PICTORIAL: David Plenderleith, Catherine Pavie win Seniors event at Uganda Golf Open in Lugazi

Lugazi, Uganda | THE INDEPENDENT | David Plenderleith and Catherine Pavie are the new champions of the Johnnie Walker Seniors Uganda Golf Open that concluded at the par-71 Lugazi Hills Golf & Country Club on Saturday.
Plenderleith’s 167 gross was enough to win the title, edging John Muchiri by 3 strokes. Defending champion Stephen Katwiremu could only manage 10th place, 18 strokes behind.
There was also a new women’s champion after holder Edrae Kagombe faltered on day two. Pavie won the title with 192 gross.
Besides Johnnie Walker who are the title sponsors, others involved are ABSA Bank, Aquafina, Isuzu, Mansour, MAC East Africa, Medisell Uganda Limited, MTN, NBS Sport, Uganda Tourism Board and Lugazi Hills Golf & Country Club.
Action continues this week with the Ladies Open.
- Seniors Aug 22-23
- Ladies Open Aug 28-30
- Amateurs Open Sept 3-6
- Professional Open Sept 8-13
|SENIOR MEN
|POS
|NAME
|R1
|R2
|GROSS
|TTP
|1
|DAVID PLENDERLEITH
|83
|84
|167
|+25
|2
|JOHN MUCHIRI
|86
|84
|170
|+28
|3
|TONY KISADHA
|85
|87
|172
|+30
|4
|MICHAEL CLEAVE
|84
|92
|176
|+34
|5
|JOSEPH SEMWAGA
|89
|89
|178
|+36
|6
|JOSEPH BAGABO
|88
|91
|179
|+37
|7
|JOHN KATTO
|92
|88
|180
|+38
|T8
|WILLIAM OTIENO
|89
|93
|182
|+40
|T8
|ROBERT LIM LIM
|92
|90
|182
|+40
|10
|ZEPHANIA DUBE
|86
|98
|184
|+42
|11
|STEPHEN KATWIREMU
|100
|85
|185
|+43
|T12
|GODFREY NKAMBWE
|95
|92
|187
|+45
|T12
|FRED KASUMBA
|90
|97
|187
|+45
|14
|DOMINIC TUMWESIGYE
|96
|93
|189
|+47
|15
|HENRY KERALI
|99
|92
|191
|+49
|T16
|WILLIAM MUTYABA
|89
|103
|192
|+50
|T16
|CHUANG GIER
|99
|93
|192
|+50
|18
|CHARLES KABUNGA
|98
|96
|194
|+52
|19
|JAMES MUGABI
|94
|101
|195
|+53
|20
|CHARLES KAGOMBE
|96
|100
|196
|+54
|21
|CHARLES KATARIKAWE
|101
|105
|206
|+64
|22
|DAVID BALAKA
|100
|107
|207
|+65
|23
|JAMIL MANINJI
|106
|102
|208
|+66
|24
|STEVEN KITAMIRIKE
|106
|104
|210
|+68
|25
|SAM ONEK
|108
|106
|214
|+72
|26
|NOA KASUMBA
|118
|99
|217
|+75
|27
|NICHOLAS AGABA
|109
|110
|219
|+77
|28
|MICHAEL KABANGO
|115
|105
|220
|+78
|29
|ABBAS LUYOMBO
|113
|118
|231
|+89
|30
|ISAAC ATIKU
|111
|124
|235
|+93
|31
|STEPHEN BASALIZA
|125
|118
|243
|+101
|WD
|ROB HEPPELL
|83
|WD
|ALEX COUTINHO
|91
|WD
|GEORGE EGADDU
|36
|NS
|RICHARD MUCUNGUZI
|SENIOR LADIES
|POS
|NAME
|R1
|R2
|GROSS
|TTP
|1
|CATHERINE PAVIE
|94
|98
|192
|+50
|2
|KATY KABENGE
|100
|94
|194
|+52
|T3
|ROSE AZUBA
|96
|103
|199
|+57
|T3
|EDRAE KAGOMBE
|94
|105
|199
|+57
|5
|REGINA DDAMULIRA
|110
|111
|221
|+79
|6
|JENNIFER OPIO
|111
|111
|222
|+80
|7
|GRACE OBUA
|113
|112
|225
|+83
|8
|APHRA BASALIZA
|143
|170
|313
|+171
|WD
|MONICA NTEGE
|106