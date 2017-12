From A to Z: How they voted

Kampala, Uganda | THE INDEPENDENT | How MPs voted Wednesday afternoon on the motion for the second reading of the report (317 YES, 97 NO ) on the Uganda Constitution Amendment Bill 2017, paving the way for the lifting of the term limits on the presidency, return of presidential term limits and extension of MPs terms to seven years.

The Bill was the same night passed by parliament (315 votes for, 62 against and two abstentions) after a third reading, and will now be sent to the President for assent.

(source parliamentwatch.ug)

ROLL CALL AND TALLY SHEET DE­CID­ING ON THE MO­TION FOR THE SEC­OND READ­ING OF THE CON­STI­TU­TION (AMEND­MENT) (NO. 2) BILL, 2017 NAME OTHER NAMES CON­STITUENCY DIS­TRICT PO­LIT­I­CAL PARTY / IN­DE­PEN­DENT VOTE AYES NOES AB­STAIN 1. ABABIKU JESCA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE AD­JU­MANI NRM YES 2. ABA­CANON CHARLES AN­GIRO GUTO­MOI ERUTE COUNTY NORTH LIRA FDC NO 3. ABALA DAVID NGORA COUNTY NGORA NRM YES 4. ABI­GABA CUTH­BERT MIREMBE KIBALE COUNTY KAMWENGE NRM YES 5. ABIRIGA IBRAHIM Y.A. ARUA MU­NIC­I­PAL­ITY ARUA NRM YES 6. ACHEN CHRIS­TINE AYO DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE ALEBTONG NRM YES 7. ACHIA REMI­GIO PIAN COUNTY NAKAPIRIPIRIT NRM YES 8. ACHIA TER­ENCE NACO BOKORA COUNTY NA­PAK NRM YES 9. ACHIENG SARAH OPENDI DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE TORORO IN­DE­PEN­DENT YES 10. ACHIRO LUCY OTIM ARUU NORTH COUNTY PADER IN­DE­PEN­DENT NO 11. ACIDRI JAMES MARACHA EAST COUNTY MARACHA NRM NO 12. ACON JULIUS BUA OTUKE COUNTY OTUKE NRM YES 13. ADOA HELLEN DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE SERERE NRM YES 14. ADEKE ANNA EBAJU FE­MALE YOUTH REP­RE­SEN­TA­TIVE IN­DE­PEN­DENT NO 15. ADOME BIL­DAD MOSES JIE COUNTY KOTIDO NRM NO 16. ADONG LILLY DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NWOYA IN­DE­PEN­DENT NO 17. AGABA AB­BAS MUGISHA KITAG­WENDA COUNTY KAMWENGE NRM YES 18. AJILO MARIA GORETTI EL­OGU DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KABERA­MAIDO NRM YES 19. AKAMBA PAUL BUSIKI COUNTY NA­MU­TUMBA IN­DE­PEN­DENT YES 20. AKAM­PULIRA PROSSY MBABAZI DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE RUBANDA NRM YES 21. AKELLO JU­DITH FRANCA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE AGAGO FDC NO 22. AKELLO LUCY DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE AMURU FDC NO 23. AKELLO ROSE LILLY DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KAABONG NRM YES 24. AKELLO SIL­VIA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE OTUKE NRM NO 25. AK­ENA JAMES MICHAEL JIMMY LIRA MU­NIC­I­PAL­ITY LIRA UPC NO 26. AKOL AN­THONY KI­LAK NORTH COUNTY AMURU FDC 27. AKORA MAXWELL EBONG PATRICK MARUZI COUNTY APAC UPC NO 28. AKU­GIZ­IBWE LAWRENCE MWENGE COUNTY NORTH KYEN­JOJO NRM YES 29. AKU­RUT VI­O­LET ADOME DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KATAKWI NRM YES 30. ALEPER AACHILLA MAR­GARET DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KOTIDO NRM YES 31. ALERO TOM AZA WEST MOYO COUNTY MOYO NRM YES 32. ALI MOSES AD­JU­MANI WEST COUNTY AD­JU­MANI NRM YES 33. ALIONI YORKE ODRIA ARINGA SOUTH COUNTY YUMBE IN­DE­PEN­DENT YES 34. ALUM SANTA SAN­DRA OG­WANG DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE OYAM UPC NO 35. ALYEK JU­DITH DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KOLE NRM YES 36. AMEEDE AGNES DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE PAL­LISA NRM YES 37. AMERO SU­SAN DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE AMURIA NRM NO 38. AMOD­ING MON­ICAH DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KUMI NRM NO 39. AMONG AN­NITA AN­NET DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUKEDEA IN­DE­PEN­DENT YES 40. AMONGI BETTY ON­GOM OYAM COUNTY SOUTH OYAM UPC YES 41. AMON­GIN JACQUILINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NGORA NRM YES 42. AMORU PAUL DOKOLO NORTH COUNTY DOKOLO NRM YES 43. AMULE DOREEN DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE AMO­LATAR NRM YES 44. AN­GELLA FRED MO­ROTO MU­NIC­I­PAL­ITY MO­ROTO NRM YES 45. AN­GUN­DRU MOSES TEREGO WEST COUNTY ARUA NRM YES 46. AN­GURA FREDRICK TORORO SOUTH COUNTY TORORO NRM YES 47. AN­ITE EVE­LYN KOBOKO MU­NIC­I­PAL­ITY KOBOKO NRM YES 48. ANYAKUN ES­THER DAVINIA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NAKAPIRIPIRIT NRM YES 49. ANY­WARACH JOSHUA CARTER PADYERE COUNTY NEBBI IN­DE­PEN­DENT NO 50. AO­GON SILAS KUMI MU­NIC­I­PAL­ITY KUMI IN­DE­PEN­DENT NO 51. AOL BETTY OCAN DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE GULU FDC NO 52. AOL JACQUE­LINE RAMA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NEBBI NRM YES 53. ARIDRU GABRIEL AJE­DRA GADI­SON VURRA COUNTY ARUA NRM YES 54. ARIKO HER­BERT ED­MUND OK­WORO SOROTI MU­NIC­I­PAL­ITY SOROTI FDC NO 55. ARI­NAITWE RWAKA­JARA WORK­ERS REP­RE­SEN­TA­TIVES NRM YES 56. ARINDA GOR­DON KAKU­UNA BUSHENYI -ISHAKA MU­NIC­I­PAL­ITY BUSHENYI NRM YES 57. ASABA NS­ABI­MANA PAUL KYAKA NORTH COUNTY KYEGEGWA NRM YES 58. ASAMO HELLEN GRACE PER­SONS WITH DIS­ABIL­I­TIES NRM YES 59. ASI­IMWE EVER­LYNE BU­R­E­GYEYA (CAPT.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES 60. ASIKU ELLY ELIAS KOBOKO NORTH COUNTY KOBOKO NRM YES 61. ATIKU BE­NARD AYIVU COUNTY ARUA IN­DE­PEN­DENT NO 62. ATIM BEAT­RICE ANY­WAR KIT­GUM MU­NIC­I­PAL­ITY KIT­GUM IN­DE­PEN­DENT YES 63. ATIM JOY ON­GOM DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE LIRA UPC NO 64. ATIM OG­WAL CE­CILIA BAR­BARA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE DOKOLO FDC NO 65. ATUHAIRE JACK­LET DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE SHEEMA IN­DE­PEN­DENT YES 66. ATYANG STELLA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MO­ROTO NRM YES 67. ASINDE BRENDA SU­UBI DIS­TRICT WOMAN REPRENTA­TIVE IGANGA NRM YES 68. AVUR JANE PA­CUTO DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE PAKWACH NRM YES 69. AWOR BETTY EN­GOLA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE APAC NRM YES 70. AYAKA ROSE ATIMA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MARACHA NRM YES 71. AYEBAZ­IBWE JAS­TINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE ISIN­GIRO NRM YES 72. AYEPA MICHAEL LAB­WOR COUNTY ABIM NRM YES 73. AYOO TONNY KWA­NIA COUNTY APAC NRM YES 74. AZAIRWE DOROTHY NSHAIJA KABARAIT­SYA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KAMWENGE NRM YES 75. BABA JAMES BOLIBA KOBOKO COUNTY KOBOKO NRM YES 76. BABIRYE JU­DITH DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUIKWE NRM YES 77. BABIRYE KI­TYO SARAH YOUTH REP­RE­SEN­TA­TIVE CEN­TRAL NRM YES 78. BABIRYE MARY KA­BANDA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MASAKA DP NO 79. BABIRYE VERON­ICA KADOGO DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUYENDE IN­DE­PEN­DENT YES 80. BAFAKI GOR­DON KAZO COUNTY KIRUHURA NRM YES 81. BAGI­IRE AG­GREY HENRY BUNYA COUNTY WEST MAYUGE NRM YES 82. BA­GOOLE JOHN NGOBI LUUKA NORTH COUNTY LUUKA IN­DE­PEN­DENT YES 83. BAGUMA SPEL­LANZA MUHENDA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KYEN­JOJO NRM YES 84. BA­HATI DAVID NDORWA COUNTY WEST KA­BALE NRM YES 85. BAKIREKE NAM­BOOZE BETTY MUKONO MU­NIC­I­PAL­ITY MUKONO DP NO 86. BAKKAB­U­LINDI CHARLES WORK­ERS REP­RE­SEN­TA­TIVES NRM YES 87. BA­LYEKU MOSES GRACE JINJA MU­NIC­I­PAL­ITY WEST JINJA NRM YES 88. BAN­GI­RANA AN­IFA KA­WOOYA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE SSEM­BAB­ULE NRM YES 89. BARYAYANGA AN­DREW AJA KA­BALE MU­NIC­I­PAL­ITY KA­BALE IN­DE­PEN­DENT NO 90. BARY­OMUNSI CHRIS KINKIZI COUNTY EAST KA­NUNGU NRM YES 91. BASEKE FRED NTEN­JERU COUNTY SOUTH KAYUNGA IN­DE­PEN­DENT YES 92. BATEGEKA LAWRENCE NKOOTO HOIMA MU­NIC­I­PAL­ITY HOIMA NRM YES 93. BBUMBA SYDA M. NAMIREMBE NAKASEKE NORTH COUNTY NAKASEKE NRM YES 94. BE­BONA BABUNGI JOSEPHINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUNDIBU­GYO NRM YES 95. BI­GIRWA NO­RAH NYEND­WOHA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BU­LI­ISA NRM NO 96. BINTU LUKUMU JALIA N. DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MASINDI