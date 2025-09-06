Cwinya-ai in stunning come-from-behind Uganda Golf Open victory in Lugazi

🔴 Uganda Golf ⛳ Open after 72 holes
✳ J Cwinyaai 🇺🇬 67 68 72 67 | 274 | -10
✳ D Musonda 🇿🇲 65 69 71 72 | 277 | -7
✳ A Kakeeto 🇺🇬 70 72 74 71 | 287 | +3
✳ A Otukei 🇺🇬 76 70 68 73 | 287 | +3
✳ J Akena 🇺🇬 77 73 68 70 | 288 | +4
Lugazi, Uganda | THE INDEPENDENT | After battling to within a stroke of the lead at the half way point, national golf captain Joseph Cwinya-ai believed more than anyone else that he had what it would take to win the Johnnie Walker Uganda Open title for the home fans. He did just that today, returning another stunning 4 under par 67 to leave Zambian Dominic Musonda ’empty handed’ despite leading for the first three days.
“I am very happy. I promised I am going to turn things around,” he said after securing his second Uganda Open title at the par-71 Lugazi Hills Golf & Country Club.
Cwinya-ai capped a great four days with a total 274 – a stunning 10 under par score that fans had previously thought could only be managed at next week’s battle for Uganda Open honours by the professionals.
Zambian Musonda, who had a flying start with a score of 65 on Wednesday, ended at 7 under to settle for runner up spot with 277 strokes.
There were also stunning under par performances from Lugazi golfers Joseph Akena (68 on day 4) and Otukei (70 & 68 day 2 and 3) as they made the top 10.
The 84th edition of the Uganda Golf Open has, besides Johnnie Walker, been supported by Isuzu, NBS Sport, MAC East Africa, Medisell, MTN Momo, Uganda Tourism Board, Aquafina, ABSA Bank and Lugazi Hills Golf & Country Club.
DETAILS TO FOLLOW
******
Final results
|POS
|NAME
|R1
|R2
|R3
|R4
|TOTAL
|TTP
|1
|JOSEPH CWINYAAI
|67
|68
|72
|67
|274
|-10′
|2
|DOMINIC MUSONDA
|65
|69
|71
|72
|277
|-7′
|T3
|ABDUL KAKEETO
|70
|72
|74
|71
|287
|+3′
|T3
|ANTHONY OTUKEI
|76
|70
|68
|73
|287
|+3′
|5
|JOSEPH REAGAN AKENA
|77
|73
|68
|70
|288
|+4′
|6
|DERRICK MUSANA
|73
|73
|71
|72
|289
|+5′
|7
|ROGERS EYOYO
|71
|76
|70
|74
|291
|+7′
|T8
|GODFREY KAMBALE
|76
|72
|72
|72
|292
|+8′
|T8
|IBRAHIM SSEMAKULA
|72
|71
|74
|75
|292
|+8′
|T10
|PETER TUMUSIIME
|71
|74
|75
|75
|295
|+11′
|T10
|PETER MAYENDE
|75
|71
|76
|73
|295
|+11′
|12
|TITUS OKWONG
|74
|74
|76
|72
|296
|+12′
|13
|ELTON THEMBO
|70
|73
|77
|77
|297
|+13′
|T14
|ANDREW SSEKIBEJJA
|72
|77
|77
|72
|298
|+14′
|T14
|ABDULLAH KAKOOZA
|78
|75
|73
|72
|298
|+14′
|T14
|JOSEPH KANOLERA
|82
|73
|71
|72
|298
|+14′
|17
|JOSEPH KASOZI
|78
|75
|71
|75
|299
|+15′
|18
|JOHN MUSIIMENTA
|71
|82
|73
|74
|300
|+16′
|T19
|JUMA ABITI
|74
|76
|76
|75
|301
|+17′
|T19
|ISIAKA DUNIA
|82
|76
|77
|66
|301
|+17′
|21
|PIUS OCHIENG
|82
|73
|73
|74
|302
|+18′
|22
|IVAN JAMES SEKULIMA
