN­ABAS KAB­W­ERI COUNTY KIBUKU FDC NO
131.       GUMA GU­MIS­I­RIZA DAVID IBANDA COUNTY NORTH IBANDA NRM YES
132.       GUME FREDRICK NGOBI BU­LAM­OGI NORTH WEST COUNTY KALIRO NRM YES
133.       IGEME NA­BETA NATHAN SAM­SON JINJA MU­NIC­I­PAL­ITY EAST JINJA NRM YES
134.       IKOJO JOHN BOSCO BUKEDEA COUNTY BUKEDEA NRM YES
135.       ILUKOR CHARLES KUMI COUNTY KUMI NRM YES
136.       ISALA ER­AGU VERON­ICA BICHETERO KABERA­MAIDO COUNTY KABERA­MAIDO NRM YES
137.       ISANGA MUSUMBA ISAAC BUZA­AYA COUNTY KA­MULI NRM YES
138.       KAAHWA TOPHACE BYA­GIRA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE HOIMA NRM YES
139.       KABA­FUN­ZAKI HER­BERT RUKIGA COUNTY KA­BALE NRM YES
140.       KABAGYENYI ROSE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KISORO NRM YES
141.       KABAIJE SHEILA MWINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KIRUHURA NRM YES
142.       KABAZIG­U­RUKA MICHEAL AN­DREW NAKAWA DI­VI­SION KAM­PALA FDC NO
143.       KAFABUSA WERIKHE MICHAEL BUN­GOKHO COUNTY SOUTH MBALE NRM YES
144.       KAFEERO SSEK­I­TOLEKO ROBERT NAKI­FUMA COUNTY MUKONO NRM YES
145.       KA­FU­UZI JACK­SON KARU­GABA KYAKA SOUTH COUNTY KYEGEGWA NRM YES
146.       KAHUNDE HE­LEN DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KIRYAN­DONGO NRM NO
147.       KA­JARA AS­TON PE­TER­SON MWENGE COUNTY SOUTH KYEN­JOJO NRM YES
148.       KA­JUNGU MU­TAMBI ROSETTE CHRIS­TINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MBARARA NRM YES
149.       KAKOOZA JAMES KAB­ULA COUNTY LYAN­TONDE IN­DE­PEN­DENT YES
150.       KAKOOZA JOSEPH BUWEKULA COUNTY MUBENDE NRM YES
151.       KALEMBA CHRISTO­PHER KAKU­UTO COUNTY RAKAI NRM YES
152.       KALI­ISA JOVRINE KY­OMUKAMA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE IBANDA NRM YES
153.       KALULE SSENGO EM­MANUEL GOMBA EAST COUNTY GOMBA NRM YES
154.       KALUYA AN­DREW KI­IZA NA­MITEGO KIGULU COUNTY SOUTH IGANGA IN­DE­PEN­DENT YES
155.       KA­MARA JOHN NIZEY­I­MANA BU­FUMBIRA COUNTY NORTH KISORO NRM YES
156.       KA­MA­TEEKA JO­VAH DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MI­TOOMA NRM YES
157.       KA­MUGO PAMELA NASIYO DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BU­DAKA NRM YES
158.       KA­MUNTU EPHRAIM SHEEMA COUNTY SOUTH SHEEMA NRM YES
159.       KA­MUSI­IME CAR­O­LINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE RUKIGA NRM YES
160.       KA­MUSI­IME PEN­TA­GON IN­NO­CENT BUTEMBA COUNTY KYANKWANZI NRM YES
161.       KANG­WAGYE STEPHEN BUKANGA COUNTY ISIN­GIRO NRM YES
162.       KARUBANGA DAVID KIG­OROBYA COUNTY HOIMA NRM YES
163.       KARUHANGA GER­ALD KA­FUREEKA NTUNG­AMO MU­NIC­I­PAL­ITY NTUNG­AMO IN­DE­PEN­DENT
164.       KARUNGI ELIZ­A­BETH BEIK­I­RIZE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KA­NUNGU NRM
165.       KA­SAIJA MA­TIA BUYANJA COUNTY KIBAALE NRM YES
166.       KA­SI­BANTE MOSES RUBAGA DI­VI­SION NORTH KAM­PALA IN­DE­PEN­DENT NO
167.       KASIRIVU AT­WOOKI BAL­TAZAR  KYA­MANYWA BUGAN­GAIZI WEST COUNTY KIBAALE NRM YES
