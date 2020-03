COVID-19: Full list of RDCS

Kampala, Uganda | THE INDEPENDENT | President Yoweri Museveni on Monday announced new lock-down measures that include a ban on private cars and boda bodas, to help halt the COVID-19 pandemic.

With restricted movement allowed, and only outside the curfew time of 9pm to 5am, Resident District Commissioners (RDC) will play a key role in clearing those who have emergencies and need to move to seek help.

LIST OF RDCS & DRDCS

SNO NAMES TITLE STATION MOB NO 1. AKIROR MARY GRACE (SR) TEAM MEMBER,RDC’S SEC(ACU) RDC SECRETARIAT 0772847226 2. TWEHEYO JAMES TEAM MEMBER, RDC’S SEC(ACU) RDC SECRETARIAT 0772524244 3. ASIIMWE MARTHA(MAJ) TEAM LEADER,RDC SEC(ACU) RDC ANTI CORRUPTION UNIT 0772988888 4. NAMAKANDA PAMELLA WATUWA RESIDENT. DIST. COMM(AG) LUUKA 0773095690 5. AACHILA JOHN ROBERTS REX RESIDENT DIST. COMM. KAABONG 0772555102 6. ABAK ROBERT RESIDENT DIST. COMM. OTUKE 0772445525 7. ADIAMA EKAJU JOHN ROBERT RESIDENT DIST. COMM. AMUDAT 0772695520 8. AKANY SUSAN RESIDENT DIST. COMM. OMORO 0774200300 9. AKATUHEEBWA ELIASTO RESIDENT DIST. COMM. IBANDA 0782588232 10. AKELLO AKORI BEATRICE RESIDENT DIST. COMM. APAC 0782332762 11. AKELLO EBONG AGNES RESIDENT DIST. COMM. NWOYA 0772651545 12. AKULU JILIAN RESIDENT DIST. COMM. OYAM 0772984652 13. ANDAMA RICHARD CRISS RESIDENT DIST. COMM. YUMBE 0772355336 14. ASIIMWE AMOS BANGYI RESIDENT DIST. COMM. BULIISA 0753383891 15. ASIIMWE GRACE KAKWENZA RESIDENT DIST. COMM. BUNDIBUGYO 0752623929 16. ASIIMWE JANE MUHINDO RESIDENT DIST. COMM. BUNYANGABO 0772929899 17. ASIIMWE STEPHEN RESIDENT DIST. COMM. KABALORE 0752954790 18. AUMA LINDA AGNES RESIDENT DIST. COMM. AMURU 0775125804 19. BAKUNDA GEORGE RESIDENT DIST. COMM. NTUNGAMO 0776777335 20. BALWANIREGHA DENIS EPHRAIM RESIDENT DIST. COMM. KWEEN 0787805811 21. BAMWINE FRED RESIDENT DIST. COMM. MUKONO 0772423658 22. BILLY JANET RESIDENT DIST. COMM. KALIRO 0773167684 23. BIRYABAREMA ELIJAH RESIDENT DIST. COMM. NTOROKO 772859955 24. BISOBORWA PETER RESIDENT DIST. COMM. BUHWEJU 0772906979 25. BWALATUM MICHEAL OKIRING RESIDENT DIST. COMM. KATAKWI 772454001 26. BWEBALE GUME APOLLO RESIDENT DIST. COMM. KYENJOJO 0775965558 27. BYABASAIJA M ROSEMARY RESIDENT DIST. COMM. MPIGI 0772914792 28. CHEROP ESTHER SOET RESIDENT DIST. COMM. MARACHA 0789754392 29. CHERUKUT EMMA ROSE RESIDENT DIST. COMM. KAPCHORWA 0772693596 30. CHESOL TOM RESIDENT DIST. COMM. BUKWO 0782380334 31. DEBELE PETER RESIDENT DIST. COMM. KIRYANDONGO 0752629850 32. DUMBA MOSES RESIDENT DIST. COMM. KAMULI 0772419610 33. EGOLE LAWRENCE EMMY RESIDENT DIST. COMM. DOKOLO 0772947077 34. EYAL LILLIAN RESIDENT DIST. COMM. AMOLATAR 0772663258 35. ISEET JULIAN FEDE