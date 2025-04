🟥FULL LIST: Govt-sponsored students at Makerere University

Kampala, Uganda | THE INDEPENDENT | Makerere University has released the admission lists for Government-sponsored students for the 2025/2026 Academic Year. According to Makerere News, the Office of the Academic Registrar of the university  has also released Cut Off Points for Government Admissions.

BELLOW is the full list of students who have made it to Makerere through the national merit system. 

MAKERERE UNIVERSITY ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT RECOMMENDED APPLICANTS FOR ADMISSION FOR THE ACADEMIC YEAR 2025/2026 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 EZATI JOB JUNIOR M 2024 ARUA ADM Bachelor of Business Administration 52.1 2 NAKAAYI CATHERINE RICHIE F 2024 WAKISO ADM Bachelor of Business Administration 51.9 3 NAKATO NALULE HOPE F 2024 WAKISO ADM Bachelor of Business Administration 51.7 4 NAMBUUSI SARAH RITAH F 2024 LWENGO ADM Bachelor of Business Administration 51.2 5 MIREMBE JANE F 2024 WAKISO ADM Bachelor of Business Administration 50.9 6 NAMBUUSI ELIZABETH F 2024 KAMPALA ADM Bachelor of Business Administration 50.7 7 NAKIBAALE DOREEN DOROTHY F 2024 WAKISO ADM Bachelor of Business Administration 50.7 8 NANDERA HOPE RACHEAL F 2024 NAMUTUMBA ADM Bachelor of Business Administration 50.5 9 NATUKUNDA PHIONA F 2024 WAKISO ADM Bachelor of Business Administration 49 10 KAHUMUZA EDITH F 2024 WAKISO ADM Bachelor of Business Administration 48.9 11 NABUKEERA SHAIFAT F 2024 ISINGIRO ADM Bachelor of Business Administration 48.7 12 BWAIRISA TRACY GRACE F 2024 MBALE ADM Bachelor of Business Administration 48.7 13 ATIMANGO SANDRA PATIENCE F 2024 AGAGO ADM Bachelor of Business Administration 48.6 14 NYATIA SAMUEL QUINCY M 2024 WAKISO ADM Bachelor of Business Administration 48.6 15 NALWADDA MARIA MARTHA F 2024 MASAKA ADM Bachelor of Business Administration 48.5 16 AHABWE KEDRES F 2024 NAKASEKE ADM Bachelor of Business Administration 48.5 17 NALUYIMA MARIA WHITNEY F 2024 KAMPALA ADM Bachelor of Business Administration 48.4 18 AYEBARE BLESSING F 2024 KAMPALA ADM Bachelor of Business Administration 48.4 BS C Agric ultural Engi neering no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 SUNDAY VENUS M 2024 KYEGEGWA AGE BSC Agricultural Engineering 51.1 2 NDHOGA¬†¬†¬† SAMUEL¬†¬† CALVIN M 2024 BUGWERI AGE BSC Agricultural Engineering 50.5 3 ALINDA DERRICK M 2024 MASINDI AGE BSC Agricultural Engineering 50.4 4 BATUUKA GRACE M 2024 KALIRO AGE BSC Agricultural Engineering 50.2 5 KIGGUNDU DESIRE EMMANUEL M 2024 WAKISO AGE BSC Agricultural Engineering 49.9 6 MUKISA JOSHUA M 2024 KAMPALA AGE BSC Agricultural Engineering 49.9 7 BOGERE LEVI M 2024 NAMUTUMBA AGE BSC Agricultural Engineering 49.8 8 SABIITI ALVIN M 2024 SHEEMA AGE BSC Agricultural Engineering 49.8 9 NAMBASA ANGEL NABUUMA F 2024 WAKISO AGE BSC Agricultural Engineering 49.2 10 AMOLI¬† MARION¬† OGWAL F 2024 GULU AGE BSC Agricultural Engineering 48 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 11 HUDAH THORAYAH NANSAMBA F 2024 MUKONO AGE BSC Agricultural Engineering 47.1 12 RAMOS MICHELLE ESTHER F 2024 KAMPALA AGE BSC Agricultural Engineering 46.4 13 ATUHAIRWE HUDAH F 2024 WAKISO AGE BSC Agricultural Engineering 46.3 14 AKELLO EBIT LAURA F 2024 ABIM AGE BSC Agricultural Engineering 46.1 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NAMUGENYI JANAT BARRAKA F 2024 WAKISO AGM Bachelor of Agribusiness Management 51.9 2 AJIKOA¬† NOAH M 2024 WAKISO AGM Bachelor of Agribusiness Management 49.2 3 NSIMBE ABDUL RAHMAN M 2023 LUWEERO AGM Bachelor of Agribusiness Management 49.2 4 ASILO¬† MILLY F 2024 TORORO AGM Bachelor of Agribusiness Management 48.2 5 NYONDWA SHRAIBAT F 2024 KAMPALA AGM Bachelor of Agribusiness Management 47.7 6 NINSIIMA WHITNEY F 2024 RUKUNGIRI AGM Bachelor of Agribusiness Management 47.6 7 NAMUJEHE AMINAH F 2024 BUKEDEA AGM Bachelor of Agribusiness Management 47.6 8 ADILO ELIZABETH F 2024 LIRA AGM Bachelor of Agribusiness Management 47.6 9 OMIAT AARON ENGWENYU M 2024 SOROTI AGM Bachelor of Agribusiness Management 46.9 10 TUGUME BRUNO M 2023 KABALE AGM Bachelor of Agribusiness Management 46.9 11 NYANGE IRENE F 2024 KASESE AGM Bachelor of Agribusiness Management 46.7 12 AFAYO WILLY M 2024 TEREGO AGM Bachelor of Agribusiness Management 46.7 13 AMANYA ISAAC M 2023 RUBANDA AGM Bachelor of Agribusiness Management 46.6 14 AITASI LILLIAN F 2024 ARUA AGM Bachelor of Agribusiness Management 46.5 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 KIRYA JOSHUA RAMANCY M 2024 BUTEBO AGR BSC Agriculture 49.5 2 KARUHANGA ABDUL-HAKIM M 2024 KASESE AGR BSC Agriculture 47.9 3 SSEREMBA VICTOR M 2024 KYOTERA AGR BSC Agriculture 47.3 4 AHIMBISIBWE KEVIN M 2024 MBARARA AGR BSC Agriculture 47 5 KIMBUGGWE MORRIS .B M 2024 WAKISO AGR BSC Agriculture 46.8 6 KATONGOLE FAHAD M 2024 WAKISO AGR BSC Agriculture 46.7 7 MATOVU KENETH M 2024 MPIGI AGR BSC Agriculture 46.6 8 KALEMA HAGGAI M 2024 WAKISO AGR BSC Agriculture 46.5 9 ATWINE VICENT M 2024 NTUNGAMO AGR BSC Agriculture 45.2 10 ABAASA MELLISA CHRISTINE F 2024 MBARARA AGR BSC Agriculture 45 11 MURUNGI¬†¬†¬†¬† RICHARD M 2024 KAGADI AGR BSC Agriculture 44.9 12 OYENYA AARON ATUBE M 2024 KITGUM AGR BSC Agriculture 44.9 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 13 MUKAMA KENNETH M 2024 MAYUGE AGR BSC Agriculture 44.8 14 MUKASA USAMA M 2024 MBALE AGR BSC Agriculture 44.8 15 MALE MEDDIE KASSIMU M 2024 WAKISO AGR BSC Agriculture 44.8 16 AKANKUNDA MUMWIJUKYE M 2024 NTUNGAMO AGR BSC Agriculture 44.6 17 MWEBAZE¬† DICKENS M 2024 NTUNGAMO AGR BSC Agriculture 44.6 18 KAWOOYA JOSEPH NELSON M 2024 WAKISO AGR BSC Agriculture 44.5 19 OKOT INNOCENT M 2024 AGAGO AGR BSC Agriculture 44.5 20 OKALEBO TIMOTHY M 2024 PALLISA AGR BSC Agriculture 44.5 21 SSEBAGALA MATHIAS M 2024 RAKAI AGR BSC Agriculture 44.5 22 OYO FRANCIS M 2024 KIBOGA AGR BSC Agriculture 44.3 23 KYEYAGO MUBARAKA M 2024 IGANGA AGR BSC Agriculture 44.1 24 TUMUHIMBISE ANDREW M 2024 KAMWENGE AGR BSC Agriculture 44 25 AHABWE LINDA DENISE F 2024 RUKUNGIRI AGR BSC Agriculture 43.5 26 MURUNGI ANNA F 2024 HOIMA AGR BSC Agriculture 43.2 27 AKELLO CHARITY PROMISE E F 2024 SOROTI AGR BSC Agriculture 43.2 28 MUHINDO MIRIAM KAMUSEDE F 2024 KASESE AGR BSC Agriculture 43.2 29 NAMUGANZA¬† HABIBAH F 2024 KAYUNGA AGR BSC Agriculture 42.9 30 NABATANZI SHUFURAH F 2024 WAKISO AGR BSC Agriculture 42.3 31 AIKIRIZA MONIC F 2023 MITOOMA AGR BSC Agriculture 42 32 ZAWEDDE MOREEN TENDO F 2024 LUWEERO AGR BSC Agriculture 41.9 33 CHEROP LINDA F 2024 KAPCHORWA AGR BSC Agriculture 41.5 34 BUTSETSE SHALOM EUNICE F 2024 NAMISINDWA AGR BSC Agriculture 41.4 35 NAKIMBUGWE SHIFRAH F 2024 WAKISO AGR BSC Agriculture 40.8 36 LATISHA ABABIRI KAYIWA F 2024 WAKISO AGR BSC Agriculture 40.7 37 AYIKORU GHANEEMA NUMAN F 2024 MADI-KOLO AGR BSC Agriculture 40.3 38 NAMUWONGE WINNIE F 2024 MPIGI AGR BSC Agriculture 40.3 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NYANZI SHAFFIC M 2024 KAYUNGA AID Bachelor of Art and Industrial Design 52.5 2 AKAMPWERA COMFORT M 2024 RUBANDA AID Bachelor of Art and Industrial Design 52.3 3 BAINGANA ALVIN COLLIN M 2024 BUSHENYI AID Bachelor of Art and Industrial Design 51.9 4 NAMPIJJA SHAMIRAH F 2024 WAKISO AID Bachelor of Art and Industrial Design 50.4 5 MUSIIMENTA ASTON M 2024 BUSHENYI AID Bachelor of Art and Industrial Design 50.3 6 KATUMBA ABUDALLAH M 2024 JINJA AID Bachelor of Art and Industrial Design 50.1 7 KIISA GEORGE WILLIAM M 2024 MUKONO AID Bachelor of Art and Industrial Design 50.1 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 8 GATERA JAMALIDIN BOGERE M 2024 WAKISO AID Bachelor of Art and Industrial Design 50 9 KEMIGISHA HARRIET F 2024 RWAMPARA AID Bachelor of Art and Industrial Design 49.9 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 GWAIVU SHILLA BALUNGI F 2024 JINJA APS Bachelor of Applied Psychology 54 2 DUSHIME MOLLY F 2024 KISORO APS Bachelor of Applied Psychology 53.9 3 NABASUMBA JOSEPHINE F 2024 LWENGO APS Bachelor of Applied Psychology 53.8 4 KAMUKAMA AGNES MELISSA F 2024 KABAROLE APS Bachelor of Applied Psychology 53.7 5 NALUMANSI SHARON F 2024 WAKISO APS Bachelor of Applied Psychology 53.7 6 LUYIGA TEOPISTA F 2024 KAMPALA APS Bachelor of Applied Psychology 53.7 7 NAKAYENGA LAETICIA JJUUKO F 2024 KAMPALA APS Bachelor of Applied Psychology 53.6 8 ARINAIBYE JORENE F 2024 WAKISO APS Bachelor of Applied Psychology 53.6 9 KAGOYA SHAGIDA F 2024 JINJA APS Bachelor of Applied Psychology 53.5 10 LAMUNU¬† NICOLE¬† SHEENA F 2024 LAMWO APS Bachelor of Applied Psychology 52.1 11 CHEROP MAGDALENE F 2024 KWEEN APS Bachelor of Applied Psychology 52 12 NAMUKISA TERRY M 2024 BUIKWE APS Bachelor of Applied Psychology 52 13 MUGARURA NIXON M 2024 KABALE APS Bachelor of Applied Psychology 51.9 14 KATONO SHANICE NOELINE F 2024 TORORO APS Bachelor of Applied Psychology 51.9 15 BABIRYE LOUISE TEZIE F 2024 WAKISO APS Bachelor of Applied Psychology 51.9 16 KWIKIRIZA¬† SHEILA¬† DESIRE F 2024 BUIKWE APS Bachelor of Applied Psychology 51.9 17 NALUKANGA DANIELLA R F 2024 GOMBA APS Bachelor of Applied Psychology 51.9 18 NALWEYISO BABIRYE .B. F 2024 KAMULI APS Bachelor of Applied Psychology 51.8 19 HUMILITY ESTHER SEMAMBO F 2024 WAKISO APS Bachelor of Applied Psychology 51.8 20 AYUGI TABITHA ASIANUT F 2024 ABIM APS Bachelor of Applied Psychology 51.8 21 NAMUKWAYA ESTHER F 2024 WAKISO APS Bachelor of Applied Psychology 51.8 22 MULAMBA MELANIE HOPE B. F 2024 KAMULI APS Bachelor of Applied Psychology 51.8 23 NABAKEMBO REBECCA F 2024 MPIGI APS Bachelor of Applied Psychology 51.7 24 NAULA RACHEAL F 2024 KAMULI APS Bachelor of Applied Psychology 51.7 25 ASIIMWE STACEY SONIA F 2024 BUSHENYI APS Bachelor of Applied Psychology 51.7 26 KATUSABE ANNET F 2024 KABAROLE APS Bachelor of Applied Psychology 51.7 27 MUSAMBA IRENE BLESSING F 2024 IGANGA APS Bachelor of Applied Psychology 51.7 28 KASAGGA ANISHA RAHIIMAH F 2024 KYOTERA APS Bachelor of Applied Psychology 51.7 29 ICHUMAR JUDITH F 2024 MOROTO APS Bachelor of Applied Psychology 51.7 30 MUHINDO MERCY PRISCILLA F 2024 KASESE APS Bachelor of Applied Psychology 51.7 31 WANYENZE VICTORIA F 2024 NAMUTUMBA APS Bachelor of Applied Psychology 51.6 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 32 NAILAH MBARAK F 2024 WAKISO APS Bachelor of Applied Psychology 51.6 33 OKELLO¬†¬†¬†¬† EZRA M 2024 OYAM APS Bachelor of Applied Psychology 51.6 34 NANONO MADIINAH BATUDDE F 2024 BUTAMBALA APS Bachelor of Applied Psychology 51.6 35 NAKABIRI MELISAH F 2024 WAKISO APS Bachelor of Applied Psychology 51.6 36 MASIKA LUCKY F 2024 OMORO APS Bachelor of Applied Psychology 51.6 37 NUWAHEREZA NOELINE F 2024 MITOOMA APS Bachelor of Applied Psychology 51.6 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 BASEMERA VERRA VIVIANA F 2024 WAKISO ARC B.Architecture 54.5 2 KIRABO MELISSA MUGABI F 2024 WAKISO ARC B.Architecture 54.3 3 NAKKAZI MARY F 2024 KAMPALA ARC B.Architecture 54.2 4 NAKALINZI KETRAH F 2024 MASAKA ARC B.Architecture 53.6 5 MATOVU JOSHUA MWESIGWA T. M 2024 KAMPALA ARC B.Architecture 53 6 LINO LOUIS LINO M 2024 WAKISO ARC B.Architecture 53 7 OPIO ROMANO CHRIS M 2024 LIRA ARC B.Architecture 52.9 8 LYADDA IVAN GARETH M 2024 BUIKWE ARC B.Architecture 52.8 9 NTEGEKA TAYEBWA ALVIN M 2024 KAMPALA ARC B.Architecture 52.7 10 BALUKU ELTON M 2024 KASESE ARC B.Architecture 52.7 11 MUGENYI BENEDICT M 2024 WAKISO ARC B.Architecture 52.6 12 PADDE DEMETRIUS M 2024 WAKISO ARC B.Architecture 52.6 13 WESULA KIZITO¬† FRANCIS M 2024 MUKONO ARC B.Architecture 52.6 14 SSENKEZI HENRY DAVID M 2024 WAKISO ARC B.Architecture 52.6 15 KABUYE KEVIN CHARLES M 2024 WAKISO ARC B.Architecture 52.6 16 ASIIMWE MARY¬† NOREEN F 2024 WAKISO ARC B.Architecture 51.4 17 NABAKOOZA MARIA RONITA F 2024 MITYANA ARC B.Architecture 51.3 18 NAMAKULA ANNE THERESA F 2024 BUKOMANSIMBI ARC B.Architecture 51.2 19 SANYA VALERIAN F 2024 TORORO ARC B.Architecture 51.1 20 KISAKYE HAZZEL NOELLA F 2024 WAKISO ARC B.Architecture 51.1 21 TUMUSIIME RACHEL LUCKY F 2024 MBARARA ARC B.Architecture 51.1 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 AJIKO JOAN F 2024 OYAM BAI Bachelor of Agricultural¬† Extension & Rural Innovation 47.6 2 NAKYEJJWE MARGARET F 2024 BUIKWE BAI Bachelor of Agricultural¬† Extension & Rural Innovation 47.4 3 ATWEBEMBEIRE BRIAN M 2024 RUBANDA BAI Bachelor of Agricultural¬† Extension & Rural Innovation 46.5 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 4 KYEYUNE REAGAN M 2024 MUKONO BAI Bachelor of Agricultural¬† Extension & Rural Innovation 46.2 5 ARINANYE TITUS M 2024 KABALE BAI Bachelor of Agricultural¬† Extension & Rural Innovation 46.1 6 MURUNGI KENETH KELLY M 2024 HOIMA BAI Bachelor of Agricultural¬† Extension & Rural Innovation 45.7 7 NAKIGUDDE MARY F 2024 MUKONO BAI Bachelor of Agricultural¬† Extension & Rural Innovation 45.6 8 ALINAITWE BRIDGET F 2024 MASINDI BAI Bachelor of Agricultural¬† Extension & Rural Innovation 45.6 9 LAMWAKA GLORIA F 2024 WAKISO BAI Bachelor of Agricultural¬† Extension & Rural Innovation 45.6 10 ARINDA DUNCAN M 2024 ISINGIRO BAI Bachelor of Agricultural¬† Extension & Rural Innovation 45.1 11 OLEPUS JOYCE MARY F 2024 BUKEDEA BAI Bachelor of Agricultural¬† Extension & Rural Innovation 45.1 12 KIDAWALIME PAUL M 2024 KWEEN BAI Bachelor of Agricultural¬† Extension & Rural Innovation 44.5 13 AMANYIRE RONALD M 2024 KYEGEGWA BAI Bachelor of Agricultural¬† Extension & Rural Innovation 44.3 14 ONENCHAN JUNIOR M 2024 MASINDI BAI Bachelor of Agricultural¬† Extension & Rural Innovation 44.1 15 BIRUNGI RONALD M 2024 KAKUMIRO BAI Bachelor of Agricultural¬† Extension & Rural Innovation 44.1 B.