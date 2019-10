UCC asks broadcasters to air Police counter phone numbers

Kampala, Uganda | THE INDEPENDENT | The Uganda Communications Commission (UCC) has directed all broadcasters to air a list of station counter phone numbers for the entire country that Uganda Police has released.

“In a bid to fight crime across Uganda, the Uganda Police has established Counter Phone Numbers at every police station around the country in addition to the Police Toll-free Police Lines. The Counter Phone Numbers are fIxed and will have officers responding to security-related calls at all times,” UCC said in a statement.

UCC said in order to assist police fight crime, they have asked broadcasters to air the said public service announcements during Prime Time.

“In accordance with sections 5(1)(b) and (c) of the Uganda Communications Act, 2013 and the license terms and conditions, the Commission, has directed all broadcasters to run Public Service Announcements informing the public about the said Counter Phone Numbers that have been -introduced by the Uganda Police Force to rally the public to participate in fighting crime.”

The numbers are not “Toll-free” lines but have been introduced as an additional communication channel through which members of the public may participate and engage with the Uganda Police Force to improve security in Uganda under the neighbourhood watch and popular vigilance strategy of Community Policing.

FULL LIST

KAMPALA EAST

JINJA ROAD – DIVISION

STATION NUMBER JINJA ROAD MAIN STATION 393215424 INTERNAL AFFAIRS POLICE STN 0414671324 KITINTALE POLICE STN 393240952 ACHOLI QUARTERS POLICE STN 393241860 KINAWATAKA POLICE STN 393241862 KOLOLO POLICE STN 393206471 MUBS POLICE STN 414697974 /393206470 OUTPOST NUMBER NAKUMATT POLICE POST 414671323 KYAMBOGO LOWER POLICE.POST 393241998 BANDA POLICE POST 393241844 BUGOLOBI BANGALO POLICE POST 414668598 NAGURU DRIVE POLICE POST 414668363 MUTUNGO POLICE POST 393206472 INDUSTRIAL AREA 414668552 NAKAWA POLICE POST 414668378