168.       KA­SOLO ROBERT IKI-IKI COUNTY BU­DAKA NRM YES
169.       KA­SOZI IBRAHIM BIRIB­AWA MAKINDYE DI­VI­SION EAST KAM­PALA FDC NO
170.       KA­SOZI JOSEPH MUY­OMBA BUKOTO COUNTY MID-WEST LWENGO NRM YES
171.       KA­SULE ROBERT SE­BUNYA NANSANA MU­NIC­I­PAL­ITY WAK­ISO NRM YES
172.       KA­SUMBA PATRICK PADDY BU­JENJE COUNTY MASINDI NRM YES
173.       KATALI LOY DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE JINJA NRM
174.       KATO LUB­WAMA PAUL RUBAGA DI­VI­SION SOUTH KAM­PALA IN­DE­PEN­DENT NO
175.       KA­TOTO HATWIB KATER­ERA COUNTY RU­B­I­RIZI NRM YES
176.       KA­TUMBA WA­MALA ED­WARD (GEN.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES
177.       KATUNTU ABDU BUG­W­ERI COUNTY IGANGA FDC NO
178.       KAT­U­RAMU HOOD KIRIBEDDA PwDs REP­RE­SEN­TA­TIVE WEST­ERN IN­DE­PEN­DENT YES
179.       KA­TUS­ABE GOD­FREY BUKONJO COUNTY WEST KAS­ESE FDC NO
180.       KA­TUSHABE RUTH BUKO­MAN­SIMBI NORTH COUNTY BUKO­MAN­SIMBI NRM YES
181.       KATWE­SI­GYE OLIVER KOYEKYENGA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUH­WEJU IN­DE­PEN­DENT YES
182.       KEMIREMBE PAULINE KYAKA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE LYAN­TONDE NRM YES
183.       KE­SANDE GRACE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE RU­B­I­RIZI NRM YES
184.       KHAINZA JUS­TINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUDUDA NRM NO
185.       KIBALYA HENRY. M BUGAB­ULA COUNTY SOUTH KA­MULI NRM NO
186.       KIBU­ULE RONALD MUKONO COUNTY NORTH MUKONO NRM YES
187.       KI­IZA MON­DAY ERNEST MASINDI MU­NIC­I­PAL­ITY MASINDI NRM YES
188.       KI­IZA STELLA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KYEGEGWA IN­DE­PEN­DENT YES
189.       KI­IZA WIN­FRED DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KAS­ESE FDC NO
190.       KI­NOBERE HER­BERT TOM KIBUKU COUNTY KIBUKU IN­DE­PEN­DENT YES
191.       KIPTERIT CHRISTO­PHER AKO­RIKI­MOI UPE COUNTY AMU­DAT IN­DE­PEN­DENT YES
192.       KISA STEPHEN BAKUBAL­WAYO LUUKA SOUTH COUNTY LUUKA NRM YES
193.       KISEMBO BASE­MERA NOE­LINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KIBAALE NRM YES
194.       KI­TATTA ABOUD BUKOTO COUNTY WEST LWENGO NRM YES
195.       KI­TUTU  KI­MONO MARY GORETTI DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MAN­AFWA NRM YES
196.       KI­WANDA  GOD­FREY MITYANA COUNTY NORTH MITYANA NRM YES
197.       KI­WANUKA KEEFA KI­BOGA  EAST COUNTY KI­BOGA NRM YES
198.       KIYINGI DE­OGATIUS D. GON­ZAGA BUKO­MAN­SIMBI SOUTH COUNTY BUKO­MAN­SIMBI DP
199.       KIZIGE MOSES. K BUGAB­ULA COUNTY NORTH KA­MULI NRM YES
200.       KOLUO JOSEPH AN­DREW TOROMA COUNTY KATAKWI NRM YES
201.       KO­MAKECH LYAN­DRO GULU MU­NIC­I­PAL­ITY GULU DP NO
202.       KO­MUHANGI MAR­GARET DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NAKA­SONGOLA NRM YES
203.       KO­RETA IVAN (LT. GEN.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES
204.       KU­LAYI­GYE FE­LIX MU­TI­INI (COL.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES
205.       KU­MAMA NSAMBA GEORGE WIL­SON BBAALE COUNTY KAYUNGA NRM YES
206.       KU­NI­HIRA AGNES WORK­ERS REP­RE­SEN­TA­TIVES NRM YES
207.       KUSASIRA PEACE KANYE­SI­GYE MU­BIRU DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MUKONO NRM YES
208.       KU­TEESA PECOS ONES­MUS (MAJ. GEN.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES
209.       KUTESA  SAM KA­HAMBA MA­WOGOLA NORTH COUNTY SSEM­BAB­ULE NRM YES
210.       KWIYUCWINY GRACE FREE­DOM DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE ZOMBO NRM YES
211.       KYAG­U­LANYI SSEN­TAMU ROBERT KYADONDO EAST WAK­ISO IND. NO
212.       KYAM­BADDE AMELIA ANNE MA­WOKOTA COUNTY NORTH MPIGI NRM YES
213.       KYEYUNE HARUNA KA­SOLO KY­OTERA COUNTY RAKAI NRM YES
214.       LAKOT SU­SAN ORUNI (CAPT.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES
215.       LAMWAKA CATHER­INE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE OMORO NRM YES
216.       LAMWAKA MAR­GRET DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KIT­GUM NRM YES
217.       LANYERO MOLLY DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE LAMWO NRM YES
218.       LOK­ERIS PE­TER CHEK­WII COUNTY (KADAM) NAKAPIRIPIRIT NRM YES
219.       LOK­ERIS SAM­SON DODOTH EAST COUNTY KAABONG NRM YES
220.       LOKII JOHN BAP­TIST MA­TH­ENIKO COUNTY MO­ROTO NRM YES
221.       LOKODO SI­MON DODOTH WEST COUNTY KAABONG NRM YES
222.       LOKORU AL­BERT TE­PETH COUNTY MO­ROTO NRM YES
223.       LOK­WANG HILLARY IK COUNTY KAABONG NRM YES
224.       LOW­ILA C.D OKE­TAYOT DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE PADER NRM NO
225.       LUBEGA MEDARD SSEGG­ONA BUSIRO COUNTY EAST WAK­ISO DP
226.       LUBOGO KEN­NETH BU­LAM­OGI COUNTY KALIRO NRM YES
227.       LU­FAFA NEL­SON BUTEMBE COUNTY JINJA NRM YES
228.       LU­GOLOOBI AMOS NTEN­JERU COUNTY NORTH KAYUNGA NRM YES
229.       LUKYA­MUZI DAVID KALWANGA BUSU­JJU COUNTY MITYANA IN­DE­PEN­DENT NO
230.       LUT­TA­M­AGUZI SE­MAKULA PAUL­SON KASANA NAKASEKE SOUTH COUNTY NAKASEKE DP NO
231.       LY­OMOKI SAM WORK­ERS REP­RE­SEN­TA­TIVES NRM NO
232.       MA­CHO GE­OF­FREY BU­SIA MU­NIC­I­PAL­ITY BU­SIA NRM NO
233.       MAFABI  ISHMA YOUTH REP­RE­SEN­TA­TIVE EAST­ERN IN­DE­PEN­DENT YES
234.       MA­G­A­NDA JULIUS SAMIA BUGWE COUNTY SOUTH BU­SIA NRM YES
235.       MAGYEZI RAPHAEL IGARA COUNTY WEST BUSHENYI NRM YES
236.       MAKUMBI KAMYA HENRY MITYANA COUNTY SOUTH MITYANA NRM YES
237.       MAN­DERA  AMOS BUYAMBA COUNTY RAKAI NRM YES
238.       MAN­GUSHO LAWRENCE CHEROP KWEEN COUNTY KWEEN NRM YES
239.       MASIKA APOLLO BUBULO COUNTY EAST MAN­AFWA NRM YES
240.       MASIKO WIN­FRED KO­MUHANGI DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE RUKUN­GIRI NRM YES
241.       MAYENDE STEPHEN DEDE BUKOOLI SOUTH COUNTY NA­MAYINGO NRM YES
242.       MBABAALI MUYANJA BUKOTO COUN­TYSOUTH LWENGO NRM YES
243.       MBABAZI JANEPHER KY­OMUHENDO DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KA­GADI NRM YES