¬† Anima l Produ.Tec hn Mgt no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 LUBOWA DAVID ANDREW¬† Z M 2024 WAKISO BAP B. Animal Produ.Techn Mgt 46.9 2 OTAI SILAS MOSES M 2024 NGORA BAP B. Animal Produ.Techn Mgt 46.8 3 NAKAGEZI JANE FRANCIS F 2024 LWENGO BAP B. Animal Produ.Techn Mgt 45.2 4 KUTEESA OWEN M 2023 KIBOGA BAP B. Animal Produ.Techn Mgt 43.9 5 KATENDE JOSEPH TRAVOR M 2024 WAKISO BAP B. Animal Produ.Techn Mgt 43.9 6 SSENTONGO STEVEN M 2024 WAKISO BAP B. Animal Produ.Techn Mgt 43.9 7 ASIIMIRE VANESSA F 2024 MASAKA BAP B. Animal Produ.Techn Mgt 43 8 NAMUBIRU JEMEO F 2024 WAKISO BAP B. Animal Produ.Techn Mgt 42.3 9 NAKANYIKE MARTHA MOMIS F 2024 WAKISO BAP B. Animal Produ.Techn Mgt 41 B. Buss iness Comp uting no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NABYONGA VANESSA VERONICA F 2024 WAKISO BBC B. Bussiness Computing 54.1 2 NAKIMERA SAMANTHA ESTHER F 2024 WAKISO BBC B. Bussiness Computing 54 3 MIREMBE PHILLIPA ANN F 2024 MUKONO BBC B. Bussiness Computing 53.8 4 NANYONGA¬† AISHA F 2024 KAMPALA BBC B. Bussiness Computing 53.8 5 NANYONGA MICHELLE ABIGAIL F 2024 MASAKA BBC B. Bussiness Computing 53.8 6 MBONA MARTHA F 2024 WAKISO BBC B. Bussiness Computing 53.7 7 ASHABA AUDREY MELLAN F 2024 KAMPALA BBC B. Bussiness Computing 53.7 8 NALINYA SHANIAH F 2024 LUWEERO BBC B. Bussiness Computing 53.7 9 NAKYANZI¬†¬†¬†¬† PRISCILLAR F 2024 WAKISO BBC B. Bussiness Computing 53.6 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 10 NAKIGUDDE MEBO F 2024 MUKONO BBC B. Bussiness Computing 53.6 11 NAMBAZIIRA BRENDA ESTHER F 2024 KAMPALA BBC B. Bussiness Computing 53.6 12 ABER FORTUNATE F 2024 GULU BBC B. Bussiness Computing 53.5 13 ARINAITWE RONAH F 2024 MBARARA BBC B. Bussiness Computing 53.3 14 MULUNGI LEILAH NANKUMBI F 2024 NAKASONGOLA BBC B. Bussiness Computing 53.3 15 MUKISA¬†¬† ANGELA F 2024 WAKISO BBC B. Bussiness Computing 53.2 16 NALINNYA BRENDAH F 2024 GOMBA BBC B. Bussiness Computing 52.9 17 NABITAKA ROSETTE F 2024 WAKISO BBC B. Bussiness Computing 52.7 18 PIWU MOSES M 2024 BULIISA BBC B. Bussiness Computing 52.5 19 MANSOUR HAANI M 2024 WAKISO BBC B. Bussiness Computing 52.5 20 KYAMBADDE FRANCIS BUTEBI M 2024 MITYANA BBC B. Bussiness Computing 52.3 21 NANTIBA ANGELLA F 2024 LUUKA BBC B. Bussiness Computing 52.3 22 BWIRE EMMANUEL M 2024 BUGIRI BBC B. Bussiness Computing 52.2 23 SSERULYO STUART M 2024 MASAKA BBC B. Bussiness Computing 52.1 24 AHEEBWA NICHOLAS M 2024 KIBAALE BBC B. Bussiness Computing 52.1 25 BBOSA PATRICK M 2024 MPIGI BBC B. Bussiness Computing 52 26 NAKAJJUGO¬† PAULINE F 2024 KYOTERA BBC B. Bussiness Computing 52 27 KEMANZI JULIET F 2024 NTUNGAMO BBC B. Bussiness Computing 52 28 NASSANGA PRECIOUS M F 2024 KAMPALA BBC B. Bussiness Computing 51.9 29 NAGWANDALA FASSIE JULIANA F 2024 SIRONKO BBC B. Bussiness Computing 51.9 30 NAKAWEESA ESTHER F 2024 WAKISO BBC B. Bussiness Computing 51.9 31 NAGAWA HYRAH¬† Z. SEMUDDU F 2024 WAKISO BBC B. Bussiness Computing 51.9 32 MBAZIIRA AKIRAM M 2023 BUIKWE BBC B. Bussiness Computing 51.9 33 ASHABA¬† PROMISE F 2024 RUKUNGIRI BBC B. Bussiness Computing 51.8 34 AYEBARE ANNBELLA F 2024 KANUNGU BBC B. Bussiness Computing 51.8 35 KAIHURA TONNY M 2024 WAKISO BBC B. Bussiness Computing 51.8 36 NABAGULANYI PROSSY SHERRY F 2024 WAKISO BBC B. Bussiness Computing 51.8 37 NAMAGANDA VICTORIOUS F 2024 KAMULI BBC B. Bussiness Computing 51.8 38 JJUNJU RAUTHA NASSUNA F 2024 WAKISO BBC B. Bussiness Computing 51.8 39 NAMATOVU HAIRAH KAGABANE F 2024 WAKISO BBC B. Bussiness Computing 51.8 40 ACENG NAUME OKELLO F 2024 KOLE BBC B. Bussiness Computing 51.8 41 NALUGWA AIDAH BABIRYE F 2024 WAKISO BBC B. Bussiness Computing 51.8 42 AIKIRIZA ELIZABETH F 2024 IBANDA BBC B. Bussiness Computing 51.8 43 TWINAMATSIKO JORDAN M 2024 MITOOMA BBC B. Bussiness Computing 51.8 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NANKYA DANIELLA VICTORIA F 2024 WAKISO BBD Bachelor of Business Administration 54.1 2 SEMUWEMBA LEONARD M 2024 WAKISO BBD Bachelor of Business Administration 52.5 3 NATUMANYA CHARITY F 2024 BUSHENYI BBD Bachelor of Business Administration 51.9 4 KARUNGI MARTHA F 2024 WAKISO BBD Bachelor of Business Administration 50.6 5 THOPACU¬†¬†¬†¬† EVANS M 2024 PAKWACH BBD Bachelor of Business Administration 50.4 6 SSEGAWA JOHNPAUL SULLIVAN M 2024 MASAKA BBD Bachelor of Business Administration 49.3 7 KABIREHO¬† SILVER M 2024 NTUNGAMO BBD Bachelor of Business Administration 49.3 8 NAMPIIMA WITNEY F 2024 WAKISO BBD Bachelor of Business Administration 49 9 MUDANGA CONRAD M 2024 WAKISO BBD Bachelor of Business Administration 48.9 10 NAMUYOMBA¬†¬† DORA F 2024 WAKISO BBD Bachelor of Business Administration 48.4 11 OMODING TITUS M 2024 BUKEDEA BBD Bachelor of Business Administration 48.1 12 NANYONGA COLETAH F 2024 KAMPALA BBD Bachelor of Business Administration 47.9 13 LWANTALE DAPHINE F 2024 KASANDA BBD Bachelor of Business Administration 47.9 14 NAKITENDE KEZIA SANYU F 2024 WAKISO BBD Bachelor of Business Administration 47.9 15 KAMUGANGA KEISHA NAYEBARE F 2024 MBARARA BBD Bachelor of Business Administration 47.9 16 NASSALI BANGI MARIAM F 2024 MUKONO BBD Bachelor of Business Administration 47.8 17 NAGAWA ALICE ELIZABETH F 2024 WAKISO BBD Bachelor of Business Administration 47.8 18 NABAKOOZA SYLIVIA F 2024 BUIKWE BBD Bachelor of Business Administration 47.7 19 MUKASA RANIAH MIREMBE F 2024 WAKISO BBD Bachelor of Business Administration 47.7 20 KISAKYE TRACY F 2024 IGANGA BBD Bachelor of Business Administration 47.6 21 NAMANYA¬† ESTHER F 2024 NTUNGAMO BBD Bachelor of Business Administration 47.6 22 NDAGIRE FIRDAUS F 2024 MASAKA BBD Bachelor of Business Administration 47.6 23 ASIIMIRE CAROLINE F 2024 RUKUNGIRI BBD Bachelor of Business Administration 47.5 24 NAFULA VIVIAN LINDA F 2024 BUSIA BBD Bachelor of Business Administration 47.5 25 NAYEBARE MACKLINE M 2024 IBANDA BBD Bachelor of Business Administration 47.5 26 NASSANDE HELLEN F 2024 WAKISO BBD Bachelor of Business Administration 47.5 27 NAMUWONGE HUDAYIYAH F 2024 KYOTERA BBD Bachelor of Business Administration 47.5 28 NASSAAZI TENDO OLIVE F 2024 KAMPALA BBD Bachelor of Business Administration 47.4 29 KATAMBA LASTO M 2024 MUKONO BBD Bachelor of Business Administration 47.3 30 BYONANEBYE SOCRATES M 2024 RUKIGA BBD Bachelor of Business Administration 47.3 31 BUKENYA ABUBAKAR M 2024 WAKISO BBD Bachelor of Business Administration 47.2 32 NAMALWA FLORENCE SARAH F 2024 KAMPALA BBD Bachelor of Business Administration 47.2 33 NANYONJO MARIA KIRABO F 2024 WAKISO BBD Bachelor of Business Administration 47.1 34 NALUBEGA BETTY F 2024 MITYANA BBD Bachelor of Business Administration 47 35 MBABAZI ELIZABETH F 2024 NAKASONGOLA BBD Bachelor of Business Administration 47 36 LUBANGA CHARLES M 2023 BUIKWE BBD Bachelor of Business Administration 46.9 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 37 NANTALE JOSEPHINE F 2024 KYOTERA BBD Bachelor of Business Administration 46.9 38 MUNGURYIEK¬†¬†¬†¬† MARTHA F 2024 ZOMBO BBD Bachelor of Business Administration 46.9 39 NSIIMENTA JANE F 2024 MASINDI BBD Bachelor of Business Administration 46.9 40 NAMIRIMO AISHA F 2024 ISINGIRO BBD Bachelor of Business Administration 46.8 41 NAKATO ANGELLA NALWOOGA F 2024 LUWEERO BBD Bachelor of Business Administration 46.7 42 HAFIDHA ISMAEL F 2024 ARUA BBD Bachelor of Business Administration 46.7 43 MBOIZI JESSY M 2024 KAMULI BBD Bachelor of Business Administration 46.6 44 NANSEREKO¬†¬† SUMAYAH F 2024 KAMPALA BBD Bachelor of Business Administration 46.6 45 NAZZIWA HAJJARAH F 2023 WAKISO BBD Bachelor of Business Administration 46.6 46 NAJJUMA YUDAYA MUKIIBI F 2024 KAMPALA BBD Bachelor of Business Administration 46.5 47 NABUNNYA AISHA F 2024 WAKISO BBD Bachelor of Business Administration 46.5 48 OWOMUGISHA EDITA F 2024 RUKIGA BBD Bachelor of Business Administration 46.5 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 RWOTOLARA SUNDAY JUNIOR M 2024 GULU BBI Bachelor of Science in Biomedical Engineering 52.6 2 BATTE DERRICK CALVIN M 2024 WAKISO BBI Bachelor of Science in Biomedical Engineering 52.3 3 NABUKEERA PROSCOVIA F 2024 KAMPALA BBI Bachelor of Science in Biomedical Engineering 51.2 4 KADAMA HUMPHREY ARTHUR M 2024 MUKONO BBI Bachelor of Science in Biomedical Engineering 50.9 5 MWESIGWA CEDRIC PAUL M 2024 HOIMA BBI Bachelor of Science in Biomedical Engineering 50.8 6 RUBANGAKENE JOSHUA M 2024 KITGUM BBI Bachelor of Science in Biomedical Engineering 50.8 7 NANGOSHA ANNE MARY F 2024 MANAFWA BBI Bachelor of Science in Biomedical Engineering 49.9 8 AISU JOYLYNE F 2024 NGORA BBI Bachelor of Science in Biomedical Engineering 49.4 9 ANAM PATRICIA EBWOK F 2024 WAKISO BBI Bachelor of Science in Biomedical Engineering 49.2 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 MUGERWA AUSTIN M 2024 KAMPALA BBP BSC BIO-PROCESSING ENGINEERING 50.7 2 KAWAGGA TONNY M 2024 MPIGI BBP BSC BIO-PROCESSING ENGINEERING 50.7 3 TUMUKUNDE KEVIN M 2024 KAMPALA BBP BSC BIO-PROCESSING ENGINEERING 50.7 4 BONGOLE ELIJAH M 2024 JINJA BBP BSC BIO-PROCESSING ENGINEERING 50.5 5 KYOHAIRWE JAZILAH F 2024 MBARARA BBP BSC BIO-PROCESSING ENGINEERING 49.8 6 NAKIBONEKA LYDIA F 2024 GOMBA BBP BSC BIO-PROCESSING ENGINEERING 48.7 7 ALUPO MARTHA F 2024 KUMI BBP BSC BIO-PROCESSING ENGINEERING 47.4 8 NUWAMANYA ELSIE F 2024 WAKISO BBP BSC BIO-PROCESSING ENGINEERING 46.3 9 KHISA¬† ELEANOR PATIENCE F 2024 NAMISINDWA BBP BSC BIO-PROCESSING ENGINEERING 46.3 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt Bachel or of S cience in Bio techno logy no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 SSEWAGUDDE JOSHUA E. B. M 2024 WAKISO BBT Bachelor of Science in Biotechnology 49.7 2 NABIMANYA PAUL M 2024 NTUNGAMO BBT Bachelor of Science in Biotechnology 49.6 3 SSALI MUSLIM KIGONGO M 2024 MASAKA BBT Bachelor of Science in Biotechnology 46.8 4 MUHUMUZA BENJAMIN M 2024 KAMPALA BBT Bachelor of Science in Biotechnology 46.9 5 CHEMISTO¬† JAIRUS M 2024 KAPCHORWA BBT Bachelor of Science in Biotechnology 46.8 6 WANGI DEO M 2024 KAMPALA BBT Bachelor of Science in Biotechnology 46.8 7 NAMUKWAYA NAOMI MERCY F 2024 WAKISO BBT Bachelor of Science in Biotechnology 46.1 8 NAKABIRI BENITAH F 2024 KAMPALA BBT Bachelor of Science in Biotechnology 45.3 9 ARINAITWE AHABWE NICE F 2024 RUKIGA BBT Bachelor of Science in Biotechnology 45.3 10 ATUKEI ANNET F 2024 BUKEDEA BBT Bachelor of Science in Biotechnology 44.1 B SC (Co nservation Bi ology) no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NAGGAYI VICTORIA F 2024 KAMPALA BCB BSC (Conservation Biology) 44.9 2 MUGISHA HAKIM M 2024 WAKISO BCB BSC (Conservation Biology) 43.7 3 DUPA ANTHONY M 2024 KAKUMIRO BCB BSC (Conservation Biology) 42.9 4 ATEGYEKA¬† LEONARD M 2024 KYEGEGWA BCB BSC (Conservation Biology) 42.2 5 ATINO LUCKY OCULI F 2024 KOLE BCB BSC (Conservation Biology) 41.4 6 LUTAYA DAVIS ISAAC M 2024 LUWEERO BCB BSC (Conservation Biology) 40.9 7 NSHUTI JOSEPHINE F 2024 KYOTERA BCB BSC (Conservation Biology) 39.1 8 NAMUGEMA DIVINE F 2024 MASAKA BCB BSC (Conservation Biology) 38.4 B achelor¬† of Dental S urgery no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 SSEKAMATTE CHRISPUS M 2024 WAKISO BDS Bachelor of Dental Surgery 52.8 2 NAMUBIRU PEARL CHLOE F 2024 KAMPALA BDS Bachelor of Dental Surgery 51.3 3 LETARU DAISY M 2024 ARUA BDS Bachelor of Dental Surgery 50 4 WOLIAN GIFT DEDIEU M 2024 KASESE BDS Bachelor of Dental Surgery 50 5 MUBIRU EMMANUEL RODNEY M 2024 KABAROLE BDS Bachelor of Dental Surgery 49.9 6 KAFEERO JALALUH M 2024 LWENGO BDS Bachelor of Dental Surgery 49.9 7 NANSAMBA JEMIMAH F 2024 KAMPALA BDS Bachelor of Dental Surgery 48.4 8 KAREN KASEMIIRE .R. F 2024 WAKISO BDS Bachelor of Dental Surgery 48.4 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 9 SULAINAH ADAM SSENTONGO F 2024 WAKISO BDS Bachelor of Dental Surgery 48.3 10 NATUMANYA EMILY F 2024 ISINGIRO BDS Bachelor of Dental Surgery 48.3 11 NAKYEYUNE HUSNA F 2024 KAMPALA BDS Bachelor of Dental Surgery 48.2 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NAKISALI HENRY ALOYSIUS M 2024 SIRONKO BEH B.Environmental Health Sc 49.7 2 MWESIGWA JONAH MAGEZI M 2024 KAMULI BEH B.Environmental Health Sc 48 3 MUSUMBA JOEL M 2024 WAKISO BEH B.Environmental Health Sc 46.9 4 NADUNGE BRIDGET ORACH F 2024 KITGUM BEH B.Environmental Health Sc 46.4 5 PATIENCE SHARMA FAVOUR F 2024 KAMPALA BEH B.Environmental Health Sc 46.3 6 KAWEESA VANESSA F 2024 KAMPALA BEH B.Environmental Health Sc 46.2 7 ASIO LILIAN F 2024 KUMI BEH B.Environmental Health Sc 44.5 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NALUGO¬† CARLO F 2024 MPIGI BEN Bachelor of Entrepreneurship 54 2 NALUNGA RUTH ELIZABETH K F 2024 WAKISO BEN Bachelor of Entrepreneurship 53.6 3 AKELLO LOYCE F 2024 APAC BEN Bachelor of Entrepreneurship 53.4 4 NAMUBIRU ZAHARAH F 2024 WAKISO BEN Bachelor of Entrepreneurship 53.4 5 MBEKEKA BUTTA MARGARET F 2024 KAMPALA BEN Bachelor of Entrepreneurship 53.3 6 MIIRO THANIYAH F 2024 WAKISO BEN Bachelor of Entrepreneurship 53.3 7 TENDO GLORIA FAITH .M. F 2024 LUWEERO BEN Bachelor of Entrepreneurship 53.2 8 TUMUSIIME¬† WYCLIFF F 2024 WAKISO BEN Bachelor of Entrepreneurship 53.1 9 NAMPUUMA DANIEL¬† MWESIGWA M 2024 WAKISO BEN Bachelor of Entrepreneurship 52.7 10 NTAMBI MAHAD M 2024 MUKONO BEN Bachelor of Entrepreneurship 52.5 11 OKOTH BENEDICT M 2024 BUIKWE BEN Bachelor of Entrepreneurship 52.5 12 MUHUMUZA FRANCIS MASON M 2024 KABAROLE BEN Bachelor of Entrepreneurship 52.4 13 NIWAMANYA JUNIOR M 2024 RUBANDA BEN Bachelor of Entrepreneurship 52.2 14 NYESIGA¬† PHILMON M 2024 RUBIRIZI BEN Bachelor of Entrepreneurship 52.1 15 MUGISHA¬† APOLLO M 2024 MASINDI BEN Bachelor of Entrepreneurship 52.1 16 KOMUKAMA JEMIMAH I. F 2024 WAKISO BEN Bachelor of Entrepreneurship 52 17 NGOBI ALI M 2024 JINJA BEN Bachelor of Entrepreneurship 52 18 NAKANGU¬† ZAINABU F 2024 MBARARA BEN Bachelor of Entrepreneurship 51.9 19 KOSHABA TRINAH F 2024 RWAMPARA BEN Bachelor of Entrepreneurship 51.9 20 NANTONGO SHIVAN DEBORAH F 2024 WAKISO BEN Bachelor of Entrepreneurship 51.9 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 21 KYEWAJJA VIVIAN ZIRIMENYA F 2024 MUKONO BEN Bachelor of Entrepreneurship 51.9 22 TENDO¬† IMMACULATE F 2024 WAKISO BEN Bachelor of Entrepreneurship 51.8 23 BONABAANA SHARON F 2024 LWENGO BEN Bachelor of Entrepreneurship 51.8 24 KWIOCWINY RUTH F 2024 PAKWACH BEN Bachelor of Entrepreneurship 51.8 25 BBAALE SUDAICE M 2024 KAMPALA BEN Bachelor of Entrepreneurship 51.8 26 NAGAWA VIVIAN F 2024 WAKISO BEN Bachelor of Entrepreneurship 51.8 27 ZAWEDDE PATRICIA F 2024 MPIGI BEN Bachelor of Entrepreneurship 51.8 28 NANSAMBA BABIRYE MARIA F 2024 MASAKA BEN Bachelor of Entrepreneurship 51.8 29 NANDI JANE SANDRA F 2024 KIBUKU BEN Bachelor of Entrepreneurship 51.8 Bach elor of¬† Environmen tal Scie nce no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 AYESIGAMUKAMA LINATES M 2024 KAZO BEV Bachelor of Environmental Science 50.3 2 KUTAMAZZI ISAAC M 2024 BUIKWE BEV Bachelor of Environmental Science 48.1 3 ANKUNDA ELIJAH M 2024 WAKISO BEV Bachelor of Environmental Science 47.9 4 CHEBET DEVINE F 2024 KAPCHORWA BEV Bachelor of Environmental Science 45.1 5 KIRABO ELIZABETH F 2024 WAKISO BEV Bachelor of Environmental Science 44.9 6 NATTABI ISABEL AIDA F 2024 MBARARA BEV Bachelor of Environmental Science 44.9 Bach elor of Fine¬† Art no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NSHIMIYIMANA BERNABAS M 2024 KISORO BFA Bachelor of Fine Art 44 2 NANTONGO RITA NORAH F 2024 KAMPALA BFA Bachelor of Fine Art 43.5 3 BAHAME¬†¬†¬† VICTOR F 2024 SHEEMA