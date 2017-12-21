From A to Z: How they voted

Kampala, Uganda | THE INDEPENDENT | How MPs voted Wednesday afternoon on the motion for the second reading of the report (317 YES, 97 NO ) on the Uganda Constitution Amendment Bill 2017, paving the way for the lifting of the term limits on the presidency, return of presidential term limits and extension of MPs terms to seven years.
The Bill was the same night passed by parliament (315 votes for, 62 against and two abstentions) after a third reading, and will now be sent to the President for assent.
(source parliamentwatch.ug)
|ROLL CALL AND TALLY SHEET
DECIDING ON THE MOTION FOR THE SECOND READING OF THE
CONSTITUTION (AMENDMENT) (NO. 2) BILL, 2017
|NAME OTHER NAMES
|CONSTITUENCY
|DISTRICT
|POLITICAL PARTY / INDEPENDENT
|VOTE
|AYES
|NOES
|ABSTAIN
|1. ABABIKU JESCA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|ADJUMANI
|NRM
|YES
|2. ABACANON CHARLES ANGIRO GUTOMOI
|ERUTE COUNTY NORTH
|LIRA
|FDC
|NO
|3. ABALA DAVID
|NGORA COUNTY
|NGORA
|NRM
|YES
|4. ABIGABA CUTHBERT MIREMBE
|KIBALE COUNTY
|KAMWENGE
|NRM
|YES
|5. ABIRIGA IBRAHIM Y.A.
|ARUA MUNICIPALITY
|ARUA
|NRM
|YES
|6. ACHEN CHRISTINE AYO
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|ALEBTONG
|NRM
|YES
|7. ACHIA REMIGIO
|PIAN COUNTY
|NAKAPIRIPIRIT
|NRM
|YES
|8. ACHIA TERENCE NACO
|BOKORA COUNTY
|NAPAK
|NRM
|YES
|9. ACHIENG SARAH OPENDI
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|TORORO
|INDEPENDENT
|YES
|10. ACHIRO LUCY OTIM
|ARUU NORTH COUNTY
|PADER
|INDEPENDENT
|NO
|11. ACIDRI JAMES
|MARACHA EAST COUNTY
|MARACHA
|NRM
|NO
|12. ACON JULIUS BUA
|OTUKE COUNTY
|OTUKE
|NRM
|YES
|13. ADOA HELLEN
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|SERERE
|NRM
|YES
|14. ADEKE ANNA EBAJU
|FEMALE YOUTH REPRESENTATIVE
|INDEPENDENT
|NO
|15. ADOME BILDAD MOSES
|JIE COUNTY
|KOTIDO
|NRM
|NO
|16. ADONG LILLY
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NWOYA
|INDEPENDENT
|NO
|17. AGABA ABBAS MUGISHA
|KITAGWENDA COUNTY
|KAMWENGE
|NRM
|YES
|18. AJILO MARIA GORETTI ELOGU
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KABERAMAIDO
|NRM
|YES
|19. AKAMBA PAUL
|BUSIKI COUNTY
|NAMUTUMBA
|INDEPENDENT
|YES
|20. AKAMPULIRA PROSSY MBABAZI
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|RUBANDA
|NRM
|YES
|21. AKELLO JUDITH FRANCA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|AGAGO
|FDC
|NO
|22. AKELLO LUCY
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|AMURU
|FDC
|NO
|23. AKELLO ROSE LILLY
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KAABONG
|NRM
|YES
|24. AKELLO SILVIA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|OTUKE
|NRM
|NO
|25. AKENA JAMES MICHAEL JIMMY
|LIRA MUNICIPALITY
|LIRA
|UPC
|NO
|26. AKOL ANTHONY
|KILAK NORTH COUNTY
|AMURU
|FDC
|27. AKORA MAXWELL EBONG PATRICK
|MARUZI COUNTY
|APAC
|UPC
|NO
|28. AKUGIZIBWE LAWRENCE
|MWENGE COUNTY NORTH
|KYENJOJO
|NRM
|YES
|29. AKURUT VIOLET ADOME
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KATAKWI
|NRM
|YES
|30. ALEPER AACHILLA MARGARET
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KOTIDO
|NRM
|YES
|31. ALERO TOM AZA
|WEST MOYO COUNTY
|MOYO
|NRM
|YES
|32. ALI MOSES
|ADJUMANI WEST COUNTY
|ADJUMANI
|NRM
|YES
|33. ALIONI YORKE ODRIA
|ARINGA SOUTH COUNTY
|YUMBE
|INDEPENDENT
|YES
|34. ALUM SANTA SANDRA OGWANG
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|OYAM
|UPC
|NO
|35. ALYEK JUDITH
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KOLE
|NRM
|YES
|36. AMEEDE AGNES
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|PALLISA
|NRM
|YES
|37. AMERO SUSAN
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|AMURIA
|NRM
|NO
|38. AMODING MONICAH
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KUMI
|NRM
|NO
|39. AMONG ANNITA ANNET
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUKEDEA
|INDEPENDENT
|YES
|40. AMONGI BETTY ONGOM
|OYAM COUNTY SOUTH
|OYAM
|UPC
|YES
|41. AMONGIN JACQUILINE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NGORA
|NRM
|YES
|42. AMORU PAUL
|DOKOLO NORTH COUNTY
|DOKOLO
|NRM
|YES
|43. AMULE DOREEN
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|AMOLATAR
|NRM
|YES
|44. ANGELLA FRED
|MOROTO MUNICIPALITY
|MOROTO
|NRM
|YES
|45. ANGUNDRU MOSES
|TEREGO WEST COUNTY
|ARUA
|NRM
|YES
|46. ANGURA FREDRICK
|TORORO SOUTH COUNTY
|TORORO
|NRM
|YES
|47. ANITE EVELYN
|KOBOKO MUNICIPALITY
|KOBOKO
|NRM
|YES
|48. ANYAKUN ESTHER DAVINIA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NAKAPIRIPIRIT
|NRM
|YES
|49. ANYWARACH JOSHUA CARTER
|PADYERE COUNTY
|NEBBI
|INDEPENDENT
|NO
|50. AOGON SILAS
|KUMI MUNICIPALITY
|KUMI
|INDEPENDENT
|NO
|51. AOL BETTY OCAN
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|GULU
|FDC
|NO
|52. AOL JACQUELINE RAMA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NEBBI
|NRM
|YES
|53. ARIDRU GABRIEL AJEDRA GADISON
|VURRA COUNTY
|ARUA
|NRM
|YES
|54. ARIKO HERBERT EDMUND OKWORO
|SOROTI MUNICIPALITY
|SOROTI
|FDC
|NO
|55. ARINAITWE RWAKAJARA
|WORKERS REPRESENTATIVES
|NRM
|YES
|56. ARINDA GORDON KAKUUNA
|BUSHENYI -ISHAKA MUNICIPALITY
|BUSHENYI
|NRM
|YES
|57. ASABA NSABIMANA PAUL
|KYAKA NORTH COUNTY
|KYEGEGWA
|NRM
|YES
|58. ASAMO HELLEN GRACE
|PERSONS WITH DISABILITIES
|NRM
|YES
|59. ASIIMWE EVERLYNE BUREGYEYA (CAPT.)