KIRA ROAD – DIVISION

STATION NUMBER KIKAYA POLICE STN 0393241996 KISASI POLICE STN 393206476 NTINDA POLICE STN 393206474 KIRA ROAD POLICE STN 393206475 KAMWOKYA POLICE STN 393206477 KYEBANDO POLICE STN 393206478 KIWATULE 393206473 BUKOTO 393206479 KIRINYA POLICE STN 0393241922 KIWOLOGOMA POLICE STN 0393241923 NAJERA POLICE STN 0414671329 NALYA POLICE STN 0414671326 NAMUGONGO [POLICE STN 393206489 KIRA CENTRAL POLICE STN 393206480 OUTPOST NUMBER GOLF COURSE POLICE POST 0414671322 JOMAYI POLICE POST 0414671321 MAWANDA POLICE STN 0393241994 TUBA POLICE POST 0393241993 KISASI POLICE STN 0414671325 KYANJA POLICE POST 0393241863 KYANJA POLICE POST 0393241863 BUKASA POLICE POST 393206488 MBALWA POLICE POST 393206490 KIGANDA POLICE POST 0393241924 MUKONO – DIVISION STATION NUMBER MUKONO POLICE STN 713253242 SEETA POLICE STN 414698023 MBALALA POLICE STN 414698027 UCU POLICE STN 393206483 NAMAGUNGA POLICE STN 414668375 KATOSI POLICE STN 414698025 OUTPOST NUMBER NAKISUNGA POLICE POST 414668558 NTAWO POLICE POST 0414671328 KISOGA POLICE POST 0393241925 SONDE POLICE POST 0393241926 NANTABULIRWA POLICE POST 0393241920 NAMANVE POLICE POST 414668556 KOOME POLICE POST 392178689 MUKONO TAXI PARK POLICE POST 0414671320 NAMATABA POLICE POST 414668557 NTENJERU POLICE POST 393206487 WANTONI POLICE POST 414668559 NAGALAMA – DIVISION STATION NUMBER KYAMPISI POLICE STN 0393241919 NAKIFUMA POLICE STN 414698094 NTUNDA POLICE STN 0393241918 NAGALAMA MAIN STN 414668370 OUTPOST NUMBER NAGOJJE POLICE POST 0393241921 NKONGE POLICE POST 393206484 MAYANGA YANGA POLICE POST 0393241917 KALAGI POLICE POST O414668371 KABIMBIRI POLICE POST 393206482 SEETA NAMUGANGA POLICE POST 393206483 KAMPALA NORTH KAWEMPE – DIVISION STATION NUMBER BWAISE POLICE STN 393241995 MAGANJO POLICE STN 393241978/0414671307 KAWANDA POLICE STN 0393241990/0414671302 LUGOBA POLICE STN 393241967 OUTPOST NUMBER NAMERE POLICE POST 393241942 KAKUNGULU POLICE POST 393241991 TUULA POLICE POST 393241858 NANSANA – DIVISION OUTPOST NUMBER NAKULE POLICE POST 393241859 LUBIGI POLICE POSTS 393241857 KABULENGWA POLICE POST 393241861 WAMALA POLICE POST 414671301 KAKIRI – DIVISION OUTPOST NUMBER GOBERO POLICE POST 393241941 RWEMENDE POLICE POST 393241939 BUKALANGO POLICE POST 393241938 KAKONGE POLICE POST 393241940 OLD KAMPALA – DIVISION STATION NUMBER LUGALA POLICE STN 03932441947/0414671300 OUTPOST NUMBER NEW TAXI PARK POLICE POST 393241972 MUSAJA ALUMBA POLICE POST 414671306 MUZAANA PLOICE POST 414671319 LUBAGA CATHEDRAL POLICE POST 414671316 RIVERSIDE POLICE POST 414671312 MASANAFU POLICE POST 414671303 KASUBI POLICE POST 414671313 NAMUNGOONA POLICE POST 393241944 WAKALIGA POLICE POST 393241945 NAMIREMBE CATHEDRAL PLOICE POST 414671318 LAKESIDE POLICE POST 393241946 KISENYI POLICE POST 393241979 NAMIREMBE ROAD POLICE POST 393241943 BAKULI POLICE POST 393241977 KASANGATI – DIVISION OUTPOST NUMBER KABANYORO POLICE POST 393241987 SEKANYONYI POLICE POST 