BFA Bachelor of Fine Art 42.8 4 AHEEBIRUNGI HOSEA ATEENYI M 2024 WAKISO BFA Bachelor of Fine Art 42.4 5 MUKIIBI LAWRENCE M 2024 WAKISO BFA Bachelor of Fine Art 42 6 AMPAIRE SHALLON F 2024 MBARARA BFA Bachelor of Fine Art 41.8 7 KANSIIME IAN M 2024 KIBOGA BFA Bachelor of Fine Art 41.7 8 ATWEREKYIRE¬† HILLARY M 2024 RWAMPARA BFA Bachelor of Fine Art 41.4 BS C (Fishe ries & Aqua culture ) no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 AKUMU SARAH F 2024 JINJA BFS BSC (Fisheries & Aquaculture) 46.3 2 NAMBOOZE MARIA F 2024 KALUNGU BFS BSC (Fisheries & Aquaculture) 46.2 3 AMONGI IMMACULATE F 2024 LIRA BFS BSC (Fisheries & Aquaculture) 46 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 4 ANGOM MORINE F 2024 LIRA BFS BSC (Fisheries & Aquaculture) 46 5 CHESANG HAMIDU M 2024 KAPCHORWA BFS BSC (Fisheries & Aquaculture) 45 6 RUJUMBA GILBERT M 2024 KYENJOJO BFS BSC (Fisheries & Aquaculture) 44.8 7 KARUHURA ALBERT SAMUEL M 2024 IBANDA BFS BSC (Fisheries & Aquaculture) 43.9 8 TENDO JOSEPH MARY M 2024 MITYANA BFS BSC (Fisheries & Aquaculture) 43.7 9 MUWESI PETER M 2024 JINJA BFS BSC (Fisheries & Aquaculture) 43.7 10 ASHABA DAVIS M 2024 KYEGEGWA BFS BSC (Fisheries & Aquaculture) 43.6 11 LUBANGAKENE SAMUEL M 2024 GULU BFS BSC (Fisheries & Aquaculture) 43.4 12 BISOGHO GIDEON M 2024 KASESE BFS BSC (Fisheries & Aquaculture) 43.4 13 MBAGO¬† ERIAS M 2024 MAYUGE BFS BSC (Fisheries & Aquaculture) 43.3 14 MAASA DANCAN M 2024 MBALE BFS BSC (Fisheries & Aquaculture) 42.5 15 NAKITANDE JOWERIA F 2024 LUWEERO BFS BSC (Fisheries & Aquaculture) 42.1 16 AUMA GLORIA F 2024 LIRA BFS BSC (Fisheries & Aquaculture) 41.7 17 AISS GILLIAN F 2024 LIRA BFS BSC (Fisheries & Aquaculture) 41.1 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NAMBAFU CAMILLUS F 2024 MBALE BGS BACHELOR OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 54.2 2 KYEYUNE GEOFREY M 2024 MASAKA BGS BACHELOR OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 52.5 3 MAYENGO BRIAN M 2024 KAYUNGA BGS BACHELOR OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 52.4 4 KAQUEEN CICILIA AKWIYA F 2024 MASINDI BGS BACHELOR OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 51.9 5 CHELIMO ESTHER F 2024 KAPCHORWA BGS BACHELOR OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 50.8 6 INGERIA JENNIFER F 2024 BUKEDEA BGS BACHELOR OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 50.7 7 KAMURUNGI DANIEL M 2024 KIBOGA BGS BACHELOR OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 49.9 8 KALULE RYAN EDWIN KIGONGO M 2024 WAKISO BGS BACHELOR OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 49.1 9 KADDU EZRA MAKUMBI M 2024 WAKISO BGS BACHELOR OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 49.1 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 ATUGONZA¬† LIZ F 2024 BULIISA BHD Bachelor of Science in Human Nutrition & Dietetics 48.3 2 KAYONDO¬† JOHN¬† KAPSTRANO M 2024 WAKISO BHD Bachelor of Science in Human Nutrition & Dietetics 46.8 3 NSAMBU¬† AWHAD¬† KASULE. M 2024 KAMPALA BHD Bachelor of Science in Human Nutrition & Dietetics 46.8 4 NANYONJO TENITO FADIIRAH F 2024 KAMPALA BHD Bachelor of Science in Human Nutrition & Dietetics 46.4 5 NEMBABAZI LENA F 2024 SHEEMA BHD Bachelor of Science in Human Nutrition & Dietetics 46.3 6 NAKASENDWA¬† TRACY F 2024 KYOTERA BHD Bachelor of Science in Human Nutrition & Dietetics 46.3 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt B. Inter national Bus iness no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 TAISI LAURA LUCKY F 2024 ARUA BIB B. International Business 54.2 2 ASIIMIRE MYRA ETHEL F 2024 KAZO BIB B. International Business 54.1 3 KWAGALAKWE MERCY KISAKYE F 2024 KAMPALA BIB B. International Business 54 4 WALULYA DORCAS NAMUDDU F 2024 WAKISO BIB B. International Business 53.9 5 MBABAZI PATIENCE TURINAWE F 2024 KITAGWENDA BIB B. International Business 53.8 6 NIMURUNGI CHRISTINE F 2024 MBARARA BIB B. International Business 53.8 7 NABUGODI FAVOUR G F 2024 MBALE BIB B. International Business 53.8 8 NAMAWEJJE RASHIDAH F 2024 WAKISO BIB B. International Business 53.7 9 BYAMUKAMA¬† ELIZABETH F 2024 ISINGIRO BIB B. International Business 53.6 10 NANTALE OLIVIA F 2024 MPIGI BIB B. International Business 53.5 11 BUZANNYO DORCUS GRACE F 2024 MUKONO BIB B. International Business 53.4 12 NAIGA ISABEL EMILLY F 2024 LUWEERO BIB B. International Business 53.2 13 SEMAMBO RICHMOND BILL M 2024 WAKISO BIB B. International Business 52.7 14 WABIDONGE G. BARON MUMBE M 2024 BUSIA BIB B. International Business 52.5 15 NSASIRWE RUTH F 2024 MBARARA BIB B. International Business 52.4 16 MWIIMA PAULINE PATIENCE F 2024 PALLISA BIB B. International Business 52.4 17 WABWIRE NICKSON M 2024 NAMUTUMBA BIB B. International Business 52.3 18 ANSASIIRE LYNN F 2024 KISORO BIB B. International Business 52.2 19 MAKA JULIUS M 2024 KAMPALA BIB B. International Business 52.2 20 OGWAL YAKOBO M 2024 APAC BIB B. International Business 52.1 21 TURYOMURUWE RITAH F 2024 KASANDA BIB B. International Business 52 22 NIMUSIIMA TRACY .K. F 2024 BUGWERI BIB B. International Business 52 23 NANSUKUSA ESTHER CHRISTIN F 2024 WAKISO BIB B. International Business 51.9 24 NINSIIMA B. SHILLY F 2024 MBARARA BIB B. International Business 51.9 25 NANSAMBA DOROTHY F 2024 KAMPALA BIB B. International Business 51.9 26 ATUGUMYE PATRANELLA F 2024 BUSHENYI BIB B. International Business 51.9 27 BARUNGI ANTOINETTE KUMBA F 2024 MBARARA BIB B. International Business 51.9 28 NAKAMYUKA JOANITA F 2024 JINJA BIB B. International Business 51.9 29 AINE ERINA KARUHANGA F 2024 WAKISO BIB B. International Business 51.9 B SC (Ind ustrial Che mistry) no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 AKORAGYE ALLAN M 2024 MITOOMA BIC BSC (Industrial Chemistry) 51.8 2 TREASURE EVERIST M 2024 ISINGIRO BIC BSC (Industrial Chemistry) 50.9 3 GUMA EMMANUEL M 2024 KABALE BIC BSC (Industrial Chemistry) 50.9 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 4 KAKANDE ALLAN FRED M 2024 LUWEERO BIC BSC (Industrial Chemistry) 50.8 5 JOSHUA TURYASINGURA M 2024 KABALE BIC BSC (Industrial Chemistry) 50.8 6 MWESIGYE ELVIN FRANCIS M 2024 LYANTONDE BIC BSC (Industrial Chemistry) 50.3 7 SSEMAKULA RAYMOND M M 2024 WAKISO BIC BSC (Industrial Chemistry) 49.4 8 BIYINZIKA JOY CATHERINE F 2024 WAKISO BIC BSC (Industrial Chemistry) 49.2 9 ATWINE¬† SHEILA F 2024 NTUNGAMO BIC BSC (Industrial Chemistry) 48.5 10 GIZAMBA¬† IAN M 2024 SIRONKO BIC BSC (Industrial Chemistry) 47.8 11 KASUMBA NABIL HARRITH M 2024 KAMPALA BIC BSC (Industrial Chemistry) 47.8 12 AMALAI EMMANUEL OMURUGA M 2024 TORORO BIC BSC (Industrial Chemistry) 47.8 13 MUGENI PATIENCE MARTHA F 2024 BUSIA BIC BSC (Industrial Chemistry) 47.3 14 WAKABI NANCY F 2024 JINJA BIC BSC (Industrial Chemistry) 46.1 15 NAMUYOMBA MARIA GABRIELLA F 2024 MASAKA BIC BSC (Industrial Chemistry) 45.2 16 NIWARINDA FAIDAH F 2024 KANUNGU BIC BSC (Industrial Chemistry) 44.9 17 AMANYA VIOLAH F 2024 NTUNGAMO BIC BSC (Industrial Chemistry) 44.4 18 ASIBAZU LINDA VIAN F 2024 WAKISO BIC BSC (Industrial Chemistry) 44.4 Be chelor¬† of Indu strial Art &¬† Applied¬† Design no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 MUMBEJJA OLIVIA RHENAH F 2024 LWENGO BID Bechelor of Industrial Art & Applied Design 47.5 2 ATWEBEMBEIRE DANCKAN M 2024 BUSHENYI BID Bechelor of Industrial Art & Applied Design 45.9 3 AMANYA TONNY M 2023 IBANDA BID Bechelor of Industrial Art & Applied Design 45.9 4 MUKISA SEAN PAUL M 2024 WAKISO BID Bechelor of Industrial Art & Applied Design 45.7 5 KEMIGISA MARY ESTHER F 2024 KABAROLE BID Bechelor of Industrial Art & Applied Design 45.7 6 LUYINDA LOWENER F 2024 WAKISO BID Bechelor of Industrial Art & Applied Design 45.3 7 NABULIME ZAHARAH ISSA F 2024 MASAKA BID Bechelor of Industrial Art & Applied Design 44.9 8 NALUBEGA SHAKIMA F 2024 MBARARA BID Bechelor of Industrial Art & Applied Design 44.8 9 MULINDWA SUDAIS M 2024 WAKISO BID Bechelor of Industrial Art & Applied Design 44.7 10 WASIKA ELIJAH MUGABI M 2024 MUKONO BID Bechelor of Industrial Art & Applied Design 44.6 11 KEMIGISHA CAROLINE F 2024 KYENJOJO BID Bechelor of Industrial Art & Applied Design 44.6 12 BIYINZIKA SAMUEL LWANGA M 2024 LUWEERO BID Bechelor of Industrial Art & Applied Design 44.4 13 BWANIKA LORINES ELIJAH M 2024 MITYANA BID Bechelor of Industrial Art & Applied Design 44.3 14 NALUGO JULIET F 2024 MPIGI BID Bechelor of Industrial Art & Applied Design 44.3 15 ARINDA PAULA F 2024 WAKISO BID Bechelor of Industrial Art & Applied Design 44.3 B. Off ice & Infor.¬† Mgt no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 TALABIRWA SHARIFAH F 2024 KAMULI BIM B. Office & Infor. Mgt 53.8 2 LUTAAYA IBRAHIM M 2024 MPIGI BIM B. Office & Infor. Mgt 51.9 3 DELAFRIQUE CLARE F 2024 KOLE BIM B. Office & Infor. Mgt 51.8 4 LUCKY LEAH KISAKYE F 2024 WAKISO BIM B. Office & Infor. Mgt 51.7 5 NAMYENYA MASEMBE DEBORAH F 2024 KAMPALA BIM B. Office & Infor. Mgt 51.7 6 BALYEJUSA KAUTHARAH F 2024 PALLISA BIM B. Office & Infor. Mgt 51.7 7 NSIMBE IVAN M 2024 RAKAI BIM B. Office & Infor. Mgt 51.7 8 AINOMUGISHA¬† LINEET F 2024 KABAROLE BIM B. Office & Infor. Mgt 51.7 9 NANSUBUGA RITAH F 2024 WAKISO BIM B. Office & Infor. Mgt 51.7 10 KIHUNDE DOREEN F 2024 KABAROLE BIM B. Office & Infor. Mgt 51.7 11 NALUMANSI CHRISTINE F 2024 LUWEERO BIM B. Office & Infor. Mgt 51.7 12 KIMERA ABDULSALAAM M 2024 WAKISO BIM B. Office & Infor. Mgt 51.6 13 ABENAITWE PRECIOUS F 2024 SEMBABULE BIM B. Office & Infor. Mgt 51.6 14 NABUWEMBO LATIFAH BADRU F 2024 KALUNGU BIM B. Office & Infor. Mgt 51.6 15 BONGOMIN NOELA F 2024 KITGUM BIM B. Office & Infor. Mgt 51.6 16 NANTUMBWE ASMATI HUDA F 2024 KALUNGU BIM B. Office & Infor. Mgt 51.5 17 NAJJEMBA¬† PATIENCE F 2024 MUKONO BIM B. Office & Infor. Mgt 51.5 18 NALUTAAYA RESTY F 2024 WAKISO BIM B. Office & Infor. Mgt 51.5 19 NAGAWA ERONE F 2024 KAMPALA BIM B. Office & Infor. Mgt 51.5 20 AKAMPA LYNNET F 2024 KIRUHURA BIM B. Office & Infor. Mgt 51.5 21 NAMAYANJA¬† SADRESS F 2023 KAMPALA BIM B. Office & Infor. Mgt 51.5 22 SOPHIA ABDUL KHALIF F 2024 IGANGA BIM B. Office & Infor. Mgt 51.5 23 NEBOKHE CYNTHIA KHARONO F 2024 LUWEERO BIM B. Office & Infor. Mgt 51.5 24 NALUGEMWA BRENDA F 2024 MPIGI BIM B. Office & Infor. Mgt 51.4 25 BABIRYE RUTH F 2024 NAKASEKE BIM B. Office & Infor. Mgt 51.4 26 MBABAZI PRAISE F 2024 BUSHENYI BIM B. Office & Infor. Mgt 51.4 27 NALUGYA AZZAH MANSOOR F 2024 BUTAMBALA BIM B. Office & Infor. Mgt 51.4 28 ADONGO¬†¬†¬†¬† DOREEN F 2024 JINJA BIM B. Office & Infor. Mgt 51.4 B echelor¬† of Leis ure, Events¬† and Ho tel Mgt no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 AKANDINDA PROSSY F 2024 SHEEMA BLM Bechelor of Leisure, Events and Hotel Mgt 53.8 2 KEMBABAZI KALEMBE ABWOLI F 2024 KAMPALA BLM Bechelor of Leisure, Events and Hotel Mgt 53.8 3 NAMUGGA SHIRAT F 2024 MASAKA BLM Bechelor of Leisure, Events and Hotel Mgt 53.8 4 MUKEDE JOSEPH M 2024 JINJA BLM Bechelor of Leisure, Events and Hotel Mgt 52.3 5 NAKANJAKKO CISSY SYLIVIA F 2024 WAKISO BLM Bechelor of Leisure, Events and Hotel Mgt 51.9 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 6 NANTABA ZAITUN F 2024 LUWEERO BLM Bechelor of Leisure, Events and Hotel Mgt 51.9 7 MUJUNI MARY F 2024 KAGADI BLM Bechelor of Leisure, Events and Hotel Mgt 51.8 8 BABIRYE MARY F 2024 LUWEERO BLM Bechelor of Leisure, Events and Hotel Mgt 51.8 9 NAKAKANDE ANNET F 2024 WAKISO BLM Bechelor of Leisure, Events and Hotel Mgt 51.7 10 NATOZO JUDITH F 2024 SIRONKO BLM Bechelor of Leisure, Events and Hotel Mgt 51.7 11 NASSIWA JAUHARAH UMAR F 2024 BUTAMBALA BLM Bechelor of Leisure, Events and Hotel Mgt 51.7 12 SHELOMITH BLESSING F 2024 MBARARA BLM Bechelor of Leisure, Events and Hotel Mgt 51.7 13 NANTAMBI DORCUS F 2024 KYOTERA BLM Bechelor of Leisure, Events and Hotel Mgt 51.7 14 NAMANYA JACKLINE F 2024 KABALE BLM Bechelor of Leisure, Events and Hotel Mgt 51.7 15 KASITAZA VIRGINIA ANTONIA F 2024 WAKISO BLM Bechelor of Leisure, Events and Hotel Mgt 51.7 16 NAHIRYA DINAH MARTHA F 2024 WAKISO BLM Bechelor of Leisure, Events and Hotel Mgt 51.6 17 NALUGGWA¬† TRACY F 2024 WAKISO BLM Bechelor of Leisure, Events and Hotel Mgt 51.6 18 MARTHIBA CLEOPATRA ZION F 2024 MBALE BLM Bechelor of Leisure, Events and Hotel Mgt 51.6 B SC.(Me dical Radiog raphy) no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 KAWALYA MARTIN M 2024 LUUKA BMR BSC.(Medical Radiography) 50.7 2 KAGOR0 ABEL M 2024 MUBENDE BMR BSC.(Medical Radiography) 49.9 3 NIMANYA JACOB M 2024 HOIMA BMR BSC.(Medical Radiography) 49.6 4 MUTEBI JOEL M 2024 WAKISO BMR BSC.(Medical Radiography) 49.5 5 ALUKI ABEL M 2024 DOKOLO BMR BSC.(Medical Radiography) 47.7 6 KATONGOLE PATRICK M 2024 KALUNGU BMR BSC.(Medical Radiography) 47.6 7 LUYIMA IAN M 2024 KAMPALA BMR BSC.(Medical Radiography) 47.6 8 KYEWALYANGA JOHN M 2024 WAKISO BMR BSC.(Medical Radiography) 47.6 9 WANYAMA MARK KEVIN M 2024 BUSIA BMR BSC.(Medical Radiography) 47.6 10 AKOL LILLIAN F 2024 BUKEDEA BMR BSC.(Medical Radiography) 46.3 11 ASINGYA VIVIAN F 2024 KASESE BMR BSC.(Medical Radiography) 46.3 12 MUGAGGA¬† JOSEPHINE F 2024 WAKISO BMR BSC.(Medical Radiography) 46.3 13 LAKISA ANGEL GOLDA F 2024 GULU BMR BSC.