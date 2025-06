Arinaitwe victory gives him overall lead in MTN Monthly Tee Order Of Merit

Entebbe, Uganda | Phillip Corry | An impressive 65 on Saturday gave Arthur Arinaitwe the overall lead in the ongoing MTN Monthly Tee Order of Merit.

Victory in the MTN Quarterly Tee at the picturesque 18-hole, par 71 course at the Lakeside Entebbe Club on Saturday enabled Data Analytics Consultant Arinaitwe (420 nett) take over from Said Kirarira, whose 68 kept him in second position with a totall net 421 over 6 rounds.

Lurking in third spot is Ssubi Kiwanuka, who carded 69 on Saturday and is at 439 net over 6 rounds.

“It’s a result of the relentless chase of perfection,” Arinaitwe said in a one on one online interview.

The Quarterly Tee, which is sponsored by mobile network giant MTN Uganda, was also used as a fundraiser for MTN-sponsored South African based professional Ronald Rugumayo, who is in the country on a two-week holiday.

Two-time Lady Order of Merit winner Bridget Basiima was the ladies winner with a fine score of 67 net to beat a strong field of lady golfers, part of the 220 golfers who took part in this monthly tee.

Off the course, there were various raffles won at the halfway house club, with several members and guests winning a few prizes on the evening.

MTN is the main sponsor of this monthly golf event, with Cfao Motors as a co-sponsor, together with Castle Lite and MTN Momo.

Winners on Saturday

CATEGORY NAME NEAREST TO THE PIN – LADIES DANIELLA KAWALYA NEAREST TO THE PIN – MEN PATRICK SUMATA LONGEST DRIVE – LADIES RUKIA NALWOGA LONGEST DRIVE – MEN ALLAN SSEMATIMBA CATEGORY H/C NET NAME GUEST WINNER 20 64 ISIAH TUGUMENAWE SENIORS’ WINNER 55+ 23 71 CHARLES KABUNGA LADIES ’ RESULTS CATEGORY H/C NET NAME GROUP B RUNNER UP 19 70 PEACE HELLEN GROUP B WINNER 31 66 C/B ESTHER AGANYIRA GROUP A RUNNER UP 17 68 RITA APELL GROUP A WINNER 14 67 BRIDGET BASIIMA MEN’S RESULTS CATEGORY H/C NET NAME GROUP C RUNNER UP 22 67 MUSA BAGUMA GROUP C WINNER 24 66 RONALD GAYIYA GROUP B RUNNER UP 11 69 C/B PETER MAGONA GROUP B WINNER 12 68 SAIDI KIRARIRA GROUP A RUNNER UP 8 72C/B SAMSON AGAMILE GROUP A WINNER 9 70 ALEXANDER MATSIKO OVERAL L WINNER OVERALL WINNER 21 65 ARTHUR RONALD ARINAITWE

Leading rankings after 6 rounds (men)