244.       MBAJU JACK­SON BU­SONGORA COUNTY SOUTH KAS­ESE FDC NO
245.       MBAL­IBULHA TA­BAN KIBAZANGA CHRISTO­PHER BUGH­EN­DERA COUNTY BUNDIBU­GYO NRM YES
246.       MBAYO ES­THER MBU­LAKUBUZA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE LUUKA NRM YES
247.       MBEIZA MAR­GARET KISIRA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KALIRO NRM YES
248.       MBOGO KEZEKIA BU­DAKA COUNTY BU­DAKA NRM YES
249.       MB­WA­TEKAMWA GAFFA KASAM­BYA COUNTY MUBENDE NRM NO
250.       MI­GADDE ROBERT NDUGWA BU­VUMA IS­LANDS COUNTY BU­VUMA NRM NO
251.       MIREMBE LY­DIA DAPHINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BU­TAM­BALA IN­DE­PEN­DENT YES
252.       MORIKU JOYCE KA­DUCU DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MOYO NRM
253.       MPU­UGA MATH­IAS MASAKA MU­NIC­I­PAL­ITY MASAKA DP NO
254.       MUDUKOI FRED ODUCHU BUTEBO COUNTY PAL­LISA IN­DE­PEN­DENT YES
255.       MU­GABE KA­HONDA DONONZIO RUHINDA COUNTY MI­TOOMA NRM YES
256.       MUGEMA PE­TER IGANGA MU­NIC­I­PAL­ITY IGANGA NRM
257.       MU­GENI MILLY DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BU­TALEJA NRM YES
258.       MU­GOYA KYAWA GASTER BUKOOLI COUNTY NORTH BU­GIRI NRM YES
259.       MUGUME ROLAND RUKUN­GIRI MU­NIC­I­PAL­ITY RUKUN­GIRI FDC NO
260.       MUGISA MUHANGA MAR­GARET BU­RAHYA COUNTY KABA­ROLE NRM YES
261.       MUHEIRWE DANIEL M. BUH­AGUZI COUNTY HOIMA NRM YES
262.       MUHINDO HAROLD TONNY BUKONZO COUNTY  EAST KAS­ESE FDC NO
263.       MUKASA JULIUS OPONDO BU­JUMBA COUNTY KALAN­GALA IN­DE­PEN­DENT NO
264.       MUKASA WIL­SON MU­RULI BUDYEBO COUNTY NAKA­SONGOLA NRM YES
265.       MUK­ISA ROBINA HOPE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NA­MAYINGO NRM YES
266.       MUKODA JULIE ZABWE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MAYUGE IN­DE­PEN­DENT YES
267.       MUKULA FRAN­CIS AG­ULE COUNTY PAL­LISA IN­DE­PEN­DENT YES
268.       MULINDWA ISAAC SSOZI LUGAZI MU­NIC­I­PAL­ITY BUIKWE NRM YES
269.       MUN­YAGWA MUBARAK SSERUNGA KAWEMPE DI­VI­SION SOUTH KAM­PALA FDC
270.       MU­SANA ERIC BUYAGA EAST COUNTY KIBAALE NRM YES
271.       MUSA­SIZI HENRY ARI­G­ANYIRA RUBANDA COUNTY EAST KA­BALE NRM YES
272.       MU­SOKE PAUL SE­BU­LIME BUIKWE COUNTY NORTH BUIKWE NRM YES
273.       MU­SOKE ROBERT BU­DIOPE WEST COUNTY BUYENDE NRM YES
274.       MUTEBI DAVID RON­NIE BUIKWE COUNTY SOUTH BUIKWE NRM YES
275.       MUTEBI NOAH WAN­ZALA NAKA­SONGOLA COUNTY NAKA­SONGOLA NRM YES
276.       MU­TONYI ROSE MASAABA BUBULO COUNTY WEST MAN­AFWA NRM YES
277.       MU­TU­UZO PEACE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUN­YANGABU NRM YES
278.       MUWANGA KIVUMBI MUHAM­MAD BU­TAM­BALA COUNTY BU­TAM­BALA DP NO
279.       MUYANJA JOHN­SON SSENY­ONGA MUKONO COUNTY SOUTH MUKONO NRM NO
280.       MUYINGO JOHN CHRYSOS­TOM BA­MU­NANIKA COUNTY LUWEERO NRM YES
281.       MWE­SIGE  KA­SAIJA ADOLF BUN­YANGABU COUNTY KABA­ROLE NRM YES
282.       MWE­SIGWA RUKU­TANA RUSHENYI COUNTY NTUNG­AMO NRM YES