(Medical Radiography) 46 BS C FORESTRY no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 MUGISHA DAVIS M 2024 RUBANDA BOF BSC FORESTRY 50.5 2 AGONZIBWE VICTORIA F 2024 KIBAALE BOF BSC FORESTRY 50.8 3 AHUMUZA SARAH F 2024 RUKIGA BOF BSC FORESTRY 47.3 4 AWOR RUTH F 2024 DOKOLO BOF BSC FORESTRY 46.7 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 5 TWEHEYO¬† INNOCENT M 2024 KABAROLE BOF BSC FORESTRY 46.4 6 KITYO EDRINE M 2023 WAKISO BOF BSC FORESTRY 46.4 7 ARINEITWE NICHOLAS M 2024 KABALE BOF BSC FORESTRY 46.4 8 MUGISHA DAVID M 2024 MUBENDE BOF BSC FORESTRY 46.2 9 NAFUNA¬† JACKLYNE F 2024 SIRONKO BOF BSC FORESTRY 45.9 Bsc. Bio medical Sci ences no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 ENYING PHILIPS M 2024 LIRA BOS Bsc. Biomedical Sciences 48.4 2 WANYANA ROBINAH F 2024 KAMPALA BOS Bsc. Biomedical Sciences 48.2 3 MUHIIZI¬† PETER M 2024 RAKAI BOS Bsc. Biomedical Sciences 47.9 4 WAMUNGO¬† RONALD¬† KIZITO M 2024 BUIKWE BOS Bsc. Biomedical Sciences 47.8 5 KUTEESA OWEN M 2024 LUWEERO BOS Bsc. Biomedical Sciences 47.7 6 OKELLO SAM M 2024 ALEBTONG BOS Bsc. Biomedical Sciences 47.7 7 OYELLA¬† ZILLA¬† HOPE F 2024 GULU BOS Bsc. Biomedical Sciences 45.3 8 TAAKA PAULA F 2024 WAKISO BOS Bsc. Biomedical Sciences 45.3 9 AYEBARE GIFT F 2024 RUBANDA BOS Bsc. Biomedical Sciences 45.1 BS C (Petr oleum¬† Geoscience a nd Pro duction) no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 OPIO EMMANUEL HESBON M 2024 APAC BPG BSC (Petroleum Geoscience and Production) 52.9 2 KANSIIME PRUDENCE M 2024 HOIMA BPG BSC (Petroleum Geoscience and Production) 52.5 3 JATIKO JOTHAM OTHIENO M 2024 TORORO BPG BSC (Petroleum Geoscience and Production) 52.5 4 AKURUT ZEBIDAH RUTH F 2024 BUKEDEA BPG BSC (Petroleum Geoscience and Production) 51.7 5 KISAAKYE SHATRA LUKYAMUZI F 2024 KIBOGA BPG BSC (Petroleum Geoscience and Production) 50.3 6 AKELLO JOYCE EMMANUELLA F 2024 SOROTI BPG BSC (Petroleum Geoscience and Production) 50 7 AHABWE TREASURE F 2024 WAKISO BPG BSC (Petroleum Geoscience and Production) 49 8 ACIPA TEDDY MARY F 2024 KATAKWI BPG BSC (Petroleum Geoscience and Production) 47.5 BSC (Po pulation St udies) no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 LUYOBYA¬†¬†¬† TIMOTHY M 2024 KYOTERA BPS BSC (Population Studies) 52.4 2 MUNGUFENI DANIEL M 2024 MASINDI BPS BSC (Population Studies) 52.3 3 KIRABO DESIRE F 2024 WAKISO BPS BSC (Population Studies) 51.7 4 AKOL MERCY F 2024 PALLISA BPS BSC (Population Studies) 51.7 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 5 MUSASIZI MABLE MBUBI F 2024 MPIGI BPS BSC (Population Studies) 51.7 6 NALWOGA GEORGINA F 2024 KAMPALA BPS BSC (Population Studies) 51.6 7 BIRUNGI NAZIFA F 2024 MBARARA BPS BSC (Population Studies) 51.4 8 NABUKENYA BERINDA F 2024 LWENGO BPS BSC (Population Studies) 51.4 9 ALONYO VANESSA F 2024 KAMPALA BPS BSC (Population Studies) 51 B ACHEL OR OF OPTO METRY no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 LUYIMA MELVIS M 2024 MITYANA BPT BACHELOR OF OPTOMETRY 51 2 SSEMANDA IBRAHIM M 2024 WAKISO BPT BACHELOR OF OPTOMETRY 50.8 3 MUZAMBE HARUNA M 2024 BUIKWE BPT BACHELOR OF OPTOMETRY 50.8 4 LYAKA JOAN DESIRE F 2024 NAMUTUMBA BPT BACHELOR OF OPTOMETRY 49.2 5 NABIWANDE NORAH VIVIAN F 2024 MITYANA BPT BACHELOR OF OPTOMETRY 47.3 6 NABIRYE PRISCA MARIA F 2024 JINJA BPT BACHELOR OF OPTOMETRY 47.1 7 BARONGO JEMIMAH KUSIIMA F 2024 KAKUMIRO BPT BACHELOR OF OPTOMETRY 46.5 8 NASSALI PATIENCE NOELINE F 2024 WAKISO BPT BACHELOR OF OPTOMETRY 46.5 Bac helor of¬† Scienc e in Quantit ative E conomics no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 MUHIIZI DAVIS M 2024 LWENGO BQE Bachelor of Science in Quantitative Economics 52.3 2 ASIIMIRE LORNAH F 2024 ISINGIRO BQE Bachelor of Science in Quantitative Economics 51.5 3 KAMAGARA WINNIE F 2024 KIRYANDONGO BQE Bachelor of Science in Quantitative Economics 50.8 4 MWESIGWA MARK M 2024 NTUNGAMO BQE Bachelor of Science in Quantitative Economics 50.6 5 AMANYA SOLOMON M 2024 MITOOMA BQE Bachelor of Science in Quantitative Economics 49.7 6 MUHUMUZA CLARENCE M 2024 WAKISO BQE Bachelor of Science in Quantitative Economics 49.6 7 MAYEKU PHILIP M 2024 NAMISINDWA BQE Bachelor of Science in Quantitative Economics 49.5 8 MAFABI MORRIS M 2024 SIRONKO BQE Bachelor of Science in Quantitative Economics 49.1 9 BYAMUKAMA MICHEAL M 2024 KYENJOJO BQE Bachelor of Science in Quantitative Economics 49 10 MBONINYIBUKA RUTH F 2024 KASANDA BQE Bachelor of Science in Quantitative Economics 47.8 11 AYOTI DORRIS F 2024 WAKISO BQE Bachelor of Science in Quantitative Economics 47.6 12 AKAMPURIRA MERCY ARK F 2024 WAKISO BQE Bachelor of Science in Quantitative Economics 47.1 13 MARY IMMACULATE KAMPIRE F 2024 KAMPALA BQE Bachelor of Science in Quantitative Economics 46.4 BSC.( Speech¬† & Languag e Thera py) no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 OWINY FELIX OKUMU M 2024 AGAGO BSL BSC.(Speech & Language Therapy) 49.4 2 OKABA EZRA M 2024 NEBBI BSL BSC.(Speech & Language Therapy) 47 3 MUDONDO ISABELLA F 2024 BUSIA BSL BSC.(Speech & Language Therapy) 46.2 4 IBANDA MARVIN M 2024 IGANGA BSL BSC.(Speech & Language Therapy) 44.7 5 SSEMANDA ABDUL M 2024 WAKISO BSL BSC.(Speech & Language Therapy) 44.3 6 NANKAABA¬† SARAH LINDA F 2024 WAKISO BSL BSC.(Speech & Language Therapy) 43.8 7 TUGAHIRWA BLESSED PRAISE F 2024 KISORO BSL BSC.(Speech & Language Therapy) 43.3 8 BWANIKA RAHIMAH F 2024 KAMPALA BSL BSC.(Speech & Language Therapy) 43.3 B. SC.(Sof tware Engin eering) no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 AKULLO MELISA F 2024 KAMPALA BSW B.SC.(Software Engineering) 54.4 2 ARINAITWE MICHAEL M 2024 MBARARA BSW B.SC.(Software Engineering) 53 3 ATURINDA DAVID M 2024 KABALE BSW B.SC.(Software Engineering) 53 4 SSENTONGO NAJIB M 2024 BUKOMANSIMBI BSW B.SC.(Software Engineering) 52.9 5 KALOKWERA BONIFACE M 2024 KITGUM BSW B.SC.(Software Engineering) 52.7 6 SSENKUBA TONNY KWIKIRIZA M 2024 WAKISO BSW B.SC.(Software Engineering) 52.7 7 KASULE ABDULRAHMAN M 2024 BUTAMBALA BSW B.SC.(Software Engineering) 52.5 8 NSUBUGA ELIJAH SOLOMON M 2024 MUKONO BSW B.SC.(Software Engineering) 52.3 9 KATUMWA JOVIN VALENTINE M 2024 MPIGI BSW B.SC.(Software Engineering) 52.2 10 NAMUWENDO JUDITH MUKISA F 2024 MITYANA BSW B.SC.(Software Engineering) 52 11 KAYENGERE BRENDA F 2024 MUBENDE BSW B.SC.(Software Engineering) 52 12 NAKABUGO¬† ISABELLA F 2024 WAKISO BSW B.SC.(Software Engineering) 51.8 13 NAKATUDDE SHATIFAH F 2024 NAKASONGOLA BSW B.SC.(Software Engineering) 51.6 14 KAYONGO MOSES M 2024 WAKISO BSW B.SC.(Software Engineering) 51 15 ODOI JORAM M 2024 TORORO BSW B.SC.(Software Engineering) 51 16 NUWAGABA DUNCAN M 2024 WAKISO BSW B.SC.(Software Engineering) 50.9 17 NTUME ADRIAN KAYIIRA J F 2024 KAMPALA BSW B.SC.(Software Engineering) 50.4 18 LAKOT FIONA MARY F 2024 NWOYA BSW B.SC.(Software Engineering) 49.7 19 NAKAYI MAGRET F 2024 KIBAALE BSW B.SC.(Software Engineering) 49.3 BA CHELOR¬† OF TO URISM & H OSPITAL ITY MGT no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 SSEMANDA FRED CLINTONE M 2024 WAKISO BTH BSC. TOURISM & HOSPITALITY MGT 52.3 2 ATARO TRACY RUTH F 2024 GULU BTH BSC. TOURISM & HOSPITALITY MGT 51.8 3 NUWAHEREZA DAVID M 2024 KAKUMIRO BTH BSC. TOURISM & HOSPITALITY MGT 51.7 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 4 ABAINOMUGISHA ROSEBERT F 2024 NTUNGAMO BTH BSC. TOURISM & HOSPITALITY MGT 50.9 5 ATIM GLORIA F 2024 KOLE BTH BSC. TOURISM & HOSPITALITY MGT 50.7 6 ATANGAZA AIDAH F 2024 WAKISO BTH BSC. TOURISM & HOSPITALITY MGT 50.6 7 NAHABWE IMMACULATE F 2024 MBARARA BTH BSC. TOURISM & HOSPITALITY MGT 50.5 8 AINEMBABAZI JANEL F 2024 SHEEMA BTH BSC. TOURISM & HOSPITALITY MGT 50.5 BACHELOR O F VISUA L COM MUNICATIO N, DESI GN $ MULTMEDIA no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 KICA NOEL LUREM M 2024 GULU BVC BACHELOR OF VISUAL COMMUNICATION, DESIGN $ MULTM E 46.6 2 KAKWINI NAMANYA MARION F 2024 KABAROLE BVC BACHELOR OF VISUAL COMMUNICATION, DESIGN $ MULTM E 45.9 3 NAKITTO MARGARET KIRABO F 2024 WAKISO BVC BACHELOR OF VISUAL COMMUNICATION, DESIGN $ MULTM E 45.7 4 LUKWAGO MATTHEW TAMALE M 2024 KAMPALA BVC BACHELOR OF VISUAL COMMUNICATION, DESIGN $ MULTM E 44.5 5 SSENYONGA NASIF M 2024 WAKISO BVC BACHELOR OF VISUAL COMMUNICATION, DESIGN $ MULTM E 44.1 6 CEASOR DENIS M 2024 ARUA BVC BACHELOR OF VISUAL COMMUNICATION, DESIGN $ MULTM E 44.1 7 NAGUDI SARAH VERONICA F 2024 MBALE BVC BACHELOR OF VISUAL COMMUNICATION, DESIGN $ MULTM E 44.1 8 NANDASE LYNDSEY F 2024 WAKISO BVC BACHELOR OF VISUAL COMMUNICATION, DESIGN $ MULTM E 44.1 9 WANYANA MARIA TENDO F 2024 WAKISO BVC BACHELOR OF VISUAL COMMUNICATION, DESIGN $ MULTM E 44 BSC.¬† IN VALUATI ON no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 KABUGU KENNEDY M 2024 WAKISO BVL BSC. IN VALUATION 50.7 2 OKELLO ISAAC M 2023 TORORO BVL BSC. IN VALUATION 50.2 3 MUGERWA LEONARD M 2024 SEMBABULE BVL BSC. IN VALUATION 50 4 ONYYAIT OMAISO SAMUEL M 2024 BUTEBO BVL BSC. IN VALUATION 50 5 KASOZI STEPHEN M 2024 WAKISO BVL BSC. IN VALUATION 49.9 6 BISOBORWA¬† ALDRINE JUDE M 2024 WAKISO BVL BSC. IN VALUATION 49.7 7 NIZEYIMANA VICTORY M 2024 KISORO BVL BSC. IN VALUATION 49.5 8 NAMIRIMU HAPPY BRITNEY F 2024 LUWEERO BVL BSC. IN VALUATION 47.4 9 OLUKA WILSON STEWART F 2024 NGORA BVL BSC. IN VALUATION 47.4 10 NAGGAYI JOSELYNE MARY F 2024 WAKISO BVL BSC. IN VALUATION 47.1 11 ANKUNDA¬† ANGELLA F 2024 NTUNGAMO BVL BSC. IN VALUATION 47 12 IMAGORO MARTHA AKOL F 2024 BUKEDEA BVL BSC. IN VALUATION 46.4 13 ADUTU BENITAH THELMA F 2024 MUKONO BVL BSC. IN VALUATION 46.3 BSC WATER & IRRIGATION ENGINEERING no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 KATUMWA GIDEON M 2024 WAKISO BWE BSC WATER & IRRIGATION ENGINEERING 50.7 2 MWAMI JOSHUA HADALI M 2024 MUKONO BWE BSC WATER & IRRIGATION ENGINEERING 50.7 3 YIGA LAWRENCE CARLOS M 2024 KAMPALA BWE BSC WATER & IRRIGATION ENGINEERING 50.6 4 SSEKASI TIMOTHY M 2024 WAKISO BWE BSC WATER & IRRIGATION ENGINEERING 50.6 5 ARUHO BRONIA F 2024 MBARARA BWE BSC WATER & IRRIGATION ENGINEERING 48.2 6 KANSIIME NELLY R F 2024 KABAROLE BWE BSC WATER & IRRIGATION ENGINEERING 47.2 7 MUKHAYE JOAN F 2024 MANAFWA BWE BSC WATER & IRRIGATION ENGINEERING 45.9 8 ANYIJUKIRE ALFRED F 2024 RUKIGA BWE BSC WATER & IRRIGATION ENGINEERING 45.6 B achelor¬† of Cytotech nology no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 KAGIMU JONATHAN KIZZA M 2024 MASAKA BYT Bachelor of Cytotechnology 49.8 2 MATE KITHULA HENRY M 2024 KASESE BYT Bachelor of Cytotechnology 47.8 3 KAGABO AMURI M 2024 KAMPALA BYT Bachelor of Cytotechnology 47.6 4 NTAMBI MARVIN JOSEPH M 2024 WAKISO BYT Bachelor of Cytotechnology 47.5 5 AKAMPA SHANICE F 2024 KAMPALA BYT Bachelor of Cytotechnology 46.4 6 NAKIRANDA BARBRA F 2024 LUUKA BYT Bachelor of Cytotechnology 46.3 7 KASAMBA NAWAL F 2024 WAKISO BYT Bachelor of Cytotechnology 46.3 8 ABURU SUZAN F 2024 BUKEDEA BYT Bachelor of Cytotechnology 46.1 BSC (C ivil Engineer ing) no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 ANISA JOY MADANDA F 2024 MBALE CIV BSC (Civil Engineering) 54.4 2 NAKAJIGO PATIENCE F 2024 WAKISO CIV BSC (Civil Engineering) 54.4 3 KAWUNGEZI REBECCA WEALTH F 2024 KAMPALA CIV BSC (Civil Engineering) 54.4 4 KATONO LAETITIA FAITH F 2024 BUGWERI CIV BSC (Civil Engineering) 54.3 5 AGENORWOT TABITHE MARIE F 2024 AMURU CIV BSC (Civil Engineering) 54.3 6 AKANKUNDA DENISE F 2024 BUSHENYI CIV BSC (Civil Engineering) 54.3 7 AYIGA HANNAH F 2024 MOYO CIV BSC (Civil Engineering) 54.3 8 AUMA MIRRIAM PATRICIA F 2024 APAC CIV BSC (Civil Engineering) 54.2 9 NALUYOBYA¬† KAREN TENDO F 2024 KYOTERA CIV BSC (Civil Engineering) 54.2 10 NAMBOGGA ANNLOY ESERI F 2024 WAKISO CIV BSC (Civil Engineering) 53.7 11 ATUKUNDA ANDREA BARUNGI F 2024 KAMPALA CIV BSC (Civil Engineering) 53.4 12 MUSIIME LUKE LUCAS M 2024 ISINGIRO CIV BSC (Civil Engineering) 53 13 SABIITI TIMOTHY M 2024 RUKIGA CIV BSC (Civil Engineering) 53 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 14 NKUUBI JOSES M 2024 WAKISO CIV BSC (Civil Engineering) 53 15 AUK PHILIP M 2024 SOROTI CIV BSC (Civil Engineering) 53 16 AGABA KELVIN SUNDAY M 2024 MBARARA CIV BSC (Civil Engineering) 53 17 ANYOLE MUSEMA JOSHUA M 2024 ARUA CIV BSC (Civil Engineering) 52.9 18 KATAJE HASHIM KASOZI M 2024 KAMPALA CIV BSC (Civil Engineering) 52.9 19 DENNIS .B. SSENGENDO M 2024 LUWEERO CIV BSC (Civil Engineering) 52.9 20 SSALI JOSEPH M 2024 KASANDA CIV BSC (Civil Engineering) 52.9 21 ZAAKE RYAN J.B¬† LUYIMBAZI M 2024 WAKISO CIV BSC (Civil Engineering) 52.9 22 ARINAITWE MARVIN D. M 2024 WAKISO CIV BSC (Civil Engineering) 52.9 23 MUGISA DANIEL TIMOTHY M 2024 KAMPALA CIV BSC (Civil Engineering) 52.9 24 CHEROP BENEDICT MUGI M 2024 KAPCHORWA CIV BSC (Civil Engineering) 52.9 25 KAWUMA MARIUS M 2024 KAMPALA CIV BSC (Civil Engineering) 52.9 26 ALISINGURA WILFRED M 2024 LIRA CIV BSC (Civil Engineering) 52.8 27 SSEMAKOBE RAYMOND KEVIN M 2024 GOMBA CIV BSC (Civil Engineering) 52.8 28 ANKUNDA¬† RAYMOND M 2024 ISINGIRO CIV BSC (Civil Engineering) 52.8 29 LUTAAYA JOAKIM M 2024 LYANTONDE CIV BSC (Civil Engineering) 52.8 30 ISABIRYE JOHNSON M 2024 IGANGA CIV BSC (Civil Engineering) 52.8 31 KAWEESI STEVEN M 2024 BUIKWE CIV BSC (Civil Engineering) 52.8 32 MUGWANYA¬†¬† HAMZA M 2024 WAKISO CIV BSC (Civil Engineering) 52.8 33 OMUNYOKOL JOB M 2024 PALLISA CIV BSC (Civil Engineering) 52.8 34 TURYAMUSHANGA¬† JOSHUA M 2024 IBANDA CIV BSC (Civil Engineering) 52.8 35 MULUMBA ABDULKARIM M 2024 KAMPALA CIV BSC (Civil Engineering) 52.8 36 DDAMBA REAGAN JOHNBOSCO M 2024 MPIGI CIV BSC (Civil Engineering) 52.8 37 ARINDA KEVIN M 2024 MBARARA CIV BSC (Civil Engineering) 52.8 38 OTIM FRANCIS KALUBHAI M 2024 GULU CIV BSC (Civil Engineering) 52.8 39 TUMWEBAZE DICKSON M 2024 SHEEMA CIV BSC (Civil Engineering) 52.8 40 KAYITA ANDREW MAKONZI M 2024 KIBOGA CIV BSC (Civil Engineering) 52.8 41 NAMAKULA MILLY FAITH F 2024 KALANGALA CIV BSC (Civil Engineering) 52.4 42 NAKIMBUGWE CECILIA F 2024 MASAKA CIV BSC (Civil Engineering) 52.3 43 EKWANG GABRIELLA GALVEZ F 2024 WAKISO CIV BSC (Civil Engineering) 52.3 44 KIRABO PATRICIA KEMIGISHA F 2024 MUKONO CIV BSC (Civil Engineering) 52.3 45 MUBIRU ZAINAB SAIDAT F 2024 KAMPALA CIV BSC (Civil Engineering) 52.2 46 ACHOM ESTHER PEACE F 2024 SERERE CIV BSC (Civil Engineering) 52.1 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 KASUJJA MARIAM HALL F 2024 WAKISO COE Bachelor of Commerce 54.2 2 MUTUMBA MICHEAL M 2024 MITYANA COE Bachelor of Commerce 52.2 3 MUGUME¬†¬†¬† SYLEEN F 2024 BUSHENYI COE Bachelor of Commerce 51 4 MIREMBE AISHA MUTYABA F 2024 WAKISO COE Bachelor of Commerce 51 5 NAGGINDA OLIVIA F 2024 WAKISO COE Bachelor of Commerce 51 6 KITUYI¬†¬†¬†¬† ROSEMARY F 2024 BUDUDA COE Bachelor of Commerce 50.9 7 ONYANGO JUNIOR CALVIN M 2024 WAKISO COE Bachelor of Commerce 49.9 8 ACHOL EMMANUEL FREDDY M 2024 LIRA COE Bachelor of Commerce 49.7 9 MWEBE HUZAIFAH M 2024 BUKOMANSIMBI COE Bachelor of Commerce 49.4 10 KIRABO EMMANUELLA JOY F 2024 WAKISO COE Bachelor of Commerce 49.2 11 WARI IRENE PRECIOUS F 2024 KOTIDO COE Bachelor of Commerce 49.2 12 NALWANGA ELIZABETH NANCY F 2024 WAKISO COE Bachelor of Commerce 48.8 13 SHABAN TAKHIA HOPE F 2024 WAKISO COE Bachelor of Commerce 47.8 14 SSENTEZA EDRINE PATRICK M 2024 KASANDA COE Bachelor of Commerce 47.8 15 SEBATTA PABLO M 2024 WAKISO COE Bachelor of Commerce 47.3 16 SSEYANGA FRANK M 2023 MUKONO COE Bachelor of Commerce 47.1 17 ZZIWA JOEL M 2024 WAKISO COE Bachelor of Commerce 46.8 18 MURUNGI JOAN F 2024 RUKUNGIRI COE Bachelor of Commerce 46.5 19 BARYAYEBWA JASON AHAIRWE M 2024 MITOOMA COE Bachelor of Commerce 46.5 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 TAREMWA APOLINDA N. F 2024 WAKISO COM Bachelor of Commerce 54.4 2 ATWIINE AJEWRELA F 2024 NTUNGAMO COM Bachelor of Commerce 50.9 3 AMUMPAIRE LYNATE F 2024 WAKISO COM Bachelor of Commerce 50.2 4 KYAKWAMBAZA EZEKIEL M 2024 LUWEERO COM Bachelor of Commerce 49.7 5 RUBANGA BRIAN M 2024 KAMPALA COM Bachelor of Commerce 49.7 6 AMPURIRA ISAAC M 2024 MBARARA COM Bachelor of Commerce 49.5 7 NAKAAYI PRISCA F 2024 WAKISO COM Bachelor of Commerce 49.2 8 TOLONG DANIEL M 2024 BUKEDEA COM Bachelor of Commerce 49.1 9 