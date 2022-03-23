Kampala RCC Hudu Hussein sent to Yumbe

Entebbe, Uganda | THE INDEPENDENT | Kampala Resident City Commissioner (RCC) Hudu Hussein has been moved to Yumbe as RDC, in the latest reshuffle made by President Yoweri Museveni. Amina Lukanga is the new RCC for Kampala.
President Museveni has reshuffled Senior Presidential Advisors, RDC Secretariat Commissioners, Resident District Commissioners, Resident City Commissioners, Deputy Resident District Commissioners and Deputy Resident City Commissioners
FULL LIST
|SN
|DISTRICT
|NAME
|1
|ABIM
|SHILAKU JAMES
|2
|ADJUMANI
|TABAN DATA PETER
|3
|AGAGO
|OKOT EMMANUEL
|4
|ALEBTONG
|ADIAMA EKAJU JOHN ROBERT
|5
|AMOLATAR
|WIBULE PATIENCE EDITH
|6
|AMUDAT
|MAJ. AKELLO BETTY OTEKAT
|7
|AMURIA
|EYAL LILLY
|8
|AMURU
|LT. COL. PIUS ALITEMA
|9
|APAC
|OMONGI ABDUL GEORGE
|10
|ARUA
|OCENG OSBORN
|11
|ARUA CITY
|AKELLO ALICE OPIO
|12
|BUDAKA
|MAGUNDA GEORGE
|SN
|DISTRICT
|NAME
|13
|BUDUDA
|MITALA EMMY
|14
|BUGIRI
|WALUGEMBE RAMADHAN (RTD
LT.)
|15
|BUGWERI
|BILLY JANET MULINDWA
|16
|BUHWEJU
|NUWAGIRA NICHOLAS
|17
|BUIKWE
|NDEGWE HAWA NAMUGENYI
|18
|BUKEDEA
|HAJJ. IMRAN MULUGA
|19
|BUKOMANSIMBI
|SHARON ANKUNDA
|20
|BUKWO
|MPIMBAZA HASHAKA SAMUEL
|21
|BULAMBULI
|BAYOOLE STANLEY
|22
|BULIISA
|BYARUHANGA STEVEN NFAASINGABO
|72
|BUNDIBUGYO
|LT.COL BRIGHT NZIRUMU
|24
|BUNYANGABU
|MASEREKA JOSHUA
|25
|BUSHENYI
|ASIIMWE JANE MUHINDO
|26
|BUSIA
|KIBWIKA MICHEAL
|27
|BUTALEJA
|NAMAGOGWE HAJIRA
|28
|BUTAMBALA
|LUBWAMA SULAIMAN
|29
|BUTEBO
|KALIKWANI PAUL MWIDU
|30
|BUVUMA
|MWESIGWA DEBORAH
|31
|BUYENDE
|BALWANIREGHA DENIS EPHRAIM
|32
|DOKOLO
|AKETCH BARBARA
|33
|FORT PORTAL CITY
|ANGALIA KASIGWA GODWIN
|34
|GOMBA
|KYASSANKU CHARLES
|35
|GULU
|GEORGE OWANYI AKUMAN
|36
|GULU CITY
|JANE FRANCIS OMONGIN OKILE
|37
|HOIMA
|TURYABAGYENYI EMMY K.
|38
|HOIMA CITY
|BADRU MUGABI
|39
|IBANDA
|BAKUNDA GEORGE
|40
|IGANGA
|WANDERA SADALA
|41
|ISINGIRO
|NASIIMA ADDA
|42
|JINJA
|MADOI ELIJAH
|SN
|DISTRICT
|NAME
|43
|JINJA CITY
|SALEH KAMBA
|44
|KAABONG
|OKIRYA CHRIS MIKE
|45
|KABALE
|NYAKAHUMA GODFREY
|46
|KABAROLE
|BANDEBA PHESTUS
|47
|KABERAMAIDO
|SEGAWA JIMMY EBIL
|48
|KAGADI
|KIKANSHEMEZA BRON
|49
|KAKUMIRO
|MATOVU DAVID (RTD. MAJOR)
|50
|KALAKI
|BATEGANA BAKALE SADIQ
|51
|KALANGALA
|NAJJUMA JULIET SENKOOLE
|52
|KALIRO
|OLINGA OTUKOL TOM
|53
|KALUNGU
|PADDY KAYONDO
|54
|KAMPALA
|AMINA LUKANGA
|55
|KAMULI
|WOPUWA GEORGE
|56
|KAMWENGE
|BYARUGABA KANYAMAHANE
ISAIAH
|57
|KANUNGU
|AMBROSE MWESIGYE
|58
|KAPCHORWA
|LOTEM LENOS
|59
|KAPELABYONG
|TOKO SHUAIB
|60
|KARENGA
|OCAILAP FILBERT
|61
|KASESE
|WALUSIMBI JOLLY JOE (RTD LT.)