|UPDF REPRESENTATIVE
|YES
|60. ASIKU ELLY ELIAS
|KOBOKO NORTH COUNTY
|KOBOKO
|NRM
|YES
|61. ATIKU BENARD
|AYIVU COUNTY
|ARUA
|INDEPENDENT
|NO
|62. ATIM BEATRICE ANYWAR
|KITGUM MUNICIPALITY
|KITGUM
|INDEPENDENT
|YES
|63. ATIM JOY ONGOM
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|LIRA
|UPC
|NO
|64. ATIM OGWAL CECILIA BARBARA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|DOKOLO
|FDC
|NO
|65. ATUHAIRE JACKLET
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|SHEEMA
|INDEPENDENT
|YES
|66. ATYANG STELLA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MOROTO
|NRM
|YES
|67. ASINDE BRENDA SUUBI
|DISTRICT WOMAN REPRENTATIVE
|IGANGA
|NRM
|YES
|68. AVUR JANE PACUTO
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|PAKWACH
|NRM
|YES
|69. AWOR BETTY ENGOLA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|APAC
|NRM
|YES
|70. AYAKA ROSE ATIMA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MARACHA
|NRM
|YES
|71. AYEBAZIBWE JASTINE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|ISINGIRO
|NRM
|YES
|72. AYEPA MICHAEL
|LABWOR COUNTY
|ABIM
|NRM
|YES
|73. AYOO TONNY
|KWANIA COUNTY
|APAC
|NRM
|YES
|74. AZAIRWE DOROTHY NSHAIJA KABARAITSYA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KAMWENGE
|NRM
|YES
|75. BABA JAMES BOLIBA
|KOBOKO COUNTY
|KOBOKO
|NRM
|YES
|76. BABIRYE JUDITH
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUIKWE
|NRM
|YES
|77. BABIRYE KITYO SARAH
|YOUTH REPRESENTATIVE CENTRAL
|NRM
|YES
|78. BABIRYE MARY KABANDA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MASAKA
|DP
|NO
|79. BABIRYE VERONICA KADOGO
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUYENDE
|INDEPENDENT
|YES
|80. BAFAKI GORDON
|KAZO COUNTY
|KIRUHURA
|NRM
|YES
|81. BAGIIRE AGGREY HENRY
|BUNYA COUNTY WEST
|MAYUGE
|NRM
|YES
|82. BAGOOLE JOHN NGOBI
|LUUKA NORTH COUNTY
|LUUKA
|INDEPENDENT
|YES
|83. BAGUMA SPELLANZA MUHENDA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KYENJOJO
|NRM
|YES
|84. BAHATI DAVID
|NDORWA COUNTY WEST
|KABALE
|NRM
|YES
|85. BAKIREKE NAMBOOZE BETTY
|MUKONO MUNICIPALITY
|MUKONO
|DP
|NO
|86. BAKKABULINDI CHARLES
|WORKERS REPRESENTATIVES
|NRM
|YES
|87. BALYEKU MOSES GRACE
|JINJA MUNICIPALITY WEST
|JINJA
|NRM
|YES
|88. BANGIRANA ANIFA KAWOOYA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|SSEMBABULE
|NRM
|YES
|89. BARYAYANGA ANDREW AJA
|KABALE MUNICIPALITY
|KABALE
|INDEPENDENT
|NO
|90. BARYOMUNSI CHRIS
|KINKIZI COUNTY EAST
|KANUNGU
|NRM
|YES
|91. BASEKE FRED
|NTENJERU COUNTY SOUTH
|KAYUNGA
|INDEPENDENT
|YES
|92. BATEGEKA LAWRENCE NKOOTO
|HOIMA MUNICIPALITY
|HOIMA
|NRM
|YES
|93. BBUMBA SYDA M. NAMIREMBE
|NAKASEKE NORTH COUNTY
|NAKASEKE
|NRM
|YES
|94. BEBONA BABUNGI JOSEPHINE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUNDIBUGYO
|NRM
|YES
|95. BIGIRWA NORAH NYENDWOHA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BULIISA
|NRM
|NO
|96. BINTU LUKUMU JALIA N.
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MASINDI
|NRM
|YES
|97. BIRAAHWA MUKITALE STEPHEN ADYEERI
|BULIISA COUNTY
|BULIISA
|INDEPENDENT
|ABSTAIN
|98. BIRUNGI CAROLYN NANYONDO
|KYAMUSWA COUNTY
|KALANGALA
|NRM
|YES
|99. BITANGARO SAM KWIZERA
|BUFUMBIRA COUNTY SOUTH
|KISORO
|NRM
|YES
|100. BUKENYA MICHEAL IGA
|BUKUYA COUNTY
|MUBENDE
|NRM
|YES
|101. BURUNDO MUSINGO MUNGOMA ALEX
|BULAMBULI COUNTY
|BULAMBULI
|NRM
|YES
|102. BUSINGYE MARY KAROORO OKURUT
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUSHENYI
|NRM
|YES
|103. BUTIME TOM
|MWENGE CENTRAL COUNTY
|KYENJOJO
|NRM
|YES
|104. BUTURO NSABA
|BUFUMBIRA COUNTY EAST
|KISORO
|NRM
|YES
|105. BWINO FRED KYAKULAGA
|KIGULU COUNTY NORTH
|IGANGA
|NRM
|YES
|106. BYABAGAMBI JOHN
|IBANDA COUNTY SOUTH
|IBANDA
|NRM
|YES
|107. BYANDALA ABRAHAM JAMES
|KATIKAMU COUNTY NORTH
|LUWEERO
|NRM
|YES
|108. BYARUGABA ALEX
|ISINGIRO COUNTY SOUTH
|ISINGIRO
|NRM
|YES
|109. BYEKWASO FLAVIA (COL.)