|75
|80
|77
|71
|303
|+19′
|23
|CHARLES LWANGA MULYANGA
|76
|73
|77
|78
|304
|+20′
|T24
|SANDE LULET
|72
|83
|79
|71
|305
|+21′
|T24
|LAWRENCE WALAKIRA
|72
|76
|78
|79
|305
|+21′
|26
|DOMINIC BUKENYA
|73
|77
|78
|81
|309
|+25′
|T27
|JOEL OKOTH
|76
|81
|77
|76
|310
|+26′
|T27
|ASUMAN TUMWESIGYE
|76
|79
|74
|81
|310
|+26′
|29
|SALUM HAKIZIMANA
|74
|80
|82
|76
|312
|+28′
|T30
|BRIAN MMANDE
|76
|81
|72
|84
|313
|+29′
|T30
|WASIM ALI
|80
|76
|83
|74
|313
|+29′
|POS
|NAME
|R1
|R2
|R3
|R4
|TOTAL
|TTP
|T32
|MORRIS ASHABA
|78
|78
|79
|79
|314
|+30′
|T32
|JAMES MADIRA
|81
|82
|76
|75
|314
|+30′
|T34
|MICHAEL TUMUSIIME
|78
|77
|81
|79
|315
|+31′
|T34
|PAUL HABYARIMANA
|78
|81
|75
|81
|315
|+31′
|T36
|SAMUEL BAZAALE
|79
|77
|80
|80
|316
|+32′
|T36
|JOSHUA SSENABULYA
|75
|76
|82
|83
|316
|+32′
|38
|JOSEPH NGOBI
|76
|79
|85
|77
|317
|+33′
|39
|IBRAHIM BAGALANA
|82
|76
|82
|78
|318
|+34′
|40
|BRIAN MUGABE
|78
|88
|81
|73
|320
|+36′
|T41
|NIXON AMBOVI
|80
|89
|78
|76
|323
|+39′
|T41
|AGGREY MUTAKA
|79
|83
|83
|78
|323
|+39′
|T43
|SIMON BUSINGYE
|80
|87
|77
|82
|326
|+42′
|T43
|PAUL NDYAGUMA
|84
|83
|83
|76
|326
|+42′
|45
|ARISTIDE NGABIRE
|93
|80
|79
|78
|330
|+46′
|46
|GAVIN BWAMBALE
|82
|78
|83
|88
|331
|+47′
|47
|PIUS OMARA
|84
|83
|82
|83
|332
|+48′
|48
|ROBERT MABANO
|79
|81
|88
|85
|333
|+49′
|T49
|YASSIN BOYI
|88
|83
|81
|82
|334
|+50′
|T49
|AARON MUGOMOLA
|84
|85
|81
|84
|334
|+50′
|51
|LOUIS PRINCE KWIZERA
|89
|82
|78
|88
|337
|+53′
|T52
|ROBERT KATO
|83
|84
|85
|86
|338
|+54′
|T52
|MOSES MATSIKO
|83
|88
|81
|86
|338
|+54′
|54
|DEACON OGOLLA
|84
|86
|91
|78
|339
|+55′
|T55
|SAMUEL NTUMWA
|89
|83
|83
|85
|340
|+56′
|T55
|PATRICK OKOTH
|90
|83
|82
|85
|340
|+56′
|57
|JONATHAN HEISEY
|90
|86
|85
|83
|344
|+60′
|58
|GEORGE OGALLO
|92
|80
|89
|84
|345
|+61′
|59
|COLLINS BULAFU
|88
|91
|86
|82
|347
|+63′
|T60
|ANSELM OLWENY
|85
|82
|87
|95
|349
|+65′
|T60
|WALTER TUKAHIRWA
|86
|92
|85
|86
|349
|+65′
|62
|PETER ETOMET
|92
|91
|80
|88
|351
|+67′
|63
|JIMMY MATATA
|91
|95
|80
|91
|357
|+73′
Uganda Amateur Golf Open Winners since 1932
1932 – H.Davidson (Uganda Golf Club)
1933 – H.Davidson (Uganda Golf Club)
1934 – R.W Hooker (Muthaiga Golf Club)
1935 – J.D Rankine (Uganda Golf Club)
1936 – J.D Rankine (Uganda Golf Clun)
1937 – H. Davidson (Uganda Golf Club)
1938 – R.W Bun (Mombasa Golf Club)
1939 – J.E Higginson
1940 – 1947 NOT HELD
1948 – D. F Stewart (Uganda Golf Club)
1949 – A.Q Roberts (Kitale Golf Club)
1950 – N.C Elwell (Uganda Golf Club)
1951 – N.C Elwell (Mwanza Golf Club)
1952 – J.R Cooke (Uganda Golf Club)
1953 – R.W Hooper (Nairobi Golf Club)
1954 – M.Johnson (Kabalae Golf Club)
1955 – J.R Oglive (Kitale Golf Club)
1956 – J.R Oglive (Kitale Golf Club)
1957 – Ian McAdam (Uganda Golf Club)
1958 – Brian Malone (Uganda Golf Club)
1959 – Ian McAdam (Uganda Golf Club)