NRM YES 97. BI­RAAHWA MUK­I­TALE STEPHEN ADY­EERI BU­LI­ISA COUNTY BU­LI­ISA IN­DE­PEN­DENT AB­STAIN 98. BIRUNGI CAR­OLYN NANYONDO KYA­MUSWA COUNTY KALAN­GALA NRM YES 99. BI­TAN­GARO SAM KWIZ­ERA BU­FUMBIRA COUNTY SOUTH KISORO NRM YES 100. BUKENYA MICHEAL IGA BUKUYA COUNTY MUBENDE NRM YES 101. BU­RUNDO MUSINGO MUNGOMA ALEX BU­LAM­BULI COUNTY BU­LAM­BULI NRM YES 102. BUS­INGYE MARY KA­ROORO OKU­RUT DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUSHENYI NRM YES 103. BU­TIME TOM MWENGE CEN­TRAL COUNTY KYEN­JOJO NRM YES 104. BU­TURO NS­ABA BU­FUMBIRA COUNTY EAST KISORO NRM YES 105. BWINO FRED KYAKU­LAGA KIGULU COUNTY NORTH IGANGA NRM YES 106. BYABAGAMBI JOHN IBANDA COUNTY SOUTH IBANDA NRM YES 107. BYAN­DALA ABRA­HAM JAMES KATIKAMU COUNTY NORTH LUWEERO NRM YES 108. BYARU­GABA ALEX ISIN­GIRO COUNTY SOUTH ISIN­GIRO NRM YES 109. BYEK­WASO FLAVIA (COL.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES 110. BY­IBESHO SAM KISORO MU­NIC­I­PAL­ITY KISORO NRM YES 111. CEN­TE­NARY FRANCO ROBERT KAS­ESE MU­NIC­I­PAL­ITY KAS­ESE FDC NO 112. CHEKA­MONDO RUKIYA KU­LANY DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KAP­CHORWA NRM YES 113. CHEK­WEL LY­DIA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KWEEN IN­DE­PEN­DENT YES 114. CHE­LIMO REUBEN PAUL KON­GA­SIS COUNTY BUKWO NRM YES 115. CHEMU­TAI EVER­LYN DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUKWO NRM NO 116. CHEP­TORIS SAM MAN­GUSHO KAP­CHORWA MU­NIC­I­PAL­ITY KAP­CHORWA NRM YES 117. DHAMUZUNGU GE­OFREY BU­DIOPE EAST COUNTY BUYENDE NRM YES 118. DIRI BABA MAR­GARET DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KOBOKO NRM YES 119. DRI­WARU ZA­ITUN DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE YUMBE IN­DE­PEN­DENT YES 120. D’U­JANGA SI­MON GIW OKORO COUNTY ZOMBO NRM YES 121. DULU AN­GEL MARK AD­JU­MANI EAST COUNTY AD­JU­MANI NRM YES 122. ECWERU MUSA FRAN­CIS AMURIA COUNTY AMURIA NRM YES 123. EGUNYU NAN­TUME JANEPHER DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BU­VUMA NRM YES 124. EITUN­GANANE ES­IANGU KEN­NETH SOROTI COUNTY SOROTI IN­DE­PEN­DENT NO 125. ELOTU COS­MAS DAK­A­BELA COUNTY SOROTI NRM YES 126. ETUUKA ISAAC JOAK­IN0 UP­PER MADI ARUA NRM YES 127. FUN­GA­ROO KAPS HAS­SAN OBONGI COUNTY MOYO FDC NO 128. GAFABUSA RICHARD MUHU­MUZA BWAMBA COUNTY BUNDIBU­GYO NRM NO 129. GAL­ABUZI DEN­NIS SSOZI BUSIRO COUNTY NORTH WAK­ISO NRM YES 130. GO­NA­HASA FRAN­CIS BARN­ABAS KAB­W­ERI COUNTY KIBUKU FDC NO 131. GUMA GU­MIS­I­RIZA DAVID IBANDA COUNTY NORTH IBANDA NRM YES 132. GUME FREDRICK NGOBI BU­LAM­OGI NORTH WEST COUNTY KALIRO NRM YES 133. IGEME NA­BETA NATHAN SAM­SON JINJA MU­NIC­I­PAL­ITY EAST JINJA NRM YES 134. IKOJO JOHN BOSCO BUKEDEA COUNTY BUKEDEA NRM YES 135. ILUKOR CHARLES KUMI COUNTY KUMI NRM YES 136. ISALA ER­AGU VERON­ICA BICHETERO KABERA­MAIDO COUNTY KABERA­MAIDO NRM YES 137. ISANGA MUSUMBA ISAAC BUZA­AYA COUNTY KA­MULI NRM YES 138. KAAHWA TOPHACE BYA­GIRA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE HOIMA NRM YES 139. KABA­FUN­ZAKI HER­BERT RUKIGA COUNTY KA­BALE NRM YES 140. KABAGYENYI ROSE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KISORO NRM YES 141. KABAIJE SHEILA MWINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KIRUHURA NRM YES 142. KABAZIG­U­RUKA MICHEAL AN­DREW NAKAWA DI­VI­SION KAM­PALA FDC NO 143. KAFABUSA WERIKHE MICHAEL BUN­GOKHO COUNTY SOUTH MBALE NRM YES 144. KAFEERO SSEK­I­TOLEKO ROBERT NAKI­FUMA COUNTY MUKONO NRM YES 145. KA­FU­UZI JACK­SON KARU­GABA KYAKA SOUTH COUNTY KYEGEGWA NRM YES 146. KAHUNDE HE­LEN DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KIRYAN­DONGO NRM NO 147. KA­JARA AS­TON PE­TER­SON MWENGE COUNTY SOUTH KYEN­JOJO NRM YES 148. KA­JUNGU MU­TAMBI ROSETTE CHRIS­TINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MBARARA NRM YES 149. KAKOOZA JAMES KAB­ULA COUNTY LYAN­TONDE IN­DE­PEN­DENT YES 150. KAKOOZA JOSEPH BUWEKULA COUNTY MUBENDE NRM YES 151. KALEMBA CHRISTO­PHER KAKU­UTO COUNTY RAKAI NRM YES 152. KALI­ISA JOVRINE KY­OMUKAMA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE IBANDA NRM