URA cancels VAT Registration for 1693 ineligible taxpayers

Kampala, Uganda | THE INDEPENDENT | Uganda Revenue Authority (URA) has effective 31st October 2019 cancelled Value Added Tax (VAT) registration of 1,693 taxpayers. The 1,693 taxpayers have been relived of the duty to charge VAT on their supplies.

URA has mainly targeted taxpayers who do not file monthly returns, or who persistently file nil returns plus those whose turnover falls below the VAT registration threshold and are not fit and proper to be on the register in line with the VAT act.

According to a statement from URA, the cancellation has been made in accordance with sections 9(4)(b) and 9(5) of the Value Added Tax Act (VAT) CAP 349 amended. URA said the VAT de-registration is a continuous exercise.



LIST OF TAXPAYER’S DE-ACTIVATED FROM VAT REGISTER

Sr. No TIN Taxpayer Name 1 1000295209 KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S 2 1000280238 ICAM CHOCOLATE UGANDA LIMITED 3 1003891241 ZENITAKA-HYUNDAI JOINT VENTURE 4 1000025687 BAKER HUGHES EHO LIMITED 5 1000399593 NDALI ESTATE LIMITED 6 1008078113 JOE FREIGHT SOLUTIONS LIMITED 7 1001951724 MARCELLO TRADING CO. LTD 8 1001337331 QUALITY FISH (U) LTD 9 1008038177 WAKONEY AND AB GENERAL TRADING COMPANY LIMITED 10 1000799454 SUNSHINE AGRO PRODUCTS LIMITED 11 1003100004 THYPASSES ENTERPRISES 12 1001007593 CIS LIFTING AND TRANSPORT LTD 13 1000632524 MEHARI INTERNATIONAL LIMITED 14 1007764078 GASANGWA FRANCOIS HOLDINGS LIMITED 15 1001030186 GREAT VALUE INVESTMEMNTS LIMITED 16 1000040586 MERIDIANA AFRICA AIRLINES (U) LIMITED 17 1006617158 LOTUS EXPORT (U) LTD 18 1008806141 JAMAICA GENERAL MERCHANDISE 19 1000474759 NZABANEZA COMPANY LIMITED 20 1010162798 GUANGDONG XINBAO GROUP LIMITED 21 1000030986 Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 22 1000040817 FOXWOODS (U) LIMITED 23 1000120326 HANGZHOU AGROCHEMICALS UGANDA LIMITED 24 1000508461 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 25 1001564342 RAYTHEON GROUP LTD 26 1002306675 ELITE AFRICA LIMITED 27 1008906172 AIM AGRICULTURE LIMITED 28 1000283362 AZTECH INTERNATIONAL LIMITED 29 1001651711 HERMELA INTERNATIONAL UGANDA LIMITED 30 1009315177 EYAT INVESTMENTS LIMITED 31 1008214006 NAZRAWI GENERAL TRADING (NGT) GROUP LIMITED 32 1001960744 MSA INVESTORS LIMITED 33 1001462875 CARZ COMPLEX U LTD 34 1002898596 MGC GENERAL TRADTING LIMITED 35 1007777313 J.M.G CONSTRUCTION AND GENERAL TRADING COMPANY LIMITED 36 1000123588 DEVAYANI INTERNATIONAL (U) LIMITED 37 1000939486 MUGHAL IMPEX TRADERS U LTD 38 1000216950 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 39 1000108562 HACHEM – COM LIMITED 40 1001048067 MILON TRADING PVT ENTERPRISES LIMITED 41 1007921066 J.S. MOTORS LIMITED 42 1006586246 CLASS MOVERS LIMITED 43 1007370144 HAPPY KIDS COMPANY LIMITED 44 1000028121 MEDICAL RESEARCH COUNCIL 45 1002330062 NEWMAN