KMP: Full list of Uganda Police contacts

Kampala, Uganda | THE INDEPENDENT | Kampala Metropolitan Police (KMP) has released contacts of all its stations as one way of helping curb increasing crime in the city. They have also released the Police WhatsApp Number.

“The public can deliver text messages or whatsapp messages on 0707114114 Report crime or criminals in your area,” KMP said. ” If you reside, have a property, business, friends or happen to be in this area, take note and call the relevant police Division, Station or Post in case of need.”

Full list of telephone contacts

KMP COUNTERS (click for details)

JINJA ROAD MAIN STATION 393215424 INTERNAL AFFAIRS POLICE STN 414671324 NAKUMATT POLICE POST 414671323 KITINTALE POLICE STN 393240952 KYAMBOGO LOWER POLICE.POST 393241998 ACHOLI QUARTERS POLICE STN 393241860 BANDA POLICE POST 393241844 KINAWATAKA POLICE STN 393241862 KASOLI POLICE POST KOLOLO POLICE STN 393206471 ISMAIL ROAD POLICE POST MUBS POLICE STN 414697974 /393206470 WAMPEWO POLICE POST KYAMBOGO POLICE STN GLOBAL PAPER P/POST KATAZA RAILWAY P/P NADOIPE POLICE POST MBUYA POLICE POST MBUYA CATHOLIC P/POST BUGOLOBI BANGALO P/POST 414668598 NAGURU DRIVE POLICE POST 414668363 UICT POLICE POST BUTABIKA POLICE POST MUTUNGO POLICE POST 393206472 INDUSTRIAL AREA 414668552 NAKAWA POLICE POST 414668378 MAWANDA POLICE STN GOLF COURSE POLICE POST 414671322 KIKAYA POLICE STN 393241996 JOMAYI POLICE POST 414671321 KISASI POLICE STN 393206476 MAWANDA POLICE STN 393241994 NTINDA POLICE STN 393206474 TUBA POLICE POST 393241993 KIRA ROAD POLICE STN 393206475 KISASI POLICE STN 414671325 KAMWOKYA POLICE STN 393206477 MULIMIRA POLICE POST KYEBANDO POLICE STN 393206478 ACACIA POLICE POST KIWATULE 393206473 BUTUKIRWA POLICE POST BUKOTO 393206479 EAST KOLOLO POLICE POST KENSINGTON POLICE POST UNIVERSAL POLICE POST KISOTA POLICE POST KYANJA POLICE POST 393241863 SADDLERWAY POLICE POST NAGURU HILL POLICE POST KILOWOOZA POLICE POST BUKOTO 11 POLICE POST BUKOTO 111 POLICE POST KIGOWA POLICE POST KITALA POLICE POST BWEYOGERERE POLICE STN 414671327 KITIKIFUMBA POLICE POST KIREKA POLICE STN 393241971 KAMULI POLICE POST KIRINYA POLICE STN 393241922 BUKASA POLICE POST 393206488 KIWOLOGOMA POLICE STN 393241923 MULAWA POLICE POST NAJERA POLICE STN 414671329 KITI KIFUMBA POLICE POST NALYA POLICE STN 414671326 MBALWA POLICE POST 393206490 NAMUGONGO [POLICE STN 393206489 NABWOOJO POLICE POST KIRA CENTRAL POLICE STN 393206480 KIGANDA POLICE POST 393241924 KIREKU POLICE POST PROTESTANT SHRINE P/P KASOKOSO POLICE POST NAMBOOLE POLICE POST KIREKA TAX PARK P/P KUNGU POLICE POST BUWATE POLICE POST BULABIRA POLICE POST NSANSA POLICE POST KAZINGA POLICE POST NAMANVE POLICE POST KAKAJJO POLICE POST BBUTO POLICE POST KIREKA BOOTH KITTO POLICE POST EUROFLEX POLICE POST KASUBI POLICE POST MUKONO POLICE STN 713253242 NAKISUNGA POLICE POST 414668558 SEETA POLICE STN 414698023 NTAWO POLICE POST 414671328 MBALALA POLICE STN 414698027 NAZIGO POLICE POST UCU POLICE STN 393206483 MPATA POLICE POST NAMAGUNGA POLICE STN 414668375 MPUNGE POLICE POST SEETA NAZIGO POLICE STN KISOGA POLICE POST 393241925 KATOSI POLICE STN 414698025 NZIRA NJOVU POLICE POST KYETUME POLICE POST NSAZI POLICE POST KIMI POLICE POST NAMA POLICE POST IGAR POLICE POST NAMANVE COCA COLA P/POST GOMA POLICE POST SONDE POLICE POST 393241926 KIWANGA UPPER POLICE POST KIWANGA LOWER POLICE POST NANTABULIRWA