|62
|KASSANDA
|NAMULINDWA PHEOBE
|63
|KATAKWI
|RTD. MAJ. KATAMBA GODFREY
|64
|KAYUNGA
|HAJ. NSEREKO MUTUMBA
|65
|KAZO
|MAWIYA LULE
|66
|KIBALE
|KAMWINE HELLEN CATHERINE
|67
|KIBOGA
|MARIAM SEGUYA NALUBEGA
|68
|KIBUKU
|KWESIGA EVA MUWANGALA
|69
|KIKUUBE
|TUMUSIIME AMLANI
|70
|KIRUHURA
|MUGUME APOLLO
|71
|KIRYANDONGO
|MUGANGA DAN
|23
|KISORO
|SSEKANDI SHAFIQ SSENGOBA
|73
|KITAGWENDA
|BIRUNGI KOBUSINGYE JACKLINE
|SN
|DISTRICT
|NAME
|74
|KITGUM
|KOMAKECH WILLIAM
|75
|KOBOKO
|MUKIIBI DREKE JOSEPH
|76
|KOLE
|KIDEGA NABINSON JAMES
|77
|KOTIDO
|ONORIA AMBROSE
|78
|KUMI
|ACHILA JOHN ROBERTS REX
|79
|KWANIA
|ARIKWANGA RICHARD NOON
|80
|KWEEN
|TUKEI WILBERFORCE
|81
|KYANKWANZI
|SSEBYALA BADRU
|82
|KYEGEGWA
|KALUNGI MONICA
|83
|KYENJOJO
|AYESIGA JULIAN
|84
|KYOTERA
|EVA KABEJJA
|85
|LAMWO
|ICHOGOR CHARLES
|86
|LIRA
|HAMWADA ISMAEL PINTO
|87
|LIRA CITY
|EGOLE LAWRENCE EMMY
|88
|LUUKA
|KAGAAYI JANE FRANCIS
|89
|LUWEERO
|BWABYE RICHARD
|90
|LWENGO
|DUMBA MOSES
|91
|LYANTONDE
|MBETGYERIZE GODFREY
|92
|MADI-OKOLLO
|NANDINDA DARIUS
|93
|MANAFWA
|OKISWA GEOFREY
|94
|MARACHA
|AYIKOBUA FESTUS
|95
|MASAKA
|TEOPISTA SSENKUNGO
|96
|MASAKA CITY
|KATENDE RONALD
|97
|MASINDI
|NGABIRANO EMMY B
|98
|MAYUGE
|GULUME RICHARD BALYAINO
|99
|MBALE
|NASIKE ASUMINI
|100
|MBALE CITY
|WASHAKI AHAMAD
|101
|MBARARA
|MBABAZI ROGERS
|102
|MBARARA CITY
|RTD. LT. COL. MWESIGYE K. JAMES
|103
|MITOOMA
|KIBUKA FRANCIS AMOOTI
|104
|MITYANA
|AHARIKUNDIRA AFRICANO
|SN
|DISTRICT
|NAME
|105
|MOROTO
|ANGOLERE CAROLINE
|106
|MOYO
|GORE GOFFIN
|107
|MPIGI
|SSEMPALA KIGOZI
|108
|MUBENDE
|BYABASAIJA ROSEMARY
|109
|MUKONO
|NABITAKA FATUMA NDISABA
|110
|NABILATUK
|KYEYUNE SSENYONJO
|111
|NAKAPIRIPIRIT
|OKURUT JOHN MICHEAL
|112
|NAKASEKE
|CAPTAIN YAHAYA KAKOOZA
|113
|NAKASONGOLA
|ROSE BIRUNGI
|114
|NAMAYINGO
|BARASA OGAJO SULEIMAN
|115
|NAMISINDWA
|BANGU FREDRICK
|116
|NAMUTUMBA
|MATENDE THOMAS
|117
|NAPAK
|OKORI DENIS
|118
|NEBBI
|ABAK ROBERT
|119
|NGORA
|EKOOM JOHN STEPHEN
|120
|NTOROKO
|MAJ. JONES MUGABIRWE
|121
|NTUNGAMO
|MUCUNGUZI GEOFREY
|122
|NWOYA
|OMARA CHRISTOPHER
|123
|OBONGI
|MATATA YASIN BUGA (RTD CAPT.)