FOODS LIMITED 46 1000035646 SEBAGGALA & SONS ELECTRO CENTRE LIMITED 47 1000270911 BUDADIRI ARABICA COFFEE FACTORY LTD 48 1000037134 GREEN HOLDINGS LIMITED 49 1000315075 X-TRA INDUSTRIES LIMITED 50 1000410363 T.O.P TEXTILES INTERNATIONAL UGANDA LIMITED 51 1001751117 CAR CHASE UGANDA LIMITED 52 1006889497 CARS VILLA U LTD 53 1000225932 BLACKWOOD HODGE POWER UGANDA LIMITED 54 1000346091 JAN MOHAMMED INVESTMENT UGANDA LIMITED 55 1002312892 KANWAR ENTERPRISES (U) LIMITED 56 1003186976 KS BM ISPAT UGANDA LIMITED 57 1000053472 RELIABLE AGENCIES LIMITED 58 1000079921 GUNMA INVESTMENTS LIMITED 59 1000299935 MAREB DAM TRADING LIMITED 60 1009642295 TORINO POWER GROUP LIMITED 61 1000349764 ABELA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 62 1002341381 RAJWANI TEXTILES LIMITED 63 1008387215 ZIRYAWULAMU ENTERPRISES LTD 64 1000141414 CROWN SEALS MEADAS COMPANY LIMITED 65 1001162075 YALIKO INVESTMENTS (U) LIMITED 66 1003533856 ROSHANA ENTERPRISES LIMITED 67 1000089980 EAFW (UG) LIMITED 68 1001679741 Mr. CHARLES KALEMA 69 1000045667 AFRIMEX FOODS UGANDA LIMITED 70 1008331666 YAASKA HOLDINGS LIMITED 71 1001356586 Mr. MUAMMER KUS 72 1009394403 DELIGHTS AUTOMART COMPANY LIMITED 73 1003804217 VIGI STARS LIMITED 74 1009570456 AFRICA DRILLING AND EXPLORATION LIMITED 75 1000972832 HERIK INVESTMENTS LTD 76 1002682362 SINNIT ENTERPRISE U LIMITED 77 1000335759 TRANSAFRIK UGANDA LIMITED 78 1000254124 LABX SCIENTIFIC LTD 79 1000087888 SHAHJEE INTERNATIONAL LIMITED 80 1006588521 EMPIRE TOOLS LIMITED 81 1002102067 MOON STAR INDUSTRIES UGANDA LIMITED 82 1001067274 AINI TRADING UGANDA LIMITED 83 1000033910 PHENIX LOGISTICS (UGANDA) LIMITED 84 1000054090 SATO MIAN TRADING COMPANY LIMITED 85 1010122148 PLATEAUX SERVICE COMPANY LIMITED 86 1000738941 RUCHI INTERNATIONAL LIMITED 87 1008043483 SUZANR BUSINESS COMPANY LIMITED 88 1000396227 KHAN PAK MOTORS LTD 89 1003752562 PRISTINE U LTD 90 1000078516 MAGLO INVESTMENTS, ENGINEERS AND CONTRACTORS 91 1000072444 WAGTECH (U) LIMITED 92 1007551151 SUPREME TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY LTD 93 1000817266 Mr. JOHN RICHARD KYANKAAGA 94 1000392192 Mr. BARIGYE GEOFREY 95 1001537113 SSENFRESH (U) LTD 96 1000103798 KAABA MARKETING (U) LIMITED 97 1009515232 SIMPLE CLEARING SERVICES LIMITED 98 1001748390 INSIGHT CREATIONS LIMITED 99 1000112121 LIFECARE LIMITED 100 1000064004 OCCUPATIONAL Q AND E MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED 101 1000488605 KASIBE ENTERPRISES 102 1002413154 EASY SYSTEM SOLUTIONS LIMITED 103 1009104373 BAU TECHNICAL SERVICES LIMITED 104 1003123971 FORTIUS LIMITED 105 1001616159 DC SECURITY UGANDA 106 1000046568 JOYU INTERNATIONAL CO. LIMITED 107 1001274785 MEISTER INVESTMENTS LIMITED 108 1001909821 D B TRANSPORTERS LTD 109 1003102099 SUNDAY ELECTRICALSAND HARDWARE LIMITED 110 1008591809 KAK TECHINICAL SERVICES LIMITED 111 