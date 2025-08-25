PICTORIAL: David Plenderleith, Catherine Pavie win Seniors event at Uganda Golf Open in Lugazi

Monday , August 25 2025
August 25, 2025

David Plenderleith andCatherine Pavie show off their trophies that were handed over by Johnnie Walker’s Christine Kyokunda and Uganda Golf Union president Jackson Were (below). COURTESY PHOTOS

Lugazi, Uganda | THE INDEPENDENT | David Plenderleith and Catherine Pavie are the new champions of the Johnnie Walker Seniors Uganda Golf Open that concluded at the par-71 Lugazi Hills Golf & Country Club on Saturday.

Plenderleith’s 167 gross was enough to win the title, edging John Muchiri by 3 strokes. Defending champion Stephen Katwiremu could only manage 10th place, 18 strokes behind.

There was also a new women’s champion after holder Edrae Kagombe faltered on day two. Pavie won the title with 192 gross.

Besides Johnnie Walker who are the title sponsors, others involved are ABSA Bank, Aquafina, Isuzu, Mansour, MAC East Africa, Medisell Uganda Limited, MTN, NBS Sport, Uganda Tourism Board and Lugazi Hills Golf & Country Club.

Action continues this week with the Ladies Open.

  • Seniors Aug 22-23
  • Ladies Open Aug 28-30
  • Amateurs Open Sept 3-6
  • Professional Open Sept 8-13

SENIOR MEN
POS NAME R1 R2 GROSS TTP
1 DAVID PLENDERLEITH 83 84 167 +25
2 JOHN MUCHIRI 86 84 170 +28
3 TONY KISADHA 85 87 172 +30
4 MICHAEL CLEAVE 84 92 176 +34
5 JOSEPH SEMWAGA 89 89 178 +36
6 JOSEPH BAGABO 88 91 179 +37
7 JOHN KATTO 92 88 180 +38
T8 WILLIAM OTIENO 89 93 182 +40
T8 ROBERT LIM LIM 92 90 182 +40
10 ZEPHANIA DUBE 86 98 184 +42
11 STEPHEN KATWIREMU 100 85 185 +43
T12 GODFREY NKAMBWE 95 92 187 +45
T12 FRED KASUMBA 90 97 187 +45
14 DOMINIC TUMWESIGYE 96 93 189 +47
15 HENRY KERALI 99 92 191 +49
T16 WILLIAM MUTYABA 89 103 192 +50
T16 CHUANG GIER 99 93 192 +50
18 CHARLES KABUNGA 98 96 194 +52
19 JAMES MUGABI 94 101 195 +53
20 CHARLES KAGOMBE 96 100 196 +54
21 CHARLES KATARIKAWE 101 105 206 +64
22 DAVID BALAKA 100 107 207 +65
23 JAMIL MANINJI 106 102 208 +66
24 STEVEN KITAMIRIKE 106 104 210 +68
25 SAM ONEK 108 106 214 +72
26 NOA KASUMBA 118 99 217 +75
27 NICHOLAS AGABA 109 110 219 +77
28 MICHAEL KABANGO 115 105 220 +78
29 ABBAS LUYOMBO 113 118 231 +89
30 ISAAC ATIKU 111 124 235 +93
SENIOR MEN        
POS NAME R1 R2 GROSS TTP
31 STEPHEN BASALIZA 125 118 243 +101
WD ROB HEPPELL 83      
WD ALEX COUTINHO 91      
WD GEORGE EGADDU 36      
NS RICHARD MUCUNGUZI        

 

SENIOR LADIES        
POS NAME R1 R2 GROSS TTP
1 CATHERINE PAVIE 94 98 192 +50
2 KATY KABENGE 100 94 194 +52
T3 ROSE AZUBA 96 103 199 +57
T3 EDRAE KAGOMBE 94 105 199 +57
5 REGINA DDAMULIRA 110 111 221 +79
6 JENNIFER OPIO 111 111 222 +80
7 GRACE OBUA 113 112 225 +83
8 APHRA BASALIZA 143 170 313 +171
WD MONICA NTEGE 106      

 