283.       MWE­SI­GYE FRED NYABUSHOZI COUNTY KIRUHURA NRM YES
284.       MWI­JUKYE FRAN­CIS BUH­WEJU COUNTY BUH­WEJU FDC NO
285.       MWINE  MPAKA YOUTH REP­RE­SEN­TA­TIVE WEST­ERN NRM YES
286.       NABAKOOBA JU­DITH NALULE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MITYANA NRM YES
287.       NABAYIGA IDAH DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KALAN­GALA NRM YES
288.       NAB­BANJA ROBI­NAH DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KAKU­MIRO NRM YES
289.       NAB­U­LINDO JANE KWOBA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BU­SIA IN­DE­PEN­DENT NO
290.       NAG­GAYI NABI­LAH SEM­PALA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KAM­PALA FDC
291.       NAG­WOMU MOSES MUSAMBA BUN­Y­OLE EAST COUNTY BU­TALEJA NRM YES
292.       NAIGAGA MARIAM DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NA­MU­TUMBA NRM YES
293.       NA­JJUMA SARAH DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NAKASEKE NRM YES
294.       NAKATE LIL­LIAN SEGU­JJA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE LUWEERO NRM YES
295.       NAKAWUNDE SARAH DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MPIGI NRM NO
296.       NAKAYENZE CON­NIE GALI­WANGO DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MBALE NRM NO
297.       NALULE SAFIA JUUKO PER­SONS WITH DIS­ABIL­I­TIES NRM YES
298.       NA­MAYANJA FLO­RENCE BUKOTO COUNTY EAST MASAKA DP NO
299.       NAMBESHE JOHN BAP­TIST MAN­JIYA COUNTY BUDUDA NRM NO
300.       NAMOE  STELLA NY­OMERA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NA­PAK NRM YES
301.       NA­MU­GANZA PER­SIS PRINCESS BUKONO COUNTY NA­MU­TUMBA IN­DE­PEN­DENT YES
302.       NA­MUG­WANYA BENNY BUGEMBE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MUBENDE NRM YES
303.       NA­MU­JJU CISSY DION­IZIA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE LWENGO NRM YES
304.       NA­MUKHULA GRACE WATUWA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NAMISINDWA NRM YES
305.       NA­MUYANGU KACHA JENIPHER DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KIBUKU NRM YES
306.       NAN­DALA MAFABI NATHAN  JAMES BU­DADIRI COUNTY  WEST SIRONKO FDC NO
307.       NANKABIRWA ANN MARIA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KYANKWANZI NRM YES
308.       NANKABIRWA RUTH SEN­TAMU DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KI­BOGA NRM YES
309.       NAN­SUB­UGA ROSE­MARY SENINDE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE WAK­ISO NRM YES
310.       NANTABA IDAH ERIOS DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KAYUNGA IN­DE­PEN­DENT
311.       NANYONDO VERON­ICA NA­M­A­GANDA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUKO­MAN­SIMBI DP NO
312.       NAUWAT ROSE­MARY DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE AMU­DAT IN­DE­PEN­DENT YES
313.       NAYEBALE SYLIVIA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE GOMBA NRM YES