|UPDF REPRESENTATIVE
|YES
|110. BYIBESHO SAM
|KISORO MUNICIPALITY
|KISORO
|NRM
|YES
|111. CENTENARY FRANCO ROBERT
|KASESE MUNICIPALITY
|KASESE
|FDC
|NO
|112. CHEKAMONDO RUKIYA KULANY
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KAPCHORWA
|NRM
|YES
|113. CHEKWEL LYDIA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KWEEN
|INDEPENDENT
|YES
|114. CHELIMO REUBEN PAUL
|KONGASIS COUNTY
|BUKWO
|NRM
|YES
|115. CHEMUTAI EVERLYN
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUKWO
|NRM
|NO
|116. CHEPTORIS SAM MANGUSHO
|KAPCHORWA MUNICIPALITY
|KAPCHORWA
|NRM
|YES
|117. DHAMUZUNGU GEOFREY
|BUDIOPE EAST COUNTY
|BUYENDE
|NRM
|YES
|118. DIRI BABA MARGARET
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KOBOKO
|NRM
|YES
|119. DRIWARU ZAITUN
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|YUMBE
|INDEPENDENT
|YES
|120. D’UJANGA SIMON GIW
|OKORO COUNTY
|ZOMBO
|NRM
|YES
|121. DULU ANGEL MARK
|ADJUMANI EAST COUNTY
|ADJUMANI
|NRM
|YES
|122. ECWERU MUSA FRANCIS
|AMURIA COUNTY
|AMURIA
|NRM
|YES
|123. EGUNYU NANTUME JANEPHER
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUVUMA
|NRM
|YES
|124. EITUNGANANE ESIANGU KENNETH
|SOROTI COUNTY
|SOROTI
|INDEPENDENT
|NO
|125. ELOTU COSMAS
|DAKABELA COUNTY
|SOROTI
|NRM
|YES
|126. ETUUKA ISAAC JOAKIN0
|UPPER MADI
|ARUA
|NRM
|YES
|127. FUNGAROO KAPS HASSAN
|OBONGI COUNTY
|MOYO
|FDC
|NO
|128. GAFABUSA RICHARD MUHUMUZA
|BWAMBA COUNTY
|BUNDIBUGYO
|NRM
|NO
|129. GALABUZI DENNIS SSOZI
|BUSIRO COUNTY NORTH
|WAKISO
|NRM
|YES
|130. GONAHASA FRANCIS BARNABAS
|KABWERI COUNTY
|KIBUKU
|FDC
|NO
|131. GUMA GUMISIRIZA DAVID
|IBANDA COUNTY NORTH
|IBANDA
|NRM
|YES
|132. GUME FREDRICK NGOBI
|BULAMOGI NORTH WEST COUNTY
|KALIRO
|NRM
|YES
|133. IGEME NABETA NATHAN SAMSON
|JINJA MUNICIPALITY EAST
|JINJA
|NRM
|YES
|134. IKOJO JOHN BOSCO
|BUKEDEA COUNTY
|BUKEDEA
|NRM
|YES
|135. ILUKOR CHARLES
|KUMI COUNTY
|KUMI
|NRM
|YES
|136. ISALA ERAGU VERONICA BICHETERO
|KABERAMAIDO COUNTY
|KABERAMAIDO
|NRM
|YES
|137. ISANGA MUSUMBA ISAAC
|BUZAAYA COUNTY
|KAMULI
|NRM
|YES
|138. KAAHWA TOPHACE BYAGIRA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|HOIMA
|NRM
|YES
|139. KABAFUNZAKI HERBERT
|RUKIGA COUNTY
|KABALE
|NRM
|YES
|140. KABAGYENYI ROSE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KISORO
|NRM
|YES
|141. KABAIJE SHEILA MWINE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KIRUHURA
|NRM
|YES
|142. KABAZIGURUKA MICHEAL ANDREW
|NAKAWA DIVISION
|KAMPALA
|FDC
|NO
|143. KAFABUSA WERIKHE MICHAEL
|BUNGOKHO COUNTY SOUTH
|MBALE
|NRM
|YES
|144. KAFEERO SSEKITOLEKO ROBERT
|NAKIFUMA COUNTY
|MUKONO
|NRM
|YES
|145. KAFUUZI JACKSON KARUGABA
|KYAKA SOUTH COUNTY
|KYEGEGWA
|NRM
|YES
|146. KAHUNDE HELEN
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KIRYANDONGO
|NRM
|NO
|147. KAJARA ASTON PETERSON
|MWENGE COUNTY SOUTH
|KYENJOJO
|NRM
|YES
|148. KAJUNGU MUTAMBI ROSETTE CHRISTINE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MBARARA
|NRM
|YES
|149. KAKOOZA JAMES
|KABULA COUNTY
|LYANTONDE
|INDEPENDENT
|YES
|150. KAKOOZA JOSEPH
|BUWEKULA COUNTY
|MUBENDE
|NRM
|YES
|151. KALEMBA CHRISTOPHER
|KAKUUTO COUNTY
|RAKAI
|NRM
|YES
|152. KALIISA JOVRINE KYOMUKAMA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|IBANDA
|NRM
|YES
|153. KALULE SSENGO EMMANUEL
|GOMBA EAST COUNTY
|GOMBA
|NRM
|YES
|154. KALUYA ANDREW KIIZA NAMITEGO
|KIGULU COUNTY SOUTH
|IGANGA
|INDEPENDENT
|YES
|155. KAMARA JOHN NIZEYIMANA
|BUFUMBIRA COUNTY NORTH
|KISORO
|NRM
|YES
|156. KAMATEEKA JOVAH
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MITOOMA
|NRM
|YES
|157. KAMUGO PAMELA NASIYO
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUDAKA
|NRM
|YES
|158. KAMUNTU EPHRAIM
|SHEEMA COUNTY SOUTH
|SHEEMA
|NRM
|YES
|159. KAMUSIIME CAROLINE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|RUKIGA
|NRM
|YES
|160. KAMUSIIME PENTAGON INNOCENT
|BUTEMBA COUNTY
|KYANKWANZI
|NRM
|YES
|161. KANGWAGYE STEPHEN
|BUKANGA COUNTY
|ISINGIRO
|NRM
|YES
|162. KARUBANGA DAVID
|KIGOROBYA COUNTY
|HOIMA
|NRM
|YES
|163. KARUHANGA GERALD KAFUREEKA
|NTUNGAMO MUNICIPALITY
|NTUNGAMO
|INDEPENDENT
|164. KARUNGI ELIZABETH BEIKIRIZE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KANUNGU
|NRM
|165. KASAIJA MATIA
|BUYANJA COUNTY
|KIBAALE
|NRM
|YES
|166. KASIBANTE MOSES
|RUBAGA DIVISION NORTH
|KAMPALA
|INDEPENDENT
|NO
|167. KASIRIVU ATWOOKI BALTAZAR KYAMANYWA
|BUGANGAIZI WEST COUNTY
|KIBAALE
|NRM
|YES
|168. KASOLO ROBERT
|IKI-IKI COUNTY
|BUDAKA
|NRM
|YES
|169. KASOZI IBRAHIM BIRIBAWA
|MAKINDYE DIVISION EAST
|KAMPALA
|FDC
|NO
|170. KASOZI JOSEPH MUYOMBA
|BUKOTO COUNTY MID-WEST
|LWENGO
|NRM
|YES
|171. KASULE ROBERT SEBUNYA
|NANSANA MUNICIPALITY
|WAKISO
|NRM
|YES
|172. KASUMBA PATRICK PADDY
|BUJENJE COUNTY
|MASINDI
|NRM
|YES
|173. KATALI LOY
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|JINJA
|NRM
|174. KATO LUBWAMA PAUL
|RUBAGA DIVISION SOUTH
|KAMPALA
|INDEPENDENT
|NO
|175. KATOTO HATWIB
|KATERERA COUNTY
|RUBIRIZI
|NRM
|YES
|176. KATUMBA WAMALA EDWARD (GEN.)