OCHIENG ANDREW ASHFORD M 2024 WAKISO COM Bachelor of Commerce 49.1 10 NANSUBUGA PATRICIA F 2024 MITYANA COM Bachelor of Commerce 48 11 SIKYAGATEMA GERALDINE F 2024 KALUNGU COM Bachelor of Commerce 47.9 12 KUGONZA PATRICK M 2024 KIBAALE COM Bachelor of Commerce 47.8 13 MWIINE-HIHI ARANTXA F 2024 WAKISO COM Bachelor of Commerce 47.8 14 KAITESI SHAROM F 2024 GOMBA COM Bachelor of Commerce 47.7 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 15 NSHABAOHURIRA SHELDON M 2024 SHEEMA COM Bachelor of Commerce 47.7 16 MAKANGA KEITH PATRICK M 2024 WAKISO COM Bachelor of Commerce 47.6 17 SSENTONGO HENRY VICTOR M 2024 MASAKA COM Bachelor of Commerce 47.6 18 SSEMAKULA UMAR KIGONGO M 2024 KAMPALA COM Bachelor of Commerce 47.5 19 GALABUZI RONALD M 2024 KYOTERA COM Bachelor of Commerce 47.4 20 MADOI PETER M 2024 GOMBA COM Bachelor of Commerce 47.1 21 MUSIIME NUWAGABA F 2024 KAZO COM Bachelor of Commerce 46.9 22 MAYEGA DAVIS M 2024 WAKISO COM Bachelor of Commerce 46.8 23 NABAASA RICHIE DARRELL M 2024 RUKUNGIRI COM Bachelor of Commerce 46.7 24 IGASIRA JOEL M 2024 WAKISO COM Bachelor of Commerce 46.6 25 GATO¬†¬†¬†¬† JULIUS M 2024 LWENGO COM Bachelor of Commerce 46.6 26 SUUBI SHARIF ALFAT M 2024 MUKONO COM Bachelor of Commerce 46.5 27 MUNGUDIT MICHAEL M 2024 NEBBI COM Bachelor of Commerce 46.3 28 NDAGIRE KEREN M 2024 WAKISO COM Bachelor of Commerce 46.3 29 SSEKYONDWA NASIF M 2024 WAKISO COM Bachelor of Commerce 46.3 30 NYAKATO BONITAH F 2024 NTUNGAMO COM Bachelor of Commerce 46.2 31 KIRABO BLESSING F 2024 KABALE COM Bachelor of Commerce 46.1 32 MBAHIMBA MARIA F 2024 KASESE COM Bachelor of Commerce 46.1 33 KIMERA JESSE M 2023 WAKISO COM Bachelor of Commerce 46 34 NANTALE HAMIDAH F 2024 LUWEERO COM Bachelor of Commerce 46 35 OBWATUM SAMUEL M 2024 BUKEDEA COM Bachelor of Commerce 46 36 NANSUBUGA PRISCILLA F 2024 WAKISO COM Bachelor of Commerce 45.8 37 UYUNGRWOTH MARION F 2024 NEBBI COM Bachelor of Commerce 45.7 38 NAMATOVU SHANON F 2024 WAKISO COM Bachelor of Commerce 45.7 39 OSUTARU SYLIVIA AWULE F 2024 ARUA COM Bachelor of Commerce 45.7 40 KIZZA¬† VERONICA KADDU F 2024 KAMPALA COM Bachelor of Commerce 45.7 41 NABBANJA ANNA SHINAH F 2024 MPIGI COM Bachelor of Commerce 45.7 42 NAMAGANDA¬† JOSEPHINE F 2023 MASAKA COM Bachelor of Commerce 45.7 43 MUGABI DANIEL SAMUEL M 2024 WAKISO COM Bachelor of Commerce 45.6 44 OKUKU ELIZABETH SASHA F 2024 BUSIA COM Bachelor of Commerce 45.3 45 AHABWE MARTIN M 2024 RUKUNGIRI COM Bachelor of Commerce 45.1 46 NAKATO MARIAT NANKABIRWA F 2024 KASESE COM Bachelor of Commerce 45.1 47 KOMUJINYA PERUTH F 2024 MBARARA COM Bachelor of Commerce 45.1 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 SSENYONJO JOSHUA KATABIRA M 2024 WAKISO CSC B.SC.(Computer Science) 52.9 2 ALDRINE CHEPNOEN M 2024 KWEEN CSC B.SC.(Computer Science) 52.7 3 CHEMUTAI¬† GAD M 2024 KAPCHORWA CSC B.SC.(Computer Science) 52.3 4 NASSALI BEATRICE F 2024 WAKISO CSC B.SC.(Computer Science) 52.3 5 NABACHWA PRISCILLA LUTAYA F 2024 MUKONO CSC B.SC.(Computer Science) 51.1 6 WANDERA ERICKSON M 2024 JINJA CSC B.SC.(Computer Science) 50.9 7 OGESA PATRICK PAUL M 2024 WAKISO CSC B.SC.(Computer Science) 50.8 8 KULUNAKU¬†¬† IAN M 2024 LUUKA CSC B.SC.(Computer Science) 50.8 9 LUUTU GREGORY VALENTINO M 2024 BUIKWE CSC B.SC.(Computer Science) 50.8 10 KIYAGA JOVIN E M 2024 KAMPALA CSC B.SC.(Computer Science) 50.8 11 OKETAYOT BRIAN M 2024 GULU CSC B.SC.(Computer Science) 50.7 12 MUGYENYI JOSEPH MWESIGYE M 2024 KAMWENGE CSC B.SC.(Computer Science) 50.7 13 MUMBERE MATTHEW M 2024 KAMPALA CSC B.SC.(Computer Science) 50.7 14 LUBEGA UMAR M 2024 WAKISO CSC B.SC.(Computer Science) 50.7 15 ALUGA DESREE OJOK F 2024 LIRA CSC B.SC.(Computer Science) 49.9 16 ATIM ELEANOR F 2024 MUKONO CSC B.SC.(Computer Science) 49.2 17 KISEMBO VANESSA F 2024 KAGADI CSC B.SC.(Computer Science) 48 18 SABANO ZUBEDAH ANGEL F 2024 WAKISO CSC B.SC.(Computer Science) 47.9 19 ANZOA JOSEPHINE CHONO F 2024 ADJUMANI CSC B.SC.(Computer Science) 47.8 20 NABBANJA REBECCA JOVIC F 2024 MITYANA CSC B.SC.(Computer Science) 47.7 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NAMALA MAJOREEN F 2024 NAKASEKE ECO BA (Economics) 47.6 2 NATYABA CAROLYN LISA F 2024 WAKISO ECO BA (Economics) 44.9 3 NAMUKOBE FAITH PRISCILLA F 2024 KAMPALA ECO BA (Economics) 44.9 4 KATENDE EMMANUEL WAKONYI M 2024 WAKISO ECO BA (Economics) 44.8 5 MAMBEWA¬† AARON M 2024 JINJA ECO BA (Economics) 44.8 6 NABAGGALA OLIVIA F 2024 WAKISO ECO BA (Economics) 44.8 7 KISAKYE MARTHA F 2024 WAKISO ECO BA (Economics) 44.5 8 AGABA JIMMY M 2024 KABALE ECO BA (Economics) 44.4 9 TENDO KETRAH NANSEREKO F 2024 WAKISO ECO BA (Economics) 44 10 KIRABO KEVAN SOLOMON HAROLD M 2024 KAMPALA ECO BA (Economics) 43.9 11 ATUHAIRE IVEAT TWESIGYE F 2024 ISINGIRO ECO BA (Economics) 43.8 12 AHAISIBWE MARY PRISCILLAR F 2024 HOIMA ECO BA (Economics) 43.5 13 EKOYU BRENNAN M 2024 KABERAMAIDO ECO BA (Economics) 43.4 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 14 KOBUSINGE AGNES F 2024 KABAROLE ECO BA (Economics) 43.4 15 KISIGE VANESSA F 2024 JINJA ECO BA (Economics) 43.4 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NAKAWUNDE ANGELLA F 2024 MUKONO EDA Bachelor of Arts with Education 54.2 2 WANYENZE VICTORIA F 2024 NAMISINDWA EDA Bachelor of Arts with Education 54.1 3 AMPEIRE FORTUNATE F 2024 RUBANDA EDA Bachelor of Arts with Education 53.9 4 AWINO MARY F 2024 TORORO EDA Bachelor of Arts with Education 53.8 5 NABIRYE MARTHA F 2024 IGANGA EDA Bachelor of Arts with Education 53.6 6 ADONG JUDITH F 2024 BUKEDEA EDA Bachelor of Arts with Education 53.2 7 AINEMBABAZI CATHERINE F 2024 RUBANDA EDA Bachelor of Arts with Education 52.7 8 ABDUL MUJIBU RAJABU M 2024 WAKISO EDA Bachelor of Arts with Education 52.6 9 NAKIRUNDA GABRIELLA M 2024 WAKISO EDA Bachelor of Arts with Education 52.4 10 KATO GODWIN ISAAC M 2024 KIRUHURA EDA Bachelor of Arts with Education 52.3 11 NAYEBARE EZRA M 2024 MBARARA EDA Bachelor of Arts with Education 52.2 12 NAKANDI REBECCA HOPE F 2024 MUKONO EDA Bachelor of Arts with Education 52 13 ANKUNDA PRAISE EDNA F 2024 BUSHENYI EDA Bachelor of Arts with Education 51.8 14 NAKYANZI¬† RITAH¬† MARY F 2024 KALIRO EDA Bachelor of Arts with Education 51.8 15 KAWUMA TAHIA F 2024 JINJA EDA Bachelor of Arts with Education 51.7 16 MURUNGI JULIET AIDAH F 2024 HOIMA EDA Bachelor of Arts with Education 51.7 17 NAKAJJA VANESSA PATIENCE F 2024 IGANGA EDA Bachelor of Arts with Education 51.7 18 NASASIRA REBECCA F 2024 WAKISO EDA Bachelor of Arts with Education 51.7 19 KIRABO BENJAMIN KEVIN M 2024 JINJA EDA Bachelor of Arts with Education 47.3 20 NASSOZI BENITAH F 2024 LUWEERO EDA Bachelor of Arts with Education 45.6 21 KAKOOZA RICHARD M 2024 KALUNGU EDA Bachelor of Arts with Education 45.2 22 NANZIRI ANGELLA¬† PATRICIA F 2024 KAMPALA EDA Bachelor of Arts with Education 44.7 23 NANSUBUGA JUSTINE SHEIKAH F 2024 MASAKA EDA Bachelor of Arts with Education 41.4 24 MULINDWA DOROTHIA EMILLY F 2024 MUKONO EDA Bachelor of Arts with Education 38.8 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 MUKIIBI JONATHAN M 2024 MUBENDE EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 52.8 2 SEGAWA MARTIN REAGAN M 2024 MASAKA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 48.7 3 MUTEBI RIYADH M 2024 KAMPALA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 48 4 MOLU BENEDICTO M 2024 KIBUKU EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 47.9 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 5 KIGOZI DIANE M 2024 KAMPALA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 47.8 6 BASIIMA KEREN F 2024 KAYUNGA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 47.8 7 AGABA MESACH M 2024 KAMPALA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 47.8 8 MUSIGO KEITH M 2024 KABERAMAIDO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 47.7 9 WODADA EMMANUEL M 2024 SIRONKO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 47.7 10 MOSES¬† PATRICK M 2024 MITYANA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 47.7 11 NUWAGIRA CALLEB M 2024 KWEEN EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 47.7 12 CHEPTOYEK GILBERT M 2024 KAPCHORWA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 47.6 13 LWANGA KENNETH M 2024 MASAKA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 47 14 KAVUMA MARTIN OSCAR M 2024 MASAKA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 47 15 TUMUSIIME ALLAN M 2024 WAKISO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 46.9 16 AZAALWA¬† STUART M 2024 RAKAI EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 46.9 17 KWAGALA MESEARCH M 2024 WAKISO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 46.9 18 MUSINGUZI KENNEDY M 2024 KWEEN EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 46.9 19 BWIRE ABDUL RAHIM M 2024 BUSIA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 46.9 20 MUGABE CHARLES MARK M 2024 MUKONO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 46.9 21 ASIIMWE REAGAN PATRICK M 2024 LUWEERO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 46.9 22 BAKKABULINDI STUART K M 2024 LYANTONDE EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 46.8 23 HAFASHA RAJAB M 2024 KAMWENGE EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 46.8 24 SEMPALA SIMEO M 2024 MUKONO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 46.8 25 TUGUMENAWE OWEN M 2024 BUSHENYI EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 46.8 26 SSEKABIRA ELVIS M 2024 KAMPALA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 46.8 27 MATOVU ISAAC M 2024 KAYUNGA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 46.8 28 KHAWANGA ISAIAH WAKOKO M 2024 BUDUDA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 46.8 29 ATHWANZIRE DIDAN M 2024 KASESE EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 46.7 30 ARINAITWE IGNATIUS M 2024 ISINGIRO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 46.7 31 SSEKITOOLEKO MARVIN MARK M 2024 WAKISO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 46.7 32 MBABAZI CYGAN MUGABI M 2024 KAYUNGA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 46.7 33 MUGERWA REAGAN M 2024 MUKONO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 46.7 34 NAMBUYA POLYN F 2024 NAMISINDWA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 45.5 35 BAMUKISA BRENDA F 2024 MUKONO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 45.3 36 AKANDINDA¬†¬†¬†¬† TRACY F 2024 KIKUUBE EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 45.1 37 KHABUYA LINNET F 2024 NAMISINDWA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 45 38 NACHWA EVE F 2024 MUKONO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 45 39 NABACHWA LEAH PAULINE F 2024 KAMPALA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 44.2 40 NABAKOOZA SHALWAH F 2024 WAKISO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 43.4 41 BASEMERA BUSHRA GRANT F 2024 KAMPALA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 43.4 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 42 AKELLO TEOPISTA F 2024 NWOYA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 43.2 43 NAYIGA CHRISTINE NOELINE F 2024 WAKISO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 43.2 44 KYATEREKERA JOSEPHINE F 2024 WAKISO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 43.1 45 NANSUBUGA¬† DOROTHY¬† MERCY F 2024 WAKISO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 43.1 46 NAJJUMA SYLVIA F 2024 MUKONO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 43 47 BUKENYA GRACE MAUREEN F 2024 WAKISO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 42.2 48 AGENORWOTH PRISCILLA F 2024 WAKISO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 42.2 49 LAKER PRISCA F 2024 GULU EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 42.2 50 NAKATTE SHIRAN MALAIKA F 2024 MPIGI EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 42 51 LWANTALE NISHA F 2024 KAMPALA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 42 52 NANYONGA RASHIDAH F 2023 WAKISO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 41.8 53 KYAMPEIRE LINET F 2024 NTUNGAMO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 41.7 54 NINSIIMA PEARL¬† CARL F 2024 KASANDA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 41.5 55 NANYANGE CHRISTINE F 2024 WAKISO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 41.5 56 BUKIRWA GLORIA F 2024 WAKISO EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 41.3 57 NANTALE SHARIFAH SHAKIRAH F 2024 KYOTERA EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 41.2 58 MUSIIMENTA BRENDAH F 2024 BUSHENYI EDB Bachelor of Science with Education (Biological) 41.2 Bac helor o f Scien ce with Educ ation ( Physical) no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 MAZAKI MARVIN WILLIAMS M 2024 WAKISO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 52.4 2 MUKASA KABENGE JOSEPH M 2024 LUWEERO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 50.8 3 BUGEMBE BRIAN M 2024 KALUNGU EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 50.8 4 KALENZI¬† SULAIMAN M 2024 MITYANA EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 50.6 5 KIMERA MARTIN MUTEBI M 2024 KAMPALA EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 50.6 6 TUKUGIZE BIRUNGI M 2024 KYENJOJO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 50.5 7 ALIONI WALTER M 2024 YUMBE EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 50.4 8 SSENFUMA ANDREW STEPHEN M 2024 MPIGI EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 50.1 9 NIWAHEREZA RODGERS M 2024 ISINGIRO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 50 10 KINERUGABA SETH M 2024 SHEEMA EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 49.7 11 SSERUNJOGI GODFREY M 2024 WAKISO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 49.5 12 OMUTOJ ISAAC M 2024 NGORA EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 49.3 13 TUMUKUNDE MATHIAS M 2024 KAZO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 49.3 14 GUBYA TWAYYIB M 2024 WAKISO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 49.1 15 MAGEZI ANGEL BASIIMA M 2024 MUBENDE EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 48.9 16 MAWAAZI ABDULRAHMAN M 2024 BUTALEJA EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 48.9 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 17 SSALI HAKIMUH M 2024 KYOTERA EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 48.9 18 BOWE PETER KAPOLON M 2024 WAKISO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 48.8 19 NSANGWA UMAR M 2024 WAKISO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 48.7 20 ASABA EARNEST VIAN M 2024 HOIMA EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 48.7 21 TWEHEYO GILBERT M 2024 RUBANDA EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 48.6 22 TUGUME ANTHONY M 2024 KAMWENGE EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 48.6 23 MUTEGHURA EDWIN M 2024 NTOROKO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 48.6 24 NYEKO CALVIN M 2024 AMURU EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 48.6 25 ESELE ABRAHAM M 2024 SOROTI EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 48.6 26 MUYOMBA VINCENT M 2024 LWENGO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 48.5 27 FAYIDA MOSES M 2024 ISINGIRO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 48.5 28 KAMUKAMA DARIOUS M 2024 NTUNGAMO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 48.3 29 NYAMATA IMMACULATE F 2024 KABAROLE EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 48.3 30 NSUBUGA DENIS M 2024 GOMBA EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 48.3 31 ALUMAI STEPHEN M 2024 ADJUMANI EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 48.2 32 SSERUYANGE ABDULOBED M 2024 WAKISO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 47.8 33 OLAKI DOUGLAS M 2023 BUKEDEA EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 47.8 34 SSEKYANZI¬† DAVID M 2024 KYOTERA EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 47.8 35 KOMUKAMA GIFT F 2024 RUKUNGIRI EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 47.8 36 TWINOMUGISHA¬† ERNESTE M 2024 BUVUMA EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 47.8 37 OWAMAANI DAIZY F 2024 KABALE EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 47.3 38 NAKIWALA¬†¬† FATUMAH F 2024 NAKASONGOLA EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 46.7 39 NAKIRANDA JOAN F 2024 MPIGI EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 45.8 40 IKOMOLOT JOSEPHINE F 2024 KUMI EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 45.6 41 ERIKU VINCENT F 2024 MOYO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 45.4 42 NAMUWONGE VANESSA F 2024 WAKISO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 45.3 43 BABIRYE AGATHA GLORIA F 2024 LWENGO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 45.2 44 AYEBARE SUSAN F 2023 KABALE EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 45.1 45 NANYONJO SARAH F 2024 RAKAI EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 45 46 NAKASUJJA PEACE DENISE F 2024 WAKISO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 44.9 47 NAKATO NAHIDAH NABULYA F 2024 KAMPALA EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 44.7 48 NAGASHA MARVIN F 2024 NTUNGAMO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 44.5 49 NUWASIIMA MEDRINE F 2024 NTUNGAMO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 44.3 50 APISO RACHEAL F 2024 SOROTI EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 44.2 51 NAMUTAMBA JOSEPHINE F 2024 KAMULI EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 44.2 52 MWONDHA FAITH TENDO F 2024 WAKISO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 44.1 53 OYANG LINDA EDITH F 2024 KAMPALA EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 44 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 54 NAMUTEBI DEIZY F 2024 WAKISO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 44 55 ATUKUNDA LIZ F 2024 KASESE EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 44 56 NAMUYOMBA REBECCA F 2024 WAKISO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 43.9 57 BIIRA¬† FLAVIA F 2024 KASESE EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 43.8 58 KOMUGISHA PHIONAH F 2024 RWAMPARA EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 43.8 59 KWIKIRIZA WINFRED F 2024 KASESE EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 43.8 60 NABASUMBA ANNITAH F 2024 LWENGO EDP Bachelor of Science with Education (Physical) 43.8 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 MUKIIBI AKIRAM M 2024 LWENGO EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 50.1 2 NAKUYA ROSE MARY F 2024 MPIGI EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 48.9 3 BAGUMA DAN M 2024 BULIISA EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 47.3 4 AHUMUZA EVAS MARY F 2024 NTUNGAMO EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 47.2 5 KAFERO ELVIS M 2024 MPIGI EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 46.2 6 MISANYA DAPHINE PERUSI F 2024 BUSIA EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 46.2 7 MUGUMYA JOVAN M 2024 MUKONO EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 46.1 8 MULLO MARK M 2024 WAKISO EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 45.5 9 MUKISA SHEAR – JASHUB M 2024 MUKONO EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 45.4 10 AKEDO SHALOT F 2024 MASINDI EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 45.3 11 MALE¬† ABDULATIFF M 2024 WAKISO EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 45.3 12 MUWEEBYA PHOEBE KUKKIRIZA F 2024 WAKISO EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 45.2 13 TINDIMWEBWA MARTIN M 2024 KAMPALA EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 44.9 14 LUBOWA NAJIIB M 2024 KAMPALA EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 44.7 15 BARIGYE TONNY ASINGIRWE M 2024 KAMPALA EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 44.6 16 BOGERE ABUBAKARI M 2024 IGANGA EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 44.5 17 MBAZIIRA FAHAD M 2024 MUKONO EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 44.4 18 EMOJONG BEN EMMANUEL M 2024 NAMUTUMBA EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 44.2 19 KAKAIRE ARAJAB M 2023 KAMULI EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 44 20 KAGAWA PETER M 2024 IGANGA EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 43.7 21 ALOYO SCOVIA F 2023 JINJA EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 42.7 22 LUSWATA JOHN MARK M 2024 WAKISO EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 42.5 23 MUSIIMENTA CYRUS M 2024 MBARARA EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 42.4 24 SSEMAKULA SWAIBU M 2023 WAKISO EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 42.3 25 ANAMO MARY F 2024 KABERAMAIDO EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 42.3 26 AMUTUHAIRE SHALLOT F 2024 BUSHENYI EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 42.3 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 27 NASSUUNA LORINE MARTHA F 2024 WAKISO EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 41.7 28 NABUKEERA FLORENCE F 2024 LUWEERO EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 41 29 NIWABIINE JOSEPHINE F 2024 KABALE EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 41 30 NAMUSU BRVIAN DAPHINE F 2024 LWENGO EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 40.9 31 NAMUBIRU CAROL NICOLE F 2024 KAMPALA EEC Bachelor of Science with Education (Economics) 40.9 B SC (Ele ctrical Engin eering) no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NATUKUNDA MELISSA F 2024 KISORO ELE BSC (Electrical Engineering) 54.4 2 MUKHAYE PRIMAH F 2024 MANAFWA ELE BSC (Electrical Engineering) 54.3 3 NANDERA DOROTHY F 2024 BUGIRI ELE BSC (Electrical Engineering) 54.1 4 NANKYA¬†¬† AIDAH¬† F F 2024 BUTAMBALA ELE BSC (Electrical Engineering) 53.9 5 HISHAM ABDULNUR KASAI M 2024 KAMPALA ELE BSC (Electrical Engineering) 53 6 ABIYO BRUCE M 2024 ARUA ELE BSC (Electrical Engineering) 53 7 MUSIITWA JOSEPH M 2024 MASAKA ELE BSC (Electrical Engineering) 52.9 8 MATOVU SHARIF M 2024 WAKISO ELE BSC (Electrical Engineering) 52.9 9 ASIIMWE¬† ALLAN¬† MARK M 2024 KAKUMIRO ELE BSC (Electrical Engineering) 52.8 10 KASOZI BAIHAKI M 2024 BUTAMBALA ELE BSC (Electrical Engineering) 52.8 11 MWIDHU HAMZA M 2024 BUGWERI ELE BSC (Electrical Engineering) 52.8 12 MUWANGUZI SAMUEL M 2024 WAKISO ELE BSC (Electrical Engineering) 52.8 13 BUSULWA GERRYSON ISRAEL M 2024 KAMPALA ELE BSC (Electrical Engineering) 52.7 14 MANDELA NICKSON M 2024 MASINDI ELE BSC (Electrical Engineering) 52.7 15 NTAMBI GABRIEL M 2024 KAMPALA ELE BSC (Electrical Engineering) 52.7 16 KWESIGA¬† GORDON JEREMY M 2024 KAMPALA ELE BSC (Electrical Engineering) 52.7 17 LUBANGAKENE DERRICK M 2024 LAMWO ELE BSC (Electrical Engineering) 52.7 18 AYESIGA ANSLEM M 2024 HOIMA ELE BSC (Electrical Engineering) 52.6 19 FENI¬†¬† FADIL M 2024 NAKASEKE ELE BSC (Electrical Engineering) 52.6 20 WOBUSOBOZI CHRISPUS OWEN M 2024 HOIMA ELE BSC (Electrical Engineering) 52.6 21 BWAMBALE LYNDON ASIIMAWE M 2024 KASESE ELE BSC (Electrical Engineering) 52.6 22 ABITEGEKA IVAN M 2024 HOIMA ELE BSC (Electrical Engineering) 52.5 23 SSEMPIJJA IBRAHIM M 2024 BUIKWE ELE BSC (Electrical Engineering) 52.5 24 PETER GOWRI STEPHEN M 2024 KOBOKO ELE BSC (Electrical Engineering) 52.5 25 RYAN ETHAN AYEBARE M. M 2024 KAMPALA ELE BSC (Electrical Engineering) 52.5 26 KASAGGA FRANCIS M 2024 KAMPALA ELE BSC (Electrical Engineering) 52.5 27 NANTONGO MELANIE F 2024 WAKISO ELE BSC (Electrical Engineering) 52.4 28 SHAWN NANTUMBWE SEBULIBA F 2024 MUKONO ELE BSC (Electrical Engineering) 52.4 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 29 KARUNGI MARY GORRET F 2024 MASINDI ELE BSC (Electrical Engineering) 52.3 30 KABAHAMBA JOY A. MARIA F 2024 MASINDI ELE BSC (Electrical Engineering) 52.3 31 NAMBALIRWA FLAVIA CATE F 2024 WAKISO ELE BSC (Electrical Engineering) 52.3 32 KALID ALIAS M 2024 ARUA ELE BSC (Electrical Engineering) 52.3 33 NAMARA VICTOR M 2024 MUBENDE ELE BSC (Electrical Engineering) 52.2 34 MUWAMBI WILSON M 2024 RAKAI ELE BSC (Electrical Engineering) 52.2 35 ASIIMWE MARY F 2024 KABALE ELE BSC (Electrical Engineering) 52.1 36 NAMAGANDA NORAH MARGRET F 2024 WAKISO ELE BSC (Electrical Engineering) 52.1 37 KWAGALA REBECCA F 2024 WAKISO ELE BSC (Electrical Engineering) 51.7 38 NAKYOBE GEOGIN MARTHA F 2024 MUKONO ELE BSC (Electrical Engineering) 51.4 39 NAMUKISA FAVOUR E. KIWUSO F 2024 SIRONKO ELE BSC (Electrical Engineering) 50.7 40 BISIGWA HANISHA FOOZI F 2024 MBALE ELE BSC (Electrical Engineering) 50.6 41 AGUTI JEMIMAH MERCY F 2024 NGORA ELE BSC (Electrical Engineering) 50.3 42 NANDYOWA PATIENCE VALERIA F 2024 KAMPALA ELE BSC (Electrical Engineering) 49.3 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 KITIMBO HERMAN SOLOMON M 2024 KAMULI FST BSC Food Science & Technology 48 2 WASSWA IAN M 2024 WAKISO FST BSC Food Science & Technology 47 3 MUGISHA ANTHONY BASAZA F 2024 KISORO FST BSC Food Science & Technology 46.8 4 MWESIGWA SAMUEL M 2024 WAKISO FST BSC Food Science & Technology 46.8 5 AKOL FELICITY OTIM F 2024 NGORA FST BSC Food Science & Technology 46.4 6 SEKIDDE PETER M 2024 WAKISO FST BSC Food Science & Technology 46.4 7 NAGASHA TESS F 2024 KABALE FST BSC Food Science & Technology 46 8 ABER CYNDRELLA F 2024 AGAGO FST BSC Food Science & Technology 46 9 ANKUNDA MARTHA NYESIGA F 2024 NTUNGAMO FST BSC Food Science & Technology 46 10 NAJJINGO SCOVIA JULIAN F 2024 RAKAI FST BSC Food Science & Technology 45.3 11 AMONG RUTH F 2024 LIRA FST BSC Food Science & Technology 45.2 12 NAMASWALA ANDREW F 2024 MITYANA FST BSC Food Science & Technology 45.1 13 OKELLO SAM M 2024 APAC FST BSC Food Science & Technology 44.9 14 DDAMULIRA JUDE M 2024 MPIGI FST BSC Food Science & Technology 44.9 15 KISUKU DARIUS M 2024 IGANGA FST BSC Food Science & Technology 44.9 16 KASOZI MARTIN M 2024 KAMPALA FST BSC Food Science & Technology 44.9 17 NUWAMANYA JOHNWYCLIFF M 2024 ISINGIRO FST BSC Food Science & Technology 44.9 18 MBAASA EMMANUEL ROY M 2024 NTUNGAMO FST BSC Food Science & Technology 44.8 19 MUTEBI ISAAC M 2024 WAKISO FST BSC Food Science & Technology 44.8 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 20 MATHEW WINYI M 2024 KAMPALA FST BSC Food Science & Technology 44.8 21 EGESA HOWARD M 2024 NAMUTUMBA FST BSC Food Science & Technology 44.8 22 ANYANGO ROBINA F 2024 LIRA FST BSC Food Science & Technology 44.7 B. I NFOR MATIO N SYSTEMS &¬† TECH NOLOGY no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NAKITENDE GLORIA F 2024 WAKISO IST B. INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY 53.6 2 LAKICA ZAINABU OPIO F 2024 NWOYA IST B. INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY 52.3 3 NAMAWEJJE HUSNA F 2024 BUTAMBALA IST B. INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY 50.8 4 KAKAI DOREEN DAPHINE F 2024 MBALE IST B. INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY 50.8 5 KWAGALA ELVIS M 2024 KALUNGU IST B. INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY 50.4 6 MIREMBE SHEILLAH MARY F 2024 KAMPALA IST B. INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY 50.2 7 OMUSUGU EMMANUEL .P. M 2024 MUKONO IST B. INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY 50.1 8 MABONGA¬† GODWIN¬†¬† ERIA M 2024 MUKONO IST B. INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY 49.8 9 BAKALUBA¬† EDSON¬† PAUL M 2024 KAMPALA IST B. INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY 49.5 10 AYESIGWA BLESSING M 2024 KANUNGU IST B. INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY 49.2 11 MUJUNI BRIGHT M 2024 MBARARA IST B. INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY 49.1 12 KARUGABA EDWIN¬† MICHAEL K M 2024 WAKISO IST B. INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY 49.1 13 NATUKUNDA CHRISPUS M 2023 KANUNGU IST B. INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY 48.8 14 KIISA IVAN M 2024 BULAMBULI IST B. INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY 48.7 15 NYOLE DARIUS DOUGLAS M 2024 ARUA IST B. INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY 48.7 16 RAJAB ABEL SALIM M 2023 KOBOKO IST B. INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY 48.6 17 AINEMBABAZI RASHIDA SARAH F 2024 NTUNGAMO IST B. INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY 48.5 18 NALUBWAMA JULIANA F 2024 WAKISO IST B. INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY 48.5 19 ACEN PHIONA BLESSING F 2024 SOROTI IST B. INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY 48.5 B.Libra ry & Infor.Sc ience no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NAKANJAKO¬† ESTHER F 2024 MPIGI LIS B.Library & Infor.Science 53.8 2 NDEGEMO¬† JOYCE PATIENCE F 2024 KIBUKU LIS B.Library & Infor.Science 53.6 3 SALIIMAH ABASI NAKYEJWE F 2024 MUKONO LIS B.Library & Infor.Science 53.6 4 NAIGAGA GRACE BIYINZIKA F 2024 BUTALEJA LIS B.Library & Infor.Science 53.5 5 NINSIIMA DOREEN F 2024 MUBENDE LIS B.Library & Infor.Science 53.4 6 ATURINDA BONITA F 2024 RUBANDA LIS B.Library & Infor.Science 53.2 7 KABANGO TIMOTHY¬† INSHUTI M 2024 MUBENDE LIS B.Library & Infor.Science 52.4 8 NDAGIRE SWAGIA KEZAALA F 2024 WAKISO