1009277575 NANGWA STONE QUARRY LTD 112 1001501026 RWIMI EP COMPANY LIMITED 113 1000031828 GREAT LAKES INDUSTRIES LTD 114 1009245672 Miss. PATIENCE ADANIA 115 1000335887 B AND H ELECTRICAL MART LIMITED 116 1001545349 KIKOFU CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION COMPANY LTD 117 1000869401 SELMER BUSINESS SOLUTIONS LIMITED 118 1000274784 MIIRO DEO T/A DEUS ENTERPRISES 119 1000900313 BISONS CONSULT INTERNATIONAL LTD 120 1000044735 COMPANY PROFILES AFRICA LIMITED 121 1008721057 Mr. ISMAIL MAKUMBI 122 1000073100 AVANTE INVESTMENTS LIMITED 123 1007740522 REMA CARE CENTRE LIMITED 124 1007529545 WALLAN AQUATECH ENGINEERING AND SUPPLIERS LIMITED 125 1009559258 ALLIED ENVIRO CARE LIMITED 126 1009018809 LEXBA GENERAL ENTERPRISES LIMITED 127 1000995991 BLACK WOOD COMPANY LIMITED 128 1000496303 COAST INTERNATIONAL LIMITED 129 1001239164 ONLY YOU INTERNATIONAL LIMITED 130 1000706120 ROTMA ELECTRICALS LIMITED 131 1009959730 Mr. EDWIN WANDERA 132 1001192573 HN DEVELOPERS LTD 133 1007290411 Mr. HASSAN MUSOKE 134 1008233689 EAST AFRICA RECYCLING AND REBIRTH CO. LIMITED 135 1007811501 IRISH ESTATES ( FACILITIES MANAGEMENT) LTD 136 1000034324 BROOKSIDE DAIRY UGANDA LIMITED 137 1001262437 PRECISE ENGINEERING SERVICES LIMITED 138 1003148290 MILESTONE TRANSPORTERS LIMITED 139 1001093419 X4 LIMITED 140 1000078264 NARTHCON LIMITED 141 1001424141 PHILIPS POWER AND ELECTRICITY MANAGERS LIMITED 142 1001057153 B2-WALVIS LTD 143 1000050966 UNITED BUILDING SERVICES LIMITED 144 1000141673 ADROIT (U) LIMITED 145 1002754266 PIER.CO TECHNICAL SERVICES LIMITED 146 1000477997 PLATINUM LOGISTICS LIMITED 147 1009959747 Mr. JANE ASIO 148 1008964631 EMART TECHNICAL SERVICES LIMITED 149 1000316746 ZHENG YUAN INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 150 1002723133 CHINA STAR CONSTRUCTION (AFRICA) CO.LTD 151 1002678085 BARAKA GROUP LIMITED 152 1009050985 CABERLINES UGANDA LTD 153 1002992648 BORED DIGITAL UGANDA LIMITED 154 1000059958 BYANFUNA MOTOR CO LIMITED 155 1006658720 TECHTONICS CO-OPERATION LIMITED 156 1001341266 Mr. JOBAB KIIZA 157 1000913037 TIME AND TIDE LIMITED 158 1000314747 J2E INVESTMENTS CORPORATION LTD 159 1007894189 ANTIKALE ENTERTAINMENT LIMITED 160 1001168682 KENLON INDUSTRIES 161 1000163762 BENCITY UGANDA LIMITED 162 1000368805 CONCERTED CONTRACTORS AND ENGINEERS LIMITED. 163 1002563366 XIPH LIMITED 164 1000248756 PROPER CONTRACTORS UGANDA LIMITED 165 1002866852 BK RAMA LOGISTICS LIMITED 166 1000272744 FREIGHT TECHNICAL AGENCIES LIMITED 167 1008115981 HI TECH FOAM LIMITED 168 1000496410 TROPICAL INTERNATIONAL TRANSPORTERS LIMITED 169 1000594749 MAGNUM LOGISTICS LIMITED 170 1000034041 JOIBASO PUBLISHERS LIMITED 171 1000393352 Mr. KANAKULYA SSEKIYOVU DAVID PATRICK 172 1000594045 HANDS OF GRACE ENGINEERING CONTRACTORS LIMITED 173 1002962982 MAKANGA TOURS AND TRAVEL 174 1000053341 BUSINESS SYSTEMS