414671314 KIWENDA POLICE POST 414671315 CANAN ESTATES POLICE POST 393241985 KIJABIJO POLICE POST 393241988 MAIRYE POLICE POST 414671317 GALAMBA POLICE POST 393241983 JAGGALA POLICE OPOPST 393241989 NAMAYINA POLICE POST 393241984 MASSOLI POLICE POST 393241986 WAKISO – DIVISION OUTPOST NUMBER LUKWANGA POLICE POST 393241965 NALUVULE POLICE POST 393241975 SSENGE POLICE POST 393241966 KISIMBIRI POLICE POST 393241982 WANDEGEYA – DIVISION STATION NUMBER MAKERERE POLICE STN 393241980 KIKONI POLICE STN 393241927 MULAGO PSTN 414671303 OUTPOST NUMBER KIMWANYI POLICE POST 393241981 KUBIRI POLICE POST 414671974 WANDEGEYA MARKET POLICE POST 393241974 BUGEMA POLICE POST 414671303 KAVULE POLICE POST 414671304 LDC POLICE POST 393241968 MULAGO CASUALITY POLICE POST 393241981 KIBE POLICE POST 414671304 GADDAFI R/D P/P 414671309 KAMPALA – SOUTH KATWE – DIVISION STATION NUMBER KATWE POLICE STN 713534681 NDEEBA POLICE STN 716002169 NATETE POLICE STN 716002139 SALAMA POLICE STN 716002168 NDEJJE POLICE STN 716002156 MAKINDYE POLICE STN 716002155 MUTUNDWE POLICE STN 716002158 BUNAMWAYA POLICE STN 716002154 KITEBI-KABOWA POLICE STN 716002141 CLOCK TOWER 716002163 KATWE RADIO ROOM 393241963 OUTPOST NUMBER KIBIRI POLICE POST 393206498 NABISAALU POLICE POST 393241916 KIKUMBI POLICE POST 716002157 KIRIMANYANGA POLICE POST 393241929 BUSEGA R/ABOUT P/P 393241936 KIBUMBIRO P/P 393241999 MADALA P/P 393241932 NATETE TAXI PARK P/P 393241935 KABAWO P/P 393241930 KIKAJO P/P 716002176 KABOWA 414671334 NSANGI – DIVISION STATION NUMBER NSANGI POLICE STN 714662025 MAYA POLICE STN 393241928 NABINGO POLICE STN 716002207 KYENGERA POLICE STN 716002087 NALUMUNYE POLICE STN 716002206 NSANGI SUB COUNTY 716002199 OUTPOST NUMBER KAGUGUBE P/P 716002179 BUDO KINGS P/P 716002086 KAZINGA P/P 716002201 NABAZIZA P/P 414671337 NKOKONJERU P/P 716002202 KABOJA P/P 716002178 KIKAJO P/P 414671339 KATALE P/P 393241964 KASENGE P/P 393241931 KABALAGALA – DIVISION STATION NUMBER KIBULI POLICE STN 716002166 KISUGU POLICE STN 716002079 GABA POLICE STN 716002081 KABALAGALA MAIN STN 714662024 KANSANGA STN 393241915 OUTPOST NUMBER KASAWEP/P 716002210 KOONGE P/P 716002208/414671335 NSAMBYA P/P 716002209 NABUTITI P/P 716002213 BUZIGA P/P 414671336 BUKASA -ROUND P/P 393241933 MUNYONYO 716002083 ENTEBBE – DIVISION STATION NUMBER ENTEBBE POLICE STN 716002133 750143446 KISUBI POLICE STN 716002185 KASENYI POLICE STN 716002217 757719162 KASANJE POLICE STN 716002214 KITOORO POLICE STN 716002136 ABAITABARI POLICE STN 716002223 757719396 NAKIWOGO POLICE STN 716002216 MPALA POLICE STN 716002134 KATABI POLICE STN 716002222 NAKAWUKA POLICE STN 716002219 OUTPOST NUMBER BUSSI P/P 393241934 GERENGE P/P 414671331 WAMALA POLICE POST 393241900/757719396 KABALE POST 414671281 LUGONJO P/P 414671288 KAJJANSI – DIVISION STATION NUMBER KAJANSI POLICE STN 716002085 7577171868 LUBOWA POLICE STN 716002084 BWEBAJA POLICE STN 393241913 AKRITE POLICE STN 716002172 NAMASUBA 