POS NAME RNDS JAN FEB MAR APR MAY JUN NET 1 ARTHUR ARINAITWE – 6- – 72- – 70- – 68- – 76- – 69- – 65- – 420– 2 SAIDI KIRARIRA – 6- – 71- – 72- – 75- – 65- – 70- – 68- – 421– 3 SSUBI KIWANUKA – 6- – 71- – 80- – 68- – 77- – 74- – 69- – 439– 4 PETER MAGONA – 6- – 75- – 84- – 68- – 80- – 71- – 69- – 447– 5 ANDREW KIBAYA – 6- – 75- – 68- – 73- – 78- – 82- – 73- – 449– 6 JACOB BYAMUKAMA – 6- – 76- – 73- – 75- – 75- – 75- – 75- – 449– 7 ISAAC MARIERA – 6- – 76- – 76- – 78- – 74- – 74- – 72- – 450– 8 MICHAEL MONNE – 6- – 80- – 74- – 73- – 69- – 82- – 73- – 451– 9 GEOFFREY BYAMUGISHA – 6- – 80- – 71- – 72- – 74- – 79- – 75- – 451– 10 BRIAN NSUBUGA – 6- – 77- – 77- – 70- – 73- – 79- – 77- – 453– 11 MATHIAS KALULE – 6- – 82- – 70- – 66- – 77- – 74- – 84- – 453– 12 ELLY MUKASA – 6- – 77- – 76- – 76- – 75- – 76- – 74- – 454– 13 RAYMOND EKWAMU – 6- – 84- – 78- – 73- – 72- – 71- – 78- – 456– 14 SERWANO WALUSIMBI – 6- – 76- – 78- – 76- – 78- – 80- – 73- – 461– 15 MOSES OCHOLE – 6- – 75- – 71- – 80- – 78- – 83- – 77- – 464– 16 PETER KAGUMYA – 6- – 77- – 76- – 75- – 80- – 80- – 82- – 470– 17 RICHARD MUGISHA – 6- – 82- – 72- – 79- – 80- – 79- – 81- – 473– 18 CHARLES KIZITO – 6- – 82- – 69- – 84- – 83- – 82- – 77- – 477– 19 MULUNGI SSERUWO – 6- – 78- – 80- – 80- – 91- – 81- – 80- – 490– 20 STEPHEN MAGERO – 6- – 93- – 76- – 86- – 78- – 84- – 79- – 496– 21 NICHOLAS KEBBA – 5- – 73- – 68- – 71- – 69- – 78- – 359– 22 SEAN KINSELLA – 5- – 72- – 72- – 74- – 72- – 73- – 363– 23 ROBBINS MWEHAIRE – 5- – 71- – 71- – 73- – 81- – 68- – 364– 24 ANDREW BAGUMA – 5- – 70- – 75- – 77- – 72- – 71- – 365– 25 BONIFACE TOKO – 5- – 74- – 73- – 68- – 76- – 75- – 366– 26 MUSA BAGUMA – 5- – 85- – 75- – 66- – 74- – 67- – 367– 27 PAUL HABYARIMANA – 5- – 73- – 77- – 70- – 71- – 76- – 367– 28 LOUIS TUMUKUNDE – 5- – 77- – 72- – 69- – 73- – 77- – 368– 29 MARVIN KAGORO – 5- – 74- – 70- – 73- – 74- – 77- – 368– 30 MILTON EDIMU – 5- – 78- – 76- – 76- – 69- – 71- – 370– 31 SAMSON AGAMILE – 5- – 75- – 74- – 73- – 76- – 72- – 370– 32 KENNETH KIDDU – 5- – 77- – 69- – 76- – 74- – 75- – 371– 33 KIRYOWA KIWANUKA – 5- – 72- – 68- – 86- – 75- – 72- – 373– 34 JAMIL MANINGI – 5- – 84- – 78- – 66- – 77- – 74- – 379– 35 MATHIAS ZUNGU – 5- – 70- – 77- – 77- – 78- – 77- – 379– 36 LLOYD BUSUULWA – 5- – 83- – 80- – 74- – 69- – 76- – 382– 37 PICOLE LUKYAMUZI – 5- – 81- – 74- – 76- – 71- – 80- – 382– 38 HORACE RWAKABUREETE – 5- – 78- – 77- – 75- – 79- – 73- – 382– 39 STEVEN KITAMIRIKE – 5- – 71- – 79- – 81- – 76- – 77- – 384– 40 STEPHEN PAUL OJAMBO – 5- – 70- – 77- – 80- – 79- – 80- – 386– 41 MORGAN OTILE – 5- – 76- – 71- – 76- – 85- – 78- – 386– 42 CHARLES KABUNGA – 5- – 79- – 79- – 80- – 80- – 71- – 389– 43 DAVID BATANDA – 5- – 73- – 75- – 81- – 87- – 79- – 395– 44 HERBERT OPOLOT – 5- – 81- – 75- – 82- – 81- – 83- – 402– 45 LONY AKENA – 5- – 87- – 79- – 79- – 87- – 75- – 407– 46 RONALD GAYIYA – 4- – 70- – 70- – 76- – 66- – 282– 47 HERBERT MWETEMBA – 4- – 71- – 68- – 79- – 76- – 294– 48 ARITUA COLLINS – 4- – 75- – 73- – 74- – 73- – 295– 49 ALLAN MUHEREZA – 4- – 77- – 73- – 71- – 74- – 295– 50 HERBERT KAMUNTU – 4- – 69- – 70- – 79- – 81- – 299– 51 RICHARD MUCUNGUZI – 4- – 71- – 75- – 73- – 80- – 299– 52 PAUL KAHERU – 4- – 78- – 80- – 67- – 75- – 300– 53 ALBERT GITTA – 4- – 70- – 81- – 73- – 76- – 300– 54 ROBERT EJIKU – 4- – 80- – 72- – 70- – 78- – 300– 55 HARRY HAKIZA – 4- – 74- – 73- – 73- – 81- – 301– 56 PAUL NUWAGABA – 4- – 72- – 69- – 81- – 80- – 302– 57 DANIEL OPWONYA – 4- – 69- – 73- – 72- – 88- – 302– 58 APELL PETER – 4- – 77- – 82- – 72- – 73- – 304– 59 NSEREKO PAUL – 4- – 75- – 72- – 74- – 84- – 305– 60 JIMMY ODONGKARA – 4- – 73- – 80- – 76- – 78- – 307– 61 DENNIS KAHINDI – 4- – 72- – 77- – 81- – 80- – 310– 62 TELA DENNIS – 4- – 67- – 91- – 76- – 81- – 315– 63 ANDREW BANTURAKI – 4- – 76- – 79- – 74- – 86- – 315– 64 JONATHAN BAKWEGA – 4- – 83- – 80- – 76- – 