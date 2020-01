Algiers, Algeria | THE INDEPENDENT | Algeria’s leading club Paradou Athletic Club has confirmed they have signed one of Uganda’s most promising young footballers Allan Okello from KCCA.

✍ #PARADOUAC a finalisé la signature de Allan Okello venu de @KCCAFC Bienvenue, Allan! 🔵💛 pic.twitter.com/QhjKPPu9yR — Paradou AC (@officielparadou) January 21, 2020