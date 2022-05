Absa Captain’s Bell golf tourney climaxes today

Kampala, Uganda | THE INDEPENDENT | The Captain’s Bell Tournament climaxes today, with several prizes up for the taking in the Absa Bank Uganda sponsored event at Uganda Golf Club, Kitante.

The first two days of action have seen the professionals, chasing sh10million cash prizes, showing how it is done on the course, with the curtain raiser that concluded Friday.

Legend Deo Akope rallied past day one leader Gaita Rodell with a two round total of 140, 4 under par for the course to triumph. The only other players to score under par are Phillip Kasozi and Ronald Rugumayo. (see full scores bottom)

Amateurs take to the course today, with several trophies and prizes at stake. The Men will have trophies for the winners, runners up and 2nd runner up in the A, B, C and Senior categories. Ladies prizes will be for the Winner, Runner Up and 2nd Runner up in Groups A, B and Senior.

There will also be prizes for longest drive, nearest to the pin and Piga Mingi.

POSITION PLAYER ROUND 1 ROUND 2 TOTAL TO PAR 1 AKOPE DEO 69 71 140 -4 2 GAITA RODELL 68 73 141 -3 3 KASOZI PHILLIP 72 71 143 -1 4 RUGUMAYO RONALD 71 73 144 0 T5 KASANGO GRACE (AM) 73 73 146 2 T5 BAGALANA ABBEY 74 72 146 2 T5 MUHUMUZA ADOLF 77 69 146 2 T8 KABISE CANARY (AM) 79 69 148 4 T8 MAWEJJA JOSEPH 76 72 148 4 T8 MWANJA BECCA 76 72 148 4 T8 OCHAYA MARTIN 75 73 148 4 12 ANGUYO DENNIS 78 71 149 5 MISS ED CUT T13 BYAMUKAMA VINCENT 75 75 150 6 T13 MAWA SADI 79 71 150 6 T13 KAMULINDWA DAVID 71 79 150 6 16 KABUYE GERALD 70 81 151 7 17 AINAMANI ABRAHAM 76 76 152 8 T18 BUKENYA RONNIE 73 81 154 10 T18 MUHENDA LAWRENCE 82 72 154 10 T18 OPIO SILVER 78 76 154 10 T21 KATO SAMUEL (AM) 81 74 155 11 POSITION PLAYER ROUND ONE ROUND TWO TOTAL TO PAR T21 KIBIRIGE MARVIN 75 80 155 11 T23 HAPPY ROBERT 77 79 156 12 T23 KABALIRA DENIS (AM) 78 78 156 12 T23 LUJJA HENRY 81 75 156 12 T23 MUTEBI HERMAN 78 78 156 12 T23 NAMAKULA FLAVIA 76 80 156 12 T28 JINGO TOM (AM) 78 80 158 14 T28 KATO DAVIS 80 78 158 14 T28 NKURANGA FRED (AM) 74 84 158 14 T28 TOOLIT BRIAN 81 77 158 14 T32 KOTO JAMES 81 78 159 15 T32 MANDE GODFREY 81 78 159 15 T32 MUTAWE HERMAN 79 80 159 15 T35 KASANGAKI CLOVIS (AM) 79 82 161 17 T35 MACKIE NASSER (AM) 81 80 161 17 T37 NAKALEMBE IRENE 82 81 163 19 T37 TUMUSIIME MICHAEL (AM) 78 85 163 19 39 OLAYO GEORGE 81 83 164 20 40 MATOVU BULHAN (AM) 84 82 166 22 41 BAGALANA IBRA 82 87 169 25 42 MUZAHURA EDGAR (AM) 86 85 171 27 43 BAGALANA ASHRAF (AM) 90 86 176 32 44 BAGALANA HUSSEIN 84 NR #VALUE! #VALUE! 45 LAGORO DICKSON NR #VALUE! #VALUE!