78- – 317– 65 RONALD OSEKENY – 4- – 82- – 82- – 87- – 77- – 328– 66 PHILIP KAZIBWE – 4- – 87- – 89- – 85- – 73- – 334– 67 RONALD KASOZI – 4- – 80- – 86- – 90- – 80- – 336– 68 APOLLO SEGAWA – 3- – 73- – 77- – 64- – 214– 69 TUMUSIIME MICHAEL – 3- – 72- – 71- – 79- – 222– 70 INNOCENT KIHIKA – 3- – 78- – 75- – 70- – 223– 71 SEBULIBA JOHN – 3- – 70- – 71- – 82- – 223– 72 LINO ANGUZU – 3- – 71- – 77- – 76- – 224– 73 PAUL KATURAMU – 3- – 75- – 75- – 76- – 226– 74 PETER SEKWEYAMA – 3- – 75- – 78- – 75- – 228– 75 NUWAGIRA COLLINS – 3- – 69- – 78- – 81- – 228– 76 WILLIAM OTIENO – 3- – 78- – 79- – 73- – 230– 77 ROBERT SABIITI – 3- – 78- – 77- 76 – 231– 78 SEMAWERE OSCAR – 3- – 76- – 84- – 72- – 232– 79 ANDREW BUGEMBE – 3- – 69- – 83- – 82- – 234– 80 MICHAEL ODUR – 3- – 76- – 85- – 73- – 234– 81 NELSON MUSINGUZI – 3- – 79- – 78- – 77- – 234– 82 OKIRU CASPER – 3- – 89- – 70- – 78- – 237– 83 KABUCHU EDWARD – 3- – 88- – 80- – 69- – 237– 84 JUDE OCHIENG – 3- – 82- – 74- – 82- – 238– 85 HENRY MARTIN SAKA – 3- – 87- – 76- – 76- – 239– 86 PATRICK M. MUGISHA – 3- – 79- – 76- – 84- – 239– 87 AFIMANI GEORGE – 3- – 84- – 79- – 79- – 242– 88 RICHARD SERUMPANISE – 3- – 77- – 91- – 75- – 243– 89 ABBAS LUYOMBO – 3- – 82- – 79- – 82- – 243– 90 MUKASA MULEMA – 3- – 84- – 84- – 77- – 245– 91 MICHAEL SEKADE – 3- – 97- – 72- – 91- – 260– 92 MOSES SSEBUGWAWO – 2- – 71- – 69- – 140– 93 DAVID MPANGA – 2- – 74- – 67- – 141– 94 DEJAN STEPANOVIC – 2- – 68- – 73- – 141– 95 ALEXANDER MATSIKO – 2- – 72- – 70- – 142– 96 TABARO EDWIN – 2- – 74- – 69- – 143– 97 HERBERT OLOWO – 2- – 70- – 74- – 144– 98 KISADHA TONY – 2- – 70- – 75- – 145– 99 RICHARD OLOKA – 2- – 73- – 73- – 146– 100 DICKSON AGABA – 2- – 71- – 76- – 147– 101 IVAN WESONGA – 2- – 71- – 76- – 147– 102 CHARLES ODERE – 2- – 78- – 71- – 149– 103 DAVID KATEREGGA – 2- – 77- – 73- – 150– 104 TIMOTHY OKANYA – 2- – 74- – 77- – 151– 105 ALEX NKUYAHAGA – 2- – 71- – 80- – 151– 106 JAMES MASIKO – 2- – 76- – 75- – 151– 107 ETIENNE MARIN – 2- – 81- – 71- – 152– 108 ADRAPI JOSEPH – 2- – 81- – 72- – 153– 109 NAMOMA JOHN PAUL – 2- – 79- – 74- – 153– 110 ENOCK NUWAGABA – 2- – 77- – 77- – 154– 111 DANIEL MUWOOYA – 2- – 78- – 76- – 154– 112 NESTER ODAGA – 2- – 75- – 81- – 156– 113 PAUL MUWANGA – 2- – 79- – 77- – 156– 114 JOHN MUCHIRI – 2- – 77- – 80- – 157– 115 PHILLIP WALERA – 2- – 76- – 82- – 158– 116 PATRICK KAGORO – 2- – 81- – 77- – 158– 117 MILTON OCEN – 2- – 78- – 80- – 158– 118 WERE JACKSON – 2- – 78- – 80- – 158– 119 JOSEPH GALIWANGO – 2- – 80- – 78- – 158– 120 HANNINGTON MPIIMA – 2- – 76- – 84- – 160– 121 JAMES O’SULLIVAN – 2- – 80- – 82- – 162– 122 HENRY LUWEMBA – 2- – 83- – 82- – 165– 123 MICHAEL KABANGO – 2- – 76- – 92- – 168– 124 ALBERT OTETE – 2- – 97- – 122- – 219– 125 ADIGA JIMMY – 1- – 69- – 69– 126 PETER KAWUMI – 1- – 70- – 70– 127 DRAKE TUKAMUHABWA – 1- – 71- – 71– 128 ALI JUUKO – 1- – 72- – 72– 129 TECHESTE ZERGABER – 1- – 74- – 74– 130 JOSEPH MUBIRU – 1- – 74- – 74– 131 PATRICK NDASE – 1- – 75- – 75– 132 TUMUBWEINEE TWINEMANZI – 1- – 75- – 75– 133 DAN KAJUNGU – 1- – 75- – 75– 134 BERNARD ARITUA – 1- – 76- – 76– 135 JOHNSON DAIRO – 1- – 76- – 76– 136 KIN KARIISA – 1- – 77- – 77– 137 ALFRED KABUCHU – 1- – 78- – 78– 138 GEOFREY OJOK ODUR – 1- – 78- – 78– 139 AGABA NICHOLAS – 1- – 78- – 78– 140 BARNABAS BAKAMUTUMAHO – 1- – 78- – 78– 141 DAVID SCANLON – 1- – 79- – 79– 142 OJWIYA NELSON – 1- – 79- – 79– 143 ENOCK BARATA – 1- – 80- – 80– 144 COLLINS ACELLAM – 1- – 80- – 80– 145 MORRIS ONGWECH – 1- – 81- – 81– 146 HARUNA NYANZI – 1- – 85- – 85– 147 PAUL OKWARE – 1- – 86- – 86– 148 ANDREW ATUHAIRE – 1- – 86- – 86– 149 CHRISTOPHER LUBANGAKENE – 1- – 91- – 91– 149 OCAMRINGA TOM – 1- – 92- – 92– 150 ALUMAI DOMINIC – 1- – 93- – 93– 151 EMMANUEL MUGABI – 1- – 96- – 96– 152 KAYONDO TIMOTHY – 1- – 97- – 97– 153 PETER SSEBABENGA – 1- – 103- – 103– 154 ADRIAN BUKENYA – 1- – 111- – 111–