YES 153. KALULE SSENGO EM­MANUEL GOMBA EAST COUNTY GOMBA NRM YES 154. KALUYA AN­DREW KI­IZA NA­MITEGO KIGULU COUNTY SOUTH IGANGA IN­DE­PEN­DENT YES 155. KA­MARA JOHN NIZEY­I­MANA BU­FUMBIRA COUNTY NORTH KISORO NRM YES 156. KA­MA­TEEKA JO­VAH DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MI­TOOMA NRM YES 157. KA­MUGO PAMELA NASIYO DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BU­DAKA NRM YES 158. KA­MUNTU EPHRAIM SHEEMA COUNTY SOUTH SHEEMA NRM YES 159. KA­MUSI­IME CAR­O­LINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE RUKIGA NRM YES 160. KA­MUSI­IME PEN­TA­GON IN­NO­CENT BUTEMBA COUNTY KYANKWANZI NRM YES 161. KANG­WAGYE STEPHEN BUKANGA COUNTY ISIN­GIRO NRM YES 162. KARUBANGA DAVID KIG­OROBYA COUNTY HOIMA NRM YES 163. KARUHANGA GER­ALD KA­FUREEKA NTUNG­AMO MU­NIC­I­PAL­ITY NTUNG­AMO IN­DE­PEN­DENT 164. KARUNGI ELIZ­A­BETH BEIK­I­RIZE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KA­NUNGU NRM 165. KA­SAIJA MA­TIA BUYANJA COUNTY KIBAALE NRM YES 166. KA­SI­BANTE MOSES RUBAGA DI­VI­SION NORTH KAM­PALA IN­DE­PEN­DENT NO 167. KASIRIVU AT­WOOKI BAL­TAZAR KYA­MANYWA BUGAN­GAIZI WEST COUNTY KIBAALE NRM YES 168. KA­SOLO ROBERT IKI-IKI COUNTY BU­DAKA NRM YES 169. KA­SOZI IBRAHIM BIRIB­AWA MAKINDYE DI­VI­SION EAST KAM­PALA FDC NO 170. KA­SOZI JOSEPH MUY­OMBA BUKOTO COUNTY MID-WEST LWENGO NRM YES 171. KA­SULE ROBERT SE­BUNYA NANSANA MU­NIC­I­PAL­ITY WAK­ISO NRM YES 172. KA­SUMBA PATRICK PADDY BU­JENJE COUNTY MASINDI NRM YES 173. KATALI LOY DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE JINJA NRM 174. KATO LUB­WAMA PAUL RUBAGA DI­VI­SION SOUTH KAM­PALA IN­DE­PEN­DENT NO 175. KA­TOTO HATWIB KATER­ERA COUNTY RU­B­I­RIZI NRM YES 176. KA­TUMBA WA­MALA ED­WARD (GEN.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES 177. KATUNTU ABDU BUG­W­ERI COUNTY IGANGA FDC NO 178. KAT­U­RAMU HOOD KIRIBEDDA PwDs REP­RE­SEN­TA­TIVE WEST­ERN IN­DE­PEN­DENT YES 179. KA­TUS­ABE GOD­FREY BUKONJO COUNTY WEST KAS­ESE FDC NO 180. KA­TUSHABE RUTH BUKO­MAN­SIMBI NORTH COUNTY BUKO­MAN­SIMBI NRM YES 181. KATWE­SI­GYE OLIVER KOYEKYENGA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUH­WEJU IN­DE­PEN­DENT YES 182. KEMIREMBE PAULINE KYAKA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE LYAN­TONDE NRM YES 183. KE­SANDE GRACE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE RU­B­I­RIZI NRM YES 184. KHAINZA JUS­TINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUDUDA NRM NO 185. KIBALYA HENRY. M BUGAB­ULA COUNTY SOUTH KA­MULI NRM NO 186. KIBU­ULE RONALD MUKONO COUNTY NORTH MUKONO NRM YES 187. KI­IZA MON­DAY ERNEST MASINDI MU­NIC­I­PAL­ITY MASINDI NRM YES 188. KI­IZA STELLA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KYEGEGWA IN­DE­PEN­DENT YES 189. KI­IZA WIN­FRED DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KAS­ESE FDC NO 190. KI­NOBERE HER­BERT TOM KIBUKU COUNTY KIBUKU IN­DE­PEN­DENT YES 191. KIPTERIT CHRISTO­PHER AKO­RIKI­MOI UPE COUNTY AMU­DAT IN­DE­PEN­DENT YES 192. KISA STEPHEN BAKUBAL­WAYO LUUKA SOUTH COUNTY LUUKA NRM YES 193. KISEMBO BASE­MERA NOE­LINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KIBAALE NRM YES 194. KI­TATTA ABOUD BUKOTO COUNTY WEST LWENGO NRM YES 195. KI­TUTU KI­MONO MARY GORETTI DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MAN­AFWA NRM YES 196. KI­WANDA GOD­FREY MITYANA COUNTY NORTH MITYANA NRM YES 197. KI­WANUKA KEEFA KI­BOGA EAST COUNTY KI­BOGA NRM YES 198. KIYINGI DE­OGATIUS D. GON­ZAGA BUKO­MAN­SIMBI SOUTH COUNTY BUKO­MAN­SIMBI DP 199. KIZIGE MOSES. K BUGAB­ULA COUNTY NORTH KA­MULI NRM YES 200. KOLUO JOSEPH AN­DREW TOROMA COUNTY KATAKWI NRM YES 201. KO­MAKECH LYAN­DRO GULU MU­NIC­I­PAL­ITY GULU DP NO 202. KO­MUHANGI MAR­GARET DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NAKA­SONGOLA NRM YES 203. KO­RETA IVAN (LT. GEN.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES 204. KU­LAYI­GYE FE­LIX MU­TI­INI (COL.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES 205. KU­MAMA NSAMBA GEORGE WIL­SON BBAALE COUNTY KAYUNGA NRM YES 206. KU­NI­HIRA AGNES WORK­ERS REP­RE­SEN­TA­TIVES NRM YES 207. KUSASIRA PEACE KANYE­SI­GYE MU­BIRU DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MUKONO NRM YES 208. KU­TEESA PECOS ONES­MUS (MAJ. GEN.