314.       NDAMIRA CATHE­LINE AT­WAKI­IRE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KA­BALE NRM YES
315.       NDEEZI ALEX PER­SONS WITH DIS­ABIL­I­TIES NRM YES
316.       NGABI­RANO CHARLES RWAMPARA COUNTY MBARARA NRM YES
317.       NIN­SI­IMA BOAZ KASIR­ABO KOOKI COUNTY RAKAI NRM YES
318.       NIRINGIY­I­MANA JAMES RU­UGI KABERUKA KINKIZI COUNTY WEST KA­NUNGU NRM NO
319.       NI­WAGABA WIL­FRED NDORWA COUNTY EAST KA­BALE IN­DE­PEN­DENT
320.       NOKRACH WIL­SON WILLIAM PwDs NORTH­ERN IN­DE­PEN­DENT YES
321.       NSAMBA OS­HABE PATRICK KAS­SANDA COUNTY NORTH MUBENDE NRM NO
322.       NSEREKO MUHAM­MAD KAM­PALA CEN­TRAL DI­VI­SION KAM­PALA IN­DE­PEN­DENT NO
323.       NSUB­UGA SIMEO KAS­SANDA COUNTY SOUTH MUBENDE NRM YES
324.       NTENDE ROBERT BUNYA COUNTY SOUTH MAYUGE IN­DE­PEN­DENT YES
325.       NYAKE­CHO AN­NET TORORO NORTH COUNTY TORORO IN­DE­PEN­DENT YES
326.       NYI­IRA ZERUBA­BEL MI­JUMBI BU­RULI COUNTY MASINDI NRM YES
327.       NZOGHU MUS­ABE WILLIAM BU­SONGORA COUNTY NORTH KAS­ESE FDC NO
328.       OBALOKER ONEK HI­LARY LAMWO COUNTY LAMWO NRM YES
329.       OBIGA MARIO KA­NIA TEREGO EAST COUNTY ARUA NRM YES
330.       OBOTH MARK­SONS JA­COB WEST BU­DAMA COUNTY SOUTH TORORO IN­DE­PEN­DENT YES
331.       OBUA DE­NIS HAM­SON AJURI COUNTY ALEBTONG NRM YES
332.       OCEN PE­TER KOLE SOUTH COUNTY KOLE IN­DE­PEN­DENT NO
333.       OCHEN JULIUS KAPELE­BY­ONG COUNTY AMURIA IN­DE­PEN­DENT NO
334.       ODONGA OTTO ARUU COUNTY PADER FDC NO
335.       ODONGO JEJE ABUBAKHAR ORUNGO COUNTY AMURIA NRM YES
336.       ODUR JACK LU­TANYWA KIBANDA SOUTH COUNTY KIRYAN­DONGO NRM YES
337.       ODUR JONATHAN ERUTE COUNTY SOUTH LIRA UPC
338.       OGAMA ALLI IS­MAIL LOWER MADI COUNTY ARUA NRM YES
339.       OGENGA LATIGO MOR­RIS WODAMIDA AGAGO NORTH COUNTY AGAGO FDC NO
340.       OGONG FE­LIX OKOT DOKOLO SOUTH COUNTY DOKOLO NRM NO
341.       OGUZU LEE DE­NIS MARACHA COUNTY MARACHA FDC NO
342.       OG­WANG PE­TER USUK COUNTY KATAKWI NRM YES
343.       OK­ABE PATRICK SERERE COUNTY SERERE NRM YES
344.       OKELLO AN­THONY KIOGA COUNTY AMO­LATAR NRM YES
345.       OKELLO BONNY DE­SALES KOLE NORTH COUNTY KOLE NRM YES
346.       OKELLO.P CHARLES EN­GOLA MA­COD­WOGO OYAM COUNTY NORTH OYAM NRM YES
347.       OKIN P.P. OJARA CHUA WEST COUNTY KIT­GUM IN­DE­PEN­DENT NO
348.       OKORI-MOE JANET GRACE AKECH DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE ABIM NRM YES
349.       OKOT PE­TER TOCHI COUNTY GULU DP NO
350.       OKUMU RONALD RE­GAN ASWA COUNTY GULU IN­DE­PEN­DENT NO
351.       OKUPA ELI­JAH KASILO COUNTY SERERE FDC NO
352.       OK­WIR SAMUEL MO­ROTO COUNTY ALEBTONG IN­DE­PEN­DENT YES
353.       OLANYA GILBERT KI­LAK SOUTH COUNTY AMURU FDC NO
354.       OLEGA ASHRAF NOAH ARINGA COUNTY YUMBE NRM YES
355.       OMONY OS­CAR YOUTH REP­RE­SEN­TA­TIVE NORTH­ERN NRM YES
356.       BIYIKA LAWRENCE SONGA ORA COUNTY ZOMBO NRM YES
357.       ON­GALO-OBOTE CLEMENT KEN­NETH KALAKI COUNTY KABERA­MAIDO NRM YES
358.       ONGIERTHO EM­MANUEL JOR JONAM COUNTY NEBBI FDC NO