1960 – Mike Johnson (Mbale Golf Club)
1961 – Mike Johnson (Mbale Golf Club)
1962 – Mike Johnson (Mbale Golf Club)
1963 – John Higginson (Uganda Golf Club)
1964 – John Higginson (Uganda Golf Club)
1965 – Muhammed Rajab (Nairobi Golf Club)
1966 – John Higginson (Uganda Golf Club)
1967 – I.Pattinson (Dar es Salaam Golf Club)
1968 – G.Burrows (Uganda Golf Club)
1969 – M.Rajab(Nairobi Golf Club)
1970 – M.Couma (Uganda Golf Club)
1971 – J. Kahugu (Sigona Golf Club)
1972 – Ben Okello (Masaka Golf Club)
1973 – Tom Taban (Uganda Golf Club)
1974 – Alex Okodan (Uganda Golf Club)
1975 – Ramathan Kayamba (Uganda Golf Club)
1976 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)
1977 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)
1978 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)
1979 – 1980 – Not held
1981 – Juma Jaffer (Uganda Golf Club)
1982 – Juma Jaffer (Uganda Golf Club)
1983 – Sadi Onito (Uganda Golf Club)
1984 – John Mucheru (Uganda Golf Club)
1985 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)
1986 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)
1987 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)
1988 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)
1989 – Allan Njoroge (Muthaiga Golf Club)
1990- Dedan Kagonyera (Kabale Golf Club)
1991 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)
1992 – Juma Jaffer (Uganda Golf Club)
1993 – John Gavin (Uganda Golf Club)
1994 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)
1995 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)
1996 – Sadi Onito (Jinja Golf Club)
1997 – Steven Birungi (Uganda Golf Club)
1998 – Steven Birungi (Uganda Golf Club)
1999 – Steven Birungi (Uganda Golf Club)
2000 – Deo Akope (Entebbe Golf Club)
2001 – Deo Akope (Entebbe Golf Club)
2002 – Deo Akope (Entebbe Golf Club)
2003 – Charles Yokwe (Jinja Golf Club)
2004 – David Odhiambo (Nyanza Golf Club)
2005 – Charles Yokwe (Jinja Golf Club)
2006 – Amos Kamya (Entebbe Golf Club)
2007 – Nicholas Rokoine (Muthaiga Golf Club)
2008 – George Olayo (Entebbe Golf Club)
2009 – Peter Ssendaula (Entebbe Golf Club)
2010 – Brian Mwesigwa (Kabale Golf Club)
2011 –Rogers Byaruhanga (Uganda Golf Club)
2012 – Phillip Kasozi (Uganda Golf Club)
2013 – Peter Ssendaula (Entebbe Golf Club)
2014 – Kitata (Entebbe Golf Club)
2015 – Ronald Otile (Tooro Golf Club)
2016 – Ronald Otile (Tooro Golf Club)
2017 – Ronald Rugumayo (Tooro Golf Club)
2018 – Ronald Otile (Tooro Golf Club)
2019 – Daniel Nduva (Nyali Golf and Country Club)
2020 – John Lejirma (Kenya Railway Golf Club)
2021 – Joseph Cwinya-ai (Tooro Golf Club)
2022 – Andrew Ssekibejja (Lake Victoria Serena Golf Resort and Spa Club)
2023 – Godfrey Nsubuga ( Mehta club)
2024 – JOSEPH REAGAN AKENA (Mehta club)
2025 – Joseph Cwinya-ai (Tooro Golf Club)