716002138 MUTUNGO POLICE STN 716002171 OUTPOST NUMBER NGOBE POLICE POST 716002714 CENTRAL POLICE STN STATION NUMBER NKURUMAH POLICE STN 716002231 NAKASERO POLICE STN 716002227 KISEKA POLICE STN 716002226 CPS KAMPALA 716002137 OUTPOST NUMBER PUNJANI P/P 393241902 OLD TAXI PARK P/P 716002224 WILSON ROAD P/P 393241937 WILLIAM STREET P/P 414671280 ARUA PARK P/P 716002225/414671332 EM PLAZA P/P 393241901 NEW TAXI PARK 716002229 KIKUUBO P/P 716002235 RCO OFFICE 393241914 SIIPI KAPCHORWA- DIVISION STATION NUMBER CPS Kapchorwa 414698042 Sipi police station 393240946 KWEEN – DIVISION STATION NUMBER CPS Kween 392000582 Ngenge PS 393240964 Kaproron PS 393240354 BUKWO STATION NUMBER CPS Bukwo 392000559 Suam PS 393241997 Chesower PS 393240994 ASWA GULU – DIVISION STATION NUMBER CPS 714387602/393239868 REGION ASWA 393239869 OUTPOST NUMBER LAYIBI 393239837 LACOR 393239791 GULU UNIVERSITY 393239850 KITGUM – DIVISION STATION NUMBER KITGUM 714387590 OUTPOST NUMBER PANDWONG 393239884 PAGER P/P 393239870 AGAGO – DIVISION STATION NUMBER CPS- Agago 714387599/ 393241846 KALONGO 714387583/393239741 OUTPOST NUMBER PARABONGO 393239741 PADER – DIVISION STATION NUMBER CPS 414698018/393239852 ATANGA 393239869 PAJULE 393239739 LAMWO – DIVISION STATION NUMBER CPS 414739134 MADIOPEI 393239790 OUTPOST NUMBER WALIGO BORDER 393239748 NGOM OROMO 393239747 APIRITI BORDER 393239740 AMURU -DIVISION STATION NUMBER AMURU CPS 714387593 ATIAK 393239794 ELEGU 800300120/ 700519371 OUTPOST NUMBER BIBIA 393239807 AKURU KWER 393239750 PABBO 393239804 NWOYA – DIVISION STATION NUMBER CPS 393239749 OUTPOST NUMBER ANAKA HOSPITAL 393239736 OMORO – DIVISION STATION NUMBER CPS 393239857 OUTPOST NUMBER OPIT 393239742 EAST KYOGA DIVISION STATIONS NUMBER SOROTI CPS 414698085/393240957 FIRE & RESCUE – SOROTI 414698092 GWERI 393240938 AMURIA AMURIA CPS 414698013 ORUNGO 393240993 SERERE SERERE CPS 393241864 KYERE 393241864 KADUNGULU 393240914 BUKEDEA BUKEDEA CPS 393240917 KACHUMBALA 393241876 KABERAMAIDO KABERAMAIDO CPS 393241879 BULULU 393241878 NGORA NGORA CPS 393241877 KOBUKU 393241856 KUMI KUMI CPS 414698087 NYERO 393241953 KATAKWI KATAKWI CPS 393242958 MAGORO 393241855 KAPELABYONG KAPELEBYONG CPS 393241954 ALBERTINE DIVISION STATIONS NUMBER HOIMA HOIMA MAIN STATION 393225013 KIGOROBYA 393225014 KIKUBE KYANGWALI 393225004 KIZIRANFUMBI 776333081 KIKUUBE CPS 393225006 MASINDI MASINDI MAIN STATION 393225017/714012594 KINYARA 393225018 KAGADI KAGADI MAIN STATION 393225041 ISUNGA 714012630 MABAALE 393225042 KIBAALE KIBAALE MAIN STATION 393225039/714012646 KAKUMIRO KAKUMIRO MAIN STATION 714012649/393225044 IGAYAZA 393225045 KIRYANDONGO KIRYANDONGO MAIN STATION 393225022 BWEYALE 393225030 BULIISA BULIISA MAIN STATION 714012733/393225032 BIISO 393225034 BUSOGA NORTH DIVISION STATIONS NUMBER KAMULI CPS KAMULI 414671282 NAMWENDWA 414678082 MBULAMUTI 393241874 BUYENDE CPS BUYENDE 393240920 KIDERA 414698055 IRUNDU 393241872 KALIRO JOC 