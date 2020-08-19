FULL LIST: Makerere admission details for 2020/21

✳ Govt sponsored
✳ Govt sponsored diploma
✳ Private sponsored
✳ Mature age
✳ International applicants
Kampala, Uganda | THE INDEPENDENT | Makerere University has released the official admission lists for Government sponsored students for A Level Applicants and that for Privately Sponsored Students for the Academic Year 2020/2021.
Also released are admission lists for Government sponsored students under the Diploma Entry Scheme, lists for International Applicants lists for Private Sponsorship under the Mature Age Entry Scheme.
FULL LISTS BELOW
|MAKERERE UNIVERSITY
|ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT
|INTERNATIONAL APPLICANTS
|DIRECT ENTRANTS (A’LEVEL) 2020/2021
|1
|COLLEGE OF BUSINESS AND MA NAGEME NT SCI ENCE (COBAMS)
|(ii) Bachelor of Business Adm inistration -Day- ADM
|YOA
|ADMITTE D
|1
|APET ASUNTA
|F
|SS
|U0858/624
|2D,6C,2P
|LIT-B,HIS-D,ENT-D,ICT-S,GP-S
|2019
|ADM
|30.5
|2
|NYAMUKONDIWA NATLEY
|F
|TZ
|U0637/424
|4D,3C,1P
|ENT-B,MATH-B,ICT-S
|2019
|ADM
|29.4
|( vi) Bachelr of Science in Acturial Scie nce — – SAS
|1
|BANG DANIEL DENG
|M
|SS
|U1224/596
|4D,6C
|ECO-D,MATH-B,GEO-B,GP-S,ICT-S
|2019
|SAS
|35.4
|2
|MILYAN MOSES
|M
|SS
|U2940/587
|1D,9C
|GP-S,ICT-S,ECO-B,MATH-D,PHY-O
|2019
|SAS
|25.1
|( vi) Bachelr of Arts in Economics Day -ECO
|1
|GAK REECH GAK
|M
|SS
|U1145/527
|2D,6C,2P
|HIS-B,ECO-B,GEO-D,GP-S
|2019
|ECO
|34.0
|( vii) Bachelor of Arts in Development Econo mics — DEC
|1
|MAMUT GABRIEL WAL
|M
|SS
|U2940/600
|7C,1P
|HIS-D,CRE-E,ECO-D,SUBM-S,GP-S
|2019
|DEC
|25.5
|( viii) Bachelor of Statistics ———STA
|1
|MAJER JACOB
|M
|SS
|U2060/566
|2D,7C
|GP-S,ECO-C,MAT-B,ICT-S,GEO-C
|2019
|STA
|28.0
|2
|ABDIRAHMAN MUSTAFE A
|M
|k
|U0742/560
|8C,2P
|PHY-B,F/ART-C,MATH-C,ICT-S
|2018
|STA
|24.8
|3
|AATT STELLA
|F
|SS
|U2940/562
|3D,5C
|ECO-C,MATH-D,GEO-D,GP-S,ICT-S
|2019
|STA
|23.4
|4
|JOHNSON OKA MAYEN
|M
|SS
|U1224/648
|4D,5C,1P
|ECO-D,MATH-C,GEO-C,ICT-S,GP-S
|2019
|STA
|23.3
|5
|DIKO FAITH
|F
|SS
|U1451/548
|2D,8C
|ECO-D,MATH-D,GEO-D,ICT-S,GP-S
|2019
|STA