RESIDENT DIST. COMM. AMURIA 0782441151 36. JUUKO KASIITA APOLLO RESIDENT DIST. COMM. LWENGO 772607314 37. KABOYO DAVID RESIDENT DIST. COMM. KYANKWANZI 0774799790 38. KABUYE NUWAGABA NICKSON RESIDENT DIST. COMM. SEMBABULE 0772683981 39. KAGAAYI JANE FRANCES RESIDENT DIST. COMM. BUIKWE 0703988111 40. KAGUTA AYEBAZIBWE DAN RESIDENT DIST. COMM. RUKUNGIRI 0772898533 41. KAJOYINGI ANDREW KIWANUKA RESIDENT DIST. COMM. ZOMBO 0772368051 42. KAKOOZA KASUMBA YAHAYA(CAPT.) RESIDENT DIST. COMM. KOBOKO 0752501233 43. KAMWINE H CATHERINE RESIDENT DIST. COMM. LYANTONDE 0772431275 44. KATO MATANDA HUSSEIN RESIDENT DIST. COMM. KUMI 0772618716 45. KAWAMARA RUHUGA MISHAC RESIDENT DIST. COMM. KYEGEGWA 0772873094 46. KIDEGA NABINSON JAMES RESIDENT DIST. COMM. LAMWO 0772588642 47. KIGAI MOSES WAMOTO RESIDENT DIST. COMM. NAMISINDWA 0772388530 48. KIKOMEKO MWANAMWOIZA M. RESIDENT DIST. COMM. KAYUNGA 0782420830 49. KIKOOLA DANIEL RESIDENT DIST. COMM. KALANGALA 0772610440 50. KIRABIRA KOBUSINGYE ROSE RESIDENT DIST. COMM. WAKISO 0772981574 51. KISEMBO ARAALI SAMUEL RESIDENT DIST. COMM. HOIMA 0782584354 52. KOMAKECH WILLIAM RESIDENT DIST. COMM. KITGUM 0754025234 53. KYERERE FRANK BESIGYE RESIDENT DIST. COMM. SHEEMA 0772474160 54. KYEYUNE SSENYONJO RESIDENT DIST. COMM. PALLISA 0776817323 M 55. LABEJAH BOB WILLIAMS RESIDENT DIST. COMM. MOYO 0772529997 56. LOCAP PETER KEN RESIDENT DIST. COMM. MOROTO 0772907900 57. LOGIRO NGOROK PETER RESIDENT DIST. COMM. KOTIDO 0782305250 58. LUBEGA KADDUNABI ABUBAKER RESIDENT DIST. COMM. NAPAK 0772572946 59. LULABA ISAAC RESIDENT DIST. COMM. SIRONKO 772491263 60. LULE MAWIYA UMAR RESIDENT DIST. COMM. KIBOGA 0772508174 61. MATOVU DAVID (MAJ) RESIDENT DIST. COMM. KYOTERA 0701660077 62. MAYANJA FARIDAH MPIIMA RESIDENT DIST. COMM. KLA- RCC 0784060326 63. MBABAZI DEBORAH RESIDENT DIST. COMM. KIBAALE 0772403502 64. MODO DAVID RESIDENT DIST. COMM. NAKAPIRIPIRIT 0772651519 65. MPIMBAZA HASHAKA SAMUEL RESIDENT DIST. COMM. ABIM 0772507182 66. MUBIRU CHARLES RESIDENT DIST. COMM. RAKAI 782109891 67. MUCUNGUZI GEOFREY RESIDENT DIST. COMM. KAMWENGE 0772302195 68. MUGABI MARTIN RESIDENT DIST. COMM. BUGIRI 0772560549 69. MUGANGA DAN T RESIDENT DIST. COMM. NAKASONGOLA 0774400000 70. MUGISHA PETER RESIDENT DIST. COMM. KISORO 0772675465 71. MUGUME APOLLO RESIDENT DIST. COMM. KAKUMIRO 0772486313 72. MUHANGI HERBERT RESIDENT DIST. COMM. ISINGIRO 0772557178 73. MUHINDO BAZARWA .A RESIDENT DIST. COMM. KIRUHURA 0772613276 74. MUHINDO PULKERIA KUNIHIRA B RESIDENT DIST. COMM. RUKIGA 0772578381 75. MUWANGALA KWESIGA EVA NALONGO RESIDENT DIST. COMM. IGANGA 0772560721 76. MWESIGYE K. JAMES (LT. COL) RESIDENT DIST. COMM. MBARARA 772456598 77. NABIRYE AGNES RESIDENT DIST. COMM. BUVUMA 0776838485 78. NABITAKA FATUMA NDISABA RESIDENT