392178650 KALIRO CPS 393240915 LUUKA DPC 392000571 LUUKA CPS 393241871 ELGON DIVISION STATIONS NUMBER MBALE RADIO ROOM-MBALE 393241903 CPS COUNTER 393241904 BUSIU P/STN 714012619 NAKALOKE P/STN 714012620 NKOMA P/STN 714012607 NAUYO P/STN 714012698 SIRONKO SIRONKO P/STN 714012600 BUSULANI P/STN 714012603 MANAFWA CPS COUNTER 392178688 BULAMBULI CPS-RADIO ROOM 772262165 BUDUDA CPS-RADIO ROOM 772262164 NAMISINDWA LWAKHAKHA RADIO ROOM 772262163 KIGEZI DIVISION STATIONS NUMBER KABALE RPC’S OFFICE 414698084 REG.POLICE-COUNTER 392177520 CPS KABALE 393239512 KATUNA P/STN 393239550 MAZIBA P/STN 393239499 KISORO CPS KISORO 393239517 BUNAGANA P/STN 393239544 BAUSANZA BORDER STN 393241866 RUKUNGIRI CPS COUNTER 414698021 RUHINDA P/STN 393239549 RWENSHAMA P/STN 393239552 BUGANGARI P/STN 393241867 KANUNGU KIHIHI P/STN 393239513 ISHASHA P/STN 393241870 KANUNGU P/STN 393241865 RUBANDA RUBANDA P/STN 393241851 BUFUNDI P/STN 393239515 RUKIGA RUKIGA P/STN 393241869 MUHANGA P/STN 393932419 BUKINDA P/STN 392177569 SAVANNAH DIVISION STATIONS NUMBER LUWERO JOC SAVANNAH 392177598 COUNTER CPS 414698008/393239833 KASANA P/STN 393239858 WOBULENZI P/STN 393239853 ZIROBWE P/STN 393239861 BOMBO P/STN 393239805 NAKASONGOLA CPS COUNTER 414698012/393239881 KAKOOGE P/STN 393239860 MIGYEERA P/STN 393239851 RWAMPANGA P/STN 393239797 KAZWAMA P/STN 393239808 NAKASEKE KIWOKO CPS 393239737 NGOMA P/STN 393239738 KAPEKA P/STN 393239835 SEMUTO P/STN 393239745 BUTALANGO P/STN 393239744 BUSOGA EAST IGANGA – DIVISION STATIONS NUMBER NAMUNGALWE P/STN 393240956 Bulida Police Station 393240910 Kaluuba Police Station 393241909 Lolwe Police Station. 393240941 Bwonda pstn 393240918 GREATER MASAKA DIVISION STATIONS NUMBER NYENDO 393240990 KYABAKUZA 393240989 MPUGWE 393241950 LWENGO MBIRIZI 393240992 KYAZANGA 393241951 KINONI 393241882 RAKAI CPS 393241868 KYOTERA CPS 393241881 KASENSERO 393241949 LYANTONDE CPS 393240974 KALUNGU LUKAYA 393240971 KYAMULIBWA 393241886 BUKULULA 393241884 SEMBABULE CPS 393240970 MATEETE 393241883 LWEMIYAGA 393240968 BUKOMANSIMBI CPS 393239531 MITYANA BAR (KUNYWA) 393240951 KASANDA CPS 393241009 KIBOGA CPS 393241891 MUBENDE CPS 393241007 RWENZORI EAST DIVISION STATION NUMBERS KASESE CPS 393241890/ 393241004 / 393240991 KATONGA MPIGI – DIVISION STATION NUMBER CPS 393240985 KAMENGO 393240981 BUTAMBALA – DIVISION STATION NUMBER KIBIBI 393240981 OUTPOST NUMBER BULO 393240983 KYABADAAZA 393241887 GOMBA -DIVISION STATION NUMBER MADDU 393240984 OUTPOST NUMBER KIRIRI 393241888 KISOZI DETACH 393241885 KIIRA DIVISION STATION NUMBER JINJA CENTRAL JINJA CPS 393240955 NALUFENYA POLICE STN 393240965 WALUKUBA POLICE STN 393240959 BUGEMBE POLICE STN 393240965 JINJA NORTH BUWENGE POLICE STN 414698034 JINJA EAST KAKIRA POLICE STN 414698040 NORTH WEST NILE DIVISION STATION NUMBER MOYO JOC 392177539 MOYO 392001418 OBONGI 393241897 MOYO SUB COUNTY 393240967 ADJUMANI ADJUMANI 392001372 DZAIPI 393240949 OFUA 393240947 YUMBE