|UPDF REPRESENTATIVE
|YES
|177. KATUNTU ABDU
|BUGWERI COUNTY
|IGANGA
|FDC
|NO
|178. KATURAMU HOOD KIRIBEDDA
|PwDs REPRESENTATIVE
|WESTERN
|INDEPENDENT
|YES
|179. KATUSABE GODFREY
|BUKONJO COUNTY WEST
|KASESE
|FDC
|NO
|180. KATUSHABE RUTH
|BUKOMANSIMBI NORTH COUNTY
|BUKOMANSIMBI
|NRM
|YES
|181. KATWESIGYE OLIVER KOYEKYENGA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUHWEJU
|INDEPENDENT
|YES
|182. KEMIREMBE PAULINE KYAKA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|LYANTONDE
|NRM
|YES
|183. KESANDE GRACE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|RUBIRIZI
|NRM
|YES
|184. KHAINZA JUSTINE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUDUDA
|NRM
|NO
|185. KIBALYA HENRY. M
|BUGABULA COUNTY SOUTH
|KAMULI
|NRM
|NO
|186. KIBUULE RONALD
|MUKONO COUNTY NORTH
|MUKONO
|NRM
|YES
|187. KIIZA MONDAY ERNEST
|MASINDI MUNICIPALITY
|MASINDI
|NRM
|YES
|188. KIIZA STELLA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KYEGEGWA
|INDEPENDENT
|YES
|189. KIIZA WINFRED
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KASESE
|FDC
|NO
|190. KINOBERE HERBERT TOM
|KIBUKU COUNTY
|KIBUKU
|INDEPENDENT
|YES
|191. KIPTERIT CHRISTOPHER AKORIKIMOI
|UPE COUNTY
|AMUDAT
|INDEPENDENT
|YES
|192. KISA STEPHEN BAKUBALWAYO
|LUUKA SOUTH COUNTY
|LUUKA
|NRM
|YES
|193. KISEMBO BASEMERA NOELINE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KIBAALE
|NRM
|YES
|194. KITATTA ABOUD
|BUKOTO COUNTY WEST
|LWENGO
|NRM
|YES
|195. KITUTU KIMONO MARY GORETTI
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MANAFWA
|NRM
|YES
|196. KIWANDA GODFREY
|MITYANA COUNTY NORTH
|MITYANA
|NRM
|YES
|197. KIWANUKA KEEFA
|KIBOGA EAST COUNTY
|KIBOGA
|NRM
|YES
|198. KIYINGI DEOGATIUS D. GONZAGA
|BUKOMANSIMBI SOUTH COUNTY
|BUKOMANSIMBI
|DP
|199. KIZIGE MOSES. K
|BUGABULA COUNTY NORTH
|KAMULI
|NRM
|YES
|200. KOLUO JOSEPH ANDREW
|TOROMA COUNTY
|KATAKWI
|NRM
|YES
|201. KOMAKECH LYANDRO
|GULU MUNICIPALITY
|GULU
|DP
|NO
|202. KOMUHANGI MARGARET
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NAKASONGOLA
|NRM
|YES
|203. KORETA IVAN (LT. GEN.)
|UPDF REPRESENTATIVE
|YES
|204. KULAYIGYE FELIX MUTIINI (COL.)
|UPDF REPRESENTATIVE
|YES
|205. KUMAMA NSAMBA GEORGE WILSON
|BBAALE COUNTY
|KAYUNGA
|NRM
|YES
|206. KUNIHIRA AGNES
|WORKERS REPRESENTATIVES
|NRM
|YES
|207. KUSASIRA PEACE KANYESIGYE MUBIRU
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MUKONO
|NRM
|YES
|208. KUTEESA PECOS ONESMUS (MAJ. GEN.)
|UPDF REPRESENTATIVE
|YES
|209. KUTESA SAM KAHAMBA
|MAWOGOLA NORTH COUNTY
|SSEMBABULE
|NRM
|YES
|210. KWIYUCWINY GRACE FREEDOM
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|ZOMBO
|NRM
|YES
|211. KYAGULANYI SSENTAMU ROBERT
|KYADONDO EAST
|WAKISO
|IND.
|NO
|212. KYAMBADDE AMELIA ANNE
|MAWOKOTA COUNTY NORTH
|MPIGI
|NRM
|YES
|213. KYEYUNE HARUNA KASOLO
|KYOTERA COUNTY
|RAKAI
|NRM
|YES
|214. LAKOT SUSAN ORUNI (CAPT.)