AND SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED 175 1000308551 S.R.N HARDWARE CENTRE LIMITED 176 1003708163 LINK A TECHNOLOGIES LIMITED 177 1000130278 MUZAMIR MUSTAPHA COMPANY LIMITED 178 1008975004 KIYINDI ELECTRICAL AND ENGINEERING LTD 179 1000092058 KALJE ENTERPRISES LIMITED 180 1000369371 CARGOLIFT SERVICES LIMITED 181 1007853570 TOTAL BRAND MASTERS LIMITED 182 1000193473 EMMA AUTO PARTS 183 1008222957 NAMADS CONSULT LIMITED 184 1006932025 FRATIN BUSINESS SOLUTIONS LTD 185 1001247252 CLIMAX TECHNICAL SERVICES LIMITED 186 1008819362 CONSYTEC LIMITED 187 1008400153 METRO INDUSTRIES LIMITED 188 1000707566 KIVA AGRO SUPPLIES LTD 189 1000020820 ENERGY UTILIZATION (U) LIMITED 190 1002838815 KABAMU’Z CONSTRUCTION AND SURVEYING SERVICES LIMITED 191 1001022692 SUN SPOT (U) LIMITED 192 1000959932 PAMCO ENGINEERING CONSULTANTS LIMITED 193 1002081542 GERITECH TECHNICAL SOLUTIONS LTD 194 1000088789 RWENDA ENTERPRISES (U) LIMITED 195 1003747705 CPS SALTEC UGANDA LIMITED 196 1001019233 THE FACE PHOTOGRAPHIC STUDIO LIMITED 197 1000442601 POWER MASTERS POINT LIMITED 198 1001364149 BLUE CHIP SOLUTIONS LIMITED 199 1000338041 SHADES AND SIGNS 200 1006641322 Mr. PATRICK M KATUMBA 201 1000039709 CLUB SILK LIMITED 202 1000576271 SCOOP EAST AFRICA LIMITED 203 1002587440 MIRAGE CONCEPTS LIMITED 204 1001520844 EUROPE ELECTRICALS LIMITED 205 1003168881 HYPE MEDIA LTD 206 1000103346 ABO CHEMICAL PLANT CO. LIMITED 207 1006618591 BRAMO ENTERPRISES UGANDA LIMITED 208 1007678214 BRAND CARE LIMITED 209 1000035218 DATA FUNDI (U) LIMITED 210 1006987740 MILESTONE TECHINICAL SERVICES LTD 211 1000134393 LATINCIC JOVAN 212 1000086728 ADRIFT ADVENTURE CO LIMITED 213 1000123564 KIIDAH GENERAL SERVICES LIMITED 214 1000889350 NASCA DISTRIBUTORS LIMITED 215 1007210222 BWAMBALE CONSORTIUM LIMITED 216 1006509578 PAT AND GLAD LIMITED 217 1008512894 MUKA ADVERTISE (U) LIMITED 218 1009314321 SEASONS WORTH LIMITED 219 1008539643 SALMA & JOY COMPANY LIMITED 220 1006987467 MOGU ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 221 1004754986 YELLOW FIRM AND CONSULTANCY LIMITED 222 1000394322 Mr. KAYANJA HAMIDU 223 1000120592 ENDO CONSTRUCTION CO. LIMITED 224 1000876764 MAKETEC CONSULTS LIMITED 225 1000075513 V.S TECHNICAL TRADING CO. LIMITED 226 1000103805 PATROMUS CONSTRUCTION CO. LIMITED 227 1007338638 SAND STONE PAINTS LIMITED 228 1006317839 JUSSE CONSTRUCTION & TELE COMMUNICATION CO. LIMITED 229 1005565454 GHAZI IMPEX LIMITED 230 1001838883 V1 INVESTMENTS LIMITED 231 1004233668 MAYANGA INVESTMENTS LIMITED 232 1008094161 CIVTEC AFRICA LIMITED 233 1002131364 EXPEDIA TOURS LIMITED 234 1002774046 SUMMER TRADERS LTD 235 1000365636 SINCERELY COMPANY LIMITED 236 1000199569 SANAMU AGENCIES 237 1001052037 TUPAKASE UGANDA LIMTED 238 1000537937 SHAMICK BOOK LIMITED 239 1005891450 SICHEM ELECTRICAL AND CIVIL ENGINEERING COMPANY 240 