POLICE POST 393241920 NAMANVE POLICE POST 414668556 KOOME POLICE POST 392178689 MUKONO TAXI PARK P/ POST 414671320 NAMATABA POLICE POST 414668557 NTENJERU POLICE POST 393206487 NSANZI POLICE POST KYUNGU POLICE POST BUZIRANJOVU POLICE POST WANTONI POLICE POST 414668559 KYAMPISI POLICE STN 393241919 NAGOJJE POLICE POST 393241921 NAKIFUMA POLICE STN 414698094 KIMENYEDE POLICE POST NTUNDA POLICE STN 393241918 NABAALE POLICE POST KASAWO POLICE STN NKONGE POLICE POST 393206484 NAKASAJA POLICE STN NAKASAJA POLICE POST NAGALAMA MAIN STN 414668370 KATEETE POLICE POST PROFFESSIONAL POLICE POST MAYANGA YANGA P/ POST 393241917 KALAGI POLICE POST 414668371 KABIMBIRI POLICE POST 393206482 SEETA NAMUGANGA P/POST 393206483 STATIONS POSTS KAWEMPE POLICE STN NAMERE POLICE POST 393241942 KANYANYA POLICE STN KAKUNGULU POLICE POST 393241991 BWAISE POLICE STN 393241995 TUULA POLICE POST 393241858 MAGANJO POLICE STN 393241978/0414671307 KAWANDA POLICE STN 0393241990/0414671302 KATALE LUGOBA POLICE STN 393241967 STATIONS POSTS NANSANA POLICE STN KABUMBI POLICE POST NABWERU POLICE STN NAKULE POLICE POST 393241859 YESU AMALA POLICE STN LUBIGI POLICE POSTS 393241857 KATOOKE POLICE STN BUJUKO POLICE POST KYEBANDO POLICE POST KABULENGWA POLICE POST 393241861 WAMALA POLICE POST 414671301 KAKIRI POLICE STN GOBERO POLICE POST 393241941 MASULITA POLICE STN RWEMENDE POLICE POST 393241939 NAMAYUMBA POLICE STN BUKALANGO POLICE POST 393241938 KAKONGE POLICE POST 393241940 STN POSTS OLD KLA POLICE STN NEW TAXI PARK POLICE POST 393241972 KAWAALA POLICE STN MUSAJA ALUMBA P/ POST 414671306 LUNGUJA POLICE STN MUZAANA PLOICE POST 414671319 USAFI POLICE STN KAFUMBE MUKASA POLICE POST LUGALA POLICE STN 03932441947/0414671300 LUBAGA CATHEDRAL POLICE POST 414671316 RIVERSIDE POLICE POST 414671312 WAKASANKE POLICE POST MASANAFU POLICE POST 414671303 KASATO POLICE POST KASUBI POLICE POST 414671313 NAMUNGOONA POLICE POST 393241944 WAKALIGA POLICE POST 393241945 NAMIREMBE CATHEDRAL PLOICE POST 414671318 BUKESA PLOICE POST LAKESIDE POLICE POST 393241946 KISENYI POLICE POST 393241979 BLUE ROOM POLICE POST NAMIREMBE ROAD POLICE POST 393241943 LUNGUJA ZONE8 POLICE POST NABUNYA POLICE POST OWINO POLICE POST NAKULABYE POLICE POST BAKULI POLICE POST 393241977 KASANGATI POLICE STN KABANYORO POLICE POST 393241987 MATUGA POLICE STN NAMAFUNDO POLICE POST KITEEZI POLICE STN SEKANYONYI POLICE POST 414671314 BUSUKUMA POLICE STN KIWENDA POLICE POST 414671315 BUWAMBO POLICE STN MANYANGWA POLICE POST NAMERE POLICE POST NALUSUGA POLICE POST CANAN ESTATES POLICE POST 393241985 MAGERE POLICE POST KIJABIJO POLICE POST 393241988 KABUBU POLICE POST MAIRYE POLICE POST 414671317 GALAMBA POLICE POST 393241983 WATUBA POLICE POST JAGGALA POLICE OPOPST 393241989 NAMAYINA POLICE POST 393241984 LUSANJA POLICE POST MASSOLI POLICE POST 393241986 BULENGA POLICE STN LUKWANGA POLICE POST 393241965 BULOBA POLICE STN BUKASA POLICE POST BUJUUKO POLICE STN NALUVULE POLICE POST 393241975 WAKISO POLICE STN SSENGE POLICE POST 393241966 KASENGEJJE POLICE POST KISIMBIRI POLICE POST 393241982 MMENDE POLICE POST BAAKA POLICE POST NAKAWANDA POLICE POST WAKISO POLICE POST WANDEGEYA POLICE STN KIMWANYI POLICE POST 393241981 KAPAPALI POLICE STN KUBIRI POLICE POST 414671974 MAKERERE POLICE STN 393241980 WANDEGEYA MARKET P/POST 393241974 KAGUGUBE POLICE STN HAM TOWER POLICE POST KALERWE POLICE STN BUGEMA POLICE POST 