|21.7
|2
|COLLEGE OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES (CAES)
|( I) Bachelor of Agribusiness Management (AGM )
|1
|LASUBA JOSEPH CHAPLAIN
|M
|U0896/672
|1D,8C
|CHE-D,BIO-O,ICT-S,MATH-D,
|2019
|AGM
|22.9
|( iii) Bachelor of Agricultural and Rura l inno vatio n—- (BAR )
|1
|MONOJA PATRICK SOLOMON
|M
|SS
|6C,3P
|BIO-O,AGR-D,GEO-E,GP-S,
|2019
|BAR
|19.5 ,
|( iv) Bachelor of Environmental Scienc e—— – BVS
|1
|ANYIETH NAOMI AKURDIT
|F
|SS
|U0896/580
|3C,7P
|HIS-B,ECO-D,GEO-B,GP-S,
|2019
|BVS
|28.7
|3
|COLLEGE OF HUMANITIES AND SOCI AL SC IENCES (CH USS)
|( i) Bachelor of Arts(Social Sciences)-E ve–AS E
|1
|MUTESI JULIET
|F
|U1873/720
|4C,4P
|ENT-D,F/ART-C,GEO-E,GP-S,ICT-S
|2019
|ASE
|30.1
|2
|WOL ALEX ACIET KUOT
|M
|U1451/955
|3D,7C
|ECO-O,HIS-D,CRE-D
|2019
|ASE
|22.3
|( ii) Bachelor of Arts(Social Sciences)-Day -ASS
|1
|BAAKO STELL
|F
|SS
|U3653/528
|4D,5C,1P
|HIS-B,CRE-E,LIT-B,GP-S,SUBM-S
|2019
|ASS
|39.8
|2
|ACIRO SHARON
|F
|SS
|JUBA
|4D,6C
|HIS-B,CRE-D,GEO-D,ICT-S,GP-S
|2019
|ASS
|35.9
|3
|MAGONG ANDREW
|M
|SS
|U2940/583
|8C,1P
|ENT-D,HIS-C,CRE-C,GP-S,ICT-S
|2019
|ASS
|33.7
|4
|YAAR MARY AYUEN
|F
|SS
|BOR
|2D,8C
|ENT-C,CRE-C,MATH-O,ICT-S,GP-S
|2019
|ASS
|31.7
|5
|MAMIE SCOVIA
|F
|SS
|U2940/585
|1D,6C,2P
|HIS-B,GP-S,ENT-O,GEO-D
|2019
|ASS
|30.2
|6
|ANOON BUL AGUER KUIR
|M
|SS
|JUBA
|1D,6C,3P
|HIS-B,ECO-D,GEO-E
|2019
|ASS
|29.8
|7
|ABDU ASUMANI
|M
|SS
|U2940/563
|4C,2P
|ENT-D,HIS-C,GEO-E,ICT-S,GP-S
|2019
|ASS
|28.4
|8
|CHOL JOHN DENG
|M
|SS
|JUBA
|1D,6C,3P
|ENT-D,HIS-D,CRE-E,GP-S,
|2019
|ASS
|24.8
|9
|DENG RING GILBERT
|M
|SS
|U1451/612
|3D,6C,1P
|HIS-D,CRE-D,GP-S,
|2019
|ASS
|21.2
|10
|AYENYO CAROLINE
|F
|SS
|JUBA
|5C,4P
|ENT-E,HIS-E,GEO-E,GP-S,
|2019
|ASS
|19.9
|( vi) Bachelor of Development Studies (Day) —–DVS
|1
|MARY AKOLDO
|F
|SS
|JUBA
|8C,2P
|HIS-B,CRE-D,LIT-C,ICT-S,GP-S
|2019
|DVS
|38.3
|2
|MASUWU JOSEPHINE
|F
|SS
|UO896/686
|7C,3P
|ENT-D,HIS-B ,GEO-E
|2019
|DVS
|31.2
|( v) Bachelor of Development Studies ( Eve) – —- D VE
|1
|PONI MARY EMMANUEL
|F
|U1758/521
|1D,7C,2P
|CRE-E,GEO-C,ECO-O,SUBM-SGP-S
|2019
|DVE
|25.4
|( viii) Bachelor of Journalism and Com munic ation —BJC
|1
|SUZAN NYANDENG AWET
|F
|SS