DIST. COMM. BUTEBO 0758849106 79. NAJJUMA JULIET SENKOOLE RESIDENT DIST. COMM. KIBUKU 0772906432 80. NAKAMYA HARRIET RESIDENT DIST. COMM. RUBIRIZI 0778526143 81. NAMULINDWA PHEOBEH RESIDENT DIST. COMM. LUWERO 0774929233 82. NANDINDA DARIUS RESIDENT DIST. COMM. KABALE 0783932332 83. NASIIMA ADDAH RESIDENT DIST. COMM. MITOOMA 0772694013 84. NAYEBARE FRED KYAMUZIGITA RESIDENT DIST. COMM. NAKASEKE 0772412146 85. NGOMPEK LINOS RESIDENT DIST. COMM. AGAGO 0772433816 86. NSUBUGA MAYANJA SAZIR (DR) RESIDENT DIST. COMM. BUKOMANSIMBI 0776843203 87. NYAKAHUMA GODFREY RESIDENT DIST. COMM. MASINDI 0772553013 88. NYAKWERA MARY Baguma RESIDENT DIST. COMM. MUBENDE 0772663039 89. ODONGO MILTON RESIDENT DIST. COMM. LIRA 0777803335 90. OGAJO BARASA SULEIMAN RESIDENT DIST. COMM. MBALE 0772846478 91. OGWANG ODYERO RICHARD RESIDENT DIST. COMM. BUYENDE 772659056 92. OKEE DUSMAN RESIDENT DIST. COMM. PADER 0772407246 93. OKIRYA CRIS MIKE RESIDENT DIST. COMM. BUSIA 0772833325 94. OKISWA GEOFFREY RESIDENT DIST. COMM. SERERE 0772434396 95. OKOT LAPORO (MAJ.) RESIDENT DIST. COMM. GULU 0392960991 96. OLWENY OMARA JOHANAN RESIDENT DIST. COMM. KOLE 0794806099 97. OMARA CHRISTOPHER RESIDENT DIST. COMM. NEBBI 0772473599 98. OMARA JOSEPHINE RESIDENT DIST. COMM. ALEBTONG 0776469999 99. ONORIA AMBROSE RESIDENT DIST. COMM. NGORA 0772430416 100. ONYA GEORGE EDAWRD RESIDENT DIST. COMM. KABERAMAIDO 0772414193 101. OPIRA SYLVESTER RESIDENT DIST. COMM. NAMAYINGO 772514189 102. OROCHI MARTIN RESIDENT DIST. COMM. BUDAKA 0772335099 103. OWOLE NIXON RESIDENT DIST. COMM. TORORO 0772362292 104. OYAA NAHORI AWUA RESIDENT DIST. COMM. ARUA 0782649143 105. PAAK PETER PEX RESIDENT DIST. COMM. BULAMBULI 0777785727 106. RUTERAHO LILLIAN RESIDENT DIST. COMM. KAGADI 0772084265 107. RWAKIFARI PETER .K RESIDENT DIST. COMM. RUBANDA 0772461801 108. SABIITI KASHAKA RUTH RESIDENT DIST. COMM. GOMBA 0772605008 109. SAKWA ERIC RESIDENT DIST. COMM. JINJA 0772692301 110. SEMPALA AMOS KIGOZI RESIDENT DIST. COMM. NAMUTUMBA 0772470812 111. SENGOOBA SEKANDI SHAFIQ RESIDENT DIST. COMM. KANUNGU 772447074 112. SHILAKU JAMES(SGT) RESIDENT DIST. COMM. MAYUGE 0772382636 113. SSEBYALA BADRU RESIDENT DIST. COMM. BUTAMBALA 0772854907 114. SSEGAWA NEHEMIAH JIMMY EBIL RESIDENT DIST. COMM. BUTALEJA 0702745622 115. SSENTONGO HERMAN RESIDENT DIST. COMM. MASAKA 0752613383 116. TABAN DATA PETER RESIDENT DIST. COMM. ADJUMANI 0772638990 117. TIBEMANYA JOLLY RESIDENT DIST. COMM. BUSHENYI 0772360514 118. TOKO SHUAIB RESIDENT DIST. COMM. PAKWACH 0782842145 119. TUKAKIRIZA CALEB RESIDENT DIST. COMM. KALUNGU 0772499711 120. TUKEI WILLIAM WILBERFORCE RESIDENT DIST. COMM. SOROTI 0772331811 121. WALUGEMBE ARAMADHAN (LT.) RESIDENT DIST. COMM. BUKEDEA 0772643734 122. WALUSIMBI JOLLY JOE (RTD LT) RESIDENT DIST. COMM. KASESE 