|124
|OMORO
|ONYUK ANDREW
|125
|OTUKE
|AKULU JILIAN
|126
|OYAM
|RTD. ASP. ATUHAIRE HOPE
|127
|PADER
|ODONGO MILTON
|128
|PAKWACH
|ESERU PAUL
|129
|PALLISA
|DHIKUSOOKA MAGID
|130
|RAKAI
|SARAH KIYIMBA
|131
|RUBANDA
|TUMWESIGYE JOHNBOSCO
|132
|RUBIRIZI
|TUKAKIRIZA CALEB
|133
|RUKIGA
|NAYEBARE FRED KYAMUZIGITA
|134
|RUKUNGIRI
|BEWAYO NSUBUGA STEPHEN
|135
|RWAMPARA
|ATUHAIRWE ROBERT
|136
|SERERE
|NAKAMYA HARRIET
|SN
|DISTRICT
|NAME
|137
|SHEEMA
|MUHINDO PULKERIA KUNIHIRA
B.
|138
|SIRONKO
|KULABA DAVID
|139
|SOROTI
|KUMAKECH SALIM
|140
|SOROTI CITY
|PAAK PETER PEX
|141
|SSEMBABULE
|KAMUKAMA NICHOLAS KAINE
|142
|TEREGO
|AJILONG B. MODESTAR
|143
|TORORO
|OWOLE NIXON
|144
|WAKISO
|JUSTINE MBABAZI
|145
|YUMBE
|HUDU HUSSEIN
|146
|ZOMBO
|LT. COL. JOSEPH KABALEGA
|147
|RDC ATTACHED TO RDC SECRETARIATE
|MUSIHO SAMUEL
Assistant RDCs
|SN
|DISTRICT
|NAME
|1
|ABIM
|FADOSA AHMED
|2
|ADJUMANI
|ANGUPALE SADIQ
|3
|AGAGO
|OKIDI JAMES COSMAS
|4
|ALEBTONG
|KASONZI MARTIN
|5
|AMOLATAR
|LYAVALA AHMED
|6
|AMUDAT
|LOKORU JIMMY
|7
|AMURIA
|AKOL GEOFFREY
|8
|AMURU
|JOAN APIO
|9
|APAC
|JONGA JACOB
|10
|ARUA
|EZAMA HAMZA HAM
|11
|ARUA AYIVU DIVISION
|ISMA MASABA
|12
|ARUA CENTRAL DIVISION
|ACHILE TWAIBU
|13
|BUDAKA
|IBRAHIM MUKAMBA
|14
|BUGIRI
|WANDERA ENOCH
|15
|BUGWERI
|KIRIGGWA HAKIM
|SN
|DISTRICT
|NAME
|16
|BUHWEJU
|GODFREY TUMWEBAZE GOODMAN
|17
|BUIKWE
|DALA SANON
|18
|BUKEDEA
|YEKO BULULU
|19
|BUKOMANSIMBI
|KALEMA FRED
|20
|BUKONZO
|LT. MAATE MAGWARA
|21
|BUKWO
|CHEMUTAI JAMES
|22
|BULAMBULI
|AMRI KAMBA
|23
|BULIISA
|AKINTOLE MUHUUTA
|24
|BUNDIBUGYO
|MUHANGUZI UMAR BAHANDE
|25
|BUNYANGABU
|NAKAYE KABONGE
|26
|BUSHENYI
|ATUHAIRE ROSEMARY
|27
|BUSIA
|KANUNA GRACE
|28
|BUSONGORA
|MUBINGWA ZEPHER
|29
|BUTALEJA
|NKOKO RACHEL
|30
|BUTAMBALA
|KATUNZE YAHAYA KAVUMA
|31
|BUTEBO
|CAROL NANTONGO
|32
|BUVUMA
|PATRICK MUBIRU
|33
|BUYENDE
|KASUGGA AMULI KINTU
|34
|DOKOLO
|MBIGITI JONAH
|35
|FORT PORTAL CENTRAL DIVISION
|EMMA BUSINGYE
|36
|FORT PORTAL NORTH DIVISION
|BAMUHA ALLAN
|37
|GOMBA
|JOSHUA ZAAKE KASOMA
|38
|GULU
|MATHIAS LUTWAMA
|39
|GULU BAR-DEGELAYIBI DIVISION
|OKWI GILBERT
|40
|GULU LAROO PECE DIVISION
|BANYA PETER
|41
|HOIMA
|KYAKASHARI MICHAEL
|SN
|DISTRICT
|NAME
|42
|HOIMA EAST DIVISITION
|WILLIAM KASIGAZI
|43
|HOIMA WEST DIVISION
|TUMUSIIME BENJAMIN
|44
|IBANDA
|KATABAZI SEIFU
|45
