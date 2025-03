Stanbic Match Play Challenge tees off in Entebbe

Defending champions Koowe and Kisembo to miss event this year

Round 1: March 8, 2025 (Completed)

Round 2: April 12, 2025

Round 3: May 10, 2025

Quarterfinals: June 14, 2025

Semifinals: July 12, 2025

Grand finale: August 2, 2025

GOLF | Phillip Corry | The first round of the Stanbic Bank Match Play tournament teed off at the Lake Side Entebbe Club last weekend, setting up some interesting matches for the second round set for April 12.

Thirty two matches where played in the first round of this pairs tournament with a few notable pairs advancing to the next stage.

Counsel Caspar Okiru and Ronald Osekeny disposed the pair of Morgan Otile and Herbert Opolot 2 and 1 to sail through while Ellis Katwebaze and his wife overcame Mark Nahabwe and Allan Muhumuza 6 and 4.

Berna Musanbera and Jackie Kamunyu beat Brian Manyindo and Mark Musinguzi 1 up in Match 12.

The event however missed the reigning defending champions Lillian Koowe and her partner Joyce Kisembo, from Toro Golf Club who opted out due to international commitments.

“I and my partner opted out of the tournament as we set our focus elsewhere individually,” Koowe stated in a text message. “At the moment I am preparing for the Muthaiga Open in Nairobi, Kenya.

Koowe and Kisembo, won the first edition of this Stanbic Bank, sponsored event beating Tony Kisadha and Richard Mwami 3 and 1 in a thrilling Finale last year.

The tournament, sponsored by Stanbic, has co sponsors Cfao Motors, Johnnie Walker, Dstv Uganda, AfriSafe and Uganda Airlines.

MATCH PLAY RESULTS

MATCH 1 ANDREW BAGUMA PETER APELL 2ND PLAYOFF HOLE PHILLIP NOAH KADDU TIMOTHY LWANGA – MATCH 2 YUNUS BBAALE ANTHONY AGABA 6/4 WALTER TUKAHIIRWA DAVID TUMWESIGYE – MATCH 3 AKENA LONY MONNE MICHAEL – SERWANO WALUSIMBI PAUL KATURAMU 4/3 MATCH 4 MUGISHA RICHARD TUMUKUNDE LOUIS 3/2 ANDAMA MICHAEL KAMANYI JIM – MATCH 5 HERBERT KAMUNTU STEPHEN OJAMBO 1UP MUGISHA DARIUS KAWALYA DENNIS – MATCH 6 ATUHAIRE ANDREW AGANYIRA ESTHER – TWIJUKYE KIRARIRA MUCUNGUZI RICHARD 3/2 MATCH 7 ATUKUNDA EVELYNE KATWEBAZE ELLIS 6/4 NAHABWE MARK & MUHUMUZA ALLAN – MATCH 8 KEBBA NICHOLAS BAGUMA EDWIN – TWINEMANZI T. MWEHAIRE ROBBINS 3/2 MATCH 9 MICHAEL NIMOH KINYANJUI SAMUEL – ANKUNDA DENNIS OMEDA BRIAN 3/2 MATCH 10 MANYINDO BRIAN MUSINGUZI MARK – KAMUNYU JACKIE MUSANABERA BERNA 1UP MATCH 11 APOLLO SEGAWA KALULE MATHIAS – MUKASA ALEX ORIMA JAMES 2UP MATCH 12 WERE JACKSON HABYARIMANA PAUL – KIBAYA ANDREW KABUCHU EDWARD 2UP MATCH 13 AGAMILE SAMSON DAIRO JOHNSON – OJOK TONY NIWAMARA THOMAS 3/2 MATCH 14 NAMANYA MARK TUMUSIIME MICHAEL 2/1 ANGUZU LINO GORDON OBITRE GAMA – MATCH 15 SSEBUGWAWO MOSES ODERE CHARLES – MUWOOYA DANIEL OKEMA JAMES JOASH 1ST PLAYOFF HOLE MATCH 16 MUKASA MULEMA ABBAS LUYOMBO – LUKYAMUZI PICOLE NSUBUGA HENRY 5/4 MATCH 17 KITAMIRIKE STEVEN KABUNGA CHARLES 3/1 NSEREKO PAUL MUGISHA MUNTU – MATCH 18 ARITUA COLLINS AFIMANI GEORGE 5/4 KAZIBWE PHILLIP DUSHIME IVAN – MATCH 19 NUWAGABA PAUL MUHANGI MICHAEL – EDIMU MILTON LLOYD BUSUULWA 2/1 MATCH 20 KIRYOWA KIWANUKA MUKASA ELLY 3/2 APELL RITA KOMAKECH SANDRA – MATCH 21 MAGONA PETER MUHEREZA ALLAN – KACUNGIRA SAM KATUTSI VINCENT 1UP MATCH 22 JAMES O’SULLIVAN GREG PATTERSON 4/3 KIZITO CHARLES SUUBI KIWANUKA – MATCH 23 BYAMUKAMA JACOB KAGUMYA PETER – SHABAN RAM MUBIRU CHARLES 6/5 MATCH 24 ATWIINE PETER MATSIKO BOB 2/1 ARINAITWE ARTHUR MUGISHA RUTH – MATCH 25 OKIRU CASPER OSEKENY RONALD 2/1 OTILE MORGAN OPOLOT HERBERT – MATCH 26 ESUMA WILLIAM ADIGA JIMMY WO MPANGA DAVID WALERA PHILLIP – MATCH 27 TELA DENNIS HARRY HAKIZA – MUHIMBURA ALVIN TUGUMENAWE ISAIAH 2/1 MATCH 28 NUWAGIRA COLLINS KAJUNGU DAN 4/2 MANGO ALEX ADDI GABRIEL – MATCH 29 MUSINGUZI NELSON OKWARE PAUL 6/4 KISADHA TONY MWAMI RICHARD – MATCH 30 BIRONSE MICHAEL NINYESIGA KEVIN – KIN KARIISA BASABOSE JOHN 1ST PLAYOFF HOLE MATCH 31 BAROLE CEASER KINTU CHRIS – MUCHIRI JOHN MARIERA ISAAC 2UP MATCH 32 RWAKABUREETE HORACE JAMIL MANINGI BYE