POS NAME RNDS JAN FEB MAR APR MAY JUNE NET 1 PEACE HELLEN – 6- – 64- – 66- – 75- – 71- – 68- – 70- – 414– 2 EDITH WAMALWA – 6- – 73- – 74- – 77- – 72- – 68- – 74- – 438– 3 RUKIA NALWOGA – 6- – 74- – 78- – 74- – 74- – 77- – 72- – 449– 4 NICE JANDA – 6- – 81- – 67- – 84- – 62- – 85- – 73- – 452– 5 CHARITY TUSHABOMWE – 6- – 73- – 76- – 83- – 78- – 78- – 76- – 464– 6 NAMANYA PHIONAH – 6- – 89- – 88- – 79- – 71- – 83- – 83- – 493– 7 ESTHER AGANYIRA – 5- – 64- – 72- – 75- – 62- – 66- – 339– 8 MAXI BYENKYA – 5- – 69- – 69- – 75- – 71- – 70- – 354– 9 RITA APELL – 5- – 78- – 71- – 74- – 77- – 68- – 368– 10 PAMELA TUMUSIIME – 5- – 69- – 76- – 78- – 75- – 77- – 375– 11 SHEILA AJOK – 5- – 95- – 89- – 90- – 92- – 79- – 445– 12 SEKABEMBE IRENE – 5- – 105- – 95- – 86- – 86- – 98- – 105- – 575– 13 KISINDE HELLEN – 4- – 84- – 86- – 81- – 79- – 330– 14 SUSAN KNIGHT – 3- – 69- – 73- – 80- – 222– 15 VENESSA PERIS – 3- – 75- – 72- – 76- – 223– 16 ANNE ABEJA – 3- – 90- – 73- – 76- – 239– 17 RUTH MUGISHA – 3- – 79- – 82- – 79- – 240– 18 ANNETTE NAKIYAGA – 3- – 89- – 84- – 87- – 260– 19 MOUREEN OKURA – 2- – 74- – 72- – 146– 20 WILLEMIEN HAMMINGA – 2- – 76- – 70- – 146– 21 BASIIMA BRIDGET – 1- – 67- – 67– 22 DIANA NABUKENYA – 1- – 74- – 74– 23 NATUKUNDA CATHY – 1- – 76- – 76– 24 TUGUME JOVIA – 1- – 82- – 82– 25 MUTEGI CHRISTINE – 1- – 87- – 87–