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES 209. KUTESA SAM KA­HAMBA MA­WOGOLA NORTH COUNTY SSEM­BAB­ULE NRM YES 210. KWIYUCWINY GRACE FREE­DOM DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE ZOMBO NRM YES 211. KYAG­U­LANYI SSEN­TAMU ROBERT KYADONDO EAST WAK­ISO IND. NO 212. KYAM­BADDE AMELIA ANNE MA­WOKOTA COUNTY NORTH MPIGI NRM YES 213. KYEYUNE HARUNA KA­SOLO KY­OTERA COUNTY RAKAI NRM YES 214. LAKOT SU­SAN ORUNI (CAPT.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES 215. LAMWAKA CATHER­INE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE OMORO NRM YES 216. LAMWAKA MAR­GRET DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KIT­GUM NRM YES 217. LANYERO MOLLY DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE LAMWO NRM YES 218. LOK­ERIS PE­TER CHEK­WII COUNTY (KADAM) NAKAPIRIPIRIT NRM YES 219. LOK­ERIS SAM­SON DODOTH EAST COUNTY KAABONG NRM YES 220. LOKII JOHN BAP­TIST MA­TH­ENIKO COUNTY MO­ROTO NRM YES 221. LOKODO SI­MON DODOTH WEST COUNTY KAABONG NRM YES 222. LOKORU AL­BERT TE­PETH COUNTY MO­ROTO NRM YES 223. LOK­WANG HILLARY IK COUNTY KAABONG NRM YES 224. LOW­ILA C.D OKE­TAYOT DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE PADER NRM NO 225. LUBEGA MEDARD SSEGG­ONA BUSIRO COUNTY EAST WAK­ISO DP 226. LUBOGO KEN­NETH BU­LAM­OGI COUNTY KALIRO NRM YES 227. LU­FAFA NEL­SON BUTEMBE COUNTY JINJA NRM YES 228. LU­GOLOOBI AMOS NTEN­JERU COUNTY NORTH KAYUNGA NRM YES 229. LUKYA­MUZI DAVID KALWANGA BUSU­JJU COUNTY MITYANA IN­DE­PEN­DENT NO 230. LUT­TA­M­AGUZI SE­MAKULA PAUL­SON KASANA NAKASEKE SOUTH COUNTY NAKASEKE DP NO 231. LY­OMOKI SAM WORK­ERS REP­RE­SEN­TA­TIVES NRM NO 232. MA­CHO GE­OF­FREY BU­SIA MU­NIC­I­PAL­ITY BU­SIA NRM NO 233. MAFABI ISHMA YOUTH REP­RE­SEN­TA­TIVE EAST­ERN IN­DE­PEN­DENT YES 234. MA­G­A­NDA JULIUS SAMIA BUGWE COUNTY SOUTH BU­SIA NRM YES 235. MAGYEZI RAPHAEL IGARA COUNTY WEST BUSHENYI NRM YES 236. MAKUMBI KAMYA HENRY MITYANA COUNTY SOUTH MITYANA NRM YES 237. MAN­DERA AMOS BUYAMBA COUNTY RAKAI NRM YES 238. MAN­GUSHO LAWRENCE CHEROP KWEEN COUNTY KWEEN NRM YES 239. MASIKA APOLLO BUBULO COUNTY EAST MAN­AFWA NRM YES 240. MASIKO WIN­FRED KO­MUHANGI DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE RUKUN­GIRI NRM YES 241. MAYENDE STEPHEN DEDE BUKOOLI SOUTH COUNTY NA­MAYINGO NRM YES 242. MBABAALI MUYANJA BUKOTO COUN­TYSOUTH LWENGO NRM YES 243. MBABAZI JANEPHER KY­OMUHENDO DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KA­GADI NRM YES 244. MBAJU JACK­SON BU­SONGORA COUNTY SOUTH KAS­ESE FDC NO 245. MBAL­IBULHA TA­BAN KIBAZANGA CHRISTO­PHER BUGH­EN­DERA COUNTY BUNDIBU­GYO NRM YES 246. MBAYO ES­THER MBU­LAKUBUZA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE LUUKA NRM YES 247. MBEIZA MAR­GARET KISIRA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KALIRO NRM YES 248. MBOGO KEZEKIA BU­DAKA COUNTY BU­DAKA NRM YES 249. MB­WA­TEKAMWA GAFFA KASAM­BYA COUNTY MUBENDE NRM NO 250. MI­GADDE ROBERT NDUGWA BU­VUMA IS­LANDS COUNTY BU­VUMA NRM NO 251. MIREMBE LY­DIA DAPHINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BU­TAM­BALA IN­DE­PEN­DENT YES 252. MORIKU JOYCE KA­DUCU DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MOYO NRM 253. MPU­UGA MATH­IAS MASAKA MU­NIC­I­PAL­ITY MASAKA DP NO 254. MUDUKOI FRED ODUCHU BUTEBO COUNTY PAL­LISA IN­DE­PEN­DENT YES 255. MU­GABE KA­HONDA DONONZIO RUHINDA COUNTY MI­TOOMA NRM YES 256. MUGEMA PE­TER IGANGA MU­NIC­I­PAL­ITY IGANGA NRM 257. MU­GENI MILLY DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BU­TALEJA NRM YES 258. MU­GOYA KYAWA GASTER BUKOOLI COUNTY NORTH BU­GIRI NRM YES 259. MUGUME ROLAND RUKUN­GIRI MU­NIC­I­PAL­ITY RUKUN­GIRI FDC NO 260. MUGISA MUHANGA MAR­GARET BU­RAHYA COUNTY KABA­ROLE NRM YES 261. MUHEIRWE DANIEL M. BUH­AGUZI COUNTY HOIMA NRM YES 262. MUHINDO HAROLD TONNY BUKONZO COUNTY EAST KAS­ESE FDC NO 263. MUKASA JULIUS OPONDO BU­JUMBA COUNTY KALAN­GALA IN­DE­PEN­DENT NO 264. MUKASA WIL­SON MU­RULI BUDYEBO