LIS B.Library & Infor.Science 48.6 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 9 KAYESERA¬†¬† JULIUS M 2024 KIBUKU LIS B.Library & Infor.Science 47.7 10 KAKEMBO KINGIN IBRAHIM M 2023 KAMPALA LIS B.Library & Infor.Science 46.9 11 ABAASA ALEX M 2024 MBARARA LIS B.Library & Infor.Science 46.5 12 NAKAYENGA WINNIE F 2024 MUKONO LIS B.Library & Infor.Science 46 BSC¬† Land S urveying & G eomati cs no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NSANGI MARY MAGDALENE F 2024 WAKISO LSG BSC Land Surveying & Geomatics 53.8 2 AKORA¬† DANIEL M 2024 KABAROLE LSG BSC Land Surveying & Geomatics 52.9 3 KAYONDO JAMAL BADRU M 2024 WAKISO LSG BSC Land Surveying & Geomatics 52.6 4 NABULELE¬† ROMANUS M 2024 BUDUDA LSG BSC Land Surveying & Geomatics 52.5 5 NAVVUGA LAURA GABRIELLA F 2024 KAMPALA LSG BSC Land Surveying & Geomatics 52.2 6 OKECHA PATRICK M 2024 JINJA LSG BSC Land Surveying & Geomatics 51.7 7 MUHAME ALVIN M 2024 IBANDA LSG BSC Land Surveying & Geomatics 51.6 8 NNYOMBI MATHIAS M 2024 WAKISO LSG BSC Land Surveying & Geomatics 51.4 9 KIZIMULA TIMOTHY TREASURE M 2024 WAKISO LSG BSC Land Surveying & Geomatics 50.9 10 KYANKYA JOSEPH M 2024 WAKISO LSG BSC Land Surveying & Geomatics 50.9 11 NANDITTA ANITAH MARTHA F 2024 MPIGI LSG BSC Land Surveying & Geomatics 50.8 12 HIYAGA¬† NASSAR M 2024 BUTALEJA LSG BSC Land Surveying & Geomatics 50.8 13 HALL JOHN KAYONDO M 2024 KAMPALA LSG BSC Land Surveying & Geomatics 50.8 14 MUYAGWE ALLAN M 2024 WAKISO LSG BSC Land Surveying & Geomatics 50.7 15 AKAMUMPA¬†¬†¬† TIMOTHY M 2024 MITOOMA LSG BSC Land Surveying & Geomatics 50.7 16 AINE ALVIN ARIHO M 2024 RUKUNGIRI LSG BSC Land Surveying & Geomatics 50.6 17 NUWAHEREZA IVAN M 2024 BUSHENYI LSG BSC Land Surveying & Geomatics 50.6 18 TURYAHABWE JONAN M 2024 BUSHENYI LSG BSC Land Surveying & Geomatics 50.6 19 TUKAHIRWA VELMA HIERA F 2024 BUSHENYI LSG BSC Land Surveying & Geomatics 48.8 20 MUHINDO BRIDGET F 2024 KASESE LSG BSC Land Surveying & Geomatics 48.4 21 KAKAI FAITH LYDIA F 2024 MBALE LSG BSC Land Surveying & Geomatics 48.4 22 NAKIYUNJU IRENE F 2024 NAKASONGOLA LSG BSC Land Surveying & Geomatics 48.4 23 NANKYA MOLLY F 2024 WAKISO LSG BSC Land Surveying & Geomatics 48.3 24 KATUSIIME NOELINE F 2024 HOIMA LSG BSC Land Surveying & Geomatics 48.2 25 NAKANONI VIOLAH F 2024 KYOTERA LSG BSC Land Surveying & Geomatics 48.1 Ba chelor¬† of Medi cine & Bach elor of¬† Surgery no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NAMIIRO HANIFAH F 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 54.5 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 2 UWITONZE SUSAN F 2024 KISORO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 54.5 3 IKEMERE LINDA ROXANNE F 2024 TORORO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 54.4 4 MUSIIMENTA BONITAH F 2024 IBANDA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 54.4 5 ESIARU ENOCH MUKISA F 2024 NGORA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 54.2 6 NAKATE BRIDGET F 2024 NAKASONGOLA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 54.2 7 LUTAAYA JOHN FREDRICK M 2024 NGORA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 53 8 MUKISA DANIEL M 2024 KAMPALA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 53 9 ABAINE JOHAN M 2024 ISINGIRO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 53 10 MUGOMBESYA IVAN M 2024 KIBUKU MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 53 11 SEMPEREZA TWAHUL M 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 53 12 KATUMWA SEKYOYA PHILLIP M 2024 KAMPALA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.9 13 SENYONGA STEPHEN DIVA M 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.9 14 WAKHOLI HILLARY ELGON M 2024 BUTALEJA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.9 15 MUKASA JIMMY M 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.9 16 KIBIRIGE SIRAJE M 2024 MUKONO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.9 17 AKATWIJUKA RONALD M 2024 KANUNGU MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.9 18 MUMBI LENON ELVIS M 2024 LUWEERO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.9 19 TENDO SHARIF M 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.9 20 SURUNDU JUMAH M 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.9 21 KIRABO DAVID OKELLO M 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.9 22 KIIZA SIMON PETER M 2024 KAMPALA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.9 23 KUNIHIRA DANIEL M 2024 HOIMA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.9 24 SSENOGA DERRICK M 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.9 25 KISUULE ARAPHAT M 2024 LUWEERO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.8 26 ODUR PIUS M 2024 KOLE MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.8 27 LWANGA SHAMRAN ALI M 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.8 28 ISINGOMA DAVID M 2024 KABAROLE MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.8 29 OKELLO IVAN TUZINDE M 2024 LIRA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.8 30 BUKENYA¬† MORISH¬† MOSES M 2024 NAKASONGOLA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.8 31 LUCKY HASSAN M 2024 YUMBE MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.8 32 KIGGUNDU KAMYA PETER M 2024 BUVUMA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.8 33 OPIYO IVAN JONATHAN M 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.8 34 WASSWA MOSES M 2024 KAGADI MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.8 35 TUSHABE RICHARD M 2024 LWENGO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.8 36 KALEBBO MARTIN JUNIOR M 2024 BUTEBO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.7 37 TUMUSIIME¬† JOSHUA M 2024 RUKUNGIRI MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.7 38 AKATUKWASA HAROLD M 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.7 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 39 MUWANGUZI ISAIAH BARAKA M 2024 MUKONO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.6 40 ORIKIRIZA ALLAN M 2024 KIRUHURA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.6 41 OYESIGA DERRICK ASIIMWE M 2024 NTUNGAMO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.6 42 KAYIIRA HUZAIFAH M 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.6 43 BISIKWA CATHY VANESSA F 2024 BUDUDA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.4 44 OMODING STEPHANIE KAPISA F 2024 BUKEDEA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.4 45 OMODING ERNEST M 2024 PALLISA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.3 46 NANGALAMA ANDREW M 2024 SIRONKO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.3 47 MUGOYA JAMALI M 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.3 48 BWANIKA HASWIM MAYANJA M 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.3 49 ASIIMWE CHARITY F 2024 KYENJOJO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.1 50 MWANJA ABDUL-HAKIM M 2024 JINJA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52.1 51 BUSULWA RONALD NSEREKO M 2024 KAMPALA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52 52 SSEMIGANDA BRIAN M 2024 KAMPALA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 52 53 ABAHO ESTHER F 2024 KABALE MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 51.5 54 NAKITTO MADRINE F 2024 KALUNGU MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 51.5 55 NAMUKWAYA TERRY MARTHA F 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 51.5 56 NABUKONDE AIDA NAUREN F 2024 MUKONO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 51.5 57 WANYANA NASHIIBAH KAJUBI F 2024 BUKOMANSIMBI MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 51.5 58 ATUHAIRE PROMISE F 2024 ISINGIRO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 51.5 59 ARINAITWE AGATHA F 2024 MBARARA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 51.5 60 ASIIMWE LINDA F 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 51.4 61 NAKAZIBWE JOVIAH F 2024 MUKONO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 51.4 62 NANTONGO CYNTHIA PRECIOUS F 2024 KAMPALA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 51.4 63 DANNETTE NAJJUKO F 2024 KAMPALA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 51.4 64 ASINGWIRE FAITH TRUST F 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 51.3 65 MUGABA MERCY F 2024 BUTALEJA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 51.3 66 AYEBALE MICHELLE F 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 50.9 67 ALEZU CHRISTINE F 2024 TEREGO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 50.8 68 MUKYALA MARIA BEATRICE F 2024 JINJA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 49.6 69 NABADDA DOREEN PATIENCE F 2024 MITYANA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 49.5 70 NAMBUYA SANDRA F 2024 BULAMBULI MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 49.5 71 LAKISA GRACE OKOT F 2024 TORORO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 49.5 72 AGUTI EMILY F 2024 LIRA MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 49.4 73 ANYINGE IMMACULATE F 2024 ALEBTONG MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 49.4 74 KWAGALA DAPHINE GLORIA F 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 49.4 75 NAKIMULI GRACE F 2024 WAKISO MAM Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 49.4 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NAKYEYUNE JOANITA F 2024 WAKISO MEC BSC (Mechanical Engineering) 54.4 2 MURUNGI MANUELLA F 2024 KIRYANDONGO MEC BSC (Mechanical Engineering) 54.2 3 NAKIMULI LEANDRAH TENDO F 2024 WAKISO MEC BSC (Mechanical Engineering) 54 4 ADOI TAMALI F 2024 ALEBTONG MEC BSC (Mechanical Engineering) 53.7 5 NAMBALIRWA KAREN F 2024 KAMPALA MEC BSC (Mechanical Engineering) 53.5 6 TWIJUKYE JOAB BAHINGUZI M 2024 MITOOMA MEC BSC (Mechanical Engineering) 53 7 LWANGA CHARLES ROBERT M 2024 MPIGI MEC BSC (Mechanical Engineering) 53 8 NTULUME HANSEL HENRY M 2024 MUKONO MEC BSC (Mechanical Engineering) 53 9 ODOI JONATHAN M 2024 TORORO MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.9 10 DDAMULIRA ABRAHAM JOSHUA M 2024 KAMPALA MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.9 11 SSUUNA EUGENE KALEMA M 2024 KAMPALA MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.9 12 KANSIIME AIJUKA M 2024 NTUNGAMO MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.8 13 AYESIGYE NORBERT M 2024 MITOOMA MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.8 14 BALIKYA HENRY M 2024 KAMPALA MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.8 15 NSAMBA JOSEPH M 2024 WAKISO MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.8 16 AYESIGA MARVIN M. M 2024 RUKUNGIRI MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.8 17 OBONG BRIAN M 2024 WAKISO MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.8 18 BAHATI¬† IGNICIOUS M 2024 KANUNGU MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.7 19 BUZIGI MARK ANDREW M 2024 WAKISO MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.7 20 MUMBERE CHRIS M 2024 KASESE MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.7 21 KAMUKAMA¬†¬†¬†¬†¬† ROCKY M 2024 BUSHENYI MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.6 22 AMPUMUZA ELIJAH EMMANUEL M 2024 KABALE MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.6 23 OBEDIRWOTH NELSON M 2024 ZOMBO MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.6 24 AHA AUSTIN TINDYEBWA M 2024 KAMPALA MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.5 25 KIMBOWA KEVIN M 2024 WAKISO MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.4 26 MUKASA SHAFIC KATEHANGWA M 2024 KASESE MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.4 27 KIRABO MELLISA F 2024 WAKISO MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.3 28 MUSHABE MARY MELISA F 2024 MBARARA MEC BSC (Mechanical Engineering) 52.3 29 TUKASHABA PAULAH F 2024 ISINGIRO MEC BSC (Mechanical Engineering) 51.9 30 NASIRUMBI BERTILA PAULINE F 2024 BUSIA MEC BSC (Mechanical Engineering) 51 31 ATUHURIRA LYNET F 2024 MITOOMA MEC BSC (Mechanical Engineering) 50.7 32 ALING ESTHER F 2024 GULU MEC BSC (Mechanical Engineering) 50.7 33 AINE ANGELINA JOY F 2024 KAMPALA MEC BSC (Mechanical Engineering) 49.4 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 34 AMANYA VIOLA F 2024 ISINGIRO MEC BSC (Mechanical Engineering) 49.1 35 NAJJINGO SANDRA F 2024 BUIKWE MEC BSC (Mechanical Engineering) 48.9 36 NATUKUNDA¬† BRENDA F 2024 KABALE MEC BSC (Mechanical Engineering) 48.5 B. Bio medical¬† Laboratory¬† Techno logy no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NSUBUGA SWIZEN M 2024 KIBOGA MLT B. Biomedical Laboratory Technology 49.8 2 ASINGWIRE DEMUS M 2024 KYENJOJO MLT B. Biomedical Laboratory Technology 49.5 3 WANDIRA JESSE STEVEN M 2024 WAKISO MLT B. Biomedical Laboratory Technology 47.9 4 TUMUSHABE RICHARD M 2024 MBARARA MLT B. Biomedical Laboratory Technology 47.7 5 WANDERA FRANCIS M 2024 BUSIA MLT B. Biomedical Laboratory Technology 47.7 6 ASIIMWE ADRINE F 2024 SEMBABULE MLT B. Biomedical Laboratory Technology 47.7 7 NABWIRE EUNICE OTENGHO F 2024 BUSIA MLT B. Biomedical Laboratory Technology 46.3 8 BIRUNGI CHARITY F 2024 HOIMA MLT B. Biomedical Laboratory Technology 46.1 9 NAKYEYUNE WINNIE F 2024 MASAKA MLT B. Biomedical Laboratory Technology 45.3 BA (Music) no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 KASULE AKISAM M 2024 WAKISO MUS BA (Music) 52.7 2 NAGAWA RONAH F 2024 KAMPALA MUS BA (Music) 52.3 3 SSENSUWA EWAN GIVEN M 2024 MUKONO MUS BA (Music) 51.9 4 ATUKUNDA ODILLAH F 2024 NTUNGAMO MUS BA (Music) 51.7 5 NAKIYAGA ANNAMARIA CATHY F 2024 WAKISO MUS BA (Music) 51.5 6 NAMAKULA ANGELLA F 2024 WAKISO MUS BA (Music) 51.3 7 OKUTA JALLAM BENZAMIN M 2024 APAC MUS BA (Music) 51.3 8 NABUKEERA JAMIRAH F 2024 ISINGIRO MUS BA (Music) 51.3 9 NANYUNJA CATHERINE K F 2024 WAKISO MUS BA (Music) 51.3 10 NAVVUGA MARIAM F 2024 WAKISO MUS BA (Music) 51.2 11 NATTABI DOREEN F 2024 LUWEERO MUS BA (Music) 51 12 NABATANZI TEDDY F 2023 MPIGI MUS BA (Music) 50.8 13 KAMWESIGE PRECISE NOBLE M 2024 KABAROLE MUS BA (Music) 50.4 BAC HELOR¬† OF NURSIN G SCIEN CE no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 KIYIMBA ANDREW KIZZA M 2024 MASAKA NUR BACHELOR OF NURSING SCIENCE 49.7 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 2 TAYEBWA ISAAC M 2024 LYANTONDE NUR BACHELOR OF NURSING SCIENCE 49.4 3 BBAALE SADIQ M 2024 KAMPALA NUR BACHELOR OF NURSING SCIENCE 49.4 4 NAMWANGA VICTORIA TRACY F 2024 WAKISO NUR BACHELOR OF NURSING SCIENCE 48.4 5 KIGOZI MUHAMMAD KASIM M 2024 GOMBA NUR BACHELOR OF NURSING SCIENCE 47.9 6 NAGASHA LYN F 2024 SHEEMA NUR BACHELOR OF NURSING SCIENCE 