414671303 KIKONI POLICE STN 393241927 KAVULE POLICE POST 414671304 MULAGO PSTN 414671303 LDC POLICE POST 393241968 NAKESERO POLICE POST MULAGO CASUALITY P/POST 393241981 KIBE POLICE POST 414671304 KIKONI B POLICE POST GADDAFI R/D P/P 414671309 WANDEGEYA STAGE P/POST KATWE POLICE STN 713534681 KIBIRI POLICE POST 393206498 NDEEBA POLICE STN 716002169 NABISAALU POLICE POST 393241916 NATETE POLICE STN 716002139 NYANAMA POLICE POST SALAMA POLICE STN 716002168 MIRIMU POLICE POST NDEJJE POLICE STN 716002156 KATWE POLICE POST MAKINDYE POLICE STN 716002155 NAJANKUMBI POLICE POST MUTUNDWE POLICE STN 716002158 FREEDOM CITY POLICE POST BUNAMWAYA POLICE STN 716002154 NAMASUBA POLICE POST KITEBI-KABOWA POLICE STN 716002141 KIKUMBI POLICE POST 716002157 CLOCK TOWER 716002163 KIRIMANYANGA POLICE POST 393241929 KATWE RADIO ROOM 393241963 KYAMULA (SALAAMA) P/P BUSEGA R/ABOUT P/P 393241936 MUTUNDWE HILL P/P KIBUMBIRO P/P 393241999 MAKAYI P/P MADALA P/P 393241932 MUTEBI BUSH P/P KAMPALA JUNIOR P/P MASAKA ROAD P/P MITYANA ROAD P/P KIZUNGU P/P NDEEBA P/P SALAANA ROAD P/P NATETE TAXI PARK P/P 393241935 KABAWO P/P 393241930 KIRONDE P/P KIKAJO P/P 716002176 KABOWA 414671334 NANFUKA P/P NSANGI POLICE STN 714662025 KAGUGUBE P/P 716002179 MAYA POLICE STN 393241928 BUDO JUNIOR P/P MAWUGULU POLICE STN BUDO KINGS P/P 716002086 NABINGO POLICE STN 716002207 KAZINGA P/P 716002201 KYENGERA POLICE STN 716002087 NABAZIZA P/P 414671337 NALUMUNYE POLICE STN 716002206 NKOKONJERU P/P 716002202 NSANGI SUB COUNTY 716002199 KABOJA P/P 716002178 KIKAJO P/P 414671339 KATALE P/P 393241964 KASENGE P/P 393241931 KIBULI POLICE STN 716002166 KASAWEP/P 716002210 KISUGU POLICE STN 716002079 KOONGE P/P 716002208/414671335 GABA POLICE STN 716002081 GOGONYA P/P KABALAGALA MAIN STN 714662024 NSAMBYA P/P 716002209 KANSANGA STN 393241915 MPONYE P/P NABUTITI P/P 716002213 BUZIGA P/P 414671336 BUNGA P/P BUKASA -ROUND P/P 393241933 KANYOGOGA P/P KIRONDE P/P DIPLOMAT P/P RED CORNER P/P ZZIMWE P/P KABALAGALA JUNIOR P/P MONITOR P/P IUIU POLICE POST KAWUUKU P/P MUNYONYO 716002083 NSAMBYA ESTATES P/P KAMPALA ROAD P/P STATIONS POSTS ENTEBBE POLICE STN 716002133/750143446 BUSSI P/P 393241934 KISUBI POLICE STN 716002185 GERENGE P/P 414671331 KASENYI POLICE STN 716002217 757719162 SSISA P/P KASANJE POLICE STN 716002214 BWERENGA P/P KITOORO POLICE STN 716002136 BULWANI P/P ABAITABARI POLICE STN 716002223/757719396 WAMALA POLICE POST 393241900/757719396 NAKIWOGO POLICE STN 716002216 HINDU TEMPLE P/POST MPALA POLICE STN 716002134 KABALE POST 414671281 KATABI POLICE STN 716002222 LUGONJO P/P 414671288 NAKAWUKA POLICE STN 716002219 KIGUNGU POLICE STATION STATIONS POSTS KAJANSI POLICE STN 716002085/7577171868 NGOBE POLICE POST 716002714 LUBOWA POLICE STN 716002084 LUMULI POLICE POST BWEBAJA POLICE STN 393241913 KIGO ROAD POLICE POST AKRITE POLICE STN 716002172 NAMASUBA 716002138 MUTUNGO POLICE STN 716002171 STATIONS POSTS NKURUMAH POLICE STN 716002231 PUNJANI P/P 393241902 NAKASERO POLICE STN 716002227 COLVILLE P/P KISEKA POLICE STN 716002226 BIWOLOGOMA P/P CPS KAMPALA 716002137 OLD TAXI PARK P/P 716002224 MINI PRICE P/P NEW NAKIVUBO P/P NAKIVUBO ROAD P/P BAGANDA BUS PARK P/P WILSON ROAD P/P 393241937 WILLIAM STREET P/P 414671280 ARUA PARK P/P 716002225/414671332 NILE COACH P/P BUGANDA ROAD P/P EM PLAZA P/P 393241901 NEW TAXI PARK 716002229 KIKUUBO P/P 716002235 RCO OFFICE 393241914 KAMAPALA ROAD P/P