0752611204 123. WASHAKI AHAMAD RESIDENT DIST. COMM. MANAFA 0772424109 124. WATENYELI JOHN NABENDE RESIDENT DIST. COMM. BUDUDA 0772317711 125. BWABYE RICHARD DEP. RESIDENT. DIST.COMM. MUKONO 0772337862 126. MBABAZI JUSTINE DEP. RESIDENT. DIST.COMM. KASANGATI 0772530856 127. MUGWERI MOSES DEP. RESIDENT. DIST.COMM. ADJUMANI 0752563384 128. TINKAMALIRWE KIIZA EVELYN DEP. RESIDENT. DIST.COMM. MUBENDE 774455349 129. ACHAM PROSCOVIA DEP. RESIDENT. DIST. COMM ABIM 0782969264 130. ADYANGO RACHEL FRANCES DEP. RESIDENT. DIST. COMM NEBBI 0772483394 131. AHARIKUNDIRA AFRICANO DEP. RESIDENT. DIST. COMM NAKASEKE 0775400540 132. AHIMBISIBWE GAD RUGAJU DEP. RESIDENT. DIST. COMM IGANGA 0772912643 133. AJILONG B MODESTAR DEP. RESIDENT. DIST. COMM NAKAPIRIPIRIT 782051783 134. AKELLO ALICE OPIO DEP. RESIDENT. DIST. COMM ARUA 0772389442 135. AKWETEIREHO JONATHAN DEP. RESIDENT. DIST. COMM AMOLATAR 0772854099 136. ANKUNDA SHARON DEP. RESIDENT. DIST. COMM KYEGEGWA 0705885719 137. AWANY ANDREW MOSES DEP. RESIDENT. DIST. COMM PADER 0774094545 138. BAHEBWA LONGINO DEP. RESIDENT. DIST. COMM MASINDI 0774618283 139. BAKUNDA ABEL DEP. RESIDENT. DIST. COMM KALANGALA 0778357852 140. BANDEBA FESTUS BESIGYE DEP. RESIDENT. DIST. COMM KABALORE 0776888992 141. BASHONGOKA MARY KAMADUUKA DEP. RESIDENT. DIST. COMM IBANDA 0776558543 142. BASUUTA HELLEN NSEREKO DEP. RESIDENT. DIST. COMM MPIGI 0773172211 143. BATEGANA BAKALE SADIQ DEP. RESIDENT. DIST. COMM BUGIRI 0777071229 144. BATUUZE NAMARA LOY DEP. RESIDENT. DIST. COMM BUSHENYI 0786142078 145. BITARIHO FRANCIS DEP. RESIDENT. DIST. COMM RUBIRIZI 0782624815 146. BURORA HERBERT ANDERSON DEP. RESIDENT. DIST. COMM KLA-NAKAWA 0779032207 147. BYARUGABA KANYAMAHANE ISIAH DEP. RESIDENT. DIST. COMM NTUNGAMO 0772618055 148. DHIKUSOOKA MAJID DEP. RESIDENT. DIST. COMM NAMAYINGO 0772647655+ 149. EKOOM JOHN STEPHEN DEP. RESIDENT. DIST. COMM SOROTI 0782741330 150. EMOKOL J. P ONYANGO DEP. RESIDENT. DIST. COMM PALLISA 0752620836 151. ENOMU VINCENT. I DEP. RESIDENT. DIST. COMM KATAKWI 0752660837 152. GORE GOFFIN DEP. RESIDENT. DIST. COMM MOYO 0770628418 153. HUDU HUSSEIN DEP. RESIDENT. DIST. COMM BUIKWE 0772398093 154. ICHOGOR CHARLES DEP. RESIDENT. DIST. COMM BUKEDEA 0782645693 155. KABUNGA SENTAMU DANIEL DEP. RESIDENT. DIST. COMM KLA-RUBAGA 0782649936 156. KADDU JOHN (CAPT) DEP. RESIDENT. DIST. COMM MASAKA 0772498683 157. KAGAIGA MIRIAM MUGISHA DEP. RESIDENT. DIST. COMM LUWERO 0772506040 158. KAGOLOLA IBRAHIM DEP. RESIDENT. DIST. COMM KLA-MAKINDYE 0772494963 159. KALIKWANI PAUL MWIDU DEP. RESIDENT. DIST. COMM BUSIA 0772196355 160. KAMUKAMA NICHOLAS KAINE DEP. RESIDENT. DIST. COMM KIRUHURA 0772365111 161. KASORO WILLIAMS DEP. RESIDENT. DIST. COMM MITOOMA 0786306860 162. KASUGGA AMULI KINTU DEP. RESIDENT. DIST. COMM