|U1128/549
|1D,6C,1P
|ENT-D,HIS-B,LIT-A ,ICT-S,GP-S
|2019
|BJC
|44.1
|2
|AWEN ROSE MADOT
|F
|SS
|U2940/572
|3D,7C
|HIS-B,CRE-B,ECO-E,SUBM-S,GP-S
|2019
|BJC
|39.8
|3
|MICHEAL EDWARD KAMIZULA
|M
|TZ
|U1328/549
|1D,4C,1P
|F/ART-D,ICT-S,HIS-E,GP-S,KIS-B
|2019
|BJC
|31.6
|4
|AJIITH DENG AJIITH
|M
|SS
|JUBA
|4C,5P
|HIS-D,CRE-C,LIT-E,GP-S
|2019
|BJC
|27.7
|5
|RANNA REBECCA NIGHT
|F
|KENY
|U2940/591
|6C,4P
|ENT-D,HIS-C,CRE-E,GP-S
|2019
|BJC
|27.6
|4
|COLLEGE OF NATURAL SCIENCE ( CON AS)
|( i) Bachelor of science in Petroleum G eosci ence & Production– —( BPG )
|1
|AJAK DAVID ACHIEK
|M
|SS
|U1611/585
|5D,5C
|CHE-C,PHY-C,MATH-A,GP-S,ICT-S
|2019
|BPG
|42.5
|(ii) Bachelor of Science (Biotechnology) —— BBT
|1
|BETHOUK SIMON TOUNG
|M
|SS
|U1350/546
|1D,6C,1P
|CHE-E,BIO-D,ICT-S,MATH-D,GP-S
|2019
|BBT
|24.6
|5
|COLLEGE OF COMPUTING & INF ORM ATIO N SCIENCE ( COCIS )
|( iI) Bachelor of Science in Software E nginee ring ( Eve)——–SSE
|1
|KULWA JOHN CHANGALUGHA
|M
|TZ
|852440518
|7C,2P
|PHY-D,CHE-D,MATH-C,GP-S
|2019
|SSE
|29.6
|2
|OGIKI MOSES ODERA
|M
|4D,6C,
|PHY-E,ECO-E,ICT-S,MATH-C,GP-S,
|2019
|SSE
|26.4
|( ii) Bachelor of Information Systems and Te chnol ogy (Day) —– — IST
|1
|THOMAS OGAW
|M
|U2048/501
|3D,7C
|HIS-B,ECO-A,GEO-B,SUBM-S
|2019
|IST
|46.3
|2
|JOEL AYII PHILLIP WUOR
|M
|SS
|U2940/602
|1D,7C
|ENT-D,MATH-E,PHY-O,GP-S,
|2019
|IST
|19.7
|(ii) Bachelor of Information Systems and Technology (Eve) ———BSI
|1
|LEMI ALBERT
|M
|SS
|U0987/503
|8C,1P
|ENT-B,PHY-E,ECO-A,GP-S,SUBM-S
|2010
|BSI
|40.7
|2
|ANTONIO SERGIO MANE NSUE NSUGA
|M
|EQU
|GNIL
|9P
|MAT-E,CHE-E,ELECRONICS-E,ENG-S
|2019
|BSI
|17.9
|( iii) Bachelor of Science in Computer Scienc e—-C SC
|1
|ABEL TESFAZGHI WELDAI
|M
|ERIT R
|U0053/731
|3D,6C,1P
|PHY-B,ECO-B,MATH-A,ICT-S,GP-S
|2019
|CSC
|47.2
|2
|KEVIN EMMA MBAWALLA
|M
|KENY A
|4D,6C
|PHY-D,ECO-O,MATHS-B,GP-S,ICT-S
|2019
|CSC
|30.4
|3
|BHAN THUCK LUAK
|M
|SS
|U1223/663
|7D,3C
|CHE-E,PHY-D,GP-S,ICT-S,MATH-C
|2018
|CSC
|29.7
|6
|COLLEGE OF VETERINARY MEDI CINE, ANI MAL RESOUR CE & BI O SECURITY-COVAB
|( i) Bachelor of Biomedical Medical Labo ratory Techn ology—-MLT— Day
|1
|NEEMA ATHANS LYEME
|F
|TZ
|1220551
|4D,4C
|GP-S,PHY-D,BIO-C,CHE-D