YUMBE 392000580 LODONGA 393241896 ADIBO 393240995 RADIO ROOM YUMBE 414664150 PTS IKAFE(RADIO ROOM) 414664181 OUTPOSTS NUMBER PALORINYA BASE CAMP 393240999 ELEGU 393240997 BIDIBIDI CAMP 393240950 BUKEDI DIVISION STATION NUMBER TORORO MALABA 393241845 BUSIA BUSIA CPS 393240919 MASAFU 393240911 BUTALEJA BUSOLWE 393241848 PALLISA PALLISA CPS 393240945 BUDAKA BUDAKA CPS 0414-698039 BUTEBO BUTEBO CPS 393240921 OUTPOSTS NUMBER MULANDA 393240944 LYAMA 393240916 WEST NILE DIVISION STATION NUMBER ARUA CPS ARUA 392177553 LIA Police Station 393240996 VURRA Station 393241847 RHINOCAMP Police Station 393240942 OMUGO Police Station 393240953 KOBOKO KOBOKO Police Station 393241952 ORABA Police Station 393241894 BUSIA POLICE STATION 393240912 MARACHA MARACHA Police Station 393241001 NEBBI NEBBI Police Station 393240962 GOLI Police Station 393240913 ZOMBO PAIDHA Police Station 393240943 ZOMBO Police Station 393240958 ZEU Police Station 393241970 WARR Police Station 393240961 PAKWACH PAKWACH Police Station 393241957 PANYIMUR Police Station 393241969 BUIKWE LUGAZI 414671360 BUIKWE 393241893 MABIRA 393241895 NGOGWE 393241880 KAYUNGA KAYUNGA POLICE STATION 414671361 BUSAANA 393241875 GALILAYA 393241875 BUVUMA BUVUMA POLICE STATION 414671362 NJERU DIVISION NJERU POLICE STATION 414698048 OUTPOSTS NUMBER YIVU Police Post 393240939 PAROMBO Police Post 393240963 KALWANG Police Post 393240960 DEI Police Post 393241898 WADELAI Police Post 393240948 GREATER BUSHENYI DIVISION STATION NUMBEER BUSHENYI Bushenyi 393-240988 RUBIRIZI Rubirizi 393-241003 MITOOMA Mitooma 393-240986 SHEEMA Sheema 393-241005 BUHWEJU Buhweju 0393-240987 KIDEPO DIVISION STATION NUMBER KOTIDO RCO OFFICE 392177538 CPS Kotido 392001420 ABIM Abim CPS 392001417 KAABONG CPS Kaabong 392001366 RWENZORI WEST DIVISION STATION NUMBER KABAROLE Kabarole main police station 713251957 Bundibugyo BUNDIBUJO MAIN STATION 754887386 NYAHUKA POLICE STATION 750143815 KYENJOJO Bukonjo 714517930 Kyarushozi 711042364 BUNYANGABO Bunyangabo Main Stn 393240979 Rwimi P/Stn 393241006 Rubona 393241889 RWIZI DIVISION STATION NUMBER MBARARA Mbarara cps 393240978 NTUNGAMO ntungamo cps 393240976 IBANDA ibanda cps 393240975 ISINGIRO isingiro cps 393240973 NORTH KYOGA DIVISION STATION NUMBER LIRA Lira cps 393225009/41469995 Ojwina 393225046 BUS Park 393225010 APAC Akokoro 393225038 apac 393225037 Ibuje 393225028 KWANIA Nambyeso 393225007 Kwania 393225021 cawente 393225003 Abongomola 393225016 ALEBTONG Alebtong 393225043 Akura 393225040 Apala 393225024 Omoro 393225002 KOLE Akalo 393225005 Baala 393225020 Aboke 393225027 OYAM Loro 393225033 Kamdini 393225035 Minakulu 393225036 AMOLATAR Namasale 393225047 Agoga 393225019 Amolatar 393225011 Dokolo Dokolo 393225031 Agwata 393225023 OTUKE Otuke 393225026 Okwang 393225012 Olilim 393225029 pyapak p/stn 393241959 NABILATUK Nabilatuk 393241956 Moroto buspark 393241948 Moroto p/stn 393241960 NAKAPIRIPIRITI Nakapiripiriti 393240966