KITGUM 0775774705 163. KATEMBA REUBEN DEP. RESIDENT. DIST. COMM KAMWENGE 0782514086 164. KAWONAWO ISAAC DEP. RESIDENT. DIST. COMM KYENJOJO 0772889017 165. KEDI RONALD ONGODIA DEP. RESIDENT. DIST. COMM AMURIA 0782866628 166. KEITA KAGABI DOREEN DEP. RESIDENT. DIST. COMM KIBOGA 0777501079 167. KIGONGO JUMA DEP. RESIDENT. DIST. COMM BUVUMA 0772603444 168. KINTU MUSOKE MATHIAS DEP. RESIDENT. DIST. COMM SEMBABULE 0779893041 169. KUMAKECH SALIM DEP. RESIDENT. DIST. COMM KWANIA/APAC 0778758298 g 170. LULE SSENKUNGO THEOPISTA DEP. RESIDENT. DIST. COMM BUKOMANSIMBI 0772448021 171. LWOROMOI TROBISCH DEP. RESIDENT. DIST. COMM LIRA 0774172252 172. MADOI ELIJAH DEP. RESIDENT. DIST. COMM BUTALEJA 776960634 173. MAGUNDA GEORGE DEP. RESIDENT. DIST. COMM SIRONKO 0776386644 174. MASEREKA JOSHUA DEP. RESIDENT. DIST. COMM KASESE 0772837338 175. MBETEGYERIZE GODFREY DEP. RESIDENT. DIST. COMM KAMULI 711580931 176. MITALA EMMY DEP. RESIDENT. DIST. COMM MAYUGE 0776335533 177. MODO AUGUSTINE DEP. RESIDENT. DIST. COMM KAABONG 0774093477 178. MUHANGUZI UMAR BAHANDE DEP. RESIDENT. DIST. COMM BUNDIBUGYO 0704324311 179. MUHINDO MUTABAZI JUSTINE . DEP. RESIDENT. DIST. COMM RAKAI 0772618024 180. MUHOOZI SEKASAMBA JOSEPH DEP. RESIDENT. DIST. COMM KIIRA 0782841051 181. MUKOSE JAMES M DEP. RESIDENT. DIST. COMM KAYUNGA 0772360317 182. MURERWA KARADI HANIFAH DEP. RESIDENT. DIST. COMM JINJA 0703625423 183. NAKAWESI LILLIAN DEP. RESIDENT. DIST. COMM MBALE 0752654196 184. NALUBEGA MARIAM SEGUYA DEP. RESIDENT. DIST. COMM LWENGO 0704571378 185. NANSHEMEZA CAROLINE K DEP. RESIDENT. DIST. COMM KIBAALE 0703786281 186. NANYANZI SARAH DEP. RESIDENT. DIST. COMM KALUNGU 0779493997 187. NDEGE HAWA NAMUGENYI DEP. RESIDENT. DIST. COMM KLA-CENTRAL 0782419932 188. NDYOMUGENYI NZEIRWE DENIS DEP. RESIDENT. DIST. COMM KYANKWANZI 0772959492 189. NGABIRANO EMMY .B. DEP. RESIDENT. DIST. COMM KANUNGU 0772618191 190. NJUKI NOOR MBABALI HAJJI DEP. RESIDENT. DIST. COMM ENTEBBE 0752380000 191. NTUMWA ISHA DEP. RESIDENT. DIST. COMM MITYANA 0754945539 192. NUWAGABA MOSES DEP. RESIDENT. DIST. COMM KISORO 0392176001 193. ODONG SAMUEL DEP. RESIDENT. DIST. COMM KABERAMAIDO 0772472555 194. OKWI GILBERT DEP. RESIDENT. DIST. COMM MANAFA 0782891155 195. OREE TOM DEP. RESIDENT. DIST. COMM GULU 0772555602 196. PULUKOL HELLEN DEP. RESIDENT. DIST. COMM MOROTO 0772979941 197. TABAARO RICHARD DEP. RESIDENT. DIST. COMM HOIMA 0702/0772516419 198. TIITWE RHONDAH KAGAAGA DEP. RESIDENT. DIST. COMM LYANTONDE 0776777538 199. TURYABAGYENYI EMMY K DEP. RESIDENT. DIST. COMM MBARARA 0772659387 200. TUSIIME GIDEON KASIISI DEP. RESIDENT. DIST. COMM ISINGIRO 0702397266 201. TWOYEM KENNETH CHEMONGES DEP. RESIDENT. DIST. COMM KAPCHORWA 0777977646 202. WERE YAHAYA DEP. RESIDENT. DIST. COMM TORORO 772687085