COUNTY NAKA­SONGOLA NRM YES 265. MUK­ISA ROBINA HOPE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NA­MAYINGO NRM YES 266. MUKODA JULIE ZABWE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MAYUGE IN­DE­PEN­DENT YES 267. MUKULA FRAN­CIS AG­ULE COUNTY PAL­LISA IN­DE­PEN­DENT YES 268. MULINDWA ISAAC SSOZI LUGAZI MU­NIC­I­PAL­ITY BUIKWE NRM YES 269. MUN­YAGWA MUBARAK SSERUNGA KAWEMPE DI­VI­SION SOUTH KAM­PALA FDC 270. MU­SANA ERIC BUYAGA EAST COUNTY KIBAALE NRM YES 271. MUSA­SIZI HENRY ARI­G­ANYIRA RUBANDA COUNTY EAST KA­BALE NRM YES 272. MU­SOKE PAUL SE­BU­LIME BUIKWE COUNTY NORTH BUIKWE NRM YES 273. MU­SOKE ROBERT BU­DIOPE WEST COUNTY BUYENDE NRM YES 274. MUTEBI DAVID RON­NIE BUIKWE COUNTY SOUTH BUIKWE NRM YES 275. MUTEBI NOAH WAN­ZALA NAKA­SONGOLA COUNTY NAKA­SONGOLA NRM YES 276. MU­TONYI ROSE MASAABA BUBULO COUNTY WEST MAN­AFWA NRM YES 277. MU­TU­UZO PEACE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUN­YANGABU NRM YES 278. MUWANGA KIVUMBI MUHAM­MAD BU­TAM­BALA COUNTY BU­TAM­BALA DP NO 279. MUYANJA JOHN­SON SSENY­ONGA MUKONO COUNTY SOUTH MUKONO NRM NO 280. MUYINGO JOHN CHRYSOS­TOM BA­MU­NANIKA COUNTY LUWEERO NRM YES 281. MWE­SIGE KA­SAIJA ADOLF BUN­YANGABU COUNTY KABA­ROLE NRM YES 282. MWE­SIGWA RUKU­TANA RUSHENYI COUNTY NTUNG­AMO NRM YES 283. MWE­SI­GYE FRED NYABUSHOZI COUNTY KIRUHURA NRM YES 284. MWI­JUKYE FRAN­CIS BUH­WEJU COUNTY BUH­WEJU FDC NO 285. MWINE MPAKA YOUTH REP­RE­SEN­TA­TIVE WEST­ERN NRM YES 286. NABAKOOBA JU­DITH NALULE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MITYANA NRM YES 287. NABAYIGA IDAH DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KALAN­GALA NRM YES 288. NAB­BANJA ROBI­NAH DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KAKU­MIRO NRM YES 289. NAB­U­LINDO JANE KWOBA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BU­SIA IN­DE­PEN­DENT NO 290. NAG­GAYI NABI­LAH SEM­PALA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KAM­PALA FDC 291. NAG­WOMU MOSES MUSAMBA BUN­Y­OLE EAST COUNTY BU­TALEJA NRM YES 292. NAIGAGA MARIAM DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NA­MU­TUMBA NRM YES 293. NA­JJUMA SARAH DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NAKASEKE NRM YES 294. NAKATE LIL­LIAN SEGU­JJA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE LUWEERO NRM YES 295. NAKAWUNDE SARAH DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MPIGI NRM NO 296. NAKAYENZE CON­NIE GALI­WANGO DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MBALE NRM NO 297. NALULE SAFIA JUUKO PER­SONS WITH DIS­ABIL­I­TIES NRM YES 298. NA­MAYANJA FLO­RENCE BUKOTO COUNTY EAST MASAKA DP NO 299. NAMBESHE JOHN BAP­TIST MAN­JIYA COUNTY BUDUDA NRM NO 300. NAMOE STELLA NY­OMERA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NA­PAK NRM YES 301. NA­MU­GANZA PER­SIS PRINCESS BUKONO COUNTY NA­MU­TUMBA IN­DE­PEN­DENT YES 302. NA­MUG­WANYA BENNY BUGEMBE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE MUBENDE NRM YES 303. NA­MU­JJU CISSY DION­IZIA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE LWENGO NRM YES 304. NA­MUKHULA GRACE WATUWA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NAMISINDWA NRM YES 305. NA­MUYANGU KACHA JENIPHER DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KIBUKU NRM YES 306. NAN­DALA MAFABI NATHAN JAMES BU­DADIRI COUNTY WEST SIRONKO FDC NO 307. NANKABIRWA ANN MARIA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KYANKWANZI NRM YES 308. NANKABIRWA RUTH SEN­TAMU DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KI­BOGA NRM YES 309. NAN­SUB­UGA ROSE­MARY SENINDE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE WAK­ISO NRM YES 310. NANTABA IDAH ERIOS DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KAYUNGA IN­DE­PEN­DENT 311. NANYONDO VERON­ICA NA­M­A­GANDA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BUKO­MAN­SIMBI DP NO 312. NAUWAT ROSE­MARY DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE AMU­DAT IN­DE­PEN­DENT YES 313. NAYEBALE SYLIVIA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE GOMBA NRM YES 314. NDAMIRA CATHE­LINE