|UPDF REPRESENTATIVE
|YES
|215. LAMWAKA CATHERINE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|OMORO
|NRM
|YES
|216. LAMWAKA MARGRET
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KITGUM
|NRM
|YES
|217. LANYERO MOLLY
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|LAMWO
|NRM
|YES
|218. LOKERIS PETER
|CHEKWII COUNTY (KADAM)
|NAKAPIRIPIRIT
|NRM
|YES
|219. LOKERIS SAMSON
|DODOTH EAST COUNTY
|KAABONG
|NRM
|YES
|220. LOKII JOHN BAPTIST
|MATHENIKO COUNTY
|MOROTO
|NRM
|YES
|221. LOKODO SIMON
|DODOTH WEST COUNTY
|KAABONG
|NRM
|YES
|222. LOKORU ALBERT
|TEPETH COUNTY
|MOROTO
|NRM
|YES
|223. LOKWANG HILLARY
|IK COUNTY
|KAABONG
|NRM
|YES
|224. LOWILA C.D OKETAYOT
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|PADER
|NRM
|NO
|225. LUBEGA MEDARD SSEGGONA
|BUSIRO COUNTY EAST
|WAKISO
|DP
|226. LUBOGO KENNETH
|BULAMOGI COUNTY
|KALIRO
|NRM
|YES
|227. LUFAFA NELSON
|BUTEMBE COUNTY
|JINJA
|NRM
|YES
|228. LUGOLOOBI AMOS
|NTENJERU COUNTY NORTH
|KAYUNGA
|NRM
|YES
|229. LUKYAMUZI DAVID KALWANGA
|BUSUJJU COUNTY
|MITYANA
|INDEPENDENT
|NO
|230. LUTTAMAGUZI SEMAKULA PAULSON KASANA
|NAKASEKE SOUTH COUNTY
|NAKASEKE
|DP
|NO
|231. LYOMOKI SAM
|WORKERS REPRESENTATIVES
|NRM
|NO
|232. MACHO GEOFFREY
|BUSIA MUNICIPALITY
|BUSIA
|NRM
|NO
|233. MAFABI ISHMA
|YOUTH REPRESENTATIVE EASTERN
|INDEPENDENT
|YES
|234. MAGANDA JULIUS
|SAMIA BUGWE COUNTY SOUTH
|BUSIA
|NRM
|YES
|235. MAGYEZI RAPHAEL
|IGARA COUNTY WEST
|BUSHENYI
|NRM
|YES
|236. MAKUMBI KAMYA HENRY
|MITYANA COUNTY SOUTH
|MITYANA
|NRM
|YES
|237. MANDERA AMOS
|BUYAMBA COUNTY
|RAKAI
|NRM
|YES
|238. MANGUSHO LAWRENCE CHEROP
|KWEEN COUNTY
|KWEEN
|NRM
|YES
|239. MASIKA APOLLO
|BUBULO COUNTY EAST
|MANAFWA
|NRM
|YES
|240. MASIKO WINFRED KOMUHANGI
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|RUKUNGIRI
|NRM
|YES
|241. MAYENDE STEPHEN DEDE
|BUKOOLI SOUTH COUNTY
|NAMAYINGO
|NRM
|YES
|242. MBABAALI MUYANJA
|BUKOTO COUNTYSOUTH
|LWENGO
|NRM
|YES
|243. MBABAZI JANEPHER KYOMUHENDO
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KAGADI
|NRM
|YES
|244. MBAJU JACKSON
|BUSONGORA COUNTY SOUTH
|KASESE
|FDC
|NO
|245. MBALIBULHA TABAN KIBAZANGA CHRISTOPHER
|BUGHENDERA COUNTY
|BUNDIBUGYO
|NRM
|YES
|246. MBAYO ESTHER MBULAKUBUZA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|LUUKA
|NRM
|YES
|247. MBEIZA MARGARET KISIRA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KALIRO
|NRM
|YES
|248. MBOGO KEZEKIA
|BUDAKA COUNTY
|BUDAKA
|NRM
|YES
|249. MBWATEKAMWA GAFFA
|KASAMBYA COUNTY
|MUBENDE
|NRM
|NO
|250. MIGADDE ROBERT NDUGWA
|BUVUMA ISLANDS COUNTY
|BUVUMA
|NRM
|NO
|251. MIREMBE LYDIA DAPHINE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUTAMBALA
|INDEPENDENT
|YES
|252. MORIKU JOYCE KADUCU
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MOYO
|NRM
|253. MPUUGA MATHIAS
|MASAKA MUNICIPALITY
|MASAKA
|DP
|NO
|254. MUDUKOI FRED ODUCHU
|BUTEBO COUNTY
|PALLISA
|INDEPENDENT
|YES
|255. MUGABE KAHONDA DONONZIO
|RUHINDA COUNTY
|MITOOMA
|NRM
|YES
|256. MUGEMA PETER
|IGANGA MUNICIPALITY
|IGANGA
|NRM
|257. MUGENI MILLY
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUTALEJA
|NRM
|YES
|258. MUGOYA KYAWA GASTER
|BUKOOLI COUNTY NORTH
|BUGIRI
|NRM
|YES
|259. MUGUME ROLAND
|RUKUNGIRI MUNICIPALITY
|RUKUNGIRI
|FDC
|NO
|260. MUGISA MUHANGA MARGARET
|BURAHYA COUNTY
|KABAROLE
|NRM
|YES
|261. MUHEIRWE DANIEL M.