359.       ONYANGO GIDEON SAMIA BUGWE COUNTY NORTH BU­SIA IN­DE­PEN­DENT YES
360.       ONZ­IMA GOD­FREY ARINGA NORTH COUNTY YUMBE NRM YES
361.       OPOLOT ISI­AGI PATRICK KACHUM­BALA COUNTY BUKEDEA NRM YES
362.       OPOLOT JA­COB RICHARDS PAL­LISA COUNTY PAL­LISA IN­DE­PEN­DENT YES
363.       OROT IS­MAEL KANYUM COUNTY KUMI NRM YES
364.       ORYEM HENRY OKELLO CHUA EAST COUNTY KIT­GUM NRM YES
365.       OS­EGGE AN­GELLINE ASIO DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE SOROTI FDC NO
366.       OS­EKU RICHARD ORIEBO KIBALE COUNTY PAL­LISA NRM YES
367.       OS­ORU MOURINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE ARUA NRM YES
368.       OTH­IENO OKOTH RICHARD WEST BU­DAMA COUNTY NORTH TORORO NRM YES
369.       OTTO ED­WARD MAK­MOT AGAGO COUNTY AGAGO IN­DE­PEN­DENT YES
370.       OULA GEORGE IN­NO­CENT (BRIG.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES
371.       OUMA GEORGE ABOTT BUKOOLI IS­LAND COUNTY NA­MAYINGO NRM YES
372.       OYET SI­MON NWOYA COUNTY NWOYA FDC NO
373.       RUHUNDA ALEX FORT POR­TAL MU­NIC­I­PAL­ITY KABA­ROLE NRM NO
374.       RWABUSHAIJA MAR­GARET.N WORK­ERS REP­RE­SEN­TA­TIVES IN­DE­PEN­DENT YES
375.       RWAB­WOGO SYLVIA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KABA­ROLE NRM NO
376.       RWAKI­MARI BEAT­RICE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NTUNG­AMO NRM YES
377.       RWAKOOJO ROBINA GUREME GOMBA WEST COUNTY GOMBA NRM YES
378.       RWAMI­RAMA BRIGHT KANY­OTORE (Lt. Col.) ISIN­GIRO COUNTY NORTH ISIN­GIRO NRM YES
379.       RWEMU­LIKYA IBANDA NTOROKO COUNTY NTOROKO NRM YES
380.       SABI­ITI DE­NIS RUBANDA COUNTY WEST KA­BALE NRM NO
381.       SE­BAG­GALA AB­DU­LATIF SEN­GENDO KAWEMPE DI­VI­SION NORTH KAM­PALA IN­DE­PEN­DENT NO
382.       SEGUYA LUBYAYI JOHN BOSCO MA­WOKOTA COUNTY SOUTH MPIGI NRM YES
383.       SEKINDI AISHA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KALUNGU NRM YES
384.       SE­MA­TIMBA PE­TER SI­MON BUSIRO COUNTY SOUTH WAK­ISO NRM YES
385.       SIL­WANY SOLOMON BUKOOLI COUNTY CEN­TRAL BU­GIRI NRM YES
386.       SIZOMU GER­SHOM RABBI WAMBEDE BUN­GOKHO COUNTY NORTH MBALE FDC NO
387.       SOYEKWO KEN­NETH TINGEY COUNTY KAP­CHORWA IN­DE­PEN­DENT YES
388.       SSE­BIKAALI YOWEERI JOEL NTWETWE COUNTY KYANKWANZI NRM YES
389.       SSEK­ABI­ITO JOSEPH MA­WOGOLA COUNTY SSEM­BAB­ULE NRM YES
390.       SSEKANDI ED­WARD KI­WANUKA BUKOTO COUNTY CEN­TRAL MASAKA NRM YES
391.       SSEKIKUBO THEODORE LWEMIYAGA COUNTY SSEM­BAB­ULE NRM NO
392.       SSEM­BATYA ED­WARD NDAWULA KATIKAMU COUNTY SOUTH LUWEERO NRM YES
393.       SSEM­PALA KIGOZI EM­MANUEL MAKINDYE-SS­ABAGABO MU­NIC­I­PAL­ITY WAK­ISO DP NO
394.       SSEM­PI­JJA VIN­CENT BA­MU­LAN­GAKI KALUNGU COUNTY EAST KALUNGU NRM YES
395.       SSE­MU­JJU IBRAHIM KIRA MU­NIC­I­PAL­ITY WAK­ISO FDC
396.       SSEMULI AN­THONY MUBENDE MU­NIC­I­PAL­ITY MUBENDE NRM NO
397.       SSEN­TONGO ROBI­NAH NAKASIRYE DIS­TRICT WOMAN REPRENTA­TIVE KY­OTERA DP NO