AT­WAKI­IRE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KA­BALE NRM YES 315. NDEEZI ALEX PER­SONS WITH DIS­ABIL­I­TIES NRM YES 316. NGABI­RANO CHARLES RWAMPARA COUNTY MBARARA NRM YES 317. NIN­SI­IMA BOAZ KASIR­ABO KOOKI COUNTY RAKAI NRM YES 318. NIRINGIY­I­MANA JAMES RU­UGI KABERUKA KINKIZI COUNTY WEST KA­NUNGU NRM NO 319. NI­WAGABA WIL­FRED NDORWA COUNTY EAST KA­BALE IN­DE­PEN­DENT 320. NOKRACH WIL­SON WILLIAM PwDs NORTH­ERN IN­DE­PEN­DENT YES 321. NSAMBA OS­HABE PATRICK KAS­SANDA COUNTY NORTH MUBENDE NRM NO 322. NSEREKO MUHAM­MAD KAM­PALA CEN­TRAL DI­VI­SION KAM­PALA IN­DE­PEN­DENT NO 323. NSUB­UGA SIMEO KAS­SANDA COUNTY SOUTH MUBENDE NRM YES 324. NTENDE ROBERT BUNYA COUNTY SOUTH MAYUGE IN­DE­PEN­DENT YES 325. NYAKE­CHO AN­NET TORORO NORTH COUNTY TORORO IN­DE­PEN­DENT YES 326. NYI­IRA ZERUBA­BEL MI­JUMBI BU­RULI COUNTY MASINDI NRM YES 327. NZOGHU MUS­ABE WILLIAM BU­SONGORA COUNTY NORTH KAS­ESE FDC NO 328. OBALOKER ONEK HI­LARY LAMWO COUNTY LAMWO NRM YES 329. OBIGA MARIO KA­NIA TEREGO EAST COUNTY ARUA NRM YES 330. OBOTH MARK­SONS JA­COB WEST BU­DAMA COUNTY SOUTH TORORO IN­DE­PEN­DENT YES 331. OBUA DE­NIS HAM­SON AJURI COUNTY ALEBTONG NRM YES 332. OCEN PE­TER KOLE SOUTH COUNTY KOLE IN­DE­PEN­DENT NO 333. OCHEN JULIUS KAPELE­BY­ONG COUNTY AMURIA IN­DE­PEN­DENT NO 334. ODONGA OTTO ARUU COUNTY PADER FDC NO 335. ODONGO JEJE ABUBAKHAR ORUNGO COUNTY AMURIA NRM YES 336. ODUR JACK LU­TANYWA KIBANDA SOUTH COUNTY KIRYAN­DONGO NRM YES 337. ODUR JONATHAN ERUTE COUNTY SOUTH LIRA UPC 338. OGAMA ALLI IS­MAIL LOWER MADI COUNTY ARUA NRM YES 339. OGENGA LATIGO MOR­RIS WODAMIDA AGAGO NORTH COUNTY AGAGO FDC NO 340. OGONG FE­LIX OKOT DOKOLO SOUTH COUNTY DOKOLO NRM NO 341. OGUZU LEE DE­NIS MARACHA COUNTY MARACHA FDC NO 342. OG­WANG PE­TER USUK COUNTY KATAKWI NRM YES 343. OK­ABE PATRICK SERERE COUNTY SERERE NRM YES 344. OKELLO AN­THONY KIOGA COUNTY AMO­LATAR NRM YES 345. OKELLO BONNY DE­SALES KOLE NORTH COUNTY KOLE NRM YES 346. OKELLO.P CHARLES EN­GOLA MA­COD­WOGO OYAM COUNTY NORTH OYAM NRM YES 347. OKIN P.P. OJARA CHUA WEST COUNTY KIT­GUM IN­DE­PEN­DENT NO 348. OKORI-MOE JANET GRACE AKECH DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE ABIM NRM YES 349. OKOT PE­TER TOCHI COUNTY GULU DP NO 350. OKUMU RONALD RE­GAN ASWA COUNTY GULU IN­DE­PEN­DENT NO 351. OKUPA ELI­JAH KASILO COUNTY SERERE FDC NO 352. OK­WIR SAMUEL MO­ROTO COUNTY ALEBTONG IN­DE­PEN­DENT YES 353. OLANYA GILBERT KI­LAK SOUTH COUNTY AMURU FDC NO 354. OLEGA ASHRAF NOAH ARINGA COUNTY YUMBE NRM YES 355. OMONY OS­CAR YOUTH REP­RE­SEN­TA­TIVE NORTH­ERN NRM YES 356. BIYIKA LAWRENCE SONGA ORA COUNTY ZOMBO NRM YES 357. ON­GALO-OBOTE CLEMENT KEN­NETH KALAKI COUNTY KABERA­MAIDO NRM YES 358. ONGIERTHO EM­MANUEL JOR JONAM COUNTY NEBBI FDC NO 359. ONYANGO GIDEON SAMIA BUGWE COUNTY NORTH BU­SIA IN­DE­PEN­DENT YES 360. ONZ­IMA GOD­FREY ARINGA NORTH COUNTY YUMBE NRM YES 361. OPOLOT ISI­AGI PATRICK KACHUM­BALA COUNTY BUKEDEA NRM YES 362. OPOLOT JA­COB RICHARDS PAL­LISA COUNTY PAL­LISA IN­DE­PEN­DENT YES 363. OROT IS­MAEL KANYUM COUNTY KUMI NRM YES 364. ORYEM HENRY OKELLO CHUA EAST COUNTY KIT­GUM NRM YES 365. OS­EGGE AN­GELLINE ASIO DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE SOROTI FDC NO 366. OS­EKU RICHARD ORIEBO KIBALE COUNTY PAL­LISA NRM YES 367. OS­ORU MOURINE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE ARUA NRM YES 368. OTH­IENO OKOTH RICHARD WEST BU­DAMA COUNTY NORTH TORORO NRM YES 369. OTTO ED­WARD MAK­MOT AGAGO COUNTY AGAGO IN­DE­PEN­DENT YES 370. OULA GEORGE IN­NO­CENT (BRIG.