|IGANGA
|NTANGE ANDREW
|46
|ISINGIRO
|AINE CHRISTOPHER
|47
|JINJA
|KIGONGO JUMA
|48
|JINJA NORTH DIVISION
|KALEMERA LYDIA
|49
|JINJA SOUTH DIVISION
|MICHAEL SEGAWA
|50
|KAABONG
|NALYANYA HENRY
|51
|KABALE
|ABBEY BAKUNDA
|52
|KABAROLE
|OGALO BWIRE PAUL
|53
|KABERAMAIDO
|AYIPO CLARE
|54
|KAGADI
|MUHOOZI MICHEAL
|55
|KAKUMIRO
|MONDAY KALIISA ERNEST
|56
|KALAKI
|OKWAMERI FRANCIS
|57
|KALANGALA
|NANYANZI SARAH
|58
|KALIRO
|BAKAKI RONALD
|59
|KALUNGU
|KAGAIGA MIRIAM MUGISHA
|60
|KAMPALA CENTRAL
|NDIDE YASIN
|61
|KAMPALA KAWEMPE
|WALUGEMBE SULEIMAN JJUUKO
|62
|KAMPALA MAKINDYE
|KEITA KAGABI DOREEN
|63
|KAMPALA NAKAWA
|DR. KASSIM KAMUGISHA
|64
|KAMPALA RUBAGA
|BURORA HERBERT ANDERSON
|65
|KAMULI
|KASADHA SARAH MWEBAZA
|66
|KAMWENGE
|BATUUZE NAMARA LOY
|67
|KANUNGU
|GAD RUGAJU
|68
|KAPCHORWA
|SEKAJJA MARTIN
|69
|KAPELEBYONG
|OJIROT EMMA
|70
|KARENGA
|LOLUK FIDELIS LOGWEE
|71
|KASSANDA
|SIMON PETER KASWABULI
|72
|KATAKWI
|AKOT SUSAN MORO
|SN
|DISTRICT
|NAME
|73
|KAYUNGA
|MAWERERE PETER
|74
|KAZO
|TUMUKURATE SILVASTER
|75
|KIBAALE
|NANSHEMEZA CAROLINE K.
|76
|KIBOGA
|MUYAMBI MOSES
|77
|KIBUKU
|KATENDE HUSSEIN KIBAZO
|78
|KIRUHURA
|ASABA DAVID
|79
|KIRYANDONGO
|SSEBUNYA HENRY
|80
|KISORO
|TUKAMUHEBWA ROBERT
|81
|KITAGWENDA
|MUHOOZI SEKASAMBA JOSEPH
|82
|KITGUM
|WELIRE MARIJAN (HAJJ)
|83
|KOBOKO
|MUGENYI VINCENT
|84
|KOLE
|BALEKE SOLOMON TREVOR
|85
|KOTIDO
|IVAN JAMES NAMOMA
|86
|KUMI
|NSEKO ANTHONY
|87
|KWANIA
|ACHAM PROSCOVIA
|88
|KWEEN
|TWOYEM KENNETH CHEMONGES
|89
|KYANKWANZI
|KABALE PERUSI
|90
|KYEGEGWA
|WINNIE KYAKUHAIRE
|91
|KYENJOJO
|AKWETEIREHO JONATHAN
|92
|KYOTERA
|SSERUWAGI FAISAL
|93
|LAMWO
|OGUTI SEBASTIAN
|94
|LIRA
|KABUNGA SENTAMU DANIEL
|95
|LIRA EAST DIVISION
|OKWAI DENIS JAWOKO
|96
|LIRA WEST DIVISION
|BETTY NALWEISO LUTTAMAGUZI
|97
|LUUKA
|WAISWA PAUL
|98
|LUWEERO
|FEHEERA MPALANYI N. BOSSA
|99
|LWENGO
|KAMBUGU ROBERT
|100
|LYANTONDE
|NAMANYA JEREMY
|101
|MADI-OKOLLO
|WANSADHA MAFUMO ADONIA
|102
|MANAFA
|KAGENYI LUUKA
|103
|MARACHA
|KOLIBA KOTEVU MONICA
|104
|MASAKA
|MBABAZI TEOPISTA
|SN
|DISTRICT
|NAME
|105
|MASAKA KIMAANYA-
KABONERA DIVISION
|KATEREGA MUSAAZI
|106
|MASAKA NYENDO-
KUKUNGWE DIVISION
|NAAVA MASITULA
|107
|MASINDI
|NJUKI NOOR MBABALI HAJJI
|108
|MAYUGE
|KATO DAUDA
|109
|MBALE
|NAKAWALA NAOME
|110
|MBALE INDUSTRIAL DIVISION
|BANJA HAMZA