46.4 7 BYOGERO CATHERINE F 2024 IGANGA NUR BACHELOR OF NURSING SCIENCE 46.4 8 APIO SIDRA F 2024 ABIM NUR BACHELOR OF NURSING SCIENCE 46.3 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 MUBIRU JUDE ALBERT M 2024 MITYANA PHA Bachelor of Pharmacy 53 2 SERUKWAYA SOLOMON M 2024 WAKISO PHA Bachelor of Pharmacy 49.9 3 MATOVU AKRAM MUWADA M 2024 WAKISO PHA Bachelor of Pharmacy 49.9 4 NASINYAMA KEVIN TERRY M 2024 BUSIA PHA Bachelor of Pharmacy 49.8 5 SANYU JOHNSON DAVID M 2024 NAMUTUMBA PHA Bachelor of Pharmacy 49.8 6 ABAHO DEVIS M 2024 MBARARA PHA Bachelor of Pharmacy 49.8 7 SSEMAKULA MIKE M 2024 MITYANA PHA Bachelor of Pharmacy 49.8 8 KANSIIME DANIEL M 2024 RUBIRIZI PHA Bachelor of Pharmacy 49.8 9 NANGOBI PATIENCE F 2024 KAMULI PHA Bachelor of Pharmacy 49.4 10 NAKINTU ESTHER KIRABO F 2024 WAKISO PHA Bachelor of Pharmacy 49.4 11 KARAMUZI MARY DECENT F 2024 BUSHENYI PHA Bachelor of Pharmacy 49.3 12 NDAGANO JULIET OLIVIA F 2024 MASAKA PHA Bachelor of Pharmacy 49.3 13 KICONCO DAPHINE F 2024 KANUNGU PHA Bachelor of Pharmacy 49.3 14 NAMUTEGERE MIRACLE LYDIA F 2024 WAKISO PHA Bachelor of Pharmacy 48.5 15 KIRABO SANTA SHERELLE F 2024 WAKISO PHA Bachelor of Pharmacy 48.2 16 NASANDE PHOEBE F 2024 KAYUNGA PHA Bachelor of Pharmacy 48.1 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 ADIKINI VICTORIA F 2024 TORORO PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 54.1 2 SSEKALALA SHAMDAH F 2024 WAKISO PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 53.9 3 BWIRE PRECIOUS BLESSING F 2024 BUSIA PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 53.8 4 KWAGALA MARGARET NALUZZE F 2024 WAKISO PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 53.8 5 KANSIIME DOROTHY F 2024 KABAROLE PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 53.8 6 MUSAASIZI CATHY MERCY F 2024 KAMPALA PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 53.8 7 KISAKYE¬† HANNAH F 2024 BUIKWE PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 53.8 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 8 NABAGGALA MADIINAH F 2024 BUTAMBALA PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 53.7 9 ESENU KIMBERLY WHITNEY F 2024 SOROTI PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 53.7 10 KOMUGISHA TREASURE F 2024 WAKISO PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 53.6 11 MUNGUCI PATRICIA F 2024 ARUA PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 53.5 12 NABANDA SHAMIRAH F 2024 WAKISO PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 53.5 13 NANTONGO FAVOUR F 2024 MUKONO PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 53.5 14 AKANDIINDA ELINAH F 2024 KANUNGU PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 53.5 15 TWINAMATSIKO SHALLON F 2024 IBANDA PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 53.5 16 RUKUNDO NADIA VIVIAN F 2024 KAMPALA PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 53.5 17 MUGABA SAYIDA F 2024 BUDAKA PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 53.3 18 LULE SHAKIRAH F 2024 WAKISO PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 53.2 19 NAKIJOBA RUTH F 2024 GOMBA PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 53.1 20 NAKHIYA THURAIYA F 2024 JINJA PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 53 21 SSENYANGE EZEKIEL EDWARD M 2024 WAKISO PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 52.7 22 WAIKANGA JAMES EDWIN M 2024 MBALE PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 52.5 23 KAKANDE JOSEPH CRAVIN M 2024 KAMPALA PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 52.4 24 MUTYABA PAUL M 2024 WAKISO PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 52.3 25 SEREMBA JORAM M 2023 MUKONO PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 52.2 26 AGABA PENZI JETHRO M 2024 KAMPALA PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 52.2 27 BIRUNGI COLLETTE F 2024 MBARARA PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 52.1 28 NAMUSUBO JOVIA F 2024 IGANGA PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 52 29 MUTIIBWA ANGEL F 2024 MBARARA PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 52 30 WANYANA LYDIA MUZAAWULA F 2024 WAKISO PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 52 31 NABWIRE PRIMROSE JUMA F 2024 NAMUTUMBA PSM B. Procurement and Supply Chain Mgt 52 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 JANEFER MBABAZI F 2024 MUKONO SAS BSC Actuarial Science 47.9 2 NAKYEYUNE¬† LETICIA F 2024 WAKISO SAS BSC Actuarial Science 43.8 3 LUMONYA¬† ANSELM M 2024 MBALE SAS BSC Actuarial Science 43.5 4 ALIYENKA NAUME F 2024 LUUKA SAS BSC Actuarial Science 43.1 5 TAREMWA DONALD M 2024 WAKISO SAS BSC Actuarial Science 42.9 6 MUDHASI KEVINS ELISHA M 2024 IGANGA SAS BSC Actuarial Science 42.5 7 SENONO JEREMIAH PHILIP M 2024 KAMPALA SAS BSC Actuarial Science 42.3 8 KIYAGA ANTHONY EMMA M 2024 WAKISO SAS BSC Actuarial Science 42.1 9 MABIRIZI ALFRED M 2024 KAMPALA SAS BSC Actuarial Science 42 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 10 NAMUDDU ROSE RISE F 2024 MASAKA SAS BSC Actuarial Science 42 11 NAKATO SYLVIA F 2024 MASAKA SAS BSC Actuarial Science 41.9 12 BUSINGYE MARTHA KAMUKAMA F 2024 MITOOMA SAS BSC Actuarial Science 40.9 13 NAMUGABE JANICE F 2024 MBARARA SAS BSC Actuarial Science 40.9 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 TUYISENGE DERRICK M 2024 KISORO SCB Bachelor of Science – Biological 47.7 2 SSENKIMA BRIGHT M 2024 MUBENDE SCB Bachelor of Science – Biological 46.7 3 BUKENYA COLLINS M 2024 MASAKA SCB Bachelor of Science – Biological 46.5 4 OKELLO ERIC M 2024 PAKWACH SCB Bachelor of Science – Biological 44.7 5 AMUTUHAIRE RODNEY M 2024 RUKUNGIRI SCB Bachelor of Science – Biological 44.5 6 OLING ISAAC M 2024 LIRA SCB Bachelor of Science – Biological 44.3 7 AMONGI RACHEAL F 2024 LIRA SCB Bachelor of Science – Biological 44.2 8 MUWANGUZI ARNOLD M 2024 IGANGA SCB Bachelor of Science – Biological 43.9 9 ATHOLERE TRICIA F 2024 KASESE SCB Bachelor of Science – Biological 43.3 10 NABAYUNGA MILLY F 2024 BUTAMBALA SCB Bachelor of Science – Biological 43 11 MWIZA SHIFRAN F 2024 LUWEERO SCB Bachelor of Science – Biological 42.9 12 AKELLO MOUREEN FILLY F 2024 LIRA SCB Bachelor of Science – Biological 42.9 13 NAKIMULI ZAITUNI F 2024 WAKISO SCB Bachelor of Science – Biological 42.9 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 MULINDE¬† ABDULSHARIF M 2024 WAKISO SCP Bachelor of Science – Physical 50.8 2 TAM LABOKE CALEB M 2024 WAKISO SCP Bachelor of Science – Physical 50.7 3 OSESA JULIUS M 2024 IGANGA SCP Bachelor of Science – Physical 50 4 AGUMA¬† ISAAC M 2024 BUNDIBUGYO SCP Bachelor of Science – Physical 48.8 5 KAYUZA FRANCIS M 2023 WAKISO SCP Bachelor of Science – Physical 48.2 6 WONIALA EDRINE M 2024 SIRONKO SCP Bachelor of Science – Physical 47.7 7 SSONKO HUMPHREY M 2024 WAKISO SCP Bachelor of Science – Physical 47.7 8 SSEMATIMBA SHIVAN EMILY F 2024 WAKISO SCP Bachelor of Science – Physical 45.4 9 MUHINDO NAZARENE KAMABU F 2024 KASESE SCP Bachelor of Science – Physical 45.2 10 ATINO EMILY F 2024 WAKISO SCP Bachelor of Science – Physical 45.2 11 NANKOMA GENEVIVE RITAH F 2024 BUDAKA SCP Bachelor of Science – Physical 43.9 12 KITIIBWA ELIZABETH F 2024 KIBOGA SCP Bachelor of Science – Physical 43.7 13 ATIMA LINDA F 2024 LUWEERO SCP Bachelor of Science – Physical 43.6 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt Bach elor of¬† Science¬† (Ec onomic s ) no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 MATSIKO GODWILL M 2024 WAKISO SEC Bachelor of Science¬† (Economics ) 49.5 2 WABOTH KRISTOTEK ISAAC M 2024 NEBBI SEC Bachelor of Science¬† (Economics ) 49.5 3 MUGUME¬† JACOB M 2024 MUBENDE SEC Bachelor of Science¬† (Economics ) 47.6 4 NIYONGABO HOPE M 2024 WAKISO SEC Bachelor of Science¬† (Economics ) 47.5 5 NAKAWOMBE MARY F 2024 WAKISO SEC Bachelor of Science¬† (Economics ) 44.6 6 NYINOMUGISHA VIVIAN F 2024 KABALE SEC Bachelor of Science¬† (Economics ) 44.1 7 WATELA MARIA COMFORT F 2024 MBALE SEC Bachelor of Science¬† (Economics ) 44 8 NAKAZZI JANE KIZITO F 2024 LUWEERO SEC Bachelor of Science¬† (Economics ) 42.2 B. Sport s Scien ce (Sport &¬† Exercis e Sci.) no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NSEREKO MISAERI M 2024 NAKASONGOLA SPS B. Sports Science (Sport & Exercise Sci.) 50.5 2 TEBUSEKE ALVIN KITONDE M 2024 WAKISO SPS B. Sports Science (Sport & Exercise Sci.) 47.9 3 LOKURE JOB M 2024 NAPAK SPS B. Sports Science (Sport & Exercise Sci.) 44.4 4 MWESEZI ANATOLI M 2024 ISINGIRO SPS B. Sports Science (Sport & Exercise Sci.) 43.8 5 NANTAMU CAROLINE F 2024 WAKISO SPS B. Sports Science (Sport & Exercise Sci.) 42.3 6 NYANGOMA ALEXANDRIA F 2024 MASINDI SPS B. Sports Science (Sport & Exercise Sci.) 42.2 7 MUNAZALIYA JEMIMAH F 2024 NAKASONGOLA SPS B. Sports Science (Sport & Exercise Sci.) 41.6 BSC Q uantity Surv eying no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 KHAINZA ESTHER MWANGALA F 2024 MBALE SQS BSC Quantity Surveying 53.8 2 MURUNGI SINCERE M 2024 KAMPALA SQS BSC Quantity Surveying 52.4 3 NANTUMBWE K HALIMAH F 2024 WAKISO SQS BSC Quantity Surveying 51.9 4 NAKACHWA SHALFAT F 2024 WAKISO SQS BSC Quantity Surveying 51.8 5 MATAMA LYNN TOLOFAINA F 2024 KAMPALA SQS BSC Quantity Surveying 51.2 6 KISAKYE DAVID NKOYOYO M 2024 KAMPALA SQS BSC Quantity Surveying 51 7 MURUNGI ELLEN F 2024 KYENJOJO SQS BSC Quantity Surveying 51 8 MUCHUNGUZI NICHOLAS .K M 2024 KAMPALA SQS BSC Quantity Surveying 50.9 9 NABAKKA WHITNEY F 2024 WAKISO SQS BSC Quantity Surveying 50.9 10 OYET GREGORY ELISHA M 2024 GULU SQS BSC Quantity Surveying 50.8 11 BUSINGE ELISHA M 2024 WAKISO SQS BSC Quantity Surveying 50.7 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 12 ATUHAIRE ELIJAH M 2024 ISINGIRO SQS BSC Quantity Surveying 50.7 13 WAMPAMBA ANDREW PETER M 2024 MUKONO SQS BSC Quantity Surveying 50.6 14 KALUNGI JOSEPH M 2024 MASAKA SQS BSC Quantity Surveying 50.6 15 AYEBAZIBWE¬†¬† NOELA F 2024 BUSHENYI SQS BSC Quantity Surveying 50.5 16 KIZZA JORDAN BUKENYA M 2024 WAKISO SQS BSC Quantity Surveying 50.5 17 MUYOMBA BENEDICT TERRY M 2024 WAKISO SQS BSC Quantity Surveying 50.5 18 ATUKWASE STUART M 2024 WAKISO SQS BSC Quantity Surveying 50.4 19 NAKIBONEKA MARIA PAULINE F 2024 WAKISO SQS BSC Quantity Surveying 50.3 20 ARONDA PROVEN M 2024 SHEEMA SQS BSC Quantity Surveying 50.2 21 SEPTEMBA HYBURY ESTHER F 2024 MITYANA SQS BSC Quantity Surveying 50.2 22 MUSASIZI JIM M 2024 BUIKWE SQS BSC Quantity Surveying 50 23 NAMUBIRU LETICIA DIVINE F 2024 WAKISO SQS BSC Quantity Surveying 50 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NAKAWUKI HELLEN QURAIMAH F 2024 KIBOGA SSM B. Sports Science (Sports Management) 51.6 2 NAYEBALE EMILY F 2024 NTUNGAMO SSM B. Sports Science (Sports Management) 51.5 3 NAMUYOMBA REBECCA F 2024 KAYUNGA SSM B. Sports Science (Sports Management) 51.5 4 NAMUTEBI SAIDAT NAKAAYI F 2024 KAMPALA SSM B. Sports Science (Sports Management) 51.4 5 NAMATOVU PAVIN F 2024 WAKISO SSM B. Sports Science (Sports Management) 51.3 6 NALUTAAYA SHALUWA F 2024 WAKISO SSM B. Sports Science (Sports Management) 51.3 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 NANTEZA HALIMAH F 2024 MUKONO STA Bachelor of Statistics 42 2 JOSEPH TWAISE M 2024 KAPCHORWA STA Bachelor of Statistics 40.8 3 SSEMWEZI SIMON PETER M 2024 MITYANA STA Bachelor of Statistics 40.6 4 NSUBUGA RAY ERON M 2024 MITYANA STA Bachelor of Statistics 40.4 5 KYOKUSIIMA ESTELLA F 2024 BUSHENYI STA Bachelor of Statistics 40.2 6 MUSOKE ARTHUR DAVID M 2024 WAKISO STA Bachelor of Statistics 39.8 7 ABOLA JUDE TREAVOR JACE M 2024 WAKISO STA Bachelor of Statistics 39.7 8 JAKER¬†¬†¬†¬† GODWIN M 2024 ZOMBO STA Bachelor of Statistics 39.7 9 KANAKULYA JOSHUA M 2024 WAKISO STA Bachelor of Statistics 39.5 10 ATURINDA MISCHA F 2024 KAMPALA STA Bachelor of Statistics 39.4 11 NIWAGABA HILLARY M 2024 MBARARA STA Bachelor of Statistics 39.3 12 MUSAMAALI ISAAC KEVIN M 2024 SIRONKO STA Bachelor of Statistics 39.2 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 13 MAYEGA DANIEL KYEGOMBE M 2024 MUKONO STA Bachelor of Statistics 38.9 14 AJOK VIVIAN ANEK F 2024 KIRYANDONGO STA Bachelor of Statistics 38.9 15 BUUZIBWA TREVOR M 2024 MASAKA STA Bachelor of Statistics 38.8 16 TUMUSIIME SUDAICE M 2024 MITYANA STA Bachelor of Statistics 38.6 17 KIMBUGWE¬† LOUIS M 2024 MBALE STA Bachelor of Statistics 38.5 18 NANTALE ELIZABETH F 2024 KAYUNGA STA Bachelor of Statistics 38.5 19 OPIYO ERICK M 2024 OMORO STA Bachelor of Statistics 38.5 20 NANYONGA ROSE F 2024 KYOTERA STA Bachelor of Statistics 38.5 21 YEKO¬† VICKY¬† MARION F 2024 KAPCHORWA STA Bachelor of Statistics 38.1 22 AMUTUHAIRE DONAX F 2024 RUKIGA STA Bachelor of Statistics 37.9 23 ANKUNDA¬† PRAISE F 2024 WAKISO STA Bachelor of Statistics 37.4 24 OWOMUGISHA MICHELLE .S.A. F 2024 KAMPALA STA Bachelor of Statistics 37.4 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 1 ALIJUNA¬† MAANI M 2024 MASINDI VET B. Veterinary Medicine 49.9 2 WATMON EDWIN M 2024 GULU VET B. Veterinary Medicine 49.8 3 AHISIBWE ABEL M 2024 BUSHENYI VET B. Veterinary Medicine 49.7 4 MPAGI JOSEPH HOPE M 2024 BUIKWE VET B. Veterinary Medicine 49.7 5 OJAMBO BRIAN M 2024 MAYUGE VET B. Veterinary Medicine 49.7 6 ARONDA ALLAN M 2024 IBANDA VET B. Veterinary Medicine 49.6 7 NANGOLI APOLLO TEFELO M 2024 BULAMBULI VET B. Veterinary Medicine 49.6 8 TASHOBYA YONAH M 2024 RUBANDA VET B. Veterinary Medicine 49.5 9 BUYONDO¬† HUZAIFAH M 2024 WAKISO VET B. Veterinary Medicine 49.4 10 MADABA WILFRED MUDEBO M 2024 SIRONKO VET B. Veterinary Medicine 49.2 11 NATUHAMYA BON TALENT F 2024 MITOOMA VET B. Veterinary Medicine 48.5 12 TUMUHIMBISE TREASURE M. F 2024 RWAMPARA VET B. Veterinary Medicine 48.3 13 NAKITENDE STEPHANIE C. F 2024 WAKISO VET B. Veterinary Medicine 48.2 14 AHURIRA GRAIL F 2024 NTUNGAMO VET B. Veterinary Medicine 48.1 15 MAKOBA DERRICK M 2024 BULAMBULI VET B. Veterinary Medicine 48 16 SSEKABEMBE JULIUS DICKSON M 2024 WAKISO VET B. Veterinary Medicine 47.9 17 WAPAKO LELLIS M 2024 TORORO VET B. Veterinary Medicine 47.8 18 OMODING DANIEL M 2024 NGORA VET B. Veterinary Medicine 47.6 19 KWEBWIIKA JOHN KELLY M 2024 MASAKA VET B. Veterinary Medicine 47.6 20 NANNUNGI¬†¬†¬† ALLEN F 2024 MASAKA VET B. Veterinary Medicine 47.3 21 MUHINDO SHIVAN TREASURE F 2024 KASESE VET B. Veterinary Medicine 46.4 no name gender uace_yr dname course_cod ecourse_name tot_wt 22 KIRABO ROBINAH F 2024 SHEEMA VET B. Veterinary Medicine 46.2 23 MUTESI SANDRA MARIAM F 2024 JINJA VET B. Veterinary Medicine 46 24 NABULYA LARA CHERIE F 2024 WAKISO VET B. Veterinary Medicine 45.4 25 NAKIJJOBA GLORIA F 2024 MASAKA VET B. Veterinary Medicine 45.2