|BUHAGUZI COUNTY
|HOIMA
|NRM
|YES
|262. MUHINDO HAROLD TONNY
|BUKONZO COUNTY EAST
|KASESE
|FDC
|NO
|263. MUKASA JULIUS OPONDO
|BUJUMBA COUNTY
|KALANGALA
|INDEPENDENT
|NO
|264. MUKASA WILSON MURULI
|BUDYEBO COUNTY
|NAKASONGOLA
|NRM
|YES
|265. MUKISA ROBINA HOPE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NAMAYINGO
|NRM
|YES
|266. MUKODA JULIE ZABWE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MAYUGE
|INDEPENDENT
|YES
|267. MUKULA FRANCIS
|AGULE COUNTY
|PALLISA
|INDEPENDENT
|YES
|268. MULINDWA ISAAC SSOZI
|LUGAZI MUNICIPALITY
|BUIKWE
|NRM
|YES
|269. MUNYAGWA MUBARAK SSERUNGA
|KAWEMPE DIVISION SOUTH
|KAMPALA
|FDC
|270. MUSANA ERIC
|BUYAGA EAST COUNTY
|KIBAALE
|NRM
|YES
|271. MUSASIZI HENRY ARIGANYIRA
|RUBANDA COUNTY EAST
|KABALE
|NRM
|YES
|272. MUSOKE PAUL SEBULIME
|BUIKWE COUNTY NORTH
|BUIKWE
|NRM
|YES
|273. MUSOKE ROBERT
|BUDIOPE WEST COUNTY
|BUYENDE
|NRM
|YES
|274. MUTEBI DAVID RONNIE
|BUIKWE COUNTY SOUTH
|BUIKWE
|NRM
|YES
|275. MUTEBI NOAH WANZALA
|NAKASONGOLA COUNTY
|NAKASONGOLA
|NRM
|YES
|276. MUTONYI ROSE MASAABA
|BUBULO COUNTY WEST
|MANAFWA
|NRM
|YES
|277. MUTUUZO PEACE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUNYANGABU
|NRM
|YES
|278. MUWANGA KIVUMBI MUHAMMAD
|BUTAMBALA COUNTY
|BUTAMBALA
|DP
|NO
|279. MUYANJA JOHNSON SSENYONGA
|MUKONO COUNTY SOUTH
|MUKONO
|NRM
|NO
|280. MUYINGO JOHN CHRYSOSTOM
|BAMUNANIKA COUNTY
|LUWEERO
|NRM
|YES
|281. MWESIGE KASAIJA ADOLF
|BUNYANGABU COUNTY
|KABAROLE
|NRM
|YES
|282. MWESIGWA RUKUTANA
|RUSHENYI COUNTY
|NTUNGAMO
|NRM
|YES
|283. MWESIGYE FRED
|NYABUSHOZI COUNTY
|KIRUHURA
|NRM
|YES
|284. MWIJUKYE FRANCIS
|BUHWEJU COUNTY
|BUHWEJU
|FDC
|NO
|285. MWINE MPAKA
|YOUTH REPRESENTATIVE WESTERN
|NRM
|YES
|286. NABAKOOBA JUDITH NALULE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MITYANA
|NRM
|YES
|287. NABAYIGA IDAH
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KALANGALA
|NRM
|YES
|288. NABBANJA ROBINAH
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KAKUMIRO
|NRM
|YES
|289. NABULINDO JANE KWOBA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUSIA
|INDEPENDENT
|NO
|290. NAGGAYI NABILAH SEMPALA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KAMPALA
|FDC
|291. NAGWOMU MOSES MUSAMBA
|BUNYOLE EAST COUNTY
|BUTALEJA
|NRM
|YES
|292. NAIGAGA MARIAM
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NAMUTUMBA
|NRM
|YES
|293. NAJJUMA SARAH
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NAKASEKE
|NRM
|YES
|294. NAKATE LILLIAN SEGUJJA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|LUWEERO
|NRM
|YES
|295. NAKAWUNDE SARAH
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MPIGI
|NRM
|NO
|296. NAKAYENZE CONNIE GALIWANGO
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MBALE
|NRM
|NO
|297. NALULE SAFIA JUUKO
|PERSONS WITH DISABILITIES
|NRM
|YES
|298. NAMAYANJA FLORENCE
|BUKOTO COUNTY EAST
|MASAKA
|DP
|NO
|299. NAMBESHE JOHN BAPTIST
|MANJIYA COUNTY
|BUDUDA
|NRM
|NO
|300. NAMOE STELLA NYOMERA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NAPAK
|NRM
|YES
|301. NAMUGANZA PERSIS PRINCESS
|BUKONO COUNTY
|NAMUTUMBA
|INDEPENDENT
|YES
|302. NAMUGWANYA BENNY BUGEMBE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MUBENDE
|NRM
|YES
|303. NAMUJJU CISSY DIONIZIA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|LWENGO
|NRM
|YES
|304. NAMUKHULA GRACE WATUWA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NAMISINDWA
|NRM
|YES
|305. NAMUYANGU KACHA JENIPHER
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KIBUKU
|NRM
|YES
|306. NANDALA MAFABI NATHAN JAMES
|BUDADIRI COUNTY WEST
|SIRONKO
|FDC
|NO
|307. NANKABIRWA ANN MARIA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KYANKWANZI
|NRM
|YES
|308. NANKABIRWA RUTH SENTAMU
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KIBOGA
|NRM
|YES
|309. NANSUBUGA ROSEMARY SENINDE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|WAKISO
|NRM
|YES
|310. NANTABA IDAH ERIOS
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KAYUNGA
|INDEPENDENT
|311. NANYONDO VERONICA NAMAGANDA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUKOMANSIMBI
|DP
|NO
|312. NAUWAT ROSEMARY
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|AMUDAT
|INDEPENDENT
|YES
|313. NAYEBALE SYLIVIA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|GOMBA