1008308041 SYMBOLS ENTERPRISES LIMITED 241 1000060452 CABLENET LIMITED 242 1009141623 BAKISY GLOBAL INVESTMENTS LTD 243 1000113919 SIGN’TURE GRAPHICS AND SCREEN PRINTERS LIMITED 244 1000504767 TIM CONCRETE LIMITED 245 1000236084 VOICE OF LANGO FM LTD 246 1009029262 POWER SUPPLIES LIMITED 247 1000875604 SOARAWAY INVESTMENT CO. LIMITED 248 1001340479 M & G VENTURES (U) LIMITED 249 1009694333 COMQUEST PROJECTS LTD 250 1008323806 KAFMAS ENTERPRISES U LIMITED 251 1000099742 B & M ALUMINIUM AND GLASS LIMITED 252 1002546189 MICHAEL AND CHARITY INVESTMENTS LTD 253 1001513702 Mr. JAMES SEREBE 254 1008737920 NEW JAPANESE AUTO WORKS LIMITED 255 1001006385 Mr. SIMON LUWANYI CASTOR 256 1003038742 OSAKA AUTO SPARES & ACCESSORIES LIMITED 257 1006900381 SR ESTABLISHMENTS LIMITED 258 1000034072 GIL-GZ INDUSTRIAL SERVICES (E A) LIMITED 259 1000111251 STRATEGIC FRIENDS INTERNATIONAL LIMITED 260 1001245854 PEGASUS INTERNATIONAL (U) LTD 261 1000055954 AGATRES UGANDA LIMITED 262 1007286686 REAL TECHNOLOGIES GROUP LIMITED 263 1009566193 ABBA WISDOM INVESTMENTS LIMITED 264 1000202241 Mr. MUGISHA SANDE 265 1000117188 HOTEL RESTVILLE LIMITED 266 1006267703 EBENEZAR TECHNICAL SERVICES LIMITED 267 1008777041 WATER AND ENERGY SOLUTIONS (U) LIMITED 268 1003450229 PERSONAL SYSTEMS UGANDA LIMITED 269 1007863812 AFRI LINK ENGINEERING WORKS LIMITED 270 1000047421 CARPET STORE LIMITED 271 1001340431 STEP CHARD ENGINEERING LIMITED 272 1009322319 TECHNO BUHA LIMITED 273 1000505551 ARBER CONTRACTORS CO . LIMITED 274 1004846228 NAMBI HOLDINGS LIMITED 275 1001121145 PLINTH TECHNICAL WORKS LIMITED 276 1008545294 Ms. GETRUDE KARUGYEMA 277 1008739142 TK MECHANICS LIMITED 278 1003197570 PROSPA ENGINEERING SERVICES LIMITED 279 1000346350 BUILT INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED 280 1000535417 E- BRAHIM SOLAR, POWER SALES AND SERVICES LTD. 281 1007750246 SSESSE CIVIL WORKS AND CONTRACTORS LIMITED 282 1001425915 ELECON LIFT COMPANY UGANDA LTD 283 1006619585 CHINA RAILWAY18TH BUREAU GROUP CO LIMITED 284 1007785877 PLATINUM LEGACY SYSTEMS LIMITED 285 1002694019 QUALITY ELECTRICAL AND MECHANICAL COMPANY LIMITED 286 1000100988 C25 HOLDINGS LIMITED 287 1000097847 JILLEX TARMACK & BUILDING WORKS LIMITED 288 1009727275 SOFTHOOK LIMITED 289 1000389168 ECO OIL (U) LIMITED 290 1004005749 JOEHEIGHTS SERVICES LTD 291 1004110609 TRIBE OF JUDAH GROUP LTD 292 1000022187 AJANTA CHEMICALS LIMITED 293 1000297415 Mr. DDUMBA GEOFFREY 294 1009827758 SEMO AND COMPANY LIMITED 295 1000295841 REGIONAL ESTABLISHMENTS LTD 296 1000162944 AGARD JOHN 297 1000257431 SHA LONG INVESTMENTS UGANDA LIMITED 298 1001766409 DECOR CONCEPTS & DESIGN 299 1008655470 GREAT BAKES BAKERY LIMITED 300 1008819942 BANDA AND DECOMA ASSOCIATES LIMITED 301 1009915286 RAINBOW JOINT PRODUCTS LIMITED 302 1004430616 BULOKI TECHNICAL SERVICES LIMITED 303 1007263834 SRI PADA UGANDA