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES 371. OUMA GEORGE ABOTT BUKOOLI IS­LAND COUNTY NA­MAYINGO NRM YES 372. OYET SI­MON NWOYA COUNTY NWOYA FDC NO 373. RUHUNDA ALEX FORT POR­TAL MU­NIC­I­PAL­ITY KABA­ROLE NRM NO 374. RWABUSHAIJA MAR­GARET.N WORK­ERS REP­RE­SEN­TA­TIVES IN­DE­PEN­DENT YES 375. RWAB­WOGO SYLVIA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KABA­ROLE NRM NO 376. RWAKI­MARI BEAT­RICE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NTUNG­AMO NRM YES 377. RWAKOOJO ROBINA GUREME GOMBA WEST COUNTY GOMBA NRM YES 378. RWAMI­RAMA BRIGHT KANY­OTORE (Lt. Col.) ISIN­GIRO COUNTY NORTH ISIN­GIRO NRM YES 379. RWEMU­LIKYA IBANDA NTOROKO COUNTY NTOROKO NRM YES 380. SABI­ITI DE­NIS RUBANDA COUNTY WEST KA­BALE NRM NO 381. SE­BAG­GALA AB­DU­LATIF SEN­GENDO KAWEMPE DI­VI­SION NORTH KAM­PALA IN­DE­PEN­DENT NO 382. SEGUYA LUBYAYI JOHN BOSCO MA­WOKOTA COUNTY SOUTH MPIGI NRM YES 383. SEKINDI AISHA DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE KALUNGU NRM YES 384. SE­MA­TIMBA PE­TER SI­MON BUSIRO COUNTY SOUTH WAK­ISO NRM YES 385. SIL­WANY SOLOMON BUKOOLI COUNTY CEN­TRAL BU­GIRI NRM YES 386. SIZOMU GER­SHOM RABBI WAMBEDE BUN­GOKHO COUNTY NORTH MBALE FDC NO 387. SOYEKWO KEN­NETH TINGEY COUNTY KAP­CHORWA IN­DE­PEN­DENT YES 388. SSE­BIKAALI YOWEERI JOEL NTWETWE COUNTY KYANKWANZI NRM YES 389. SSEK­ABI­ITO JOSEPH MA­WOGOLA COUNTY SSEM­BAB­ULE NRM YES 390. SSEKANDI ED­WARD KI­WANUKA BUKOTO COUNTY CEN­TRAL MASAKA NRM YES 391. SSEKIKUBO THEODORE LWEMIYAGA COUNTY SSEM­BAB­ULE NRM NO 392. SSEM­BATYA ED­WARD NDAWULA KATIKAMU COUNTY SOUTH LUWEERO NRM YES 393. SSEM­PALA KIGOZI EM­MANUEL MAKINDYE-SS­ABAGABO MU­NIC­I­PAL­ITY WAK­ISO DP NO 394. SSEM­PI­JJA VIN­CENT BA­MU­LAN­GAKI KALUNGU COUNTY EAST KALUNGU NRM YES 395. SSE­MU­JJU IBRAHIM KIRA MU­NIC­I­PAL­ITY WAK­ISO FDC 396. SSEMULI AN­THONY MUBENDE MU­NIC­I­PAL­ITY MUBENDE NRM NO 397. SSEN­TONGO ROBI­NAH NAKASIRYE DIS­TRICT WOMAN REPRENTA­TIVE KY­OTERA DP NO 398. SSE­WANYANA ALOIZIOUS AL­LAN MAKINDYE DI­VI­SION WEST KAM­PALA DP 399. SSEWUNGU JOSEPH GON­ZAGA KALUNGU COUNTY WEST KALUNGU DP NO 400. SU­UBI KYINYA­MATAMA JULIET .K DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE RAKAI NRM YES 401. TAAKA AGNES WE­JULI DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BU­GIRI NRM YES 402. TA­BAN IDI AMIN KIBANDA NORTH CON­STITUENCY KIRYAN­DONGO NRM YES 403. TAKIRWA FRAN­CIS (BRIG.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES 404. TAYEBWA THOMAS RUHINDA NORTH COUNTY MI­TOOMA NRM YES 405. TIMUZIGU KA­MUGISHA MICHAEL KA­JARA COUNTY NTUNG­AMO NRM NO 406. TIN­KASI­IMIRE BARN­ABAS BUYAGA WEST COUNTY KIBAALE NRM NO 407. TU­MUHEIRWE FRED TU­RYA­MUH­WEZA RU­JUM­BURA COUNTY RUKUN­GIRI FDC NO 408. TU­MU­RAMYE GENEN­SIO KASHONGI COUNTY KIRUHURA NRM YES 409. TU­MUSI­IME ROSE­MARY BIKAAKO EN­TEBBE MU­NIC­I­PAL­ITY WAK­ISO NRM YES 410. TUMWE­BAZE FRANK KAGYI­GYI KIBALE EAST COUNTY KAMWENGE NRM YES 411. TUMWE­SI­GYE ELIODA SHEEMA COUNTY NORTH SHEEMA NRM YES 412. TUMWINE ANNE MARY DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE NTOROKO IN­DE­PEN­DENT YES 413. TUMWINE ELLY TUHIRIRWE (GEN.) UPDF REP­RE­SEN­TA­TIVE YES 414. TU­RYAHIKAYO KE­BIRUNGI MARY PAULA RUBABO COUNTY RUKUN­GIRI NRM YES 415. TUSI­IME MICHAEL MBARARA MU­NIC­I­PAL­ITY MBARARA NRM YES 416. TWE­SI­GYE JOHN NTA­MUHI­IRA BUN­YARUGURU COUNTY RU­B­I­RIZI NRM YES 417. TWE­SI­GYE NATHAN ITUNGO KASHARI SOUTH COUNTY MBARARA NRM YES 418. TWINA­MASIKO ONES­IMUS BUGAN­GAIZI EAST COUNTY KIBAALE IN­DE­PEN­DENT YES 419. WAIRA KYE­WAL­ABYE MA­JEGERE S.J BUNYA COUNTY EAST MAYUGE IN­DE­PEN­DENT YES 420. WAK­ABI PIUS BUGAHYA COUNTY HOIMA NRM AB­STAIN 421. WALUSWAKA JAMES BUN­Y­OLE WEST COUNTY BU­TALEJA NRM YES 422. WA­MALA NAM­BOZO FLO­RENCE DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE SIRONKO NRM YES 423. WA­LY­OMU MUWANIKA MOSES KAGOMA COUNTY JINJA NRM YES 424. WA­MANGA WA­MAI JACK MBALE MU­NIC­I­PAL­ITY MBALE FDC 425. WA­MUKUYU MUDIMI EL­GON COUNTY BU­LAM­BULI NRM YES 426. WA­TENGA GOD­FREY NABU­TANYI LUT­SE­SHE COUNTY BUDUDA IN­DE­PEN­DENT YES 427. WA­TON­GOLA RE­HEMA TI­WUWE KA­MULI MU­NIC­I­PAL­ITY KA­MULI NRM YES 428. WEKOMBA SARAH NAM­BOZO DIS­TRICT WOMAN REP­RE­SEN­TA­TIVE BU­LAM­BULI IN­DE­PEN­DENT YES 429. WOBOYA VI­CENT BU­DADIRI COUNTY EAST SIRONKO NRM YES 430. YAGUMA WILBER­FORCE KASHARI NORTH COUNTY MBARARA NRM YES 431. YERI OF­WONO APOLLO TORORO MU­NIC­I­PAL­ITY TORORO NRM YES 432. ZA­AKE FRAN­CIS MITYANA MU­NIC­I­PAL­ITY MITYANA IN­DE­PEN­DENT NO 433. MAWANDA MICHEAL IGARA COUNTY EAST NTUNG­AMO IN­DE­PEN­DENT YES 434. OULANYAH JA­COB L’OKORI OMORO COUNTY GULU NRM TO­TAL VOTES 317 97 2