|2019
|MLT
|30.0
|2
|ABDURRASHEED ABDULLAH OLA
|M
|NIGE
|97394060
|1D,6C
|CHE-D,PHY-D,BIO-C,GP-S
|2019
|MLT
|29.5
|3
|ADIL M KHALFAN
|M
|TZ
|3090551
|7C,2P
|GS-S,PHY-S,CHE-D,BIO-D
|2019
|MLT
|20.6
|(Ii) Bachelor of Biomedical Medical Labo ratory Technology—-BLT—-Eve
|1
|AGUSTINO J. TIPPE
|M
|TZ
|15220538
|7D
|GP-S,PHY-E,CHE-B,BIO-B
|2016
|BLT
|37.1
|7
|COLLEGE OF EDUCATION AND E XTER NAL STUDIES (CE ES)
|( i)Bachelor of Arts with Education —ED A
|1
|LOBEE BONIFACE ACHUKA
|M
|TZ
|UO804/562
|3C,5P
|HIS-B,CRE-D,KIS-B,GP-S
|2019
|EDA
|38.1
|2
|ABIJUJU LEME LOMEME
|M
|TZ
|U2940/564
|1D,9C
|ENT-C,HIS-B,CRE-C,GP-S,ICT-S,
|2019
|EDA
|31.1
|8
|COLLEGE OF ENGINEERING ,DESI GN,A RT AND TECHN OLOGY ( CEDAT)
|( ii)Bachelor of Science in Electrical En gineer ing Day –ELE
|1
|OBALE ROBERT ONGWEN
|M
|SS
|4D,6C
|PHY-B,ECO-C,MATH-C,ICT-S,GP-S
|2019
|ELE
|39.4
|( v) Bachelor of Science in Civil Engineering ——–CIV–3 Slots
|1
|ADERO REMMY
|M
|KENY
|NAIROBI
|6D,4C
|GP-S,ECO-B,MAT-A,PHY-C,ICT-S
|2018
|CIV
|44.6
|2
|AGAU JACOB MAYOL ADUOT
|M
|SS
|U2940/569
|2D,7C,1P
|ENT-B,PHY-C,ICT-S,GP-S,MATH-A
|2019
|CIV
|44.1
|3
|LORUBA MANASSEH
|M
|SS
|JUBA
|5D,5C
|ENT-C,PHY-C,MATH-B,GP-S,ICT-S
|2019
|CIV
|39.5
|4
|MADIT MICHAEL MALANG ATEM
|M
|SS
|JUBA
|8C
|ENT-A,PHY-D,MATH-C,GP-S,ICT-S
|2019
|CIA
|36.6
|9
|COLLEGE OF HEALTH SCIENCE (C HS)
|( i) Bachelor of Medicine and Bachelor of Su rgery —MAM
|1
|ARAKALGUD SHAMBAVI
|F
|INDI A
|27616368
|6D,2C
|BIO-A,CHE-A,PHY-A,GP-S
|2020
|MAM
|52.7
|2
|SAMATHULA LIKHESH REDDY
|M
|INDI A
|27616366
|8D
|PHY-A,CHE-A,BIO-A,GP-S
|2019
|MAM
|51.4
|3
|ADIT PATTEL KEERANGATE
|M
|INDI A
|27616340
|7D,1C
|PHY-A,CHE-A,BIO-A,GP-S
|2020
|MAM
|51.3
|4
|SHAH ANUJ PRASHANTBHAI
|M
|INDI A
|27616367
|7D
|PHY-A,CHE-A,BIO-A,GP-S
|2020
|MAM
|51.1
|5
|KHUSHI DHAWAN
|F
|INDI A
|27616358
|6D,2C
|PHY-B,CHE-A,BIO-A,GP-S
|2020
|MAM
|50.7
|6
|HAWWA HUZEIFA A SULEMANJI
|F
|INDI A
|27616353
|6D,2C
|BIO-A,CHE-A,PHY-B,GP-S
|2020
|MAM
|50.7
|Bachelor of Science in Biomedical En gineeri ng-B BI
|1
|THUCK ZECHARIAH GARANG
|M
|SS
|U1249/503
|7D,3C
|CHE-A,BIO-C,MATH-A,GP-S,ICT-S
|2019
|BBI
|46.7
|Bachelor of Env. Health Science -BEH
|1
|AJANG PETER DENG
