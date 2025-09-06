Cwinya-ai in stunning come-from-behind Uganda Golf Open victory in Lugazi

Saturday , September 6 2025
The Independent September 6, 2025 SPORTS, The News Today Leave a comment

Cwinya-ai recieves the Johnnie Walker Uganda Golf Open title from sponsors, UGU and Lugazi officials this evening. 3rd RIGHT is Dr Jackson Were (President of Uganda Golf Union) flanked by UBL official Francis Kirabira. COURTESY KAWOWO SPORTS

🔴 Uganda Golf ⛳ Open after 72 holes

✳ J Cwinyaai 🇺🇬 67 68 72 67 | 274 | -10
✳ D Musonda 🇿🇲 65 69 71 72 | 277 | -7
✳ A Kakeeto 🇺🇬 70 72 74 71 | 287 | +3
✳ A Otukei  🇺🇬 76 70 68 73 | 287 | +3
✳ J Akena 🇺🇬 77 73 68 70 | 288 | +4

 

Lugazi, Uganda | THE INDEPENDENT | After battling to within a stroke of the lead at the half way point, national golf captain Joseph Cwinya-ai believed more than anyone else that he had what it would take to win the Johnnie Walker Uganda Open title for the home fans. He did just that today, returning another stunning 4 under par 67 to leave Zambian Dominic Musonda ’empty handed’ despite leading for the first three days.

“I am very happy. I promised I am going to turn things around,” he said after securing his second Uganda Open title at the par-71 Lugazi Hills Golf & Country Club.

Cwinya-ai capped a great four days with a total 274 – a stunning 10 under par score that fans had previously thought could only be managed at next week’s battle for Uganda Open honours by the professionals.

Zambian Musonda, who had a flying start with a score of 65 on Wednesday, ended at 7 under to settle for runner up spot with 277 strokes.

There were also stunning under par performances from Lugazi golfers Joseph Akena (68 on day 4) and Otukei (70 & 68 day 2 and 3) as they made the top 10.

The 84th edition of the Uganda Golf Open has, besides Johnnie Walker, been supported by Isuzu, NBS Sport, MAC East Africa, Medisell, MTN Momo, Uganda Tourism Board, Aquafina, ABSA Bank and Lugazi Hills Golf & Country Club.

Final results

POS NAME R1 R2 R3 R4 TOTAL TTP
1 JOSEPH CWINYAAI 67 68 72 67 274 -10′
2 DOMINIC MUSONDA 65 69 71 72 277 -7′
T3 ABDUL KAKEETO 70 72 74 71 287 +3′
T3 ANTHONY OTUKEI 76 70 68 73 287 +3′
5 JOSEPH REAGAN AKENA 77 73 68 70 288 +4′
6 DERRICK MUSANA 73 73 71 72 289 +5′
7 ROGERS EYOYO 71 76 70 74 291 +7′
T8 GODFREY KAMBALE 76 72 72 72 292 +8′
T8 IBRAHIM SSEMAKULA 72 71 74 75 292 +8′
T10 PETER TUMUSIIME 71 74 75 75 295 +11′
T10 PETER MAYENDE 75 71 76 73 295 +11′
12 TITUS OKWONG 74 74 76 72 296 +12′
13 ELTON THEMBO 70 73 77 77 297 +13′
T14 ANDREW SSEKIBEJJA 72 77 77 72 298 +14′
T14 ABDULLAH KAKOOZA 78 75 73 72 298 +14′
T14 JOSEPH KANOLERA 82 73 71 72 298 +14′
17 JOSEPH KASOZI 78 75 71 75 299 +15′
18 JOHN MUSIIMENTA 71 82 73 74 300 +16′
T19 JUMA ABITI 74 76 76 75 301 +17′
T19 ISIAKA DUNIA 82 76 77 66 301 +17′
21 PIUS OCHIENG 82 73 73 74 302 +18′
22 IVAN JAMES SEKULIMA 75 80 77 71 303 +19′
23 CHARLES LWANGA MULYANGA 76 73 77 78 304 +20′
T24 SANDE LULET 72 83 79 71 305 +21′
T24 LAWRENCE WALAKIRA 72 76 78 79 305 +21′
26 DOMINIC BUKENYA 73 77 78 81 309 +25′
T27 JOEL OKOTH 76 81 77 76 310 +26′
T27 ASUMAN TUMWESIGYE 76 79 74 81 310 +26′
29 SALUM HAKIZIMANA 74 80 82 76 312 +28′
T30 BRIAN MMANDE 76 81 72 84 313 +29′
T30 WASIM ALI 80 76 83 74 313 +29′

 