LIMITED 304 1007972538 DICTUM LIMITED 305 1000302679 MITALA TECHNICAL WORKS LIMITED 306 1006590661 MECTRON ENGINEERING U LTD 307 1000108013 JUTRADE GENERAL AGENCIES LIMITED 308 1000984175 KIYINDI TELECOM LIMITED 309 1000085206 MBALE WHOLESALERS LIMITED 310 1000562484 QUALITY BUILDERS&CIVIL ENGINEERING CONTRACTORS 311 1000076973 WAMCO HOLDING CLEARING & FORWARDING LIMITED 312 1000532638 CERVOISE LIMITED 313 1007005286 ESSEX TECHNICAL SERVICES LIMITED 314 1008128943 VOIPRIDGE COMMUNICATIONS 315 1002662451 MOLD CONSTRUCT UGANDA LIMITED 316 1000121852 MR MOUSAH NTAMBI 317 1002757915 KUKUNDAKWE ENTERPRISES LIMITED 318 1006998589 CHAND INTERNATIONAL LIMITED 319 1009279646 RIMSTON AND MARK PROJECTS LIMITED 320 1003377883 Mr. VINCENT MUGABI 321 1008876071 PELICAN ENGINEERING CO LIMITED 322 1001291351 TUJUNE ENTERPRISES LIMITED 323 1000111862 XING LONG TRADING CO. (U) LIMITED 324 1004831357 WESTPOINT GROUP LTD 325 1000124206 NEW SUN SOLAR SYSTEMS LIMITED 326 1008556606 TYCO ENGINEERING SOLUTIONS (U) LIMITED 327 1000314257 MUWEMA AND MUGERWA ADVOCATES AND SOLICITORS 328 1000364421 PURETEX (U) LIMITED 329 1006326186 ODEKS (UGANDA) LIMITED 330 1000273110 Mr. KAVUMA VICENT 331 1008381281 BROPESHAM PROFESSIONAL ENGINEERING CONTRACTORS (U) LIMITED 332 1006834504 Mr. RASHID SSEBAGALA 333 1000454990 Mr. PATRICK RUKUMBA GODWIN 334 1000545704 TRANSOCEANIC PROJECT DEVELOPMENT (UGANDA) LIMITED 335 1000643149 KESTREL UGANDA LIMITED 336 1000483358 RAK ENGINEERING LIMITED 337 1010002099 YACADO LLEN CO UGANDA 338 1000063928 HAWA FOCUS ENTERPRISES LIMITED 339 1009583491 BANGAFI SHOPPING CENTER LIMITED 340 1008831223 SSERU & BADRU TECHNICAL SERVICE (S&B) LIMITED 341 1009537566 TRADE BASE LIMITED 342 1000211641 WHITEKNIGHT PARTNERS 343 1001044940 NODE SIX LIMITED 344 1000914870 SELECTIVE ENTERPRISES LIMITED 345 1000055329 KENKOM DISTRIBUTORS LIMITED 346 1009276484 MUKA AND SONS CONTRACTORS LIMITED 347 1000791725 JINPENG LIMITED 348 1000999757 UNION AFRICA LIMITED 349 1001893690 CHINTU TRADING COMPANY LIMITED 350 1001398272 JUMUSA INVESTMENTS (U) LIMITED 351 1000472719 UGANDA MODERN ADVANCED TECHNOLOGIES CO. LTD 352 1002889072 GAAJU INVESTMENTS LIMITED 353 1000070335 VISIONS UNLIMITED LIMITED 354 1009088853 PROSIPA INVESTMENTS LIMITED 355 1001360763 YUSELINE INVESTMENTS (U) LTD 356 1000732106 STEEL & MABATI LIMITED 357 1002715884 ONE GLOBAL LIMITED 358 1002074976 OXON TECHNICAL SERVICES LIMITED 359 1000313843 TRINITY TECHNICAL SERVICES LIMITED 360 1008891135 MEDIA TIMING LIMITED 361 1002115454 WERE PLUMBING AGENCY 362 1000052623 RIJASTIN ENTERPRISES LIMITED 363 1006740959 T V AFRICA LIMITED 364 1002476791 THOBANI VENTURES LIMITED 365 1000398709 LOHAR ENGINEERING WORKS 366 1007709706 ANANYA GLOBETRADE LIMITED 367 1002304276 J NYAKATO INVESTMENTS LIMITED 368 1006718104 SIGN FACTORY LIMITED 369 1008009229 NYABUHAMA ENTERPRISES LIMITED