|M
|SS
|U0763/700
|6D,4C
|CHE-B,BIO-D,MATH-B,GP-S,ICT-S
|2018
|BEH
|38.6
|Bachelor of Cytotechnology-BYT
|1
|SULTAN YUSUF MUSE
|M
|TZ
|U0742/508
|6D,4C
|CHE-C,BIO-D,MATH-B,ICT-S GP-S
|2019
|BYT
|35.2
|Bachelor of Science in Medical Radio graphy — BM R
|1
|ELIA ELIA BALYAGATI
|M
|TZ
|42940529
|8D
|GP-S,PHY-C,CHE-D,BIO-E,MATH-D
|2017
|BMR
|27.4
|( ii) Bachelor of Science in Biomedical Sciences—BSB
|1
|OMAR ISMAIL ABDULLAH
|M
|K
|U074/506
|8D,2C
|CHE-A,BIO-B,MATH-B,GP-S,ICT-S
|2019
|BSB
|47.8
|2
|RAAFIDHA RAIZUDHEEN
|F
|INDI A
|9115640
|8D
|ENG-S,PHY-B,CHE-B,BIO-B
|2019
|BSB
|44.9
|( iii) Bachelor of Pharmacy-PHA
|1
|ABHISHEK RAMAKRISHNAN
|M
|INDI A
|IBACCALAU
|7D,2C
|BIO-A,CHE-B,PHY-A,MAT-A,GP-S
|2019
|PHA
|48.5
|2
|SIMINA LOUIS LINO
|M
|KENY
|U0004/696
|9D,1C
|CHE-A,BIO-C,MATH-A,GP-S,ICT-S
|2019
|PHA
|46.9
|( iv) Bachelor of Science in Nursing –NUR
|1
|UMAR SAIDI
|M
|U2940/596
|2D,6C,1P
|CHE-D,BIO-E,MATH-A,ICT-S,GP-S
|2019
|NUR
|30.9
|2
|MWINYI KOMBO
|M
|TZ
|3090582
|2D,3C,1P
|PHY-D,CHE-D,BIO-D,GP-S
|2019
|NUR
|26.3
|Bachelor of Dental Technology (BDT)
|1
|VERONICA MEDJA ETOO NFONO
|EQ
|103059
|5C,3P
|MAT-C,CHE-E,PHY-E,BIO-C,ENG-S
|2019
|BDT
|29.8
|10
|MAKERERE UNIVERSITY BUSINE SS SC HOO L -MUBS
|( i) Bachelor of Procurement & Supply chain Mgt- —- PSM——D ay
|1
|MAJER JACOB
|M
|SS
|U2060/566
|2D,7C
|MATH-B,ECO-C,GEO-C,GP-S,ICT-S
|2019
|PSM
|39.0
|2
|AKEM PRECIOUS
|F
|SS
|U3043/560
|9C,1P
|F/ART-C,GEO-E,GP-S
|2019
|PSM
|22.4
|3
|LOMANA SIMON LOTEDE
|M
|TZ
|U2940/580
|9C,1P
|ENT-D,GEO-D,GP-S
|2019
|PSM
|20.9
|(ii) Bachelor of Commerce–COM-
|1
|AKUT JOSEPHINE
|F
|SS
|U1224/538
|2D,8C
|HIS-B,ECO-C,GEO-B,SUBM-S,GP-S
|2019
|COM
|27.7
|( iii) Bachelor of Business Computing —- BB C
|1
|STIMA ESTHER
|F
|SS
|JUBA
|5C,4P
|ENT-E,HIS-O,F/ART-D
|2019
|BBC
|19.9
|( iv) Bachelor of International Business—– (BIB )
|1
|ADELINA EZEKIEL
|F
|TZ
|U1915/568
|6C,3P
|HIS-D,ENT-C,CRE-E,ICT-S,GP-S
|2019
|BIB
|30.0
|2
|NYAMOUCH ASUNTA LOUIS
|F
|SS
|U0818/557
|5C,3P
|ENT-E,CRE-E,LIT-D,GP-S
|2019
|BIB
|22.8
|( v) Bachelor of Science in Marketing —– BS M
|1
|SILVIA PAUL AROP AGENG
|M
|SS
|UPPER N
|7C,1P
|CRE-E,HIS-C,ENT-E,ICT-S,GP-S
|2019
|BSM
|25.5