POS NAME R1 R2 R3 R4 TOTAL TTP
T32 MORRIS ASHABA 78 78 79 79 314 +30′
T32 JAMES MADIRA 81 82 76 75 314 +30′
T34 MICHAEL TUMUSIIME 78 77 81 79 315 +31′
T34 PAUL HABYARIMANA 78 81 75 81 315 +31′
T36 SAMUEL BAZAALE 79 77 80 80 316 +32′
T36 JOSHUA SSENABULYA 75 76 82 83 316 +32′
38 JOSEPH NGOBI 76 79 85 77 317 +33′
39 IBRAHIM BAGALANA 82 76 82 78 318 +34′
40 BRIAN MUGABE 78 88 81 73 320 +36′
T41 NIXON AMBOVI 80 89 78 76 323 +39′
T41 AGGREY MUTAKA 79 83 83 78 323 +39′
T43 SIMON BUSINGYE 80 87 77 82 326 +42′
T43 PAUL NDYAGUMA 84 83 83 76 326 +42′
45 ARISTIDE NGABIRE 93 80 79 78 330 +46′
46 GAVIN BWAMBALE 82 78 83 88 331 +47′
47 PIUS OMARA 84 83 82 83 332 +48′
48 ROBERT MABANO 79 81 88 85 333 +49′
T49 YASSIN BOYI 88 83 81 82 334 +50′
T49 AARON MUGOMOLA 84 85 81 84 334 +50′
51 LOUIS PRINCE KWIZERA 89 82 78 88 337 +53′
T52 ROBERT KATO 83 84 85 86 338 +54′
T52 MOSES MATSIKO 83 88 81 86 338 +54′
54 DEACON OGOLLA 84 86 91 78 339 +55′
T55 SAMUEL NTUMWA 89 83 83 85 340 +56′
T55 PATRICK OKOTH 90 83 82 85 340 +56′
57 JONATHAN HEISEY 90 86 85 83 344 +60′
58 GEORGE OGALLO 92 80 89 84 345 +61′
59 COLLINS BULAFU 88 91 86 82 347 +63′
T60 ANSELM OLWENY 85 82 87 95 349 +65′
T60 WALTER TUKAHIRWA 86 92 85 86 349 +65′
62 PETER ETOMET 92 91 80 88 351 +67′
63 JIMMY MATATA 91 95 80 91 357 +73′

Uganda Amateur Golf Open Winners since 1932

1932 – H.Davidson (Uganda Golf Club)

1933 – H.Davidson (Uganda Golf Club)

1934 – R.W Hooker (Muthaiga Golf Club)

1935 – J.D Rankine (Uganda Golf Club)

1936 – J.D Rankine (Uganda Golf Clun)

1937 – H. Davidson (Uganda Golf Club)

1938 – R.W Bun (Mombasa Golf Club)

1939 – J.E Higginson

1940 – 1947 NOT HELD

1948 – D. F Stewart (Uganda Golf Club)

1949 – A.Q Roberts (Kitale Golf Club)

1950 – N.C Elwell (Uganda Golf Club)

1951 – N.C Elwell (Mwanza Golf Club)

1952 – J.R Cooke (Uganda Golf Club)

1953 – R.W Hooper (Nairobi Golf Club)

1954 – M.Johnson (Kabalae Golf Club)

1955 – J.R Oglive (Kitale Golf Club)

1956 – J.R Oglive (Kitale Golf Club)

1957 – Ian McAdam (Uganda Golf Club)

1958 – Brian Malone (Uganda Golf Club)

1959 – Ian McAdam (Uganda Golf Club)

1960 – Mike Johnson (Mbale Golf Club)

1961 – Mike Johnson (Mbale Golf Club)

1962 – Mike Johnson (Mbale Golf Club)

1963 – John Higginson (Uganda Golf Club)

1964 – John Higginson (Uganda Golf Club)

1965 – Muhammed Rajab (Nairobi Golf Club)

1966 – John Higginson (Uganda Golf Club)

1967 – I.Pattinson (Dar es Salaam Golf Club)

1968 – G.Burrows (Uganda Golf Club)

1969 – M.Rajab(Nairobi Golf Club)

1970 – M.Couma (Uganda Golf Club)

1971 – J. Kahugu (Sigona Golf Club)

1972 – Ben Okello (Masaka Golf Club)

1973 – Tom Taban (Uganda Golf Club)

1974 – Alex Okodan (Uganda Golf Club)

1975 – Ramathan Kayamba (Uganda Golf Club)

1976 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1977 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1978 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1979 – 1980 – Not held

1981 – Juma Jaffer (Uganda Golf Club)

1982 – Juma Jaffer (Uganda Golf Club)

1983 – Sadi Onito (Uganda Golf Club)

1984 – John Mucheru (Uganda Golf Club)

1985 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1986 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1987 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1988 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1989 – Allan Njoroge (Muthaiga Golf Club)

1990- Dedan Kagonyera (Kabale Golf Club)

1991 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1992 – Juma Jaffer (Uganda Golf Club)

1993 – John Gavin (Uganda Golf Club)

1994 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1995 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1996 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)

1997 – Steven Birungi (Uganda Golf Club)

1998 – Steven Birungi (Uganda Golf Club)

1999 – Steven Birungi (Uganda Golf Club)

2000 – Deo Akope (Entebbe Golf Club)

2001 – Deo Akope (Entebbe Golf Club)

2002 – Deo Akope (Entebbe Golf Club)

2003 – Charles Yokwe (Jinja Golf Club)

2004 – David Odhiambo (Nyanza Golf Club)

2005 – Charles Yokwe (Jinja Golf Club)

2006 – Amos Kamya (Entebbe Golf Club)

2007 – Nicholas Rokoine (Muthaiga Golf Club)

2008 – George Olayo (Entebbe Golf Club)

2009 – Peter Ssendaula (Entebbe Golf Club)

2010 – Brian Mwesigwa (Kabale Golf Club)

2011 –Rogers Byaruhanga (Uganda Golf Club)

2012 – Phillip Kasozi (Uganda Golf Club)

2013 – Peter Ssendaula (Entebbe Golf Club)

2014 – Kitata (Entebbe Golf Club)

2015 – Ronald Otile (Tooro Golf Club)

2016 – Ronald Otile (Tooro Golf Club)

2017 – Ronald Rugumayo (Tooro Golf Club)

2018 – Ronald Otile (Tooro Golf Club)

2019 – Daniel Nduva (Nyali Golf and Country Club)

2020 – John Lejirma (Kenya Railway Golf Club)

2021 – Joseph Cwinya-ai (Tooro Golf Club)

2022 – Andrew Ssekibejja (Lake Victoria Serena Golf Resort and Spa Club)

2023 – Godfrey Nsubuga ( Mehta club)

2024 – JOSEPH REAGAN AKENA (Mehta club)

2025 – Joseph Cwinya-ai (Tooro Golf Club)

 