398.       SSE­WANYANA ALOIZIOUS AL­LAN MAKINDYE DI­VI­SION WEST KAM­PALA DP
399.       SSEWUNGU JOSEPH GON­ZAGA KALUNGU COUNTY WEST KALUNGU DP NO
400.       SU­UBI KYINYA­MATAMA JULIET .K DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE RAKAI NRM YES
401.       TAAKA  AGNES WE­JULI DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BU­GIRI NRM YES
402.       TA­BAN IDI AMIN KIBANDA NORTH CON­STITUENCY KIRYAN­DONGO NRM YES
403.       TAKIRWA FRAN­CIS (BRIG.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES
404.       TAYEBWA  THOMAS RUHINDA NORTH COUNTY MI­TOOMA NRM YES
405.       TIMUZIGU KA­MUGISHA MICHAEL KA­JARA COUNTY NTUNG­AMO NRM NO
406.       TIN­KASI­IMIRE  BARN­ABAS BUYAGA WEST COUNTY KIBAALE NRM NO
407.       TU­MUHEIRWE FRED TU­RYA­MUH­WEZA RU­JUM­BURA COUNTY RUKUN­GIRI FDC NO
408.       TU­MU­RAMYE GENEN­SIO KASHONGI COUNTY KIRUHURA NRM YES
409.       TU­MUSI­IME ROSE­MARY BIKAAKO EN­TEBBE MU­NIC­I­PAL­ITY WAK­ISO NRM YES
410.       TUMWE­BAZE FRANK KAGYI­GYI KIBALE EAST COUNTY KAMWENGE NRM YES
411.       TUMWE­SI­GYE ELIODA SHEEMA COUNTY NORTH SHEEMA NRM YES
412.       TUMWINE ANNE MARY DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NTOROKO IN­DE­PEN­DENT YES
413.       TUMWINE ELLY  TUHIRIRWE (GEN.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES
414.       TU­RYAHIKAYO KE­BIRUNGI MARY PAULA RUBABO COUNTY RUKUN­GIRI NRM YES
415.       TUSI­IME MICHAEL MBARARA MU­NIC­I­PAL­ITY MBARARA NRM YES
416.       TWE­SI­GYE JOHN NTA­MUHI­IRA BUN­YARUGURU COUNTY RU­B­I­RIZI NRM YES
417.       TWE­SI­GYE NATHAN ITUNGO KASHARI SOUTH COUNTY MBARARA NRM YES
418.       TWINA­MASIKO ONES­IMUS BUGAN­GAIZI EAST COUNTY KIBAALE IN­DE­PEN­DENT YES
419.       WAIRA KYE­WAL­ABYE MA­JEGERE S.J BUNYA COUNTY EAST MAYUGE IN­DE­PEN­DENT YES
420.       WAK­ABI PIUS BUGAHYA COUNTY HOIMA NRM AB­STAIN
421.       WALUSWAKA JAMES BUN­Y­OLE WEST COUNTY BU­TALEJA NRM YES
422.       WA­MALA NAM­BOZO FLO­RENCE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE SIRONKO NRM YES
423.       WA­LY­OMU MUWANIKA MOSES KAGOMA COUNTY JINJA NRM YES
424.       WA­MANGA WA­MAI JACK MBALE MU­NIC­I­PAL­ITY MBALE FDC
425.       WA­MUKUYU MUDIMI EL­GON COUNTY BU­LAM­BULI NRM YES
426.       WA­TENGA GOD­FREY NABU­TANYI LUT­SE­SHE COUNTY BUDUDA IN­DE­PEN­DENT YES
427.       WA­TON­GOLA RE­HEMA TI­WUWE KA­MULI MU­NIC­I­PAL­ITY KA­MULI NRM YES
428.       WEKOMBA SARAH NAM­BOZO DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BU­LAM­BULI IN­DE­PEN­DENT YES
429.       WOBOYA VI­CENT BU­DADIRI COUNTY EAST SIRONKO NRM YES
430.       YAGUMA WILBER­FORCE KASHARI NORTH COUNTY MBARARA NRM YES
431.       YERI OF­WONO  APOLLO TORORO MU­NIC­I­PAL­ITY TORORO NRM YES
432.       ZA­AKE FRAN­CIS MITYANA MU­NIC­I­PAL­ITY MITYANA IN­DE­PEN­DENT NO
433.       MAWANDA MICHEAL IGARA COUNTY EAST NTUNG­AMO IN­DE­PEN­DENT YES
434.       OULANYAH JA­COB L’OKORI OMORO COUNTY GULU NRM
TO­TAL VOTES 317 97 2

 

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