|( vi) Bachelor of Business Administrat ion — —- B BA
|1
|ADHEL DENG G
|F
|SS
|JUBA
|2D,8C
|HIS-B,CRE-C,ECO-E,GP-S,SUBM-S
|2019
|BBA
|29.7
|2
|JONGLEI STATE
|M
|SS
|JUBA
|7C,2P
|ENT-D,CRE-D,GP-S,SUBM-S
|2019
|BBA
|18.6
|( vii) Bachelor of Business Administra tion — —– B BD—–Day
|1
|BENJAMIN WILLIAM SAM
|M
|TZ
|3560090
|3C,4P
|HIS-C,ENT-B,KIS-A,ICT-S,GP-S
|2018
|BBD
|38.0
|2
|ACHOLA SUSAN JULIUS
|F
|SS
|U2940/567
|3D,7C
|ENT-D,HIS-C,CRE-D,ICT-S,GP-S
|2019
|BBD
|28.9
|3
|EMMANUEL SANCHO DENG YOR
|M
|SS
|U2048/567
|3D,5C,2P
|HIS-C,ECO-D,GEO-D,
|2019
|BBD
|25.1
|4
|SILVIA PAUL AROP AGENG
|F
|SS
|U2940/612
|7C,1P
|ENT-E,HIS-C,CRE-E,ICT-S,GP-S
|2019
|BBD
|23.0
|5
|EMMANUEL STEPHANO KUSIMUL
|M
|TZ
|U1486/566
|1D,2C,3P
|ENT-D,HIS-E,KIS-C
|2019
|BBD
|22.0
|( viii) Bachelor of Procurement Arua ————- PSU
|1
|JOK JOHN AJAK
|M
|SS
|U0073/529
|9C,1P
|ECO-O,HIS-D,CRE-D,SUBMA-S,GP-S
|2019
|PSU
|23.9
|( ix) Bachelor of Human Resource Ma nagem ent — — BHM—-Day
|1
|MILOSOVIC L RICHARD
|M
|TZ
|7P
|HIS-C,ENT-B,KIS-A,ICT-S,GP-S
|2018
|BHM
|43.7
|2
|PETER CHOL LUETH
|M
|SS
|U2940/590
|6C,2P
|ENT-B,HIS-B,GEO-D,GP-S,ICT-S
|2019
|BHM
|39.4
|3
|NYAGUA DENG GOCH
|F
|SS
|U1128/550
|1D,8C,1P
|HIS-C,ECO-C,GEO-C,GP-S,SUBM-S
|2019
|BHM
|37.5
|4
|AWUT PRISCILLA AKUR
|F
|SS
|U1224/584
|4D,6C
|ENT-B,ECO-E,MATH-D,ICT-S,GP-S
|2019
|BHM
|33.9
|5
|ZATFA HAMISIABDALLAH
|F
|NG
|U0714/531
|7D,3C
|F/ART-D,GEO-O,KIS-A,ICT-S
|2019
|BHM
|33.5
|6
|MUNGU BOSCO
|F
|TZ
|U1144/053
|9C,1P
|GP-S,ECO-E,MATH-D,ICT-S,GEO-C,
|2019
|BHM
|30.4
|7
|KWAJE MARY JACKSON LASU
|M
|EQU
|NIL
|2D,5C,1P
|ENT-D,HIS-D,CRE-D
|2019
|BHM
|25.7
|8
|ABUI KENNEDY JOHN ISAAC
|M
|SS
|U0111/512
|1D,7C,2P
|ECO-E,CRE-E,HIS-D,GP-S,ICT-S
|2019
|BHM
|22.9
MUBS-Government-Sponsorship-Admission-List-2020-2021 by The Independent Magazine on Scribd
Mak Government Sponsorship Admission List 2020 2021 by The Independent Magazine on Scribd
MATURE AGE Private Sponsorship Admission Lists for AY 2020 2021 by The Independent Magazine on Scribd
Mak Internationals Admission Lists for AY 2020 2021 by The Independent Magazine on Scribd
Mak Internationals Admission Lists for AY 2020 2021 by The Independent Magazine on Scribd