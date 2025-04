Draw for the Deo Akope Challenge in Entebbe

Entebbe, Uganda | THE INDEPENDENT | Ugandan golf honors legend Deo Akope today with a three day tournament. Akope, the current head of the Uganda Professional Golfers Association (UPGA), is a former multiple Uganda amateur and professional golf champion.

The Deo Akope Challenge is a local golf event for professionals and a WAGR event for gross amateurs. Professionals will play for a kitty of sh15million.

For the main professional event, only Ugandan professionals who belong to the UPGA are eligible to compete, while only amateurs with a bonafide playing handicap of 9 & below (for the men) and 18 & below (for the ladies) will enter.

David Kamulindwa is the defending champion.

✳ Winners of Pro Open since 2006

2006 – Deo Akope (Uganda)

2007 – Dismas Indiza (Kenya)

2008 – Dismas Indiza(Kenya)

2009 – Richard Ainley (Kenya)

2010 – Dismas Indiza (Kenya)

2011 – Dismas Indiza (Kenya)

2012 – Dismas Indiza (Kenya)

2013 – Vicent Byamukama (Uganda)

2014 – Deo Akope (Uganda)

2015 – Madalisto Muthiya (Zambia)

2016 – Joshua Seale (South Africa)

2017 – Stephen Ferriera (Portugal)

2018 – Dismas Indiza (Kenya)

2019 – Madalisto Muthiya (Zambia)

2020 – Robson Chinhoi (Zimbabwe)

2021 – Jastas Madoya (Kenya)

2022 – Robson Chinoi

2023 – Dismus Ndiza (Kenya)

2024 – Dayne Moore (Zambia)

✳ Uganda Amateur Golf Open Winners since 1932

1932 – H.Davidson (Uganda Golf Club)

1933 – H.Davidson (Uganda Golf Club)

1934 – R.W Hooker (Muthaiga Golf Club)

1935 – J.D Rankine (Uganda Golf Club)

1936 – J.D Rankine (Uganda Golf Clun)

1937 – H. Davidson (Uganda Golf Club)

1938 – R.W Bun (Mombasa Golf Club)

1939 – J.E Higginson

1940 – 1947 NOT HELD

1948 – D. F Stewart (Uganda Golf Club)

1949 – A.Q Roberts (Kitale Golf Club)

1950 – N.C Elwell (Uganda Golf Club)

1951 – N.C Elwell (Mwanza Golf Club)

1952 – J.R Cooke (Uganda Golf Club)

1953 – R.W Hooper (Nairobi Golf Club)

1954 – M.Johnson (Kabalae Golf Club)

1955 – J.R Oglive (Kitale Golf Club)

1956 – J.R Oglive (Kitale Golf Club)

1957 – Ian McAdam (Uganda Golf Club)

1958 – Brian Malone (Uganda Golf Club)

1959 – Ian McAdam (Uganda Golf Club)

1960 – Mike Johnson (Mbale Golf Club)

1961 – Mike Johnson (Mbale Golf Club)

1962 – Mike Johnson (Mbale Golf Club)

1963 – John Higginson (Uganda Golf Club)

1964 – John Higginson (Uganda Golf Club)

1965 – Muhammed Rajab (Nairobi Golf Club)

1966 – John Higginson (Uganda Golf Club)

1967 – I.Pattinson (Dar es Salaam Golf Club)

1968 – G.Burrows (Uganda Golf Club)

1969 – M.Rajab(Nairobi Golf Club)

1970 – M.Couma (Uganda Golf Club)

1971 – J. Kahugu (Sigona Golf Club)

1972 – Ben Okello (Masaka Golf Club)

1973 – Tom Taban (Uganda Golf Club)

1974 – Alex Okodan (Uganda Golf Club)

1975 – Ramathan Kayamba (Uganda Golf Club)

1976 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1977 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1978 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1979 – 1980 – Not held

1981 – Juma Jaffer (Uganda Golf Club)

1982 – Juma Jaffer (Uganda Golf Club)

1983 – Sadi Onito (Uganda Golf Club)

1984 – John Mucheru (Uganda Golf Club)

1985 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1986 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1987 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1988 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1989 – Allan Njoroge (Muthaiga Golf Club)

1990- Dedan Kagonyera (Kabale Golf Club)

1991 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1992 – Juma Jaffer (Uganda Golf Club)

1993 – John Gavin (Uganda Golf Club)

1994 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1995 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1996 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1997 – Steven Birungi (Uganda Golf Club)

1998 – Steven Birungi (Uganda Golf Club)

1999 – Steven Birungi (Uganda Golf Club)

2000 – Deo Akope (Entebbe Golf Club)

2001 – Deo Akope (Entebbe Golf Club)

2002 – Deo Akope (Entebbe Golf Club)

2003 – Charles Yokwe (Jinja Golf Club)

2004 – David Odhiambo (Nyanza Golf Club)

2005 – Charles Yokwe (Jinja Golf Club)

2006 – Amos Kamya (Entebbe Golf Club)

2007 – Nicholas Rokoine (Muthaiga Golf Club)

2008 – George Olayo (Entebbe Golf Club)

2009 – Peter Ssendaula (Entebbe Golf Club)

2010 – Brian Mwesigwa (Kabale Golf Club)

2011 –Rogers Byaruhanga (Uganda Golf Club)

2012 – Phillip Kasozi (Uganda Golf Club)

2013 – Peter Ssendaula (Entebbe Golf Club)

2014 – Kitata (Entebbe Golf Club)

2015 – Ronald Otile (Tooro Golf Club)

2016 – Ronald Otile (Tooro Golf Club)

2017 – Ronald Rugumayo (Tooro Golf Club)

2018 – Ronald Otile (Tooro Golf Club)

2019 – Daniel Nduva (Nyali Golf and Country Club)

2020 – John Lejirma (Kenya Railway Golf Club)

2021 – Joseph Cwinya-ai (Tooro Golf Club)

2022 – Andrew Ssekibejja (Lake Victoria Serena Golf Resort and Spa Club)

2023 – Godfrey Nsubuga ( Mehta club)

2024 – JOSEPH REAGAN AKENA (Mehta club)

Day 1 draw

TIME NAME TIME NAME 09:00 EDWIN BAGUMA 10:20 NERIMA SHAMINAH SAMUEL NTUMWA JUDITH KOMUGISHA LAWRENCE WALAKIRA MARTHA BABIRYE 09:10 RESTY NALUTAAYA 10:30 JOYCE KISEMBO LILLIAN KOOWE WINNIE MUSUYA HARRIET KITAKA HARSSHITHA LOGANATHAN 09:20 SAMUEL BAZAALE 10:40 GLORIA MBAGUTA WALTER TUKAHIIRWA JANET KABAYONGA ANTHONY OTUKEI MERON KYOMUGISHA 09:30 JOSEPH R. AKENA 10:50 MORRIS ASHABA COSMAS OCITI JOSEPH KASOZI ISAAC H. OGWAL ABRAHAM OLUPOT 09:40 SHASHANK GADRE 11:00 IGNATIOUS TWESIGYE IBRAHIM BAGALANA IVAN J. SEKULIMA ELTON THEMBO ANCEL TUMWESIGYE 09:50 JOEL N. MAKAYI 11:10 JOSEPH K. NGOBI ANDREW SSEKIBEJJA 10:00 SANDE LULET 11:20 TITUS OKWONG GODFREY KAMBALE 10:10 PETER MAYENDE 11:30 PATRICK MUBIRU BENARD WALIMBWA