|111
|MBALE NORTHERN
DIVISION
|MWAJUZI PROSSY
|112
|MBARARA
|WILBERFORCE TUMUHUMBISE ONGOM
|113
|MBARARA NORTH
DIVISION
|KANUSU ROBERT
|114
|MBARARA SOUTH
DIVISION
|ARIHO MOSES
|115
|MITOOMA
|NTUMWA ISHA
|116
|MITYANA
|JOHN BOSCO LUBYAYI
|117
|MOROTO
|TUKO JUSTINE
|118
|MOYO
|JULIAN SSEKAMWA
|119
|MPIGI
|TIITWE RHONDAH KAGAAGA
|120
|MUBENDE
|ABUBAKER BIRUNGI
|121
|MUKONO
|KITAMBULA HENRY
|122
|NABILATUK
|AYO JACINTA
|123
|NAKAPIRIPIRIT
|SAIRE MICHEAL
|124
|NAKASEKE
|KABERUKA MARIAM
|125
|NAKASONGOLA
|MARIA LUBEGA K
|126
|NAMAYINGO
|HAMISI NAGAYA
|127
|NAMISINDWA
|NAMARA JULIE SOLOME
|128
|NAMUTUMBA
|KYOOMYA JAMES
|129
|NAPAK
|BARAZA MOSES
|SN
|DISTRICT
|NAME
|130
|NEBBI
|SSEBALIRWA HASSAN
|131
|NGORA
|LUKOKI JOHN MAGEZI
|132
|NTOROKO
|RWATANGABO BONIVENTURE
|133
|NTUNGAMO
|KAMUNTU ROBERT
|134
|NWOYA
|OKWARE EMMANUEL
|135
|OBONGI
|HASSAN KASIBANTE
|136
|OMORO
|OYO WALTER KOMAKECH
|137
|OTUKE
|BASALIRWA JOHN
|138
|OYAM
|MUHANGUZI NEWTON
|139
|PADER
|MAGALA BANULI BINTAMBULA
|140
|PAKWACH
|TWIKIRIZE SAM ORIKUNDA
|141
|PALLISA
|HAJJAT ASSA NAKUSI
|142
|RAKAI
|LWANGA CHARLES
|143
|RUBANDA
|SSEWANDIGI ERIC
|144
|RUBIRIZI
|ROBINAH MIREMBE
|145
|RUKIGA
|KATUSIIME ZADOKI
|146
|RUKUNGIRI
|ARIYO MARYCENT
|147
|RWAMPARA
|MOSES MWESIGYE
|148
|SEMBABULE
|WERE YAHAYA
|149
|SERERE
|ETESOT GABRIEL
|150
|SHEEMA
|NABOTH KAGOLO
|151
|SIRONKO
|NABUKALU NUSURA JUMA
|152
|SOROTI
|STEVEN ODONGO
|153
|SOROTI EAST DIVISION
|EDRINE BENESA
|154
|SOROTI WEST DIVISION
|EBASERET JOSEPHINE
|155
|TEREGO
|EMOKOL J.P. ONYANGO
|156
|TORORO
|AMULA ALBERT
|157
|WAKISO ENTEBBE
|JACKLINE KAKUNDA
|158
|WAKISO KASANGATI
|BAINGANA MARK
|159
|WAKISO KIRA
|EDDY MWANJE
|160
|WAKISO MAKINDYE SABAGABO
|KYAZZE FRANK
|SN
|DISTRICT
|NAME
|161
|WAKISO NANSANA
|NSUBUGA ALI SHAFIQ
|162
|YUMBE
|VUYAYA VUNI MATHEW
|163
|ZOMBO
|ATIM GRACE OLEYOWIYA
COMMISSIONER RDC SECRETARIATE
|SN
|NAME
|POSITION
|1
|LT. COL. AMBAKO KIBRAI
|SENIOR PRESIDENTIAL
ADVISOR – MOBILIZATION
|2
|SR. GRACE AKIROR
|NORTHERN REGION
|3
|JAMES TWEHEYO
|KARAMOJA REGION
|4
|MBAGANDI NKAYI FRED
|CENTRAL BUGANDA REGION
|5
|MAJ. MARTHA ASIIMWE
|WESTERN REGION
|6
|BAMWINE FRED
|KAMPALA REGION
|7
|OBEDI GERTRUDE COLLINES
|EASTERN REGION
|8
|DR.DAN SSEKIBOOBO
|SENIOR PRESIDENTIAL
ADVISOR – RESEARCH
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