|NRM
|YES
|314. NDAMIRA CATHELINE ATWAKIIRE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KABALE
|NRM
|YES
|315. NDEEZI ALEX
|PERSONS WITH DISABILITIES
|NRM
|YES
|316. NGABIRANO CHARLES
|RWAMPARA COUNTY
|MBARARA
|NRM
|YES
|317. NINSIIMA BOAZ KASIRABO
|KOOKI COUNTY
|RAKAI
|NRM
|YES
|318. NIRINGIYIMANA JAMES RUUGI KABERUKA
|KINKIZI COUNTY WEST
|KANUNGU
|NRM
|NO
|319. NIWAGABA WILFRED
|NDORWA COUNTY EAST
|KABALE
|INDEPENDENT
|320. NOKRACH WILSON WILLIAM
|PwDs
|NORTHERN
|INDEPENDENT
|YES
|321. NSAMBA OSHABE PATRICK
|KASSANDA COUNTY NORTH
|MUBENDE
|NRM
|NO
|322. NSEREKO MUHAMMAD
|KAMPALA CENTRAL DIVISION
|KAMPALA
|INDEPENDENT
|NO
|323. NSUBUGA SIMEO
|KASSANDA COUNTY SOUTH
|MUBENDE
|NRM
|YES
|324. NTENDE ROBERT
|BUNYA COUNTY SOUTH
|MAYUGE
|INDEPENDENT
|YES
|325. NYAKECHO ANNET
|TORORO NORTH COUNTY
|TORORO
|INDEPENDENT
|YES
|326. NYIIRA ZERUBABEL MIJUMBI
|BURULI COUNTY
|MASINDI
|NRM
|YES
|327. NZOGHU MUSABE WILLIAM
|BUSONGORA COUNTY NORTH
|KASESE
|FDC
|NO
|328. OBALOKER ONEK HILARY
|LAMWO COUNTY
|LAMWO
|NRM
|YES
|329. OBIGA MARIO KANIA
|TEREGO EAST COUNTY
|ARUA
|NRM
|YES
|330. OBOTH MARKSONS JACOB
|WEST BUDAMA COUNTY SOUTH
|TORORO
|INDEPENDENT
|YES
|331. OBUA DENIS HAMSON
|AJURI COUNTY
|ALEBTONG
|NRM
|YES
|332. OCEN PETER
|KOLE SOUTH COUNTY
|KOLE
|INDEPENDENT
|NO
|333. OCHEN JULIUS
|KAPELEBYONG COUNTY
|AMURIA
|INDEPENDENT
|NO
|334. ODONGA OTTO
|ARUU COUNTY
|PADER
|FDC
|NO
|335. ODONGO JEJE ABUBAKHAR
|ORUNGO COUNTY
|AMURIA
|NRM
|YES
|336. ODUR JACK LUTANYWA
|KIBANDA SOUTH COUNTY
|KIRYANDONGO
|NRM
|YES
|337. ODUR JONATHAN
|ERUTE COUNTY SOUTH
|LIRA
|UPC
|338. OGAMA ALLI ISMAIL
|LOWER MADI COUNTY
|ARUA
|NRM
|YES
|339. OGENGA LATIGO MORRIS WODAMIDA
|AGAGO NORTH COUNTY
|AGAGO
|FDC
|NO
|340. OGONG FELIX OKOT
|DOKOLO SOUTH COUNTY
|DOKOLO
|NRM
|NO
|341. OGUZU LEE DENIS
|MARACHA COUNTY
|MARACHA
|FDC
|NO
|342. OGWANG PETER
|USUK COUNTY
|KATAKWI
|NRM
|YES
|343. OKABE PATRICK
|SERERE COUNTY
|SERERE
|NRM
|YES
|344. OKELLO ANTHONY
|KIOGA COUNTY
|AMOLATAR
|NRM
|YES
|345. OKELLO BONNY DESALES
|KOLE NORTH COUNTY
|KOLE
|NRM
|YES
|346. OKELLO.P CHARLES ENGOLA MACODWOGO
|OYAM COUNTY NORTH
|OYAM
|NRM
|YES
|347. OKIN P.P. OJARA
|CHUA WEST COUNTY
|KITGUM
|INDEPENDENT
|NO
|348. OKORI-MOE JANET GRACE AKECH
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|ABIM
|NRM
|YES
|349. OKOT PETER
|TOCHI COUNTY
|GULU
|DP
|NO
|350. OKUMU RONALD REGAN
|ASWA COUNTY
|GULU
|INDEPENDENT
|NO
|351. OKUPA ELIJAH
|KASILO COUNTY
|SERERE
|FDC
|NO
|352. OKWIR SAMUEL
|MOROTO COUNTY
|ALEBTONG
|INDEPENDENT
|YES
|353. OLANYA GILBERT
|KILAK SOUTH COUNTY
|AMURU
|FDC
|NO
|354. OLEGA ASHRAF NOAH
|ARINGA COUNTY
|YUMBE
|NRM
|YES
|355. OMONY OSCAR
|YOUTH REPRESENTATIVE NORTHERN
|NRM
|YES
|356. BIYIKA LAWRENCE SONGA
|ORA COUNTY
|ZOMBO
|NRM
|YES
|357. ONGALO-OBOTE CLEMENT KENNETH
|KALAKI COUNTY
|KABERAMAIDO
|NRM
|YES
|358. ONGIERTHO EMMANUEL JOR
|JONAM COUNTY
|NEBBI
|FDC
|NO
|359. ONYANGO GIDEON
|SAMIA BUGWE COUNTY NORTH
|BUSIA
|INDEPENDENT
|YES
|360. ONZIMA GODFREY
|ARINGA NORTH COUNTY
|YUMBE
|NRM
|YES
|361. OPOLOT ISIAGI PATRICK
|KACHUMBALA COUNTY
|BUKEDEA
|NRM
|YES
|362. OPOLOT JACOB RICHARDS
|PALLISA COUNTY
|PALLISA
|INDEPENDENT
|YES
|363. OROT ISMAEL
|KANYUM COUNTY
|KUMI
|NRM
|YES
|364. ORYEM HENRY OKELLO
|CHUA EAST COUNTY
|KITGUM
|NRM
|YES
|365. OSEGGE ANGELLINE ASIO
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|SOROTI
|FDC
|NO
|366. OSEKU RICHARD ORIEBO
|KIBALE COUNTY
|PALLISA
|NRM
|YES
|367. OSORU MOURINE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|ARUA
|NRM
|YES
|368. OTHIENO OKOTH RICHARD
|WEST BUDAMA COUNTY NORTH
|TORORO
|NRM
|YES
|369. OTTO EDWARD MAKMOT
|AGAGO COUNTY
|AGAGO
|INDEPENDENT
|YES
|370. OULA GEORGE INNOCENT (BRIG.)
|UPDF REPRESENTATIVE
|YES
|371. OUMA GEORGE ABOTT
|BUKOOLI ISLAND COUNTY
|NAMAYINGO
|NRM
|YES
|372. OYET SIMON
|NWOYA COUNTY
|NWOYA
|FDC
|NO
|373. RUHUNDA ALEX
|FORT PORTAL MUNICIPALITY
|KABAROLE
|NRM
|NO
|374. RWABUSHAIJA MARGARET.N
|WORKERS REPRESENTATIVES
|INDEPENDENT
|YES
|375. RWABWOGO SYLVIA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KABAROLE
|NRM
|NO
|376. RWAKIMARI BEATRICE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NTUNGAMO
|NRM
|YES
|377. RWAKOOJO ROBINA GUREME
|GOMBA WEST COUNTY
|GOMBA
|NRM
|YES
|378. RWAMIRAMA BRIGHT KANYOTORE (Lt. Col.)
|ISINGIRO COUNTY NORTH
|ISINGIRO
|NRM
|YES
|379. RWEMULIKYA IBANDA
|NTOROKO COUNTY
|NTOROKO
|NRM
|YES
|380. SABIITI DENIS
|RUBANDA COUNTY WEST
|KABALE
|NRM
|NO
|381. SEBAGGALA ABDULATIF SENGENDO
|KAWEMPE DIVISION NORTH
|KAMPALA
|INDEPENDENT
|NO
|382. SEGUYA LUBYAYI JOHN BOSCO
|MAWOKOTA COUNTY SOUTH
|MPIGI
|NRM
|YES
|383. SEKINDI AISHA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KALUNGU
|NRM
|YES
|384. SEMATIMBA PETER SIMON
|BUSIRO COUNTY SOUTH
|WAKISO
|NRM
|YES
|385. SILWANY SOLOMON
|BUKOOLI COUNTY CENTRAL
|BUGIRI
|NRM
|YES
|386. SIZOMU GERSHOM RABBI WAMBEDE
|BUNGOKHO COUNTY NORTH
|MBALE
|FDC
|NO
|387. SOYEKWO KENNETH
|TINGEY COUNTY
|KAPCHORWA
|INDEPENDENT
|YES
|388. SSEBIKAALI YOWEERI JOEL
|NTWETWE COUNTY
|KYANKWANZI
|NRM
|YES
|389. SSEKABIITO JOSEPH
|MAWOGOLA COUNTY
|SSEMBABULE
|NRM
|YES
|390. SSEKANDI EDWARD KIWANUKA
|BUKOTO COUNTY CENTRAL
|MASAKA
|NRM
|YES
|391. SSEKIKUBO THEODORE
|LWEMIYAGA COUNTY
|SSEMBABULE
|NRM
|NO
|392. SSEMBATYA EDWARD NDAWULA
|KATIKAMU COUNTY SOUTH
|LUWEERO
|NRM
|YES
|393. SSEMPALA KIGOZI EMMANUEL
|MAKINDYE-SSABAGABO MUNICIPALITY
|WAKISO
|DP
|NO
|394. SSEMPIJJA VINCENT BAMULANGAKI
|KALUNGU COUNTY EAST
|KALUNGU
|NRM
|YES
|395. SSEMUJJU IBRAHIM
|KIRA MUNICIPALITY
|WAKISO
|FDC
|396. SSEMULI ANTHONY
|MUBENDE MUNICIPALITY
|MUBENDE
|NRM
|NO
|397. SSENTONGO ROBINAH NAKASIRYE
|DISTRICT WOMAN REPRENTATIVE
|KYOTERA
|DP
|NO
|398. SSEWANYANA ALOIZIOUS ALLAN
|MAKINDYE DIVISION WEST
|KAMPALA
|DP
|399. SSEWUNGU JOSEPH GONZAGA
|KALUNGU COUNTY WEST
|KALUNGU
|DP
|NO
|400. SUUBI KYINYAMATAMA JULIET .K
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|RAKAI
|NRM
|YES
|401. TAAKA AGNES WEJULI
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUGIRI
|NRM
|YES
|402. TABAN IDI AMIN
|KIBANDA NORTH CONSTITUENCY
|KIRYANDONGO
|NRM
|YES
|403. TAKIRWA FRANCIS (BRIG.)
|UPDF REPRESENTATIVE
|YES
|404. TAYEBWA THOMAS
|RUHINDA NORTH COUNTY
|MITOOMA
|NRM
|YES
|405. TIMUZIGU KAMUGISHA MICHAEL
|KAJARA COUNTY
|NTUNGAMO
|NRM
|NO
|406. TINKASIIMIRE BARNABAS
|BUYAGA WEST COUNTY
|KIBAALE
|NRM
|NO
|407. TUMUHEIRWE FRED TURYAMUHWEZA
|RUJUMBURA COUNTY
|RUKUNGIRI
|FDC
|NO
|408. TUMURAMYE GENENSIO
|KASHONGI COUNTY
|KIRUHURA
|NRM
|YES
|409. TUMUSIIME ROSEMARY BIKAAKO
|ENTEBBE MUNICIPALITY
|WAKISO
|NRM
|YES
|410. TUMWEBAZE FRANK KAGYIGYI
|KIBALE EAST COUNTY
|KAMWENGE
|NRM
|YES
|411. TUMWESIGYE ELIODA
|SHEEMA COUNTY NORTH
|SHEEMA
|NRM
|YES
|412. TUMWINE ANNE MARY
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NTOROKO
|INDEPENDENT
|YES
|413. TUMWINE ELLY TUHIRIRWE (GEN.)
|UPDF REPRESENTATIVE
|YES
|414. TURYAHIKAYO KEBIRUNGI MARY PAULA
|RUBABO COUNTY
|RUKUNGIRI
|NRM
|YES
|415. TUSIIME MICHAEL
|MBARARA MUNICIPALITY
|MBARARA
|NRM
|YES
|416. TWESIGYE JOHN NTAMUHIIRA
|BUNYARUGURU COUNTY
|RUBIRIZI
|NRM
|YES
|417. TWESIGYE NATHAN ITUNGO
|KASHARI SOUTH COUNTY
|MBARARA
|NRM
|YES
|418. TWINAMASIKO ONESIMUS
|BUGANGAIZI EAST COUNTY
|KIBAALE
|INDEPENDENT
|YES
|419. WAIRA KYEWALABYE MAJEGERE S.J
|BUNYA COUNTY EAST
|MAYUGE
|INDEPENDENT
|YES
|420. WAKABI PIUS
|BUGAHYA COUNTY
|HOIMA
|NRM
|ABSTAIN
|421. WALUSWAKA JAMES
|BUNYOLE WEST COUNTY
|BUTALEJA
|NRM
|YES
|422. WAMALA NAMBOZO FLORENCE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|SIRONKO
|NRM
|YES
|423. WALYOMU MUWANIKA MOSES
|KAGOMA COUNTY
|JINJA
|NRM
|YES
|424. WAMANGA WAMAI JACK
|MBALE MUNICIPALITY
|MBALE
|FDC
|425. WAMUKUYU MUDIMI
|ELGON COUNTY
|BULAMBULI
|NRM
|YES
|426. WATENGA GODFREY NABUTANYI
|LUTSESHE COUNTY
|BUDUDA
|INDEPENDENT
|YES
|427. WATONGOLA REHEMA TIWUWE
|KAMULI MUNICIPALITY
|KAMULI
|NRM
|YES
|428. WEKOMBA SARAH NAMBOZO
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BULAMBULI
|INDEPENDENT
|YES
|429. WOBOYA VICENT
|BUDADIRI COUNTY EAST
|SIRONKO
|NRM
|YES
|430. YAGUMA WILBERFORCE
|KASHARI NORTH COUNTY
|MBARARA
|NRM
|YES
|431. YERI OFWONO APOLLO
|TORORO MUNICIPALITY
|TORORO
|NRM
|YES
|432. ZAAKE FRANCIS
|MITYANA MUNICIPALITY
|MITYANA
|INDEPENDENT
|NO
|433. MAWANDA MICHEAL
|IGARA COUNTY EAST
|NTUNGAMO
|INDEPENDENT
|YES
|434. OULANYAH JACOB L’OKORI
|OMORO COUNTY
|GULU
|NRM
|TOTAL VOTES
|317
|97
|2